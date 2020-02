Comment Chris Jones a aidé les Chiefs à remporter un Super Bowl et a remporté un gros salaire

Il y avait plusieurs héros pour la défense des Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl 54.

Bashaud Breeland a été fantastique à la fois en couverture (il a éliminé le quart-arrière des 49ers Jimmy Garoppolo dès le début) et en soutien à la course en tant que premier plaqueur. Le pousseur de bord Frank Clark a encaissé le chèque que sa bouche a écrit en mettant une tonne de pression sur Garoppolo tard quand cela importait le plus, et il est également rentré à la maison avec un quatrième sac qui a effectivement mis fin au match.

Comparativement, la feuille de statistiques de Chris Jones n’est pas aussi impressionnante. Cependant, les gros jeux que Jones a faits ont peut-être eu autant d’impact sur les Chiefs en remportant le Super Bowl.

Certains pourraient dire qu’il en avait encore plus.

3 jeux que Jones a faits pour aider les Chiefs à remporter le Super Bowl 54

La feuille de statistiques ne le montrait peut-être pas, mais le film racontait une histoire différente. J’ai dit dans mon aperçu du Super Bowl que je ne pensais pas que les Chiefs auraient beaucoup de chance si Jones n’était que modérément, et bien sûr, il était de retour à plein temps et là-bas lors des premiers essais. Encore une fois, c’est sur plusieurs pièces de passe que Jones a vraiment laissé sa marque.

1. Jones‘Presque sac forcé Garoppolo dans une terrible décision

Le premier jeu est survenu au début du deuxième quart, juste après que les Chiefs aient marqué leur premier touché du match pour remonter 7-3. Après que l’un des plaqués de Breeland pour une défaite ait annulé l’offensive des 49ers, Jones savait qu’ils devraient probablement lancer. Il a ensuite déclenché le mouvement de chariot élévateur à bras levé rarement vu, et encore plus rarement réussi, sur la personne de droite de San Francisco, Mike Person, pour le souffler et obtenir une pression presque immédiate sur Garoppolo.

Bien qu’il ait raté le sac, la pression de Jones a forcé le quart-arrière à augmenter la pression du joueur de ligne défensive des Chiefs Mike Pennel. Cela a directement conduit Garoppolo à prendre l’une des pires décisions du jeu, un canard absolu sur le terrain dans la direction générale d’Emmanuel Sanders que Breeland a facilement choisi:

Enfer, il aurait probablement pu le comprendre.

Sanders n’a été ouvert à aucun moment de son parcours et, s’il avait eu le temps de le remarquer, je doute fort que Garoppolo aurait même tenté ce lancer. Grâce à la manipulation et au rejet rapides de Jones, Jimmy G n’a pas eu ce temps, cependant. Après cette interception, l’offensive des Chiefs a défilé sur le terrain et a marqué un panier pour prendre une avance de 10-3.

C’était énorme, mais peut-être pas aussi énorme que le deuxième gros match de Jones contre la passe dimanche.

2. Jones a raté une passe, et ce pourrait être le tournant du jeu

Avec 5:26 à jouer, 49ers tentaient de protéger une avance de 20-17.

San Francisco a choisi de passer deuxième et 5 après que le porteur de ballon des 49ers Raheem Mostert s’était précipité pour un gain de 5 yards. Pas ce que j’aurais fait, mais la réalité est que la pièce avait de grandes chances de succès.

Les 49ers avaient le receveur recrue Deebo Samuel – qui avait été une des premières étoiles dans les tournées en bout de champ et les balayages par jets – s’éloignait, avec le fin du monde serré George Kittle entre les chiffres et les marques de hachage de ce côté. Lorsque le ballon a été cassé, Samuel est sorti largement comme s’il attendait une passe d’écran. Kittle est allé sur le terrain ressemblant un peu à un bloqueur, mais il s’est ensuite recroquevillé à quelques mètres au-delà des bâtons. Cela aurait dû être une fin relativement facile, surtout depuis que la défense de KC a lancé un blitz sur le jeu et avait le rusher de bord âgé de 37 ans Terrell Suggs en couverture sur Kittle.

