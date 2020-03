Comment «House Party» a apporté l’expérience Black Teenage à Mainstream

“Le fait est que ces enfants noirs sont comme tous les autres enfants en Amérique”, a déclaré Reginald Hudlin. “C’est le même drame, c’est pourquoi tout le monde se rapporte au film: c’est l’expérience universelle d’être un adolescent.”

House Party – le premier film écrit et réalisé par Hudlin – n’est pas un concept nouveau. Un adolescent de n’importe où, aux États-Unis, a des ennuis à l’école et il est interdit à son père strict d’aller à la fête d’un ami, un ordre qu’il ne tient manifestement pas compte. De là, l’enfant passe près de 100 minutes à éviter les coups de pied de trois bourreaux musclés, deux flics racistes et un père énervé, tout en couvrant son pari avec deux filles qui ont différents degrés d’intérêt pour lui. Mais malgré la formule simple, House Party est en contraste frappant avec de nombreux films pour adolescents qui l’ont précédé, car, comme Hudlin l’a mentionné, ces enfants étaient noirs.

Les films pour adolescents des années 80, comme ceux écrits et réalisés par John Hughes, ont laissé une marque indélébile sur la décennie. À bien des égards, Sixteen Candles, The Breakfast Club, Weird Science, Pretty in Pink et Ferris Bueller’s Day Off sont aussi représentatifs des années 80 que Reaganomics. C’est l’instantané d’Americana que son administration cherchait à protéger. Ces films dépeignent une existence adolescente de banlieue blanche, en toute sécurité. Les adolescents noirs de cette époque, en revanche, n’avaient pas d’équivalent par excellence. Il y avait des films ciblant de jeunes publics noirs qui ont atteint le statut de culte, mais ils n’ont pas reçu la même adoration. House Party, qui a été publié le 9 mars 1990, a changé la donne. “Même si vous aviez Beat Street et Wild Style, il n’y avait rien de tel”, explique Christopher “Play” Martin, qui dépeint l’hôte suave de la fête. Clueless a déclenché un renouveau du film pour adolescents au milieu des années 90 et Cruel Intentions aurait mis le genre à 6 pieds de profondeur à la fin de la décennie, mais House Party a établi la norme.

House Party est le premier film pour adolescents sorti dans les années 90. Il est venu au milieu d’un nouvel intérêt pour les histoires noires et les cinéastes noirs, stimulé par la polémique de Spike Lee Do the Right Thing l’année précédente; Keenen Ivory Wayans, envoi de blaxploitation, je vais te faire sucer, en 1988; La satire hollywoodienne de Robert Townsend Hollywood Shuffle en 1987; et le premier long métrage de Lee, She’s Gotta Have It, en 1986. Le titre d’un article du New York Times qui a été diffusé quelques jours seulement avant que House Party ne soit sorti en salles proclamait “À Hollywood, Black Is In”. Malgré la façon dont Hollywood aurait pu voir le cinéma noir, ce n’était pas une simple tendance. House Party était sur le point de prouver qu’il était possible de placer les Noirs au centre d’une expérience universelle.

“Nulle part dans ce film une ville ou une ville n’est mentionnée parce que [Reggie] ne voulait pas que quiconque le regarde se sente: «Cela ne peut arriver qu’à Chicago, à New York ou ailleurs», explique Martin. “Si vous racontez l’histoire correctement, qui ne peut pas accepter cela?” dit Christopher «Kid» Reid, qui a joué le rôle principal. En fait, beaucoup de gens se sont embarqués: House Party est devenu une surprise au box-office, récoltant plus de 26 millions de dollars sur un budget de 2,5 millions de dollars. Cela a aidé à transformer New Line Cinema, alors une entreprise relativement petite, en un studio réputé. Il a également élevé de manière significative son réalisateur recrue et certains de ses acteurs, dont beaucoup apparaissaient dans leur premier film, à la célébrité. Kid ‘n Play. Pleine puissance. Tisha Campbell. Martin Lawrence. AJ Johnson. Daryl «Chill» Mitchell. Feu Robin Harris, décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 36 ans environ une semaine après la sortie du film, et feu John Witherspoon. Et parce que House Party concernait des enfants qui aimaient le hip-hop et mettaient en vedette des artistes hip-hop, son succès a également contribué à faciliter le hip-hop dans le courant dominant.

