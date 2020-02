Non, Grimes n’a pas nommé son bébé à naître. Sheesh.

Vendredi, la star de l’avant-pop née à Vancouver, Claire Elise Boucher, sortira son cinquième album complet, Miss Anthropocene, qu’elle a décrit au Crack Magazine comme «un album diabolique sur l’ampleur du changement climatique». Aussi: «Tout le monde aime le méchant. Tout le monde aime putain Thanos. Faisons de l’art de Thanos. ” Le cycle de promotion interminable du record, longtemps menacé, comme d’habitude, est devenu un peu chaotique.

Cela signifie qu’elle a déclaré au Wall Street Journal en mars 2019 qu’elle prévoyait une “ exécution publique ” de l’alias Grimes, et a demandé à l’intervieweur de s’adresser à elle à la place en C, en italique, en minuscules.

Ce qui signifie, elle a confié à Lana Del Rey et Brit Marling dans une conversation conjointe en décembre pour une entrevue que «ce qui me fait peur, c’est une intelligence artificielle se connectant, voyant l’historique de recherche de tout le monde, puis nous faisant chanter chacun de nous pour faire ce qu’il veut», ajoutant, “Nous pourrions être certains des derniers artistes humains qui ne sont pas complètement rendus obsolètes par l’intelligence artificielle.” (Marling: “Vous venez de me donner une vague de frissons.”)

Cela signifie qu’elle a annoncé sa grossesse en janvier via une publication Instagram super-NSFW, déclenchant une spéculation immédiate (et non confirmée) selon laquelle le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, est le père. Leur relation amoureuse a été un sujet de fascination intense depuis leur première apparition ensemble au Met Gala 2018. (Naomi Fry dans The New Yorker: «Dans ce contexte, l’étrangeté d’un milliardaire brisant l’union avec des tendances néo-coloniales sort soudainement avec un musicien canadien excentrique qui, jusqu’à récemment, avait« anti-impérialiste »dans sa biographie Twitter fait une certaine genre de sens. “(Grimes l’avait changé de” anti-impérialiste “à” bébé glouton “- des mois avant de rencontrer Musk, clarifia-t-elle avec colère.) (Juste clarifiant.)

Ce qui signifie, plus tard en janvier, quand elle a branché des comptes de médias sociaux @warnymph mettant en vedette un bébé numérique aux arcs et aux flèches aux yeux rouges effrayants, certains ont réagi avec confusion (@filmrudd: “grimes de quoi vous parlez jamais”), tandis que d’autres ont établi un lien ténu qui a abouti à certaines des meilleures corrections de sites Web de notre jeune siècle. (Pas besoin de faire un lien, des accidents se produisent, mais, “La version originale de cette histoire a identifié à tort l’avatar de la nymphe de guerre comme une représentation numérique de l’enfant à naître de Grimes avec Elon Musk” est une séquence de mots incroyable.)

Sheesh. War Nymph est un album promo plus déroutant, vous voyez. L’art de Thanos, si vous voulez. Vous pourriez dire que le chaos est… inévitable. “Si vous suivez les indices,” Grimes a tweeté utilement à @filmrudd, “les questions auront des réponses.” Pour répéter: Mlle Anthropocène. Vendredi. Beaucoup de ses singles d’avant-première ont été assez merveilleux: le “Delete Forever”, mélancolique et à la guitare acoustique, par exemple, pourrait bien être son “Wonderwall”. Ne confondez pas le signal avec le bruit, peu importe à quel point le bruit est séduisant, peu importe la brûlure et / ou l’ivresse du thé. Mais au cœur de la joie exaspérante de l’expérience Grimes, maintenant et pour toujours, est que les réponses sont inévitablement plus confuses que les questions.

Il est facile d’oublier que le fourrage pour blog agité n’est pas la principale forme d’art de Grimes. C’est un danger professionnel de star avant-pop que Grimes, alors pionnier de Tumblr et jamais le visionnaire agité, s’inquiétait en 2015. Un profil de Kelefa Sanneh New Yorker de cette année intitulé «Pop for Misfits» retrace la première demi-décennie délirante de sa carrière. (Elle était aux prises avec la «possibilité inquiétante», a écrit Sanneh, «que sa présence en ligne pourrait être encore plus populaire et plus influente que sa musique.»)

Early Grimes – un mélange séduisant et chaotique de menace gothique, de mysticisme new age, d’exaltation K-pop, de perturbation bruyante et de sophistication pop pure – est en effet de plus en plus difficile de ne pas voir à travers le prisme obscurci par les potins de Later Grimes. “Même si elle sort avec Ebay Muskrat et a commencé à aider à briser l’union, j’aime toujours cet album”, a noté une partisane en conflit avec Bandcamp de ses débuts crasseux et surréaliste en 2010, Geidi Primes, une fixatrice de Dune. “Nous vivons dans une chronologie très étrange: /.” (L’accusation antisyndicale, qui implique quelques tweets passionnés de Grimes au milieu de la bataille judiciaire condamnée de Musk contre les tentatives d’une usine de Tesla en Californie, est un trou de lapin distrayant qu’il vaut mieux éviter. Ditto été 2018, les fracas déconcertants et hilarants de Musk-Grimes – Azealia Banks, un grand roman américain en soi. Par Dieu, j’essaie de simplifier cela.)

