Comment Chelsea devrait aligner la FA Cup avec Hull avec Kepa Arrizabalaga abandonné et Tariq Lamptey en

Chelsea espère reprendre le chemin de la FA Cup ce week-end après deux résultats décevants en Premier League.

Ils ont été battus 1-0 par Newcastle samedi dernier avant de faire match nul mardi contre Arsenal avec dix joueurs.

Chelsea de Frank Lampard affronte Hull en FA Cup

Le côté de Frank Lampard affrontera Hull City au quatrième tour après avoir battu Nottingham Forest au troisième.

Chelsea a remporté les sept dernières rencontres entre les deux parties, dont une victoire 4-0 à Stamford Bridge en FA Cup en 2018.

Hull n’a également jamais réussi à battre les Bleus en FA Cup après avoir échoué à dix reprises.

Voici comment talkSPORT.com pense que Chelsea devrait s’aligner pour le match samedi, avec des commentaires en direct sur talkSPORT à 17h30.

Comment Chelsea devrait s’aligner contre Hull

Willy Caballero a été le gardien de but de Chelsea cette saison, mais même si ce n’était pas le cas, il mérite une chance dans ce match.

Kepa Arrizabalaga a été sujet aux erreurs dans les jeux récents et vous pouvez voir les Blues passer de lui en été.

Lampard a la chance d’avoir des options à l’arrière droit et il serait bon de voir Tariq Lamptey ajouté pour un peu plus de temps de jeu.

Le joueur de 19 ans n’a fait qu’une seule apparition senior pour le club. Reece James est blessé et peut donc se reposer de toute façon.

Marcos Alonso, Fikayo Tomori et Kurt Zouma sont probablement les meilleures options de Lampard pour le moment pour rattraper quatre.

N’Golo Kante a souvent été utilisé comme un rôle plus avancé avec Jorginho comme milieu de terrain défensif, mais la paire pourrait être utilisée en tant que deux si Lampard devait jouer une formation 4-2-3-1.

N’Golo Kante devrait commencer pour Chelsea contre Hull

Cela permettrait alors à Mason Mount d’être plus avancé derrière Michy Batshuayi tandis que Callum Hudson-Odoi joue à gauche avec Willian à droite.

Christian Pulisic aurait fait partie de l’équipe, mais il souffre d’une blessure et n’a plus joué depuis le jour de l’an. Tammy Abraham sera probablement blessé, mais les analyses ont montré qu’il ne s’est pas fracturé la cheville.

