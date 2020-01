Comment Derrick Rose s’adapte aux Lakers et aux 76ers dans un métier potentiel

Les Los Angles Lakers et les Philadelphia 76ers sont deux équipes qui jaugent le marché commercial du meneur des Detroit Pistons Derrick Rose, selon Chris Haynes de Yahoo! Des sports. Rose a signé un contrat de 15 millions de dollars sur deux ans avec les Pistons pendant l’intersaison et a connu sa saison la plus productive depuis que les blessures ont diminué sa carrière après sa course de MVP en 2010-2011.

Rose, maintenant âgée de 31 ans, ne joue que 25,8 minutes par match pour les Pistons, mais a été un marqueur et un facilitateur dynamique lorsqu’il est sur le terrain. Il a accumulé 18,3 points et six passes décisives par match, avec des moyennes de 100 possessions qui rivalisent avec ses numéros MVP.

Échanger Rose contre une pièce à long terme est logique pour les Pistons. Détroit est parti pour un départ de 16-28 qui a entraîné une blessure au genou à la fin de la saison à Blake Griffin et des rumeurs selon lesquelles l’équipe pourrait échanger le centre de longue date Andre Drummond avant son imminente agence libre. Alors que les Pistons ne restent qu’à trois matchs de la dernière place des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est, il est temps que la franchise s’engage à une reconstruction complète.

Rose a été jugée dans un procès civil en 2016 pour des allégations de viol. Il a été jugé non responsable.

C’est ainsi que Rose s’intégrerait aux Lakers et aux 76ers dans un métier.

Comment Derrick Rose s’intègre aux Lakers

Les Lakers sont assis au sommet de la Conférence Ouest derrière le jeu de superstar de LeBron James et Anthony Davis, mais l’équipe n’est pas satisfaite. L’équipe a été impliquée dans des rumeurs commerciales tout au long de la saison alors qu’elle cherche à améliorer sa distribution de soutien.

Rose serait un ajustement idéal pour les minutes où James se repose, mais on ne sait pas combien il aiderait Los Angeles lorsque ses meilleurs joueurs seront sur le terrain.

Les Lakers recherchaient un gardien capable de mener l’infraction et d’ajouter un score supplémentaire, deux cases que Rose vérifierait. Rose peut opérer efficacement un pick-and-roll et est un finisseur qualifié autour de la jante. Cette saison, il réalise 68,3% de ses buts sur le terrain à moins de trois pieds, par référence de basket-ball, et a un taux d’aide de 42,4%. Les deux chiffres représentent des sommets de carrière.

Là où Rose se débat, c’est en tant que tireur extérieur et défenseur. Rose ne tire que 31,8% de la plage de trois points cette saison. Il a également obtenu de mauvais résultats dans les mesures de défense individuelles comme DBPM et RAPTOR 538.

Rose donnerait un coup de pied aux offensives des Lakers, mais ce n’est pas un verrou, il serait efficace de jouer le ballon avec James en cours d’exécution, compte tenu de ses limites en tant que tireur.

Kyle Kuzma et son remplisseur de salaire travailleraient dans un métier. Si les Lakers ne veulent pas échanger Kuzma, un jeune joueur comme Talen Horton-Tucker, le choix de deuxième ronde de l’équipe dans le repêchage de la NBA, pourrait également être le point focal d’un accord.

Comment Derrick Rose s’adapte aux 76ers

Philadelphie est actuellement n ° 6 de la Conférence de l’Est, luttant pour répondre aux aspirations au titre de pré-saison en partie à cause d’un manque de profondeur dans la zone arrière. Rose donnerait aux Sixers un garde rapide qui peut exécuter le pick-and-roll avec Joel Embiid ou Ben Simmons, mais son manque de tir fait de lui un mauvais ajustement quand les deux sont au sol.

Philadelphie pourrait facilement surclasser Raul Neto et Trey Burke avec un échange en cours de saison, deux gardes qui ont été contraints à des postes à temps partiel hors du banc cette saison. Alors que les deux sont des tireurs extérieurs de qualité, Rose donnerait aux Sixers un garde qui peut attaquer le panier sur un sol espacé, ce qui est une dimension que l’équipe n’a pas actuellement. La capacité de Rose à accélérer le rythme pourrait également aider une équipe qui se classe actuellement au 20e rang mondial.

Si les Sixers vont échanger contre un garde, il est logique de cibler celui qui est un meilleur tireur extérieur que Rose. Ses entraînements dans le panier ne seront pas aussi efficaces avec Simmons et Embiid dans la peinture. Les Sixers doivent trouver quelqu’un qui peut compléter leurs stars, pas quelqu’un dont le jeu se heurte à eux.

Attendez-vous à ce que Rose soit impliquée dans des rumeurs jusqu’à la date limite

Rose va être l’un des noms les plus en vogue sur le marché commercial jusqu’à la date limite. Les équipes à la recherche d’un gardien capable de faire pression sur la jante en poussant la peinture ne trouveront pas de meilleure option disponible. Dans le cas des Sixers et des Lakers, cependant, il convient de noter à quel point le rôle de Rose devrait changer en temps de crise.

Rose a si bien joué à Détroit en partie parce que l’équipe lui a donné la liberté de faire des pick-and-rolls et des isolations. Il est peu probable qu’il ait autant le ballon entre les mains d’un concurrent entouré de meilleurs coéquipiers.

Les Pistons déplaceront probablement Rose avant la date limite. Les Lakers se sentent mieux que les Sixers parmi les équipes mentionnées dans cette rumeur.