House Party n’est pas seulement l’un des films noirs les plus importants jamais réalisés – c’est l’un des films les plus importants de la fin du 20e siècle, un film qui a montré à Hollywood l’étendue de l’expérience des Noirs et son immense intérêt.

Tisha Martin-Campbell et A.J. Johnson dans «House Party»





Cinéma New Line

Bien avant que House Party ne devienne un classique, c’était un film étudiant de Hudlin’s. Étudiant de premier cycle à l’Université Harvard au début des années 80, Hudlin a passé un été entier à travailler pour financer son projet de thèse senior. Le dernier jour de sa pause, il faisait ses bagages pour retourner à l’école lorsque le succès de Luther Vandross en 1982 «Bad Boy / Avoir une fête» a commencé à jouer à la radio. «À l’époque, les clips musicaux noirs n’étaient pas vraiment une chose, alors je proposerais un clip dans ma tête pour une chanson», explique Hudlin. «Je n’arrêtais pas de penser à ce que ce serait, puis je me suis dit:« Non, c’est un film ».» Il avait passé tout l’été à travailler sur un scénario sans rapport, mais «Bad Boy / Avoir une fête» l’a convaincu de le déchirer. et commencer ce qui allait devenir House Party, inspiré librement par son éducation à East St. Louis, Illinois. Avec l’aide de son frère aîné, producteur et réalisateur Warrington Hudlin, il a mis la version de 20 minutes de House Party sous les yeux.

L’aîné Hudlin, qui a été producteur de House Party, a fondé la Black Filmmaker Foundation en 1978 avec les camarades de classe de l’Université de Yale, Alric Nembhard et George Cunningham. L’organisation, qui a distribué les premiers films de réalisateurs dont Lee et Julie Dash, a organisé chaque été des projections où le jeune Hudlin a montré ses courts métrages, dont House Party. Le film a rapidement trouvé son chemin dans l’orbite de Janet Grillo, alors cadre junior pour New Line. «L’une de mes employées, Helena Echegoyen, était amie avec Reggie, alors elle a apporté le court métrage qu’il avait réalisé en tant qu’étudiant de premier cycle à Harvard qui était le court-métrage de House Party», explique Grillo, maintenant réalisatrice et professeure de cinéma à l’Université de New York. . «J’ai été très impressionné. Le talent a juste sauté de l’écran et c’était aussi personnel. Il est venu pour rencontrer et a en fait eu un traitement très long ou un premier brouillon d’un script complètement différent qui parlait d’un groupe d’adolescents. Nous avons en quelque sorte joué avec cela pendant quelques semaines et cela ne se produisait tout simplement pas, alors j’ai dit: “Eh bien, pourquoi ne faites-vous pas simplement House Party en tant que long métrage?” “

«Un dirigeant a dit:« Vous savez ce que personne ne veut voir? Films noirs ou films pour adolescents. Vous avez un film noir pour adolescents. »» – Reginald Hudlin

Selon Hudlin, ils ont progressé avec New Line Cinema vers 1988 parce que tous les autres studios les ont refusés, citant la portée du projet. «Je me souviens qu’un cadre était du genre:« Tu sais ce que personne ne veut voir? Films noirs ou films pour adolescents. Vous avez un film noir pour adolescents. »» Cependant, Grillo était parfaitement conscient des obstacles auxquels les personnes marginalisées sont confrontées à Hollywood. «En tant que personne qui n’a pas pu créer mes histoires parce que personne ne s’est moqué des femmes qui racontent des histoires avant les 10 dernières années, j’ai bien compris l’importance, la nécessité et la difficulté pour les personnes qui ne sont pas grand public, blanches, masculines et hétérosexuelles. pour avoir accès à la narration », explique-t-elle. Il était hautement improbable que Grillo soit en mesure d’obtenir de l’argent de distribution pour un premier réalisateur noir, mais elle s’est engagée à développer le scénario avec Hudlin et à le présenter à ses supérieurs – ce qu’elle a fait, en tant que «film noir de John Hughes. ”

