Comment Derek Jeter et Larry Walker ont atteint le Temple de la renommée du baseball

Larry Walker et Derek Jeter sont membres du Temple de la renommée.

Cette classe de deux personnes est la plus petite élue par la BBWAA depuis 2016, et considérant que les deux joueurs étaient des stars offensives qui ont joué plus ou moins en même temps, cela représente un contraste fascinant dans la réputation et le chemin vers la consécration. Jeter, un arrêt-court de championnat pour les Yankees, a longtemps été crédité d’une influence non capturée dans son pur record statistique (malgré le fait que son record statistique soit suffisamment bon pour être enchâssé, avec de la place à revendre). Jeter était l’un des noms les plus faciles que la BBWAA ait jamais dû vérifier sur sa liste. Il a finalement obtenu un vote loin d’une élection unanime lors de son premier tour de scrutin.

Walker, d’autre part, a joué le terrain droit pour une série d’équipes de petits marchés négligées; ses statistiques sont son héritage, mais grâce à l’époque et au stade où il a joué, il était impossible de les prendre à leur valeur nominale. Walker a langui sur le bulletin de vote pendant une période maximale de 10 ans avant de se frotter à peine au Temple de la renommée avec seulement six voix, un sort électoral qui – à juste titre – sous-estime ce qu’il a accompli sur le terrain.

Jeter était le dernier de son espèce.

Il est arrivé dans les majors dans l’interrègne incertain entre la grève et l’apogée de l’ère PED. Il a fait ses débuts en 1995, l’année qui a également marqué la fin d’une sécheresse en séries éliminatoires de 13 ans pour les Bombers du Bronx, et la fin de la carrière MLB de Don Mattingly. À partir du moment où Jeter a tiré sur les fines rayures, il semblait qu’il avait été oint comme une sorte de légende en devenir.

Jeter a frappé .314 / .370 / .430 en tant que recrue en 1996, a commencé 156 matchs à l’arrêt-court et a remporté le titre de recrue de l’année. Puis, en 15 matchs éliminatoires, il a frappé .361 / .409 / .459 pour aider à assurer le premier titre des Yankees depuis 1978. Il n’était pas le meilleur joueur de cette équipe – le deuxième but du compagnon Mariano Duncan a battu Jeter, tandis que 38- Wade Boggs, âgé d’un an, a produit plus de bWAR, mais sa jeunesse, son panache, sa beauté et sa position au centre de l’action l’ont élevé au rang de premier parmi les égaux. Comme un Mia Hamm ou David Beckham, il était synonyme de succès de l’équipe.

Et donc Jeter est devenu le visage d’une dynastie Yankee, un club qui, de 1996 à 2003, a remporté le fanion six fois et en 1998, a aligné une équipe de 114 victoires qui a un cas pour la meilleure saison unique de l’histoire de la MLB. Après une série de faux départs et de scandales dans les années 1980 et au début des années 1990, cette série de succès a rendu les Yankees à leur gloire traditionnelle et a représenté la dernière grande période de succès du club avant la mort de George Steinbrenner et l’augmentation des revenus de la ligue a émoussé ce qui était auparavant un proche -un avantage financier insurmontable.

Les parallèles entre le club de Jeter et les équipes yankees de Mantle, DiMaggio, Reggie Jackson ou même Ruth et Gehrig étaient trop évidents. Ils ont rayonné de glamour à l’ancienne et repoussé un défi après l’autre par des équipes de la Ligue américaine plus modernes (et objectivement plus cool) comme Seattle, Cleveland et Boston.

Jeter a été le dernier joueur sur lequel les Yankees ont passé un choix parmi les 10 premiers et leur dernière étoile à émerger avant la sabermétrie, Internet et MLB.tv a démocratisé le fandom et le discours du baseball. Comme Jackson, il est devenu grand dans les grands moments, et comme DiMaggio, il est resté dans les gros titres – bien qu’il ne soit pas particulièrement citable – parce qu’il avait toujours un modèle ou une actrice sur le bras. Jeter était M. November, et il était porté dans les bras de pom-pom girls.

Cela a créé un paradoxe inconfortable, dans lequel Jeter était presque impossible à voir pour ses seules réalisations sur le terrain. Son statut et sa célébrité, et son bon goût pour ses coéquipiers, ont amené le genre de personnes qui adoraient DiMaggio ou Mantle à considérer Jeter comme la dernière incarnation de la divinité.

Mais Jeter a également été l’un des derniers grands frappeurs de contact à s’établir avant que la moyenne au bâton cesse d’être la mesure définitive de la qualité offensive d’un joueur. Et lorsque les mesures défensives ont dépassé les passes décisives et les erreurs, il est rapidement devenu évident que la réputation de Jeter en tant que défenseur fidèle – et les cinq gants d’or qu’il a gagnés à cause de cela – était tout flash et sans substance. Baseball-Reference, en fait, classe Jeter comme de loin le pire milieu de terrain défensif de l’histoire, à -243 points au cours de ses 20 ans de carrière. Pour le contexte, Jeter est plus en dessous de la moyenne qu’Ozzie Smith est au-dessus, et aucun autre joueur de l’histoire de la MLB n’est pire que moins-122. Jeter aurait peut-être occupé la même position culturelle que DiMaggio ou Mantle, mais il était un joueur beaucoup moins productif à tout point de vue objectif.

