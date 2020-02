Comment écouter une couverture exclusive de Las Vegas

Tyson Fury et Deontay Wilder se rencontreront dans leur match revanche ce week-end et talkSPORT vous offrira une couverture exclusive de chaque coup de poing.

Les deux superstars ont disputé un match nul en décembre 2018 dans l’un des combats de poids lourds les plus excitants de tous les temps et recommenceront le 22 février au MGM Grand de Las Vegas.

Tyson Fury et Deontay Wilder s’affronteront à Las Vegas

Fury vs Wilder 2 sera l’un des plus grands événements sportifs de 2020 et talkSPORT sera présent à Sin City pour toute l’action.

Nous vous apporterons neuf heures de couverture ininterrompue de 22h le samedi soir jusqu’à 7h le dimanche matin.

L’ancien croiseur britannique Glenn McCrory, le présentateur de Fight Night Adam Catterall et Dom McGuinness de talkSPORT seront à la MGM Arena de Vegas pour vous apporter toutes les informations nécessaires à la construction, à l’action en direct et à l’après-combat.

Détails de Fury vs Wilder 2

Date: samedi 22 février

Heure de début prévue aux États-Unis: 20h30

Heure de début prévue au Royaume-Uni: 4h30 (dimanche matin)

Lieu: MGM Grand, Las Vegas

Carte complète:

Deontay Wilder vs Tyson Fury – (Heavyweight)

Charles Martin vs Gerald Washington (poids lourd)

Emanuel Navarrete vs Jeo Santisima (poids super-coq)

Sebastian Fundora vs Daniel Lewis (poids super-welter)

Subriel Matias vs Petros Ananyan (super léger)

Amir Imam vs Javier Molina (Super-léger)

Rolando Romero vs Arturs Ahmetovs (Léger)

Gabriel Flores Jr vs Matt Conway (Léger)

Vito Mielnicki Jr vs Corey Champion (Poids mi-moyen)

Isaac Lowe vs Alberto Guevara (poids plume)

