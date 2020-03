Comment et où acheter des billets et des billets

Du 5 au 8 mars, le Coupe d’Espagne de futsal 2020. L’événement le plus important de ce sport à l’échelle nationale avec le Palais des Sports de José María Martín Carpena comme scène, accueillera les huit équipes classées. Des milliers de fans de différentes parties de l’Espagne arriveront dans la ville andalouse pour profiter de la Coupe d’Espagne de futsal.

Calendrier des matchs

Quarts de finale

Movistar Inter – Palma Futsal / 5 mars / 17h00

Jaén Inner Paradise – Viña Albali Valdepeñas / 5 mars / 19 h 00

Levante UD FS – El Pozo Murcia Costa Cálida / 6 mars / 17:00

Barça – CA Osasuna Magna / 6 mars / 19 h 00

Demi-finales

Vainqueur du premier match de quart de finale – Vainqueur du deuxième match de quart de finale / 7 mars / 17h00

Gagnant du troisième trimestre du dernier trimestre – Gagnant du quatrième trimestre de la finale / 7 mars / 19 h 00

Finale

Premier vainqueur de la demi-finale – Deuxième vainqueur de la demi-finale / 8 mars / 18h30

Comment acheter des billets

Si vous voulez assister à la Coupe d’Espagne de futsal 2020, lors de l’achat de billets, vous avez deux options disponibles. Vous pouvez, d’une part, acquérir un abonnement pour assister à tous les matchs. Ou, si vous préférez, vous pouvez choisir un ticket journalier.

Abonnements

Il Palais des Sports de José María Martín Carpena de Málaga Il est divisé en quatre zones: zone latérale A, zone latérale B, zone inférieure C et zone inférieure B. De plus, dans chacune de ces zones, vous pouvez choisir entre des niveaux bas, moyen et élevé. Quant aux prix, ils varient entre 30 et 60 euros.

Entrée jour

Quant à l’entrée du jour, la classification des sièges est exactement la même. Dans ce cas, les prix oscillent entre 15 et 20 euros.

Il y a un pack famille, qui offre des réductions très intéressantes pour les familles avec enfants jusqu’à 12 ans.