Sheesh. Les Grimes de 2010, un luminaire souterrain de Montréal et un luminaire MySpace qui a généré cette année-là à la fois Geidi Primes et sa suite extra-gothique Halfaxa, avaient un don pour la conceptualisation de genre, pour la construction de science-fiction, pour ce qu’elle ” Un jour, je décris le Wall Street Journal comme une «tradition» pop-star telle que conçue par Prince ou Rihanna. «J’ai l’impression que l’art au moyen âge abordait toujours quelque chose au-delà de l’expérience terrestre, et je veux faire de même», expliquait-elle à l’époque à Halfaxa. “Mais je voulais qu’il soit vague quant à ce que c’est au-delà de l’expérience terrestre qui est abordé.” Elle était une profonde penseuse prête à risquer la calamité du discours public de penser à haute voix, profondément et fort.

Grimes a ainsi émergé, sur la piste étrangement propulsive de 2011 «Vanessa», comme une toute nouvelle sorte de pop star en herbe, de mauvaise humeur et perturbatrice mais sans peur de cultiver la fascination grand public. Mieux encore, c’était juste au moment où la scène de musique indie à lecture de Pitchfork (quoi que cela signifie) était particulièrement chaleureuse pour faire la célébrité (quoi que cela signifie) comme un noble objectif, et apprenant d’abord à embrasser Mariah Carey, disons, comme un oracle et pas une archnémèse. «J’aime les pop stars parce que vous pouvez voir qui elles sont», explique Grimes à l’époque. “Savoir qui a fait quelque chose peut le rendre bien meilleur ou bien pire.”

Visions, son album révolutionnaire de 2012, a cimenté Grimes en tant que producteur d’art-pop nonpareil, un conteur tranquillement magistral plus dans des images de fausset à couper le souffle que dans des mots, et une star du vidéoclip d’une charmante absurdité. “Oblivion”, que Pitchfork déclarera finalement la deuxième meilleure chanson des années 2010, est un bain de vapeur apaisant de textures éthérées et industrielles, et un souvenir déchirant d’une agression sexuelle qu’elle a décrit à SPIN comme “l’une des plus bouleversantes” expériences de ma vie »et une merveille de charisme de guérilla-chorégraphie insouciante. (Cette vague décontractée est mon mouvement de danse préféré de la décennie.)

La combinaison était volatile par conception, et irrésistible par pure force de volonté. Lana Del Rey a également pris le pouvoir en 2012 (bien qu’à une échelle beaucoup plus commerciale) et, comme Grimes, s’est heurtée à une blogosphère musicale grincheuse et incroyablement sexiste caractérisée par les pires impulsions de Hipster Runoff ou de la section des commentaires de BrooklynVegan. Soudain, les deux femmes étaient, à des degrés divers, des étoiles, et donc des cibles, et donc en danger constant que la célébrité éclipse l’art lui-même.

Par cette pièce new-yorkaise de 2015, Grimes avait signé avec la société de gestion Roc Nation de Jay-Z et collaboré avec le producteur Blood Diamonds sur «Go», une piste d’EDM effrontée qu’ils avaient d’abord essayé de vendre à Rihanna avant de la publier eux-mêmes. (Les compagnons chouchous de Pitchfork comme Vampire Weekend et le père John Misty iraient plus loin dans le trou du lapin encore plus profond de l’écriture pour des stars de la pop audacieuses comme Beyoncé, à divers degrés de mécontentement.) Elle se préparait également à sortir son meilleur album à la fin de 2015, prodigieux Art Angels, qui a frappé un autre candidat pour la meilleure chanson des années 2010 (l’épopée pop-punk électrique “Flesh Without Blood”) et a présenté une vidéo de haut concept, généralement réalisée par Grimes elle-même, pour presque tous les morceaux. (Le clip ultra-luxuriant de “Venus Fly” mettait en vedette Janelle Monáe, une épée flamboyante, et les services d’un “bubbleologist”.)

La vidéo Grimes de cette époque qui m’obsède actuellement, cependant, avait le plus petit budget. Fin 2014, elle a sorti «Christmas Song II (Grinch)», une collaboration avec son demi-frère rappeur Jay Worthy qui échantillonne flamboyant A Charlie Brown Christmas et la trouve dansant sur un canapé tout en tenant une hache au milieu de la fête de vacances la plus discrète imaginable. Refrain: “Je suis le Grinch! / Je suis le Grinch, enculé! / Je suis le Grinch! ” Elle a l’air absurdement heureuse; l’effet est absurdement délicieux.

