Comment gagnez-vous le Caucus de l’Iowa (et pourquoi est-ce important)? | PhD Ringer

Dans quelques semaines, les caucus de l’Iowa 2020 donneront le ton à la campagne primaire présidentielle démocrate. Mais pourquoi sont-ils si importants et en quoi un caucus est-il différent d’une primaire ordinaire? Les caucus ont historiquement fourni une plate-forme aux candidats insurgés pour réussir sur les candidats des établissements plus bien financés. Mais la démographie et la géographie uniques de l’Iowa, ainsi que l’aspect communautaire des caucus eux-mêmes, en font l’une des traditions démocratiques les moins bien comprises. Sean Fennessey raconte cet épisode de Ringer PhD, écrit par Justin Charity.