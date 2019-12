Comment Chelsea pourrait s'aligner pour le match de boxe contre Southampton

Il y a eu un sentiment de bien-être à Chelsea depuis que Frank Lampard est devenu leur manager cet été.

La bonne humeur a atteint un nouveau sommet dimanche alors que les Bleus ont sans doute réalisé leur meilleure performance de la saison lorsqu'ils ont gagné à Tottenham.

Chelsea a renforcé son emprise sur la quatrième place avec la victoire

C'était une victoire surprise, Chelsea ayant perdu quatre de ses cinq derniers matchs avant le match, tandis que les Spurs avaient remporté quatre de leurs cinq derniers matchs avec Jose Mourinho.

Mais deux buts en première mi-temps de Willian ont scellé la victoire 2-0 dans un match qui a malheureusement été éclipsé par les abus raciaux du défenseur des Blues Antonio Rudiger et de l'attaquant des Spurs Heung-Min Son.

Lampard a déjoué son ancien patron, décidant d'adopter un système 3-4-2-1 au lieu de la formation 4-3-3 que Chelsea utilise habituellement.

C'était la première fois que Chelsea entamait une défense à trois dans une compétition depuis le 2 octobre, ce serait donc une surprise si Lampard persévérait avec lui pour leur affrontement à domicile à Southampton le lendemain de Noël.

Lampard reviendra probablement au 4-3-3 plus offensif contre une opposition plus douce

Vous pouvez écouter Chelsea vs Southampton LIVE sur l'application talkSPORT, le coup d'envoi à 15 heures avec talkSPORT couvrant les neuf affrontements de Premier League Boxing Day exclusivement pour la première fois.

Lampard peut également vouloir faire pivoter légèrement les choses car les allumettes sont épaisses et rapides à cette époque de l'année. Ils joueront à Arsenal à l'Emirates Stadium le 29 décembre sur lequel ils auront un œil.

Jorginho et Christian Pulisic étaient sur le banc des Spurs, tandis que Cesar Azpilicueta est évalué après avoir boité vers la fin du match, bien qu'il ait quitté le stade sans aide.

Quant à Southampton, ils entrent dans le match après avoir remporté une victoire 3-1 contre leurs compatriotes Aston Villa bien qu'ils soient toujours fermement dans la bataille pour éviter la relégation.

Alors, qui va choisir Lampard pour l'affrontement à Stamford Bridge? Ci-dessous, vous pouvez voir la programmation prévue de talkSPORT.com pour Chelsea.

Attendez-vous à ce que Lampard fasse quelques changements