À la fin de la carrière de Jeter, les Yankees étaient passés d’élégant à lourd, et entre son manque de défense, le culte du héros autour de lui et les paniers-cadeaux, il est devenu incroyablement facile à se moquer. (Sa deuxième carrière en tant que bouclier humain pour le propriétaire des Marlins et vampire de private equity Bruce Sherman n’a pas rendu Jeter plus accessible à la retraite.) Pour quiconque avait un abonnement au Baseball Prospectus ou était simplement malade des Yankees, Jeter n’était pas seulement fatigant, mais le joueur le plus surévalué de son époque.

Cela témoigne de l’altitude de l’hyperbole autour de l’arrêt-court des Yankees qu’il pourrait être tellement surévalué tout en étant l’un des plus grands joueurs polyvalents de son époque – et l’un des candidats au Temple de la renommée les moins controversés du 21e siècle.

Oui, il a remporté ses cinq titres et ses sept fanions grâce en grande partie à l’ambition et aux largesses de la franchise la plus riche du baseball, mais Jeter n’était pas un simple type de Robert Horry. En 18 saisons complètes, il a atteint 0,290 ou mieux 16 fois et produit 14 saisons consécutives de 3,0 barWAR ou mieux. Jeter n’a jamais remporté de prix MVP, mais ironiquement, il l’aurait probablement été si l’électorat de 2006 n’avait pas été aussi séduit par des statistiques de comptage obsolètes, en particulier le 130 RBI de Justin Morneau, qui a devancé Jeter lors d’un vote douloureusement serré. Au cours de sa carrière, Jeter a frappé .310 / .377 / .440, bon pour un 115 OPS +. C’est la troisième note la plus élevée depuis l’intégration parmi les joueurs qui ont joué au moins 75% de leurs matchs à l’arrêt-court et qui ont fait 5 000 apparitions ou plus.

Ensuite, il y a les 158 matchs – essentiellement une autre saison complète – qui composent le portefeuille de séries éliminatoires de Jeter. Jeter est le leader de tous les temps de la MLB dans les matches d’après-saison (par 33 matchs contre son coéquipier Jorge Posada), et ses 734 matches en séries éliminatoires en carrière sont les plus élevés de près de 200. Sans surprise, Jeter est le leader de tous les temps dans les hits d’après-saison. , les doubles et les points marqués, et bien qu’il ne soit pas connu comme un frappeur de puissance, il est troisième de tous les temps dans les coups de circuit en séries éliminatoires.

Sur une base de taux, Jeter a frappé .308 / .374 / .465 en séries éliminatoires, ce qui signifie qu’il était presque exactement le même joueur lorsque la pression était la plus élevée et que les lumières étaient plus brillantes que lorsqu’il jouait la corde lors du 10e match de un road trip sur la côte ouest. Si vous voulez connaître l’impact de ce type de jeu sur un large échantillon de matchs d’après-saison, vous pouvez compter les anneaux.

Jeter a également enregistré 3 465 coups sûrs au cours de sa carrière, le sixième en importance. Il a souffert par rapport à Ichiro, mais Jeter était l’un des meilleurs frappeurs de contact que le baseball ait jamais vu. Son total de succès fait de lui le 26e joueur avec 3000 coups sûrs pour faire du Temple de la renommée des 27 qui ont figuré sur le bulletin de vote. Et malgré la perte de plus de 200 points de valeur défensive, il a terminé sa carrière avec 72,4 bWAR.

Ou presque exactement la même carrière que Larry Walker.

Contrairement à ce que certains voudraient vous faire croire, la plupart des membres du Temple de la renommée n’ont jamais revendiqué de façon crédible le titre de meilleur joueur du jeu. Ni Jeter, ni Craig Biggio, ni Edgar Martinez. En fait, si vous voulez être vraiment pointilleux, même Hank Aaron n’a jamais dirigé tous les joueurs de position MLB dans bWAR, bien qu’il ait été l’un des cinq à 10 meilleurs joueurs de baseball pendant environ 15 ans de suite.

Cependant, pendant une brève période, Larry Walker a été le meilleur joueur de position au baseball. De 1997 à 1999, Walker a atteint .369 / .451 / .689 avec une moyenne de 36 circuits, 39 doubles et 19 buts volés par saison, et même s’il a été récompensé par le prix MVN NL en 1997, la domination de Walker était toujours pas pleinement apprécié en son temps.