L’art de Thanos. “Ce n’est PAS un single de l’album à venir, pas une œuvre d’art sérieuse à quelque titre que ce soit et pas une sortie officielle de grimes”, a-t-elle clarifié utilement dans la description de YouTube, ajoutant qu’elle “a fait cette chanson en moins de 2 heures donc veuillez excuser ma terrible production, + elle n’est ni mélangée ni maîtrisée. » Bien sûr, rien de tout cela n’a d’importance. C’est un rappel maladroit et vivifiant de la personne terriblement identifiable derrière le phénomène inépuisable de la pensée; c’est une honte, et sa propre source de mélancolie de vacances de style Charlie Brown, qu’elle ait ressenti le besoin de clarifier la distance croissante entre les deux.

La lente montée en puissance de Miss Anthropocène a oscillé de manière catastrophique entre de nouvelles directions sonores discordantes et, depuis le Met Gala 2018, de nouveaux développements dans l’une des romances de célébrités les plus improbables de notre époque. “We Appreciate Power”, jadis présenté comme le premier single, est un retour criant au rock industriel des années 90 (Orgy! Marilyn Manson! Stabbing Westward!) Qui était accompagné de sa propre déclaration de thèse: voici le robot-chantage:

“We Appreciate Power” est écrit du point de vue d’une machine de propagande du Pro-AI Girl Group qui utilise la chanson, la danse, le sexe et la mode pour diffuser la bonne volonté envers l’intelligence artificielle (cela arrive que vous le vouliez ou non). En écoutant simplement cette chanson, les futurs suzerains de l’IA générale verront que vous avez soutenu leur message et que vous serez moins susceptible de supprimer votre progéniture.

Cela n’a pas fait le record, mais la piste a certainement donné le ton: «J’ai l’impression que nous sommes à la fin de l’art, l’art humain», a-t-elle déclaré au physicien théorique Sean Carroll sur son podcast Mindscape en novembre, méditant sur le domination imminente de l’IA. Mais même cette déclaration, dans un univers post-Elon, a déclenché une autre brève querelle: l’auteur-compositeur-interprète goth-industriel Zola Jesus a rejeté Grimes dans une série de tweets supprimés depuis comme «la voix du privilège fasciste du silicium», ajoutant que «l’approche l’avenir de la musique et de l’art avec tant de cynisme ne peut venir que de quelqu’un qui n’a vraiment rien à perdre. »

Les grimes n’ont jamais été un phénomène de Billboard (Art Angels a culminé au n ° 36) proportionné à son succès critique, mais sa visibilité sur l’aimant de la controverse n’a jamais été aussi élevée, ce qui est à la fois une aubaine et une menace pour Miss Anthropocène. «Sans que je fasse quoi que ce soit, juste par association aléatoire avec d’autres personnes, j’ai vu ma carrière et ma réputation être totalement détruites», a-t-elle déploré dans Crack Magazine. (C’est grand en Europe.) “J’ai travaillé toute ma putain de vie pour ça et maintenant tout le monde pense que je suis tellement stupide. J’étais juste assis là, incrédule, à regarder le travail de ma vie s’effondrer. “

Ainsi: Thanos art. Ainsi: le titre “Grimes est prêt à jouer le méchant.” Ainsi, un album «pro-changement climatique» mettant en vedette une ballade électro-pop bourdonnante de six minutes intitulée «So Heavy I Fell Through the Earth» qui pourrait être sur un nouvel amour, ou un amour maternel imminent, ou seulement un peu moins imminent apocalypse, ou tout cela, ou rien de tout cela. (Une autre chanson colossale peut-être d’amour, prise à mi-chemin entre Nine Inch Nails et Miley Cyrus réinterprétant Nine Inch Nails, s’appelle «Violence».) Ainsi, l’accent mis sur l’anéantissement mondial si intense et sincère qu’il scanne comme du cynisme. La nymphe de guerre, cependant, que le bébé terrifiant s’insère dans tout cela, a déjà beaucoup de sens.

La théorie critique unifiée du poptimisme a soutenu, avec succès, que la musique pop «importe» tout autant que la musique rock, et que l’emballage – l’art visuel, la chorégraphie, la mode et le personnage – peut avoir autant d’importance que le son. . Miss Anthropocene était un texte riche avant que quiconque en ait entendu une seconde, et ce sera un test crucial de la lourdeur de cet emballage avant qu’il écrase tout ce qu’il contient. Mais Grimes, à son crédit, a peut-être déjà réfuté sa propre thèse: l’intelligence artificielle pourrait un jour faire de meilleurs arts que les humains, mais j’aimerais voir même nos nouveaux suzerains robots tueurs essayer de faire monter quelqu’un comme elle.

