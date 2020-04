Comment construire un meilleur USMNT dans «Football Manager 20»: écraser l’intersaison

Bienvenue à «Construire ensemble un meilleur USMNT», une série où je joue à Football Manager 20 pour construire l’USMNT de nos rêves avec votre aide. Si vous êtes nouveau, commencez par le début ici.

La semaine dernière, nous avons terminé la saison 1 avec une apparition respectable en séries éliminatoires et un noyau bien développé de jeunes joueurs. Cette semaine, j’ai traversé l’intersaison et j’ai fait des changements spectaculaires dans la poursuite de notre objectif actuel: construire une solide équipe du FC Dallas autour de jeunes Américains et les préparer pour l’USMNT.

Lecteur, nous sommes devenus fous.

C’est une vente d’incendie!

Dites adieu à 10 joueurs, dont beaucoup ont contribué à la saison dernière. Heureusement, nous avons pu expédier un certain nombre de stars étrangères – qui étaient également nos salariés les plus rémunérateurs – pour un profit. Shoutout au Henan Jianye FC, basé à Zhengzhou, qui a payé de gros frais de transfert pour Thiago Santos et Franco Jara.

S’il y a un transfert qui ne s’est pas bien passé, c’est le départ du gardien Jesse Gonzalez. Nous aurions dû être en mesure d’obtenir des honoraires décents pour lui, mais le maximum que quiconque offrirait était de 40 000 $. Dans d’autres ligues, j’aurais été patient et j’attendais une meilleure offre, mais comme la MLS a un plafond salarial et une taille d’effectif, je devais me débarrasser de lui rapidement si je voulais le remplacer par un meilleur joueur.

Nous avons verrouillé six nouvelles signatures avant l’ouverture de la fenêtre, dont quatre Américains. Dites bonjour au défenseur central longtemps convoité Davy Parsons, au gardien Brady Scott et à deux joueurs que les fans de l’USMNT devraient connaître: les ailiers Konrad de la Fuente et Lynden Gooch.

Ygor et Zain Westbrooke sont des internationaux, mais ils corrigent des lacunes que je ne pourrais pas combler avec les Américains. Ygor nous donne une grande amélioration au gardien de but, tandis que Westbrooke est un milieu de terrain central à l’esprit d’attaque.

Dites bonjour à de nouveaux amis

Un couple de jeunes Américains extrêmement talentueux sont arrivés sur des contrats de prêt de deux ans et se sont instantanément inscrits dans la formation de départ. Jara sera remplacé par l’attaquant anglo-américain Folarin Balogun, qui vient de l’académie des jeunes d’Arsenal. Nous allons essayer de le convaincre de l’USMNT, où il serait une superstar.

Reto Ziegler a été remplacé à l’arrière gauche par Chris Gloster, un joueur que je considère extrêmement élevé dans la vie réelle. Le PSV Eindhoven a eu la gentillesse de nous prêter ses services.

Nous semblons également avoir très bien réussi dans le MLS SuperDraft, en ajoutant quelques bonnes sauvegardes. Il y a le défenseur central Ryan Ambrose:

Et à l’arrière Frank Martin:

Mais aussi bonnes que soient ces 10 acquisitions, il y en a deux autres qui sont à un autre niveau.

Bienvenue à deux nouvelles superstars

Mes amis, nous avons profité de certains FM Cheese ™. Seattle a bousillé sa gestion des plafonds et a mis à disposition un groupe de ses joueurs à hauts salaires. Nous nagions dans l’argent de l’allocation générale après avoir réalisé 17 millions de dollars de ventes, nous avons donc récupéré Jordan Morris et racheté son impact sur le plafond salarial pour l’intégrer à notre équipe. Il commencera à l’ailier droit.

Même après tous ces mouvements, nous avions encore des actifs disponibles pour faire un gros commerce. J’ai fait des offres pour beaucoup de jeunes milieux de terrain américains attaquants, se faisant rejeter encore et encore, jusqu’à ce que …

OUI.

Le milieu de terrain offensif américano-mexicain Efrain Alvarez – qui joue pour El Tri dans la vie réelle, mais pour l’équipe de jeunes de l’USMNT dans ce fichier de sauvegarde – va être une superstar. Gianluca Busio est l’adolescent n ° 10 que je joue dans l’équipe senior en ce moment, mais Efra pourrait avoir le plafond le plus élevé. Ses attributs sont déjà fous.

À la suite de l’acquisition d’Efra, j’ai dû développer une tactique 4-2-3-1 pour accompagner le 4-3-3 que nous avons joué toute la saison dernière. Voici à quoi ressemble l’équipe avec la deuxième unité. Ce sera finalement notre tactique principale, car Alvarez est si bon.

Un avertissement: je ne sais pas combien de temps nous resterons à Dallas

Comme vous pouvez le constater par la facilité avec laquelle j’ai acquis Morris, Alvarez et James Sands, le jeu MLS dans Football Manager 20 est un peu buggé. J’ai entendu dire que cela ne fait qu’empirer au fil des saisons, et vous arrivez à un point où certaines équipes de la MLS n’ont même pas d’escouades complètes de 18 joueurs de vrais joueurs en raison de la mauvaise gestion du plafond salarial de l’IA. Nous avons également rencontré le dernier épisode de la liste des bogues désactivés.

Donc, une question pour vous tous: Que dois-je faire une fois qu’il devient clair que MLS n’est pas jouable? Ma pensée actuelle est de continuer la sauvegarde en tant que manager de l’USMNT, mais de déménager dans un club aux Pays-Bas, au Portugal ou en Allemagne et d’essayer de recruter des Américains. Je pourrais peut-être aussi jouer en Angleterre, selon le type de Brexit qui se passe dans le jeu. Les règles des joueurs étrangers au Mexique, au Brésil, en Argentine, en France, en Italie, en Espagne et en Russie font de ces ligues de mauvaises options pour ce que nous essayons de faire.

Faites-moi savoir dans les commentaires ou sur Twitter quel club vous aimeriez me voir devenir le centre de développement de l’USMNT si nous devions quitter Dallas.

