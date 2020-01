Comment Chelsea pourrait faire face à Newcastle avec N’Golo Kante face à un test de fitness tardif

Chelsea va transpirer sur la forme physique de N’Golo Kante avant leur voyage en Premier League à Newcastle.

Chelsea est de retour pour gagner des matchs

Les Blues ont fait un retour en forme en temps opportun, perdant un seul de leurs six derniers matchs, et entrent dans le choc à cinq points d’avance sur Manchester United à la cinquième place.

Les hommes de Frank Lampard font maintenant face à une série impressionnante de matches, avec le match de Newcastle suivi de matches contre Arsenal, Leicester, Tottenham et Manchester United.

Ils voudront s’assurer que Kante est apte à ce tronçon, et avec le Français soignant une blessure aux ischio-jambiers, il pourrait manquer le deuxième match consécutif.

Ross Barkley a impressionné lors de la victoire 3-0 sur Burnley le week-end dernier, son premier départ en Premier League depuis octobre.

Cependant, nous nous attendons à ce que Mateo Kovacic revienne à la salle des machines de Chelsea après s’être assis sur le banc contre les Clarets.

À l’avant, Callum Hudson-Odoi devrait continuer en l’absence de Christian Pulisic, tandis que Willian et Tammy Abraham sont probablement les deux premiers noms sur la feuille de match de Lampard.

Chelsea a remué récemment à l’arrière, alors que Lampard cherche à découvrir le meilleur partenaire d’Antonio Rudiger au centre-arrière.

Reece James, qui a été récompensé pour ses performances récentes avec un nouvel accord de cinq ans jeudi, continuera probablement à l’arrière droit avec Cesar Azpilicueta passant à l’arrière gauche.

Voici comment nous nous attendons à ce que les Bleus s’alignent samedi…

