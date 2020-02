Comment fonctionne le match des stars? Nouvelles et changements de format

La 69e édition du NBA All-Star marquera un avant et un après dans la ligue pour les nouvelles qui auront lieu pendant le week-end des stars. Chicago, hôte de l’événement, vivra des émotions fortes dans un nouveau format de la rencontre des étoiles du dimanche, dans lequel les meilleurs joueurs de la Ligue testeront leurs compétences dans un match avec des règles spéciales et qui rendra hommage à Kobe Bryant.

Comme la saison dernière, le Team LeBron et Team Giannis seront les équipes participant à la réunion, avec les stars des Lakers de Los Angeles et des Milwaukee Bucks comme capitaines. Ce qui changera sera le format du jeu, les trois premiers trimestres étant des compétitions “individuelles”, chaque trimestre commençant à 0-0 et recherchant un gagnant dans chaque trimestre.

L’équipe gagnante pour chacune des chambres recevra 100 000 $ pour faire un don à une organisation de leur choix. Team LeBron ou Team Giannis. Tout va changer au dernier trimestre, où le chronomètre ne comptera plus et le seul objectif sera d’ajouter 24 points au score du vainqueur de ce moment, un chiffre qui représente le premier des hommages à Kobe Bryant. De cette façon, si le résultat est 100-90, l’équipe gagnante devra atteindre 124 avant son rival pour consommer la victoire dans le All-Star Game. Le vainqueur du match recevra 200 000 $ supplémentaires en don.

Hommage à Kobe

Kobe Bryant sera très présent au All-Star, qui deviendra un hommage posthume à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. En plus du score spécial du dernier trimestre, les participants au match du dimanche porteront les chiffres «24» et «2» sur leurs chemises pendant le match, en hommage aux chiffres portés par Kobe et sa fille Gianna, également décédées dans le fatidique accident aérien.