Comment écouter le commentaire de l'ouverture de la série

L'Angleterre commencera sa tournée en Afrique du Sud le lendemain de Noël et talkSPORT 2 vous apportera toute l'action en direct.

Nous aurons des affrontements en Angleterre avec les Proteas exclusivement en direct sur le réseau talkSPORT cet hiver, avec l'invité spécial Kevin Pietersen faisant partie de notre équipe de tournée.

Les hommes de Joe Root joueront quatre matchs de test, trois ODI et trois internationaux Twenty20 contre l'Afrique du Sud, le premier test débutant le 26 décembre.

Root cherchera à mener l'Angleterre à la victoire en Afrique du Sud

Angleterre vs Afrique du Sud: comment écouter

Chaque match de la tournée sera EN DIRECT sur talkSPORT 2 et vous pouvez voir le commentaire en cliquant ici.

Vous pouvez également écouter via l'application talkSPORT, sur la radio numérique DAB ou sur le MW 1053 ou 1089.

Pour plus d'informations sur l'écoute de talkSPORT 2, cliquez ici.

Angleterre vs Afrique du Sud: Effectifs

Équipe d'essai d'Angleterre: Joe Root (capt), James Anderson, Jofra Archer, Jonny Bairstow (sem), Stuart Broad, Rory Burns, Jos Buttler (sem), Zak Crawley, Sam Curran, Joe Denly, Jack Leach, Matthew Parkinson, Ollie Pape (semaine), Dom Sibley, Ben Stokes, Chris Woakes, Mark Wood.

Équipe d'essai d'Afrique du Sud: F Du Plessis (capt), T Bavuma, Q De Kock (wkt), D Elgar, B Hendricks, K Maharaj, P Malan, A Markram, Z Hamza, A Nortje, D Paterson, A Phehlukwayo, V Philander, D Pretorius, K Rabada, R Second (wkt), R Van Der Dussen.

Angleterre vs Afrique du Sud: Nouvelles de l'équipe

On ne sait pas encore si Ben Stokes qui a illuminé 2019 avec ses affichages héroïques en Coupe du monde et Ashes, sera disponible pour prendre le terrain au SuperSport Park.

Le père de Stokes, Ged, est dans «un état critique» dans un hôpital de Johannesburg, avec le polyvalent anglais à son chevet.

L'Angleterre et le Pays de Galles ont annoncé lundi que l'ancien joueur de la ligue de rugby avait été victime d'une "maladie grave".

Stokes devait rejoindre ses coéquipiers lors d'une séance de réveillon de Noël à Centurion, à 45 minutes au nord de Johannesburg, mais était plutôt avec sa famille.

L'Angleterre accordera à Stokes toute la liberté dont il a besoin avant le match test et réorganisera son équipe si nécessaire s'il ne peut pas se présenter.

L'image de sélection était déjà trouble, avec une incertitude sur la forme physique de Jofra Archer après un bug de maladie d'une semaine. Sam Curran est le plus proche d'un député à parts égales de Stokes, en tant qu'authentique polyvalent, mais l'Angleterre peut également être tentée de rappeler Jonny Bairstow en tant que batteur spécialisé compte tenu du rôle clé de Stokes au numéro cinq.

Et dans un autre souci de sélection, l'Angleterre a confirmé que Chris Woakes était tombé malade et ne s'était pas entraîné la veille de Noël.

Ben Stokes sur ses célébrations post-Headingley qui comprenaient un voyage chez McDonald's

Angleterre vs Afrique du Sud: Dates de tournée

décembre

26-30 1er test, Centurion (08:00 GMT)

janvier

3-7 2e test, Le Cap (08:30 GMT)

16-20 3e test, Port Elizabeth (08h00 GMT)

24-28 4ème test, Johannesburg (08:00 GMT)

31 v SA Invitation XI, Paarl (08:00 GMT)

février

1 contre Afrique du Sud A, Paarl (08:00 GMT)

4 1er ODI, Le Cap (j / n) (11h00 GMT)

7 2e ODI, Durban (j / n) (11h00 GMT)

9 3e ODI, Johannesburg (08:00 GMT)

12 1st Twenty20 international, East London (j / n) (16:00 GMT)

14 2nd Twenty20 international, Durban (d / n) (16:00 GMT)

16 3e Twenty20 international, Centurion (12h30 GMT)