Ouais …

Ils auraient probablement réussi, eux aussi, sans cet Jones qui se mêlait. Le fait qu’il ait sauté et renversé la passe pourrait bien avoir changé la fortune des deux équipes cette nuit-là.

D’une part, si Kittle attrape cette balle, il la remettra probablement au moins sur la ligne des 35 mètres des 49ers, au milieu du terrain avec le chronomètre toujours en marche. Cela aurait également signifié un nouvel ensemble de downs et plus de jeux pour faire fonctionner le chronomètre. Peut-être, juste peut-être, après avoir ramassé ce premier down, l’entraîneur-chef des 49ers / joueur de jeu Kyle Shanahan serait revenu à ses sens et se serait remis à courir le ballon, y compris en donnant à Samuel une autre occasion de terminer ou de balayer en jet.

(Note latérale: c’est exactement la raison pour laquelle la critique de Shanahan de ne pas courir tard le football est plus que juste. Même lorsque vous appelez un «bon» jeu de passes, il y a tellement plus de variables qui déterminent si c’est réellement réussi que si vous courir le ballon. Cela est particulièrement vrai lorsque vous faites bien fonctionner le ballon.)

Mais Jones a fait tomber la passe et cela a non seulement arrêté le chronomètre, mais a également forcé les 49ers à essayer de relancer le ballon en troisième position. Ce lancer était également incomplet.

Dans une situation où ils tentaient, du moins en théorie, de salir le chronomètre, les 49ers ont fini par ramener le ballon aux Chiefs après que leur entraînement n’a duré qu’une minute. Les chefs n’ont pas utilisé un seul délai d’attente, ce qui n’est pas absurde.

Vous pouvez au moins partiellement remercier Jones pour cela.

3. L’autre passe décrochée de Jones a tué ce qui aurait pu être un grand gain de 49ers

Le troisième grand jeu de la nuit a été une autre passe que Jones a renversé à la ligne de mêlée. Maintenant, c’était les Chiefs qui tentaient de défendre leur avance de quatre points avec moins de deux minutes à jouer. Cette fois, c’était sur un ballon destiné à aller vers Samuel au milieu du terrain sur un parcours où il s’est cassé à l’extérieur, puis à l’intérieur. Cela aurait également dû être une opération relativement facile.

Je ne sais pas si vous aviez vu Samuel courir avec le ballon dans ses mains beaucoup avant le Super Bowl, mais s’il attrape cette passe avec autant d’espace pour courir, il n’y a vraiment aucune indication sur le nombre de mètres qu’il pourrait. ve ramassé. Il avait déjà le demi de coin Charvarius Ward en vue arrière, et il semble que Tyrann Mathieu aurait pu être protégé par Kittle sur la couture, donnant à Samuel au moins une petite voie pour monter le terrain.

Cela aurait pu rendre les choses vraiment intéressantes, étant donné que les 49ers étaient déjà sur la ligne des 49 yards des Chiefs. Mais, encore une fois, ils ont été déjoués par l’un des gants de Jones.

Il a également obtenu son doigt pinky droit lors du deuxième jeu, mais je ne suis pas sûr que cette passe n’aurait pas été enlevée s’il ne l’avait pas fait, alors je vais simplement le mentionner et continuer, lol. Le sac Clark susmentionné est venu deux fois après cela.

Jeu terminé.

Rappelez-vous, quand je jouais, il y a de nombreuses lunes, nous nous moquions des gars qui ont fait tomber beaucoup de passes parce que nous pensions que c’était un signe qu’ils ne pouvaient pas précipiter le passeur. Mais j’en suis venu à apprécier beaucoup plus ces passes ratées après avoir fini de jouer, surtout quand c’est un joueur comme Jones qui le fait.