À l’époque, la franchise Nightmare on Elm Street était l’entreprise la plus réussie de New Line Cinema. Ces films ont changé la trajectoire de la société, même si le studio s’est imposé dans le courant dominant, le studio a continué de cibler le type de projets de niche sur lesquels il a trouvé son succès. New Line cherchait de nouvelles façons d’accommoder au mieux les publics mal desservis, dit Grillo, et House Party était tout. Le film avait un sérieux similaire à celui du classique de blaxploitation Cooley High de 1975, moins la tragédie. «J’ai dit que c’était une façon différente d’atteindre notre public», explique Grillo. “Nous avons regardé des films de gangsters, nous avons visiblement regardé des films d’horreur, mais c’est une manière totalement différente de les servir – et c’est frais.”

Hudlin, qui était un fan de American Graffiti, de National Lampoon’s Animal House et de Risky Business, admirait les films de Hughes, mais voulait montrer la version mondiale de l’Amérique noire. “Ce n’était pas tellement,” Oh, où est le personnage noir dans ces films? “Je pensais juste,” Nous avons aussi ces expériences “”, dit-il. «Toute ma carrière a été consacrée à montrer des aspects de la vie noire que l’on ne voit pas normalement. J’étais vraiment intéressé à faire quelque chose de différent et, à l’époque, il y avait beaucoup de films très explicitement politiques en cours. Ce qui est génial, mais je pensais que la meilleure façon de dire quelque chose de politique est de le faire d’une manière qui ne donne pas l’impression que vous envoyez un message. “

Le hip-hop a été écrit dans le script de House Party, mais il a dépassé la tête de nombreux dirigeants de studio. Bien que le genre devienne de plus en plus populaire à la fin des années 80 et que des films axés sur le hip-hop comme Wild Style de 1983, Beat Street de 1984 et Krush Groove de 1985 soient devenus des favoris culte, il n’était toujours pas sur le radar moyen des exécutifs. Grillo dit que le personnel du bureau de New Line à New York était bien conscient de l’influence croissante du hip-hop parce qu’ils montaient dans les métros et marchaient dans les rues, contrairement à leurs homologues de Los Angeles. «Ils allaient de leurs maisons, à leurs voitures, à leurs salles de projection, à leurs bureaux et vice-versa, donc il n’y avait pas vraiment de compréhension de ce nouveau bouillonnement culturel», dit-elle. Pour y remédier, Grillo a envoyé une copie du script de House Party avec une copie xéroxée d’un article détaillant la montée du hip-hop au bureau de New Line à Los Angeles. Le gadget a fonctionné, et en 1988, New Line a officiellement accepté de financer la production de House Party.

En ce qui concerne le casting des deux meilleurs amis au centre du film, New Line avait les yeux rivés sur deux stars en herbe, Will Smith et DJ Jazzy Jeff – en raison de leur popularité et du fait que New Line les avait dans un lien juridique un échantillon non clarifié. “Quand [Smith] était The Fresh Prince, il a fait cette chanson, «A Nightmare on My Street», se souvient Grillo. «Il n’a pas obtenu de nous les droits pour cela. Dans le procès, nous lui avons donné l’option: soit vous nous payez de l’argent, soit vous apparaissez dans l’un de nos films. » Hudlin, cependant, ne voulait pas de Smith simplement parce qu’il avait perdu un procès. “Je ne veux pas qu’il ne soit pas dedans, je veux seulement qu’il le fasse parce qu’il aime ça”, se souvient-il.

