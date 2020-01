Comment Donald ‘Cowboy’ Cerrone peut choquer le monde et battre Conor McGregor à l’UFC 246

Donald «Cowboy» Cerrone insiste sur le fait qu’il n’est qu’un «Américain à col bleu» qui aime se battre.

Mais la vérité de l’affaire est; la victoire sur Conor McGregor samedi soir au T-Mobile Arena de Las Vegas mettra en vie le natif du Colorado.

Donald ‘Cowboy’ Cerrone obtient le jour de paie qu’il mérite ce week-end contre Conor McGregor

Cerrone a été sélectionné comme l’adversaire parfait pour accueillir «The Notorious» dans l’octogone à l’UFC 246 après une interruption de 15 mois.

Bien que l’Américain soit sur une séquence de deux défaites consécutives, ceux qui pensent qu’il ne s’agit que d’une mise au point pour McGregor seraient stupides de ne pas tenir compte de la capacité de Cowboy.

Le joueur de 36 ans détient le record du plus grand nombre de victoires et de victoires dans l’histoire de l’UFC et participera à son 50e combat professionnel de MMA samedi soir à Sin City.

N’ayant commencé l’entraînement au MMA qu’à l’âge de 20 ans, cela témoigne de la durabilité et de la persévérance de l’ancien concurrent léger que nous le voyons continuer à se battre au plus haut niveau.

McGregor a l’air vif et concentré pour le combat avec Cerrone

Le danger pour Cowboy est clair – combattre un McGregor motivé et affamé pourrait être un cauchemar. L’Irlandais a déchiré le classement des poids plumes en 2015 avant de récupérer la sangle légère 12 mois plus tard.

Son pouvoir de coupure et son pedigree pour l’événement principal signifie que Cowboy devra être allumé dès la première cloche, ce qui sera vital étant donné qu’il a été accusé d’être un démarreur lent.

Mais le vétéran de l’octogone a une multitude de façons de battre McGregor, en particulier au poids welter.

Ci-dessous, talkSPORT.com décompose le combat et examine pourquoi supposer que “The Notorious” aura un travail de nuit facile serait une erreur stupide.

Conor McGregor s’entraîne à l’UFC Performance Institute de Las Vegas

Takedowns

Cerrone a déjà admis qu’il voulait rencontrer McGregor mort au centre de l’octogone afin que les deux puissent avoir une bagarre totale.

Telle est la bravade et la résilience de Cowboy, peu de gens parieraient contre l’Américain de sortir avec les mains élevées en avant dans le feu.

Mais le joueur de 36 ans a l’un des matchs au sol les plus accomplis au monde et son attaque au sol est extrêmement bonne – en particulier contre les combattants sous pression.

Cerrone n’est pas orthodoxe quand il va pour des démontages, en appliquant souvent la pression et son poids sur la jambe arrière de ses adversaires afin de terminer la transition vers le sol.

Cela fonctionne bien contre les gauchers car il peut conduire l’adversaire sur la toile et les effondrer efficacement sur lui-même en poussant efficacement sa tête du “mauvais côté”.

En fait, l’ancien roi des poids welters Georges St-Pierre estime que cela représente la clé de la victoire contre un adversaire qui prend très rarement des combats au sol, à moins qu’il ne poursuive un adversaire abattu.

Le jeu au sol de Cerrone inquiète McGregor

“Si c’est un combat rapide, ce sera McGregor”, a déclaré St-Pierre sur le Chaîne YouTube Tristar Gym. “Si c’est un long combat, ce sera Cerrone.”

«Cela dépend si Cerrone vient et essaie de se débattre parce qu’il a (a) un très, très bon jeu au sol. Son jeu au sol est très sous-estimé.

«Je me suis entraîné avec lui avant et il a de bons démolitions. Il est très explosif pour tirer sur le takedown. Les gens ne le savent pas car il ne l’utilise pas beaucoup.

«Il l’a utilisé contre Patrick Côté. Mais s’il le fait, pour résister aux premières minutes de la tempête et à la puissante main gauche de McGregor, je pense qu’il peut l’obtenir.

