Comment entrer dans le travail du bois pendant l’auto-isolation

Il y a de fortes chances que vous soyez coincé à la maison en ce moment et que vous puissiez utiliser un nouveau passe-temps. Vous essayez peut-être d’apprendre une nouvelle langue. Peut-être que vous vous lancez dans de nouveaux types de fitness personnel. Peut-être que vous supprimez enfin cet arriéré de jeux vidéo inachevés.

Ou peut-être que vous êtes comme moi et que vous avez de petits enfants à la maison, alors vous ignorez tout cela pour revoir Frozen II.

Mais même les enfants finissent par s’endormir (généralement), et vous ne pouvez regarder Tiger King que tant de fois. Si vous avez besoin d’autre chose pour occuper votre cerveau pendant la quarantaine, je voudrais suggérer l’un de mes passe-temps préférés. C’est maintenant le moment idéal pour commencer à travailler le bois!

Attendez, pourquoi quelqu’un voudrait-il commencer à travailler le bois? Pourquoi diable est-ce si amusant?

Si vous souhaitez devenir plus pratique en général, le travail du bois est un excellent moyen d’acquérir les compétences de base et la confiance nécessaires pour s’attaquer à toutes sortes de travaux de réparation. Si vous pouvez vous apprendre à construire une petite étagère ou une petite table sans vous couper les bras, vous serez beaucoup plus confiant dans votre capacité à aborder un autre projet. Vous avez maintenant une excuse pour apprendre à utiliser les outils qui ramassent la poussière dans votre garage!

Un autre effet secondaire amusant d’entrer dans ce genre de choses? Vous pourrez dire des trucs comme des «coupes longitudinales», des «coupes transversales» et des «menuiseries», affirmant votre domination sur les autres papas du quartier. Bien sûr, ils peuvent avoir de plus belles voitures, et leurs enfants sont apparemment tous au tableau d’honneur à la St. Expensive’s Academy, mais savent-ils comment couper du contreplaqué et couper du bois dur en croix? Hein, DARRYL?

Pour moi, apprendre à construire des trucs a également impliqué une nouvelle partie de mon cerveau. Si vous êtes comme moi et que vous écrivez ou faites des feuilles de calcul ou que vous insistez pour gagner votre vie, il y a de fortes chances que rien de ce que vous créez ne durera plus de quelques semaines. Mais cette table d’appoint que j’ai construite pour mon bureau – même avec ses bosses, ses motifs de grains étranges et une vis que je ne pouvais pas cacher complètement – durera des décennies. Je peux sortir de mon garage après quelques heures, recouvert de sciure de bois, et créer quelque chose. Pour moi, c’est extrêmement satisfaisant.

De plus, les outils électriques sont bruyants et amusants!

Ouais, mais j’ai regardé un épisode de This Old House une fois et ce gars a un gazillion d’outils. N’ai-je pas besoin de dépenser des milliers de dollars pour réellement rendre quelque chose d’utile?

Écoute, j’aime aussi Bob Vila. Mais vous n’avez pas besoin de posséder chaque outil pour vous amuser à travailler le bois ou pour construire des trucs intéressants. Vous n’avez vraiment besoin que de quelques outils pour commencer, et vous en avez peut-être même déjà quelques-uns.

En ce qui concerne les outils électriques, pour le débutant absolu, voici ce que je recommanderais:

Une perceuse électrique * et * un impacteur. Même les habitants des appartements bénéficieraient probablement d’une perceuse, ce qui rend les tâches de base comme accrocher des photos ou assembler des meubles beaucoup plus faciles. Vous POUVEZ vous en tirer avec juste une perceuse, mais je recommande vraiment de faire un ressort pour un conducteur d’impact séparé et d’utiliser la perceuse juste pour faire des trous. De cette façon, vous n’avez pas à vous soucier de changer les bits aussi souvent (ce qui signifie que vous serez moins susceptible de les perdre). Et la puissance supplémentaire de la visseuse à chocs peut rendre les vis plus propres et rapides un peu plus facilement.

Vous pouvez trouver un tout nouvel ensemble pour environ 100 dollars dans la plupart des quincailleries, mais vous pouvez les trouver utilisés pour beaucoup moins cher.

perceuse électrique go brrrrrr

Une scie circulaire. Il s’agit de la scie la moins chère que vous pouvez obtenir qui cassera à peu près n’importe quel type de planche. Rien d’autre ne brise aussi facilement les grandes tôles, comme le contreplaqué, ce qui rend les scies circulaires pratiques pour les projets de type bricolage domestique. Et si vous n’avez pas besoin de planches pour être exact, une scie circulaire est toujours très efficace pour faire des coupes transversales (planches à découper verticalement), bien que cela puisse être lourd si vous essayez de «déchirer» des planches (les couper horizontalement pour les faire plus étroite) ou faites n’importe quelle sorte de coupe précise. J’ai construit des parterres de jardin et du mobilier de magasin grossier en utilisant uniquement ma scie circulaire, mais le plus souvent je l’utilise pour des projets domestiques.