“Je me souviens avoir lu le script original, et des gens avaient essayé de faire des films avec nous auparavant, mais c’était la meilleure chose que j’avais lu.” —Christopher Reid (enfant)

À la fin des années 80, Hudlin avait réalisé des vidéos pour Uptown Records (la maison d’origine de Jodeci et Mary J. Blige), des artistes tels que Heavy D et Boyz. Par l’intermédiaire du fondateur d’Uptown, Andre Harrell, il est tombé sur le trio hip-hop basé à New York Groove B. Chill (Daryl “Chill” Mitchell, Gene “Groove” Allen et Belal “DJ Belal” Miller), qu’il considérait comme le top billing . «Ils m’ont vu et Groove couper toujours, alors ils ont réalisé que nous avions du caractère», explique Mitchell des frères Hudlin. Mitchell ajoute que certains éléments de l’histoire – le personnage de Lawrence, également DJ, a été nommé «Bilal» du nom de DJ Belal; être en retard pour ramasser l’irritable Bilal pour la fête et endommager son équipement dans le processus; Belal hurlant à Chill pour s’être cogné la table pendant qu’il fait du DJ – sont basés sur certaines de leurs expériences réelles. Cependant, New Line voulait plus de puissance star, bien que Groove B. Chill apparaisse toujours dans le film. «Ils ont expliqué le scénario – ils devaient obtenir un plus grand nom pour faire tourner le film», explique Mitchell. “Et c’est à ce moment-là qu’ils ont eu Kid’n Play.”

En 1989, le premier album de Kid’n Play, 2 Hype, était certifié or et le duo, Christopher Reid et Christopher Martin, avait un single à succès avec «Rollin With Kid’N Play». Hudlin est tombé sur leurs vidéos dans l’émission de télévision basée à New York Video Music Box, qui a été acclamée pour son adoption précoce de la culture hip-hop, et a été impressionnée par leur style, leur charme et leur capacité à danser. Après avoir rencontré Reid dans un club de New York et l’avoir rencontré plusieurs fois de plus, Hudlin l’a finalement fait lire le script. «C’était un peu mon travail dans l’équipe de lire des trucs», explique Reid. “Je me souviens avoir lu le script original, et des gens avaient essayé de faire des films avec nous auparavant, mais c’était la meilleure chose que j’avais lu.” Kid ’n Play avait réservé une tournée et risquait de perdre de l’argent s’ils décidaient de faire le film, alimentant l’appréhension d’un Martin déjà peu intéressé. “Quand vous avez des chefs de file du rap comme Run-DMC qui font un film que beaucoup de gens ne se souviennent pas ou connaissent comme Tougher Than Leather, je me disais: ‘Si ces gars-là ne peuvent pas faire un film, alors qui sommes-nous de penser que nous pourrions réaliser une telle chose? », déclare Martin.

Mais Martin a été mis en minorité – Reid était de la partie, tout comme leur manager Hurby «Luv Bug» Azor. “À ce jour, je suis heureux que ce soit un argument que j’ai perdu”, admet Martin.

Martin Lawrence et Christopher Martin dans «House Party»





Cinéma New Line

House Party a été filmé pendant 30 jours à Los Angeles en 1989. La plupart des acteurs étaient verts. Campbell – que Hudlin aimait dans Little Shop of Horrors en 1986 et School Daze en 1988 et qui a été interprété comme Sidney (la fille avec laquelle Kid se retrouve) – était probablement le plus expérimenté. «Quelle que soit la question technique que vous aviez, elle avait la réponse», se souvient Mitchell. AJ Johnson a été interprétée comme Sharane, qui passe la majeure partie de la fête à la maison avec Kid, car elle et Campbell étaient déjà amis. «L’énergie de cette petite amie était vraiment bien», dit Hudlin à propos de leur chimie. Lawrence, qui est apparu dans What’s Happening Now !! et a eu un petit rôle dans Do the Right Thing, a également impressionné Hudlin à travers sa comédie stand-up. Regarder le stand-up a également conduit Hudlin à Harris (qu’il honorerait en écrivant et en coproduisant Bébé’s Kids de 1992, basé sur l’une des routines de comédie les plus connues de Harris), qui est également apparu dans Do the Right Thing et a volé tous les scène avec ses légendaires merdiques. Hudlin a rejeté les objections au casting de Harris. «Les gens se disaient« Oh, tu ne peux pas le lancer parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce qu’il dit », dit-il. “Oh, vous dites que son accent est trop noir? Oh enfer ouais, on le lance! »»