Cerrone est un vétéran du combat et aime tout simplement concourir

«Je pense que s’il lutte (en) ronde 1, je pense qu’il a de bonnes chances de gagner. Mais s’il essaie de jouer à un jeu de boxe, de karaté, avec McGregor, McGregor le taggera et l’assommera. »

Soumissions

Si Cerrone peut obtenir le combat sur le pont, ses chances de remporter la victoire deviennent d’autant plus claires.

Sur ses 36 victoires à l’intérieur de la cage, un énorme 17 est par soumission et son jeu de Jiu-Jitsu brésilien est mortel.

Même si Cerrone est sur le dos, il a montré qu’il pouvait faire taper son adversaire. Son brassard contre Mike Perry était un parfait exemple de bien se brouiller pour assurer une arrivée.

Cependant, c’est son utilisation d’étranglement qui sera sûrement perçue comme le plus grand danger par l’équipe McGregor.

L’homme de 36 ans a forcé Perry à taper via une barre de bras incroyable

Que ce soit un triangle étranglé par le bas ou un étrangleur nu à l’arrière, Cerrone a la capacité de terminer un combat de n’importe quelle position dans laquelle il se trouve et ce n’est peut-être plus pertinent contre un combattant comme McGregor.

L’Irlandais possède une défense respectable à 70% contre l’UKF, mais ses quatre défaites dans sa carrière professionnelle sont toutes dues à la soumission.

Taille

Étant donné qu’il a tenté une course au poids welter plus tôt dans sa carrière; il n’est pas surprenant d’apprendre que Cerrone est l’homme naturellement plus grand dans ce combat.

Debout à 6 ”1 ′, il a toujours été un gros poids léger – mais jamais assez grand pour faire sensation au poids welter.

Cependant, il semblera être l’homme beaucoup plus grand dans l’octogone samedi soir étant donné que McGregor n’est qu’à 5 ”9 ′ en comparaison.

Cela signifie également que Cerrone peut utiliser son cadre et sa taille pour alourdir littéralement l’Irlandais dans les batailles de corps à corps. McGregor est un maître à garder la portée, mais a disparu dans le passé lorsqu’il a été pris dans une bataille acharnée contre la cage.

L’Irlandais fatigué à l’UFC 196 en tant que poids welter contre Nate Diaz en 2016

Contre Nate Diaz et Khabib Nurmagomedov, il s’est estompé de façon drastique après avoir subi une pression dans la clôture alors qu’il travaillait désespérément pour revenir à une position debout.

Si Cowboy peut rapidement réduire la distance contre un attaquant qui se glisse de manière transparente dans et hors de portée comme le fait McGregor, il limite les dégâts que la main gauche peut faire et peut effectivement fatiguer le plus petit.

Kickboxing

Avec un record de sept coups de pied à la tête dans l’UFC, Cerrone a une méthode finale – bien que dévastatrice – pour terminer le combat.

Sa capacité de kickboxing est inégalée et ses coups de pied à la tête des adversaires ont laissé de nombreux adversaires hébétés et confus après avoir introduit ses tibias sur leurs pommettes.

Nous avons mentionné brièvement le travail au corps à corps ci-dessus et les genoux et les coudes qu’il peut lancer à partir de cette plage sont également mortels.

Au cours de sa bataille avec Robbie Lawler sur l’undercard de Diaz vs McGregor 2, Cerrone a présenté une belle démonstration de frappes rapprochées.

Cerrone détient le record du plus grand nombre de coups de tête KO dans l’histoire de l’UFC

Mais c’est son travail à distance qui pourrait causer des problèmes à McGregor. L’Irlandais n’a jamais été éliminé de sa carrière, mais a été bercé pour la première fois à l’UFC par une frappe peu orthodoxe de Khabib Nurmagomedov lors de son précédent concours.

Cerrone déguise ses coups de tête et les atterrit dans des positions qui peuvent ne pas sembler confortables, mais le travail avant met ses adversaires sur le coup de tête.

Sa finition de Rick Story est toujours célébrée à ce jour pour la capacité technique exposée et sera sans aucun doute incluse dans la bobine de mise en évidence pour son éventuelle intronisation au Temple de la renommée.

Même s’il jette des coups timides sur la tête ou le corps de McGregor, il manipule l’Irlandais pour passer au coup de pied puissant.

.