En 1997, Walker a frappé .366 / .452 / .720 avec 49 circuits et 33 bases volées, une campagne de 9,8 bWAR. C’est comparable à la meilleure saison jamais produite par Ken Griffey Jr., Hank Aaron, Albert Pujols, Rickey Henderson, Duke Snider ou Tris Speaker. Au cours de trois des quatre saisons qui ont suivi, Walker a atteint au moins 0,350 / 0,440 / 0,630. À une exception près, 2000, un Walker en proie à des blessures a touché 0,309 / 0,406 / 0,506 en 87 matchs.

Pourtant, il est facile de voir pourquoi il a volé sous le radar. Walker a joué pour une équipe moyenne à Denver, l’un des marchés les plus éloignés de la MLB, à une époque où les records du home run tombaient comme des dominos. Cela a sapé l’attention du grand défenseur droit du Colorado. Et alors que Jeter était à la télévision chaque octobre, Walker n’a jamais remporté de série mondiale. Les deux meilleures équipes avec lesquelles il a joué étaient les Expos de 1994, qui étaient célèbres à la première place lorsque la grève a annulé les séries éliminatoires, et les Cardinals de 2004, qui ont remporté 105 matchs mais ont été incendiés par le miracle Red Sox en World Series.

Plus important pour son héritage, Walker a joué ses meilleures années à Coors Field à la fin des années 1990, ce qui aurait pu être l’environnement le plus favorable aux frappeurs depuis la Seconde Guerre mondiale. Coors Field à l’apogée de l’ère PED était comme un site de lancement non officiel de la NASA, et Walker’s Rockies était connu sous le nom de Blake Street Bombers: un groupe de pilons musclés et muletés qui frappaient les circuits à des taux record.

Dante Bichette, qui n’avait jamais fait autant de bruit dans le paysage de la MLB avant d’être échangé dans les Rocheuses, a atteint 0,340 avec 40 circuits et 128 points produits lors de la saison 1995 écourtée. Au cours de ce processus, il est parvenu à quelques points de moyenne au bâton après avoir remporté la Triple Couronne la plus improbable du baseball. Trois Rocheuses différentes, Bichette non parmi elles, a frappé 40 circuits ou plus au cours de chacune des deux saisons suivantes, ce que seuls les Braves de 1973 avaient fait auparavant et aucune équipe – pas même dans le paysage record actuel de coups de circuit – n’a fait depuis.

Il semblait alors raisonnable de regrouper Walker avec ses coéquipiers en tant que bon joueur rendu parfait par la mince atmosphère du Colorado. Mais à mesure que l’analyse statistique devenait plus avancée, cela s’est révélé être une simplification excessive.

Walker a affiché un OPS + (qui s’ajuste aux facteurs de ligue et de parc) de 147 sur 10 saisons avec les Rocheuses. C’est mieux que l’OPS + de Griffey avec les Mariners, Sammy Sosa avec les Cubs ou Chipper Jones avec les Braves. Créditer la production de Walker à son stade de baseball ignore également les six saisons passées par Walker à Montréal, où il a affiché 21,1 bWAR et a terminé cinquième au vote MVP en 1992, ou la saison productive et demie qu’il a passée à Saint-Louis à la fin de sa carrière. . Mardi, avant que le total des votes ne soit annoncé, Jayson Stark de The Athletic a ajusté les statistiques de carrière de Walker au niveau d’un stade moyen de la Ligue nationale en 2019 et a constaté qu’il aurait atteint 0,305 / .390 / .547.

Walker a eu un meilleur pic et un nombre de carrières global similaire à celui de la plupart des joueurs de coin du Temple de la renommée, mais il lui a fallu une décennie après sa retraite pour créer tout type d’élan de vote. Il y a quatre ans, Walker a été enterré sur un bulletin de vote surpeuplé par le blocage de l’ère PED. Il a terminé 15e, avec seulement 15,5% des voix, derrière Jeff Kent et Fred McGriff. En 2017, il a atteint 21,9%, pas même un tiers du seuil d’induction de 73%. En janvier de cette année, j’ai écrit un plaidoyer désespéré décrivant le cas de Walker et les raisons pour lesquelles il avait été historiquement sous-estimé, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il soit proche de la consécration.

Après cela, cependant, le scrutin a commencé à s’éclaircir. Le BBWAA a élu trois candidats en 2017 et quatre en 2018 et 2019, et Walker a grimpé jusqu’à 54,6% des voix l’année dernière, ce qui représentait toujours un énorme déficit alors qu’il entrait dans sa 10e et dernière année d’éligibilité. Lorsqu’il a finalement été élu, ce n’était qu’avec 76,6% des voix. S’il avait été nommé sur seulement 297 bulletins de vote au lieu de 304, il aurait perdu sa chance pour toujours.

C’est une victoire serrée pour un joueur qui était – ne serait-ce que brièvement – le meilleur au monde. Mais Walker, qui a obtenu une marge aussi mince que le système le permet, sera honoré de la même manière que Jeter, dont l’élection est abandonnée depuis plus d’une décennie. Ils ont pris des chemins différents pour Cooperstown, mais leurs plaques, de manière appropriée, auront la même apparence.