John Witherspoon, déjà une légende aux yeux de Hudlin, a été exclu de son travail dans I Gonna Git You Sucka, Hollywood Shuffle et The Richard Pryor Show. Et Hudlin, un grand fan de Parlement-Funkadelic, a écrit un rôle spécifiquement pour George Clinton – la divinité funk a un caméo en tant que DJ rapide dans une affaire de bougie – afin qu’il puisse avoir la chance de le rencontrer. Full Force, qui était déjà connu pour sa propre musique ainsi que pour l’écriture et la production de Kurtis Blow et Lisa Lisa et Cult Jam, s’est retrouvé dans House Party comme les intimidateurs parce que le script comprenait déjà des descriptions d’eux. “Cela disait quelque chose comme, Ils sont accostés par trois intimidateurs avec un grand physique et des boucles Jheri, quelqu’un comme Full Force”, explique le chanteur Lou “Bowlegged Lou” George, qui jouait Pee-Wee.

Full Force a complètement réécrit le dialogue de leurs personnages (en ajoutant leurs slogans, bien sûr) afin qu’ils ne soient pas apparus comme les intimidateurs archétypes Brian «B-Fine» George et Paul «Paul Anthony» George ont joué dans Krush Groove. “J’ai dit regardez, si [the Hudlin brothers] Je n’aime pas ça, je vais revenir au scénario original – aussi ennuyeux et fade que cela puisse être », se souvient George, expliquant comment il a improvisé pour que le trio se sente en trois dimensions. “Et dès qu’ils nous ont vu le faire, ils nous ont donné le feu vert.” Hudlin a donné au reste de la distribution une latitude similaire. “Au crédit de Reggie, il a dit:” On doit juste y arriver. Peu importe comment nous y arrivons, mais je veux y arriver dans votre voix », a déclaré Reid.

Sans surprise, donner à Harris carte blanche a déclenché son humour effronté et acidulé. “Nous utilisions de la bande et non du numérique, donc vous ne pouviez pas gaspiller un film, et Reggie et eux disaient” Action! “Et disaient [the camera people] ne roulez pas la caméra parce qu’ils savaient que nous allions rire quand nous n’étions pas censés le faire parce que Robin Harris continuerait de proposer quelque chose de différent à chaque fois », explique Mitchell. “Il ferait rire le mec tenant le micro de la perche, puis la perche plongerait dans le tir”, ajoute Reid en riant. La comédie ne s’est pas arrêtée à Harris. “Martin Lawrence était hilarant, il se moquait de Kid’n Play”, dit George. “Sa chanson préférée de Full Force était‘ Temporary Love Thing ’et il commencerait à la chanter sur le plateau.” Cette atmosphère a facilité le tournage de certaines des scènes les plus exigeantes en main-d’œuvre, comme l’offre la plus célèbre de House Party: le dance-off.

Ce qui a commencé avec Chill pressant Kid pour lui montrer une manœuvre particulière s’est transformée en la scène qui a défini le film entier. Il est impromptu, passant rapidement d’un échange de cuisine séquestré au cœur de la fête. La scène oppose le style effronté de Kid’n Play à la méthode fluide de Campbell et Johnson, Soul Train-esque. «Je pense que ce que nous avons pu accomplir était un hommage abstrait à différentes formes de musique», explique Martin. C’était le produit d’une chorégraphie intense et de la sueur dans un studio de danse qui, en raison du lien entre le casting et l’équipe, ne ressemblait jamais à une corvée. «Ce n’était qu’une promenade dans le parc pour nous», explique Reid, ajoutant que ce sont des mouvements qu’ils ont aiguisés grâce à des performances en direct. «Ces filles sont géniales», dit Reid à propos de Campbell et Johnson. “Ce sont mes filles à la maison, mais nous les avons fumées.” (Ni Campbell ni Johnson n’ont pu être joints pour commenter.) Toutes les parties ont apporté leur A-game, donc le public est le vrai gagnant.