Jones s’est mérité un gros salaire en agence libre

Je suis un fan de Jones depuis que je travaillais sur sa ventilation d’avant-projet au printemps 2016. À 6’5 et ​​plus de 300 livres, le fait que Jones était aussi rapide qu’un chat se démarquait vraiment, et son l’athlétisme était facilement apparent sur le film. La seule question que j’ai jamais eue à son sujet était de savoir s’il jouerait assez fort, de manière cohérente, pour être le joueur dominant qu’il devrait être.

Quatre ans après le début de sa carrière, je pense qu’il est sûr de dire qu’il a répondu à toutes ces questions sur son agitation.

Je savais qu’il jouait son cul cette année, mais j’avoue être choqué de voir ce graphique sur ma chronologie Twitter:

Double taux d’équipe en tant que plaqueur défensif (x) par taux de victoire de pointe en tant que plaqueur défensif (y) pour la saison régulière 2019.

PRWR = le taux passe rusher bat le bloqueur en 2,5 secondes.

Mesures ESPN, données NFL Next Gen Stats. pic.twitter.com/sUCFwARoJi

– Seth Walder (@SethWalder) 30 décembre 2019

Jones était l’un des coureurs de passes intérieures les plus en double cette saison, mais a quand même réussi à avoir plus de succès que n’importe quel rusher intérieur non nommé Aaron Donald ou Grady Jarrett – et Jarrett était beaucoup moins en double équipe. Le fait qu’il joue à un niveau similaire à celui de Donald montre à quel point Jones est arrivé à maximiser sa quantité ridicule de talent.

Jones s’est surpassé avec la façon dont il a joué dans le Super Bowl, ce qui était un bon timing car il est prêt à être un agent libre pendant l’intersaison.

Je ne suis pas un “casquette guy”, donc je ne sais pas ce que les chefs peuvent se permettre de payer Jones, ou s’il serait prêt à prendre un “rabais” pour rester avec une équipe qui semble être conçue pour gagner, ou si l’argent régit tout autour de lui, la crème prend l’argent. Ce que je vais dire, cependant, c’est que quelle que soit la somme d’argent que vous pensiez qu’un jeune Ndamukong Suh valait en agence libre? Allez-y et appliquez cela à Jones s’il décide qu’il veut aller au plus offrant.

Parce que ça devrait être sa valeur.

En fait, Jones est le pousseur de passes que les gens semblaient toujours penser que Suh était. Ils sont tous les deux des passionnés de puissance infernaux, mais Jones a l’avantage quand il s’agit de mouvements et de changements rapides de finesse.

Oh et, statistiques, le nombre de sacs au cours de leurs quatre premières années n’est même pas proche. Suh n’a eu que neuf sacs ou plus une fois dans sa carrière. Jones l’a déjà fait deux fois, y compris un sac ridicule de 15,5 sacs qu’il a décroché la saison dernière.

Tout ce qu’un jeune Suh a sur Jones est un meilleur moteur, mais peu de gens ont déjà eu le type de moteur que Suh avait, et Jones a certainement comblé cet écart depuis qu’il est devenu un pro. Je vous dis simplement qu’avec son niveau de compétence et sa polyvalence, n’importe quelle équipe pourrait construire sa défense autour de ce gars de Jones et être prête pour de nombreuses années à venir.

Non pas qu’il ait eu besoin d’un point d’exclamation après le début de sa carrière, mais la performance de Chris Jones cette année lui en a certainement fourni un. Son jeu contre les 49ers a non seulement assuré son héritage en tant que champion du Super Bowl, mais il a également probablement contribué à sécuriser un sac encore plus grand ce printemps.

Pas mal pour une soirée de travail, même si son impact est passé un peu sous le radar pour certaines personnes.

C’est pour cela que je suis ici.