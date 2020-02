Comment Erik Lamela est devenu le dernier survivant des sept remplaçants de Gareth Bale des Spurs

La semaine dernière a mis fin à deux époques très importantes pour Tottenham Hotspur.

Non seulement le départ de Christian Eriksen a appelé l’heure sur l’un de nos «galacticos» de 2015, mais il a finalement conclu l’une des grandes sagas de notre époque: les Spurs Hunger Games.

Tottenham a reçu un record mondial de 85 millions de livres sterling pour Bale et a dépensé l’argent… de manière discutable

Le gagnant? Erik Lamela. Non, je n’aurais pas pu l’appeler non plus.

Voyons où en sont ces joueurs, sept ans après leur assemblée pour remplacer Gareth Bale – que devient-il?

Paulinho

Le premier, bien sûr, était le supposé «Brésilien Frank Lampard», un joueur que tant de grandes équipes poursuivaient.

À l’époque, Paulinho est devenu la signature la plus chère de tous les temps des Spurs, un record qui allait être battu deux fois de plus au cours de l’été.

17 millions de livres sterling à l’époque semblaient une excellente affaire pour Levy et son début de vie en Angleterre était très prometteur. Cette ouverture de la Premier League au Palace était une véritable fausse aube pour ce qui allait arriver.

Expédié en Chine par Poch, la plupart pensaient que ce serait la dernière fois que nous voyions le milieu de terrain. Mais, à la grande surprise de tout le monde du football, Barcelone a tenté sa chance en 2017.

Un an plus tard, il était de retour en Chine, concluant une montagne russe que personne n’imaginait chevaucher.

Paulinho a fini par jouer pour Barcelone

Nacer Chadli

Maintenant, je vais commencer par dire, j’adore Nacer Chadli.

Pendant les jours sombres après AVB et avant l’arrivée de Poch, le Belge était une lumière brillante à l’époque sombre de Sherwood.

Il allait ensuite marquer 25 buts pour le club, dont 13 impressionnants lors de sa deuxième saison – une période où les Spurs n’avaient aucune véritable identité offensive avant l’émergence de Harry Kane.

Ces deux buts à Benfica, ce coup de poing contre Stoke et tant d’autres moments signifiaient «le dauphin» (un surnom dont je ne suis toujours pas sûr de l’origine), ont été un véritable succès avec seulement 7 millions de livres sterling.

De retour en Belgique avec Anderlecht, certains pourraient dire que Chadli a culminé à Tottenham.

Chadli n’était pas le pire du banc

Roberto Soldado

Oh Bobby, ce qui aurait pu être mon ami.

La signature de l’Espagnol de 26 millions de livres sterling est venue avec tant d’espoir. Après tout, trois mois seulement avant son arrivée à Londres, Soldado avait battu Messi et Ronaldo contre la botte d’or de la Liga.

C’était la première fois que nous voyions Levy accumuler de l’argent comptant pour un attaquant depuis l’arrivée de Darren Bent six ans auparavant, et tout comme Paulinho, tout a si bien commencé.

Mais, après un sort effrayant sans marquer, toute confiance que Soldado possédait une fois s’est rapidement évaporée. Son but contre Everton en décembre 2014 l’a laissé en larmes par pure frustration.

De retour en Espagne, via un détour rapide en Turquie, Soldado est de retour en difficulté devant le but de Grenade. Quatre buts en 22 matchs est une lecture sombre pour tout attaquant.

Les échecs de Soldado sont la raison de l’émergence de Kane

Etienne Capoue

Maintenant, Capoue était vraiment intéressant.

Tout comme Soldado et Paulinho, cette étroite victoire 1-0 sur Crystal Palace a montré qu’il était un véritable achat intelligent. Il était puissant, intelligent et presque en poche lui-même avec un effort acrobatique au poste le plus éloigné.

Mais, les fans ont rapidement vu son vrai moi transparaître – un milieu de terrain téméraire, maladroit et stupide sans aucun contrôle réel sur ses actions – quelque chose que les Spurs étaient à la réception il y a seulement trois semaines à Vicarage Road.

On pourrait dire qu’il a continué à avoir la meilleure carrière de l’un des trois précédents mentionnés. Maintenant avec plus de 150 apparitions pour Watford en Premier League, il fait partie intégrante de leur puzzle.

Il n’a pas gagné autant d’argent que Paulinho le pense, mais qui en a?

Capoue est depuis devenu un acteur clé pour Watford

Vlad Chiriches

Sans aucun doute le pire du groupe.

Comment diable Steaua București a réussi à nous retirer 8,5 millions de livres sterling est un miracle à ce jour.

Mais comme son ancien coéquipier Paulinho, le défenseur roumain a réussi à convaincre un grand club de le signer sous la forme de Napoli, ratant près de 50 apparitions pour la partie italienne dans le processus.

Chiriches était si maladroit que c’était effrayant. Il n’a jamais maîtrisé le rythme du jeu anglais et nous a coûté plus de temps que je ne peux en compter.

Maintenant prêté à Sassuolo, je ne vois jamais sa carrière vraiment se rétablir.

Chiriches doit descendre comme un flop des Spurs

Christian Eriksen

Et maintenant, nous passons au grand Danois – le meilleur du lot par un mile clair.

J’ai tellement aimé Eriksen. Il avait creusé des Spurs dans un trou avec ses héroïques de dernière minute depuis aussi longtemps que je me souvienne, sauvant notre bacon avant même que Harry Kane ne le soit.

Avec plus de 300 apparitions pour le club, 69 buts au milieu de terrain et d’innombrables records d’aide à son nom, ce fut un plaisir absolu de l’avoir au club aussi longtemps que nous.

À cet été 2013, il était le joueur dont j’étais le plus excité, d’autant plus que Liverpool avait aussi reniflé autour de lui.

Il nous manquera beaucoup, mais c’était définitivement le bon moment pour passer à autre chose. Personnellement, je ne pense pas qu’il restera longtemps en Italie. Quelques bonnes années à l’Inter et qui sait, Barcelone et Madrid pourraient revenir pour le petit maestro.

Inter Milan

Eriksen a rejoint l’Inter Milan après avoir refusé un nouveau contrat à Tottenham

Erik Lamela

Eh bien le voici, le dernier homme debout.

L’un des trois joueurs que nous avons recrutés lors de cette tristement célèbre journée d’août 2013, je n’aurais jamais pensé que nous serions assis ici en 2020, si amoureux de notre fou de b * argentin.

Je n’arrive toujours pas à comprendre la folie qu’est Erik Lamela.

Son rythme de travail, sa ténacité et sa pure vérité sont une joie absolue à regarder et Jose Mourinho lui-même a exprimé son amour pour ce qu’il apporte déjà sur le côté.

Bien sûr, pour 30 millions de livres sterling, il n’a pas tout à fait honoré ces frais avec des buts et des passes décisives, d’autant plus que le pauvre gars est toujours blessé.

Mais serions-nous où nous en sommes aujourd’hui sans lui?

Il n’est peut-être pas surprenant que Lamela soit le seul ranger de ce magnifique sept, en grande partie car il était le plus cher de tous. Daniel Levy n’a jamais été du genre à abandonner un investissement aussi important trop rapidement – il est vrai que ce n’est pas quelque chose que le git serré a beaucoup d’expérience.

Mais nous y voilà. Bien joué, Erik. Vous merveilleux s * ithouse, vous.

Lamela est le dernier homme debout!