Aussi merveilleusement aléatoire que soit la scène, c’est le type de moment – une secousse d’euphorie – qu’un adolescent voudrait absolument fuir hors de la maison. Roger Ebert a décrit House Party comme «une comédie musicale» dans sa critique, et Hudlin, un fier fan du genre, considère toujours le tournage de la scène comme l’un des cinq meilleurs jours de sa vie, là-haut avec la naissance de ses enfants. «Je me suis rendu compte que c’est comme cette scène des frères Nicholas de Stormy Weather ou une de ces scènes de Gene Kelly de Singin’ in the Rain », dit-il. “C’est l’une des scènes de danse les plus célèbres d’un film qui ait jamais existé.” Reid est d’accord, ajoutant que le gain valait plus que les heures consacrées à sa réalisation: «Ce fut une grande et longue journée. Mais à la fin de celui-ci, c’est comme, “Nous avons été payés pour ça?!” “

C’est un fantastique signal musical dans un film qui en regorge. Il y a un rappel parfait à la chanson qui a inspiré House Party, “Bad Boy / Have a Party”, au tout début du film. Il y a la bataille de rap où Kid commence à briller, et pour laquelle Reid a écrit ses paroles et celles de Martin (“Reggie me disait: ‘Tu es censé gagner, mais allons-y d’une certaine manière’ ‘, se souvient-il) . Il y a la danse lente de “Always and Forever” de Heatwave. Il y a même le rap surréaliste de Kid’s, que Hudlin regrette maintenant pour son homophobie (“Il n’y a rien de pire que d’offenser des gens que vous n’avez pas l’intention d’offenser”, dit-il). Mais ce qui fait ressortir la danse, c’est le flottant «Ain’t My Type of Hype». La chanson, initialement incluse dans l’album de Full Force en 1989, Smoove, a explosé à cause du film. “Les frères Hudlin ont adoré cette chanson, et à ce jour, à cause de House Party,” Ain’t My Type of Hype “est notre chanson la plus populaire de tous les temps”, dit George.

La longévité n’était dans l’esprit de personne, même si l’ensemble attirait des visiteurs notables au hasard. “Laurence Fishburne tournait Pee-wee’s Playhouse; il s’arrêterait », explique Mitchell. «Nous avons vu Sylvester Stallone – il a sauté la tête parce que nous le faisions. Pour le voir là-bas, c’était comme «Merde, c’est Sly Stallone.» Tant d’acteurs venaient par le plateau. Ensuite, quand nous avons fait la fête de fin, Denzel [Washington] est venu parce que c’était un gros problème. »

Pourtant, personne impliqué dans House Party n’a réalisé que le film allait changer leur vie.

Kid ‘n Play, fais la danse.





Cinéma New Line

Il n’a fallu qu’un week-end au box-office pour que House Party récupère son budget – et plus encore. House Party a réussi bien au-delà des attentes de quiconque, et la réponse lors des premières projections a révélé que le film était spécial. «De nombreux cinéastes de ce type de film considèrent toujours House Party, d’un point de vue commercial, comme un niveau à atteindre», explique Martin.

Plus important encore, cependant, House Party a répudié la croyance infondée mais étroitement tenue de Hollywood que personne ne se souciait des films pour adolescents noirs. «Il y a eu une projection sur ce lot de 20th Century Fox. Nous roulons vers le terrain, et il y avait tout ce trafic, et nous étions inquiets d’être en retard à notre propre test de dépistage à cause de cela », explique Hudlin. «Ensuite, nous avons réalisé que le trafic provenait de personnes venant assister à la projection test de House Party. Nous causions un embouteillage. »

Lorsque les Hudlins ont emmené le film au Sundance Film Festival, il a fait ses débuts à minuit dans un théâtre bondé. Hudlin dit que deux personnes de la foule presque exclusivement blanche se sont approchées de lui par la suite. “L’un d’eux était Michael Moore, le cinéaste qui a fait Roger & Me et tous ces films, et il était comme,” Homme, j’aime ce film! “”, Dit-il. “Et puis il y avait un cadre de Warner Bros. qui disait:” J’ai lu votre script. Je ne l’ai pas compris, mais je l’ai maintenant. Nous allons acheter ce film chez New Line. J’adore ce film.'”

