Comment Christian Wood a sauvé sa carrière NBA et est devenu une star des Pistons

La carrière de Christian Wood dans la NBA était suspendue à un fil. Il avait été coupé par les 76ers de Philadelphie (la première fois) afin qu’ils puissent ramener Elton Brand. Il a été renoncé par les Milwaukee Bucks afin qu’ils puissent signer Pau Gasol. Les Pélicans l’ont laissé partir après l’échange d’Anthony Davis quand ils ont été obligés de vider l’espace de la liste pour tant de nouveaux joueurs et de choix de repêchage.

Wood faisait partie de sa cinquième équipe en quatre ans alors qu’il se présentait au camp d’entraînement des Detroit Pistons avec un contrat partiellement garanti. Il se battrait pour la 15e et dernière place de l’alignement avec Joe Johnson, le gardien de 38 ans sortant d’une course de MVP dans le Big 3. Johnson se battait pour prolonger sa carrière en NBA; Wood se battait pour prouver qu’il avait jamais appartenu en premier lieu. Si Wood n’était pas resté dans la ligue cette fois, il était impossible de savoir quand ou s’il aurait une autre chance.

C’est inévitable que le talent passe entre les mailles d’une ligue qui ne peut accueillir que 450 joueurs. Wood le sait aussi bien que quiconque. Ancien recrue du top 100, Wood a choisi de jouer son ballon universitaire à l’UNLV. Il se prononcerait pour le projet après une deuxième année en petits groupes, avec certains points de vente (dont celui-ci) le projetant comme choix de premier tour. Au lieu de cela, Wood a vu son stock s’effondrer lors des séances d’entraînement d’avant-projet, se montrant déformé (avec près de 15% de graisse corporelle) et avec des questions sur sa capacité à adhérer à ce qu’une organisation attendait de lui.

Il a assisté à 60 sélections du repêchage de la NBA 2015 sans entendre son nom. Une photo de lui en train de traiter son chagrin est devenue l’une des images déterminantes de la nuit des courants d’air.

Wood a toujours eu les outils pour être un joueur de la NBA – doté d’une envergure de 7’3, d’un athlétisme rebondissant et d’un coup de tir fluide. Il était tout simplement brut et non poli dans une ligue qui n’a pas beaucoup de patience.

C’est l’année où il a finalement tout rassemblé. Oui, Wood a battu Joe Johnson pour la dernière place sur la liste des Pistons, mais il a aussi fait beaucoup plus: à ce stade, il pourrait être le meilleur joueur de Détroit et le plus grand espoir de développer une future star. À condition que l’équipe puisse le garder: Wood va être un agent libre sans restriction cet été, et il sera probablement payé.

Depuis que Detroit a largué Andre Drummond à la date limite du commerce, Wood a été tout simplement spectaculaire. Au cours de ses 12 derniers matchs, il a en moyenne 22 points et 10,2 rebonds par match sur 54% des tirs sur le terrain et 37,3% des tirs à trois points. L’étirement comprenait un nouveau sommet en carrière de 29 points contre Oklahoma City, qu’il a réussi à briser à nouveau le tout prochain match contre l’Utah en marquant 30.

Ce fut une autre saison perdue pour les Pistons, l’émergence de Wood est un véritable point lumineux. C’est ainsi que la percée de Wood a finalement abouti.

Le bois est le paquet total en attaque pour un grand homme moderne

Wood a eu sa première vraie opportunité pour les minutes NBA avec les Pélicans à la fin de l’année dernière tandis qu’Anthony Davis était assis au milieu de sa demande commerciale. Il a répondu en jouant comme … un fac-similé rugueux d’Anthony Davis. Même si ce n’était qu’un tronçon de huit matchs à la fin de la saison, Wood a en moyenne 17 points et huit rebonds en 23 minutes par nuit. Il l’a emporté avec lui à Détroit.

Wood n’a pas de trou dans son jeu offensif – il peut faire tout ce qu’un joueur sur le terrain peut raisonnablement être invité à faire. Vous voulez un grand homme qui peut rouler jusqu’au cerceau et finir au panier? Wood se classe dans le 95e centile en tant qu’homme de piste cette saison, se classant comme «excellent» dans de telles situations par Synergy Sports. Rudy Gobert ne sait toujours pas ce qui l’a frappé.

