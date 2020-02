Comment fonctionne le tag de franchise NFL et combien les joueurs sont-ils payés?

Lorsque l’intersaison de la NFL se réchauffe, l’un des plus grands scénarios à surveiller chaque année est de savoir quels joueurs obtiennent le tag de franchise. Les équipes disposent d’un délai de deux semaines pour appliquer l’appel d’offres d’un an. Les joueurs qui obtiennent le tag doivent soit signer leur offre, soit négocier un contrat à long terme avec leurs équipes avant la date limite du 15 juillet.

L’étiquette de franchise est essentiellement un contrat d’un an qui garantit un salaire prédéterminé aux joueurs. Le montant du salaire est établi en faisant la moyenne des cinq premiers salaires par poste pour l’année de ligue précédente, ou s’il est supérieur, 120 pour cent du salaire d’un joueur la saison précédente. Ainsi, les joueurs comme les quarts-arrière et les fins défensives auront un salaire de tag beaucoup plus élevé que des postes comme kicker ou punter.

Le plafond salarial atteignant environ 200 millions de dollars, voici les salaires estimés pour chaque poste sous l’étiquette de franchise en 2020:

Quarterbacks: 26,895 millions de dollars

Running backs: 12,474 millions de dollars

Récepteurs larges: 18,491 millions de dollars

Extrémités serrées: 11,076 millions de dollars

Joueurs de ligne offensifs: 16,102 millions de dollars

Tacles défensifs: 15,5 millions de dollars

Extrémités défensives: 19,316 millions de dollars

Secondeurs: 16,266 millions de dollars

Cornerbacks: 16,471 millions de dollars

Sécurités: 12,735 millions de dollars

Kickers / Punters: 5,297 millions de dollars

Les équipes ne peuvent généralement utiliser le tag qu’une fois par an, bien que ce ne soit pas le cas en 2020:

La NFLPA et le NFL Mgmt Council ont repoussé le début de la période de désignation de franchise du mardi 25 février au jeudi 27 février, et la période se terminera maintenant le 12 mars au lieu du 10 mars, par source. En l’absence d’un nouvel accord CBA, chaque équipe peut utiliser une étiquette de franchise et de transition.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 23 février 2020

Une équipe peut attribuer trois types de balises différents.

Types d’étiquettes de franchise NFL

Exclusif

Juste ce que son nom l’indique. Le joueur est enfermé dans son équipe et ne peut négocier avec aucune autre équipe pendant la période d’agence libre.

Non exclusif

Le joueur est autorisé à négocier avec d’autres équipes, mais si une équipe concurrente fait une offre d’agent libre, l’équipe d’origine a le droit de la faire correspondre. S’ils ne correspondent pas à l’offre, ils obtiennent deux choix de première ronde en compensation. En d’autres termes, il s’agit essentiellement d’un scénario commercial compliqué.

Balise de transition

Semblable à la balise non exclusive, sauf que le joueur est payé en moyenne les 10 meilleurs salaires de son poste, plutôt que les cinq premiers. Les joueurs marqués par la transition sont libres de négocier avec d’autres équipes, mais contrairement aux joueurs non exclusifs, l’équipe d’origine ne reçoit aucune compensation si elle ne correspond pas à une offre.

Les équipes peuvent utiliser à la fois la franchise et l’étiquette de transition en 2020 grâce à l’expiration imminente de la convention collective de la ligue. Cependant, si un nouvel accord est signé avant le début officiel de la nouvelle année de la NFL le 18 mars, les équipes ne seront autorisées à utiliser la franchise ou le tag de transition que ce printemps.

Une fois qu’un joueur est marqué, c’est là que le vrai drame commence. Les deux parties ont jusqu’à la mi-juillet pour négocier un contrat à long terme. Cela renforce le sentiment d’urgence. Les équipes ne veulent pas utiliser le tag, car il bloque une énorme partie de leur plafond salarial pendant un an seulement. Les joueurs n’apprécient pas parce qu’ils n’ont aucune sécurité financière au-delà de cette année et qu’ils n’ont pratiquement aucun effet de levier en dehors de menacer de tenir le coup. S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur un accord à long terme avant la date limite, le joueur est fixé pour son contrat d’un an.

Heureusement pour la plupart des joueurs, ils sont souvent en mesure de conclure un nouveau contrat avec leur équipe et le tag de franchise n’a pas à entrer en jeu – au moins jusqu’à la prochaine intersaison.

Qui pourrait recevoir les étiquettes de franchise ou de transition en 2020?

Plusieurs joueurs pourraient se retrouver sous la désignation de franchise ou de transition pendant que leurs équipes élaborent leurs plans de construction de l’alignement ce printemps. Les candidats notables comprennent:

Dak Prescott, QB, Cowboys

Amari Cooper, WR, Cowboys

Ryan Tannehill, QB, Titans

Derrick Henry, RB, Titans

Chris Jones, DT, chefs

Yannick Ngakoue, DE, Jaguars

UN J. Vert, WR, Bengals

James Bradberry, CB, Panthers

Justin Simmons, S, Broncos

Shaquil Barrett, EDGE, Buccaneers

Bud Dupree, EDGE, Steelers

Austin Hooper, TE, Falcons

Qui a reçu l’étiquette de franchise en 2019?

Six joueurs ont reçu le tag en 2019 – le même nombre qu’en 2018. Cela comprenait quatre rushers de passes: Frank Clark, DeMarcus Lawrence, Dee Ford et Jadeveon Clowney. Tous sauf Lawrence ont fini par être échangés après avoir été étiquetés, et seul Clowney n’a pas utilisé son étiquette comme tremplin pour un contrat à long terme lors de la dernière intersaison. Le botteur Robbie Gould et l’attaquant défensif Grady Jarrett ont également reçu le label de franchise en 2019. Chacun a signé une prolongation de contrat lucrative plus tard cet été-là.