Mitchell a réalisé qu’il faisait partie d’un phénomène lorsque le théâtre Commack démoli depuis à Long Island, New York, a vendu des billets pour House Party, qui ne se déroulait que dans un seul théâtre. «Nous sommes entrés là-bas et j’ai vu des gens assis par terre dans les allées», dit-il. «La sécurité essayait de les faire bouger et ils se levaient et se rendaient à un autre endroit. Les filles étaient assises sur des tours de mecs qu’elles ne connaissaient même pas. Et quand nous avons frappé cet écran, le bruit qui sortait de cette salle de cinéma, yo, je me disais “Oh mon Dieu …” “

L’appel généralisé de House Party est devenu encore plus clair lorsque le film a été diffusé sur vidéo domestique. “Ce gars qui possédait un magasin de vidéos dans le comté d’Orange était comme,” Je ne peux pas garder House Party sur mon étagère “”, explique Hudlin. “” Ne laissez personne vous dire que les Blancs ne regardent pas ce film parce que mes clients l’adorent. “”

“Ce n’était pas seulement un film noir. Je suis sûr que New Line le pensait, mais cela a transcendé cela. ” —Christopher Reid (enfant)

“Ce n’était pas seulement un film noir”, explique Reid. “Je suis sûr que New Line pensait que c’était le cas, mais cela a transcendé cela.” Pourtant, il y avait des moments spécifiques qui montraient ce que c’était que d’être noir, pour le meilleur et pour le pire. Le trio Full Force menace Kid à chaque tour, mais la police violente et presque comique raciste contrarie tout le monde tout au long du film. Il y a des conséquences pour les personnages de House Party – simplement pour exister – que les goûts de Ferris Bueller n’ont pas eu à prendre en compte. «C’était un film pour adolescents comme tous les films de John Hughes et tout ça», dit Reid. «Mais regardez ce que nous avons dû naviguer. Le mec blanc n’a pas à gérer la moitié de tout cela, tout ce qu’il a à faire est de se réveiller et la merde est charmante. Nous avons des obstacles. Mais Reggie l’a fait d’une manière qui n’était ni autoritaire ni lourde. »

Le triomphe commercial de House Party a donné plus d’opportunités à ses acteurs et à son équipe. Après avoir reçu des offres de tous les studios de la ville, le grand succès de Hudlin est venu suite à un appel téléphonique d’Eddie Murphy. Le Boomerang de 1992, qui a rapporté 131 millions de dollars dans le monde contre un budget de 42 millions de dollars, a prouvé que House Party n’était pas un hasard. Un certain nombre de visages familiers de House Party faisaient partie de la distribution d’ensemble: Lawrence, Witherspoon, Bebe Drake, Campbell et Mitchell. Le succès de House Party a canalisé la plupart de ses acteurs dans un travail régulier (Mitchell a toujours travaillé comme acteur depuis) ​​ou dans des rôles principaux (Lawrence et Campbell ont décroché la sitcom Fox de Martin, en 1992). Il a donné naissance à quatre suites, dont deux avec Kid’n Play, qui a également obtenu un dessin animé NBC de courte durée en 1990 et une série de bandes dessinées Marvel en 1992, la même année où ils ont joué dans Class Act.