Vous pouvez trouver une scie circulaire neuve pour 40 $, et pour moins de 20 $ d’occasion.

Une scie à onglet. Les scies à onglets sont utilisées pour les coupes transversales ou les planches à découper verticalement. Ils sont super faciles à utiliser, très sûrs, assez précis et un excellent premier outil pour toute personne novice en travail du bois. Tout ce que vous avez à faire est de tirer la scie vers le bas sur la planche où vous voulez faire une coupe, et une seconde ou deux plus tard: boom, vous avez deux planches et de la sciure. Vous pouvez faire un travail conjoint de fantaisie avec ceux-ci si vous êtes vraiment patient, mais même à un niveau de base, c’est peut-être la seule scie dont vous avez besoin pour construire votre premier établi et d’autres projets qui reposent sur l’utilisation de bois dimensionnel dans un magasin à grande surface .

Vous pouvez obtenir de nouvelles scies à onglets pour moins de 100 $, mais je vous recommande personnellement de choisir une lame d’au moins 10 pouces, et celles-ci coûtent généralement environ 130 $ neuves.

Une note sur les scies à table: La plupart des passionnés du travail du bois vous diront que l’outil le plus important dans l’atelier est la scie à table, et c’est vrai. C’est de loin le meilleur outil pour effectuer des coupes horizontales, et à peu près n’importe quel type de joint qui n’implique pas de vis. Mais c’est aussi un outil plus intimidant et un peu plus cher. Si vous jouez avec les autres outils et décidez que vous voulez vraiment vous lancer dans le travail du bois, une scie à table est un achat indispensable, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire pour un débutant. Mon conseil est le même pour d’autres outils utiles, comme les toupies, les scies sauteuses, les ponceuses à bande, les raboteuses, les raboteuses et plus encore.

Il y a quelques autres choses dont vous aurez probablement besoin qui ne sont pas des outils électriques, comme colle à bois, des vis, pinces et papier de verre, mais rien de tout cela ne coûte cher ou ne prend beaucoup de place. Et c’est tout ce que vous voudrez peut-être posséder, de toute façon.

Mais je n’ai ni garage, ni espace pour ranger tous ces outils. Puis-je encore construire des trucs avec du bois?

Si vous avez l’électricité et une cour ou un espace commun, tous les outils que j’ai mentionnés sont très légers et peuvent être facilement utilisés à l’extérieur (bien que vous devriez probablement vérifier auprès de votre propriétaire). Vous pouvez également créer toutes sortes de choses avec des outils à main au lieu d’outils électriques. Les scies à main, les burins et les raboteuses peuvent faire la même chose que les scies électriques, et généralement à un niveau encore plus précis. Ils nécessitent juste plus de temps et de patience.

Personnellement, je pense que les outils à main sont plus dangereux que les outils électriques. Je n’ai jamais été blessé d’aucune façon avec aucun de mes outils électriques, mais j’ai une grosse cicatrice sur mon pouce gauche lorsqu’un burin a sauté un nœud dans une cuillère que je faisais et a plongé directement dans mon doigt.

Si votre pièce est correctement fixée et que vous y prêtez attention, tout ira probablement bien. Mais les outils électriques font beaucoup de bruit et forcent chaque cellule de votre corps à leur respecter correctement. Il est un peu plus facile de se laisser bercer par un faux sentiment de sécurité avec des outils à main.

Personnellement, j’utilise des outils électriques pour la plupart de ce que je construis, mais je suis aussi un blogueur de sports d’homme des cavernes stupide. Si vous voulez canaliser votre Ron Swanson intérieur et apprendre à couper les queues d’aronde, vivez votre meilleure vie. Vos meubles seront probablement plus beaux que les miens.

Je suis coincé dans ma maison, comment suis-je censé apprendre à utiliser tout ça?

Youtube University est votre ami. Presque tous les outils électriques ont des vidéos expliquant comment déballer, assembler et utiliser en toute sécurité, et DIY Youtube est plein d’explicateurs utiles. Quand j’ai commencé, j’ai vraiment apprécié la chaîne Woodworking For Mere Mortals, mais il y en a plein d’autres, comme Wood Work Web et This Old House. Même des trucs directement du fabricant de votre outil peuvent être excellents. Une recherche rapide de «comment construire X» est souvent très instructive.

Découvrez ce que vous aimeriez construire, trouvez des plans en ligne (il y en a plein de gratuits) et essayez un projet de base! Vous serez surpris par ce que vous pourrez créer.

Voici des trucs que j’ai construits!

La table basse et les deux étagères étaient des choses que j’ai faites. Les plantes et tous les livres? Je n’ai pas fait ça.

Suis-je prêt à quitter l’usine Internet et à me tourner vers la menuiserie? Absolument pas! Tout ce que je fais a des tonnes de défauts et je suis moi-même encore débutant. Mais est-ce un passe-temps amusant qui m’oblige à rester hors de Twitter, à penser différemment et à aider à garder ma maison bien équipée? Sûr!

Et bon, si j’ai les outils électriques en marche, je ne peux plus entendre Frozen II. De nos jours, c’est un gros plus.