Vous voulez un grand homme qui peut sortir la ligne des trois points et étirer le sol? Le bois peut aussi le faire. Il se classe actuellement au 85e centile sur les spots (qui est également considéré comme «excellent») et atteint 37,5% de ses trois matchs cette saison. Il commence même à lancer le dribble:

Vous voulez un grand homme qui peut briser la vitre après des tirs manqués et obtenir des points faciles? Le bois se classe également au 85e centile pour les retraits. Peut-être que la partie la plus spéciale de l’arsenal offensif de Wood est sa capacité à mettre le ballon au sol et à se créer de l’offensive. Combien de gros 6’10 attaquent un gros plan comme celui-ci?

Sur la saison, Wood obtient en moyenne 1,152 points par possession, ce qui se classe dans le 94e centile de la ligue. Il n’a pas toujours eu le temps ou l’opportunité de montrer toute l’étendue de son talent, mais quand il est sur le terrain, il n’y a pas eu beaucoup mieux sur le côté offensif.

Wood a un impact majeur sur son équipe

Wood ne se contente pas de mettre des chiffres à vide – il prospère dans toutes les mesures sur le terrain et tout-en-un qui capturent les performances par rapport au succès de l’équipe.

Les Pistons ont une cote nette de -3,3 en équipe cette année. Wood est le seul joueur à temps plein à avoir un score net individuel positif. Il est à +2,2 dans ses minutes cette année.

Le bois l’écrase également dans presque toutes les mesures avancées cette saison. Il se classe n ° 21 dans toute la ligue dans cette version cumulative des statistiques fourre-tout, devant Kemba Walker, Paul George, Pascal Siakam, Devin Booker et bien d’autres.

Si vous triez chaque joueur NBA avec 500+ MIN le 9 mars selon la MOYENNE DE LEURS RANGS en 12 fourre-tout (RPM, RAPTOR, BPM, PIPM, PIE et GmSc / 36, ainsi que les versions cumulatives de chacun), cette est le top 30 … pic.twitter.com/rev7U9tZJU

– Andy Bailey (@AndrewDBailey) 9 mars 2020

Le secret du succès de Wood? Il manque rarement quand il tire. Il a un énorme pourcentage de tir réel de 65,4 et effectue 63% de ses tentatives de placement sur deux points. Bien qu’il ne soit pas connu pour sa défense, il n’est pas non plus terrible à cet égard non plus.

Sa longueur, sa rapidité et sa compétitivité lui donnent au moins l’occasion de décourager les tirs sur la jante.

Wood est prêt pour un salaire en agence libre

Quelle est la place de Wood dans les plans à long terme des Pistons? Il devrait être au premier plan. Avec la recrue Sekou Doumbouya, Wood pourrait faire partie d’une véritable reconstruction à Détroit. Il sait déjà ce que les fans à domicile veulent entendre.

#Pistons Christian Wood sur le jeu physique:

“Je joue à Détroit, donc je dois apporter ce grain de Détroit et je vais le faire à chaque fois. Je l’ai fait le dernier match; je vais le faire aujourd’hui et tous les autres matchs auxquels je joue.”

– Rod Beard (@detnewsRodBeard) 9 mars 2020

Les Pistons auront un choix de loterie élevé dans le repêchage où ils débarqueront idéalement un meneur de jeu (LaMelo Ball, n’importe qui?). Wood peut-il jouer au centre? Il a surtout joué les quatre cette saison, mais c’est aussi le meilleur endroit de Doumbouya. N’oubliez pas non plus Blake Griffin, qui fait son meilleur travail avec les quatre et a connu une saison formidable l’an dernier avant que des blessures ne le mettent à l’écart pendant la majeure partie de cette saison.

Wood devrait envisager un salaire annuel à huit chiffres en agence libre. Malheureusement pour lui, il n’y a pas beaucoup d’équipes avec ce type d’espace de casquette. Les Pistons ont cependant de l’argent à dépenser, et garder Wood devrait être leur priorité absolue.

Le développement en NBA ne se fait pas du jour au lendemain. Christian Wood en est la preuve.