La résonance de House Party s’étend maintenant sur plusieurs générations. Les gens recréent la danse lors des mariages, tandis qu’un torrent de GIF a préservé la scène sur un terrain sacré des médias sociaux. Alors que les cadres blancs de l’époque avaient peut-être écarté House Party parce que cela semblait trop difficile à réussir, il y a maintenant des générations entières qui ont grandi dans le film. “Pour entendre l’histoire de Method Man sur la façon dont il a emmené cette fille qu’il ressentait vraiment à un rendez-vous pour voir la fête à la maison”, dit Martin, “cela m’a juste impressionné que quelqu’un comme Method Man me raconte cette histoire hilarante sur une venue un moment de sa vie où House Party a joué un rôle si important. » Reid se souvient avoir été abordé par un enfant qui l’a reconnu dans le film. «J’étais à Atlanta il y a quelques années et cette petite fille, comme 6 ans, m’a couru dessus», raconte-t-il. “Elle a dit:” Vous avez un whoopin “de vos pops.” J’étais comme, “Comment saviez-vous que j’ai obtenu un whoopin” de mes pops? “Elle a dit:” Ma tante regarde ce film tout le temps. “Ils le transmets. ” George aime toujours réciter ses lignes de signature. “Trente ans plus tard, je dis toujours:” Je vais te botter le cul “parce que les gens me demandent toujours de le dire tout le temps”, dit-il avec un rire fier.

“Trente ans plus tard, je dis toujours:” Je vais te botter le cul “parce que les gens me demandent toujours de le dire tout le temps.” —Lou “Bowlegged Lou” George

Il y a de fortes chances que l’influence de la fête à la Chambre ne s’efface jamais. En février 2018, LeBron James et son partenaire de SpringHill Entertainment, Maverick Carter, ont annoncé qu’ils coproduiraient une version moderne du film avec un scénario écrit par Stephen Glover et Jamal Olori, notamment d’Atlanta de FX. Reid et Martin sont impatients de voir comment le concept se traduit dans l’ère moderne et pour que les nouveaux gestionnaires réussissent. «Faisons monter une nouvelle équipe de jeunes pour leur raconter leur chemin», dit Reid.

«Je suis honoré qu’ils pensent qu’une grande partie de cette somme soit destinée à y arriver», ajoute Martin.

Ce qui ne peut pas se perdre dans tout cela, c’est comment House Party a contribué à élargir la représentation des Noirs au cinéma à un moment crucial. “C’est le meilleur moment de l’histoire pour être un cinéaste noir”, a déclaré Hudlin au New York Times en 1990. De nombreux films noirs ont été publiés l’année suivante: Boyz n the Hood de John Singleton, New Jack City de Mario Van Peebles, Dash’s Daughters of the Dust, Lee’s Jungle Fever, The Five Heartbeats de Townsend, A Rage in Harlem de Bill Duke, Straight Out of Brooklyn de Matty Rich, et House Party 2 de George Jackson et Doug McHenry, pour n’en nommer que quelques-uns. Bien que l’intérêt d’Hollywood pour les histoires noires et les cinéastes se soit dissipé dans les années 2000, les années 2010 ont marqué une nouvelle vague de hausse. Des réalisateurs comme Barry Jenkins, Ava DuVernay, Ryan Coogler et maintenant Jordan Peele prospèrent actuellement tout en racontant des histoires noires très différentes. “La vérité est que c’est un cycle, mais chaque cycle devient plus grand et meilleur”, dit Hudlin. «Les films sont plus gros – des budgets plus importants, une portée mondiale, une meilleure réalisation cinématographique.»

“Les Noirs ne sont pas un monolithe” est un refrain qui sera probablement (et malheureusement) répété jusqu’à la fin des temps, mais le succès immédiat de House Party et son impact durable sont des preuves tangibles que c’est vrai. “Il a élargi la perception et la compréhension de l’industrie de qui sont les publics noirs et de ce qu’ils veulent”, explique Grillo à propos de son héritage. “Et créé un pont pour élargir la compréhension et la perception de la culture noire au reste d’entre nous.”

Julian Kimble a écrit pour le New York Times, le Washington Post, The Undefeated, GQ, Billboard, Pitchfork, The Fader, SB Nation et bien d’autres.