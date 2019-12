Comment Everton pourrait ressembler en janvier sous le nouveau manager Carlo Ancelotti avec de nouvelles signatures

Carlo Ancelotti a été confirmé comme le nouveau manager d'Everton – et il aura son travail coupé à Goodison Park.

Les Toffees occupent la 16e place de la Premier League avant la visite d’Arsenal samedi, en direct sur talkSPORT.

Ancelotti a une énorme expérience à travers l'Europe et il faudra changer les choses à Everton

Marco Silva a été limogé à la suite de sa défaite 5-2 en derby à Liverpool plus tôt ce mois-ci et Duncan Ferguson est en charge de gardien depuis.

Le favori des fans a apporté un regain de passion au club et a connu une victoire 3-1 sur Chelsea et un match nul 1-1 avec Manchester United.

Ferguson sera en charge de l'affrontement de la Coupe Carabao avec Leicester mercredi, mais Ancelotti semble prêt à se joindre à temps pour le match avec Arsenal samedi, qui est en direct sur talkSPORT.

Et ce sera un coup d'État massif pour le club compte tenu des autres postes auxquels il était lié.

L’un des premiers emplois d’Ancelotti sera d’arrêter de concéder autant de buts. Seules quatre équipes ont concédé plus qu’elles cette saison alors que six équipes seulement ont marqué moins de buts.

Ancelotti favorisait une formation 4-4-2 à Napoli et, s'il utilisait ce système à Everton, Richarlison et Dominic Calvert-Lewin seraient probablement les deux attaquants au milieu.

Le milieu de terrain ravagé par Everton pourrait être composé de Bernard, Tom Davies, Alex Iwobi et Gylfi Sigurdsson.

La défense se choisit avec Yerry Mina et Michael Keane comme défenseurs centraux et Djibril Sidibe et Seamus Coleman respectivement à gauche et à l'arrière droit.

Voici comment Everton pourrait s'aligner si l'Italien prenait le relais avant Noël.

Comment Everton pourrait s'aligner tout de suite sous Carlo Ancelotti

Everton a plusieurs problèmes de blessures en ce moment avec Andre Gomes et Fabian Delph qui devraient être absents pendant un certain temps. Morgan Schneiderlin sera de retour d'ici janvier, tout comme Theo Walcott.

Pendant ce temps, Lucas Digne s'est blessé à l'aine contre Manchester United et il n'y a pas d'horaire à son retour.

Si Everton parvient à faire entrer Ancelotti avant la réouverture de la fenêtre de transfert, il ne fait aucun doute qu'il sera soutenu en janvier.

Rejoindre Everton dans sa situation actuelle peut ne pas être très attrayant et cela dépendra de la taille d'un match nul avec Carlo Ancelotti.

Ils ont été liés à des joueurs comme Wilfried Zaha et Jack Grealish dans le passé, mais ils sont dans de meilleures situations dans leurs clubs respectifs et peuvent également coûter trop cher.

Olivier Giroud pourrait être un joueur qu'Ancelotti viserait car il a été invité à quitter Chelsea à la recherche d'un football régulier. S'il veut obtenir une place à l'Euro 2020, il doit quitter Stamford Bridge.

À Everton, Giroud jouerait certainement chaque semaine et pourrait ajouter des buts bien nécessaires aux côtés de Richarlison, permettant au Brésilien d'avoir plus de liberté pour franchir la ligne de front.

Le club de Merseyside était fortement lié à l'ailier de l'Ajax David Neres cet été et Richarlison l'aurait exhorté à se joindre à Everton.

Neres ajouterait une qualité et un rythme très nécessaires de la gauche qui offriraient des chances aux attaquants, tandis que Theo Walcott fournirait la même chose de la droite.

En l'absence d'André Gomes et de Jean-Philippe Gbamin, Fabian Delph est le joueur le plus susceptible d'ajouter de l'acier au milieu de terrain pour le moment, tandis qu'Iwobi peut créer plus loin.

Ce n’est pas la solution parfaite, mais ce pourrait être un début.

Comment Everton pourrait s'aligner sous Carlo Ancelotti avec les signatures de janvier

Samedi est GameDay sur talkSPORT alors que nous vous apportons TROIS commentaires de Premier League en direct sur notre réseau, y compris Everton vs Arsenal à 12h30.

