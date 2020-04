Comment ils l’ont fait: la cinquième saison spectaculaire de «Better Call Saul»

Au plus profond de la finale de la cinquième saison de Better Call Saul, Kim Wexler évoque l’idée de ruiner la vie de quelqu’un. Sa cible, l’avocat désordonné mais réformé Howard Hamlin, est depuis longtemps coincée dans sa gorge. “Et si Howard fait quelque chose de terrible?” se demande-t-elle sous les draps de la suite d’hôtel de luxe où elle et son mari sont enfermés. Au départ, il est content de jouer avec. Mais après avoir discuté de plusieurs scénarios hypothétiques, l’avocat anciennement connu sous le nom de Jimmy McGill se rend compte que sa femme ne joue pas du tout.

“Kim, en faisant ça, ce n’est pas toi, d’accord?” lui dit-il autour d’un bol de glace en chambre. “Vous ne seriez pas d’accord avec ça.” Sa réponse est aussi froide que son sundae: “N’est-ce pas?”

La caméra passe ensuite d’un gros plan de Kim à un Jimmy aux yeux presque larmoyants, puis revient vers elle. «Elle l’avait pris par surprise», explique Peter Gould, qui a réalisé et coécrit l’épisode avec Ariel Levine. “Il est vraiment mal à l’aise avec la direction qu’elle semble prendre.”

“Kim,” Jimmy – ou est-ce Saul maintenant? – dit doucement, “tu me chies, non?” Sur le chemin de la salle de bain, elle se déplace, sort deux pistolets imaginaires de leurs étuis imaginaires, tire deux fois et fait semblant de souffler des bouffées de fumée. La seule chose que Jimmy puisse faire, c’est la regarder et lui faire rire. «Il me regarde en essayant de comprendre:« Qui est cette personne que je pensais connaître? », Explique Rhea Seehorn, qui incarne Kim.

“Elle le combat beaucoup plus en toute confiance et complètement que Jimmy”, a déclaré Bob Odenkirk, la star dérivée de Breaking Bad, à propos des envies de duplicité de Kim. “Mais parce qu’elle a cette capacité, ce n’est même pas si étrange pour elle, en quelque sorte.” En d’autres termes, il ajoute: “Ils sont plus similaires que lorsque vous les rencontrez pour la première fois et vous pensez qu’ils ne le sont pas du tout.”

Pour Jimmy McGill, dont les moyens de subsistance dépendent d’une certaine flexibilité morale, il s’agit d’une révélation choquante. Sa femme a passé toute la série à la fois comme guide et comme signe d’intégrité – l’empêchant d’accepter pleinement une vie d’indécence tout en lui fournissant la preuve qu’il pouvait être décent. Mais «quelque chose d’impardonnable» est un point de non-retour; c’est le moment où Jimmy se rend compte que Kim Wexler est comme lui. Ou pire: tout comme Saul Goodman.

À la cinquième saison, Jimmy est devenu à l’aise dans les costumes colorés de Saul Goodman. Le dernier opus de Better Call Saul compte moins sur la transformation de son personnage principal que sur le potentiel d’osmose.

Parce que Better Call Saul est une préquelle, le sort de la plupart des personnages principaux de la série est prédéterminé. Et bien qu’il y ait beaucoup à apprendre sur Saul Goodman avant de rencontrer un certain ancien professeur de chimie, ou sur Gustavo Fring avant de s’asseoir au sommet d’un empire de la drogue, en fait, aucun personnage de Better Call Saul n’est aussi mystérieux que Kim. Et sachant cela, les co-créateurs de la série, Gould et Vince Gilligan, ont judicieusement pris leur temps pour dévoiler sa vraie nature, atteignant des hauteurs sublimes en approfondissant le personnage et en laissant sa descente – et le rôle de Jimmy dans celui-ci – se dérouler d’une manière douloureusement délibérée.

“Le spectacle, ça s’appelle Better Call Saul”, dit Odenkirk. “Mais le vrai spectacle est, qui diable est Kim?”

Il serait facile de blâmer la tromperie de construction lente de Kim Wexler sur son partenaire glissant. Mais Seehorn rejette cette théorie. «Ce n’est pas aussi simple que de dire:« Jimmy la tourne mal », dit Seehorn. “Ce n’est pas correct. Alors, est-ce qu’il rallume quelque chose qui a toujours été là? Le fait-il ressortir en elle? »

Au début de la saison 5, Kim semble, au mieux, en conflit. Elle s’oppose vocalement à la décision de Jimmy de pratiquer le droit en tant que Saul Goodman, mais dans la première, “Magic Man”, elle prend une page de son manuel et ment à un client têtu afin qu’il accepte un plaidoyer favorable. Après la tromperie, elle se précipite dans une cage d’escalier, jette sa mallette et s’effondre presque de honte.

Pourtant, son affection pour Jimmy demeure. Une fois son permis rétabli, elle lui achète une nouvelle mallette en cuir monogrammée – les initiales JMM, pas SG – et une tasse de voyage arborant de manière ludique la phrase «2e meilleur avocat au monde». Naturellement, la tasse jaune apparaît plus tard, lorsque Kim ouvre le sac de Jimmy et le trouve – percé d’un trou de balle.

«Chaque détail est pensé, pris en compte et n’est pas oublié», explique Odenkirk. «Il doit être extrêmement difficile d’écrire cela. Je vois juste la quantité de concentration et de soin que les scénaristes mettent. C’est tellement évident. Je pense que ce qui est amusant, c’est quand ils se surprennent; quand il y a un détail pour lequel ils n’avaient même pas de raison, puis ils découvrent une raison. ”

Que Jimmy et Kim mangent des plats à emporter, regardent des films classiques ou se brossent les dents, leurs routines illustrent à quel point ils sont proches. Parfois, les mots ne sont même pas nécessaires pour démontrer leur lien. Dans les dernières minutes de l’épisode 3, lorsque Kim revient démoralisée après avoir échoué à convaincre un homme de quitter son domicile pour faire place au centre d’appels de la banque Mesa Verde, elle rejoint Jimmy sur le balcon de leur appartement. Alors qu’ils partagent une cigarette et boivent de la bière, elle décide de jeter une bouteille vers le parking; Jimmy lui emboîte le pas. Bientôt, les lumières des voisins s’allument et un chien commence à aboyer alors que les deux coupables sourient et se précipitent à l’intérieur. «J’adore toutes ces scènes», dit Seehorn. “Pour moi, elles sont plus intimes que les scènes de sexe.”

La question, cependant – qui a fredonné à travers l’intégralité de Better Call Saul – persiste dans la cinquième saison: que voit Kim dans Jimmy? Seehorn croit que la réponse réside dans les racines humbles de son personnage, qui a grandi au Nebraska, où – nous apprenons dans un flashback cette saison – elle a été élevée par une mère aux prises avec des problèmes d’abus d’alcool. «Je suis ravie de voir cela se réaliser dans de petits endroits ici et là, ce véritable dédain pour les gens qui ne font pas leur propre chemin, qu’elle ne se sent pas prise par leurs bootstrap», dit Seehorn. «Je la vois vraiment piquée quand elle est avec des gens comme ça. Cela m’a toujours permis d’obtenir une autre avenue pour comprendre son lien avec Jimmy, car il est un arnaqueur. Vous pouvez avoir un problème avec le résultat, mais ce gars fait son propre travail. »

Pour Kim, Kevin Wachtell, le PDG de Mesa Verde, que son père a fondé, est l’une de ces personnes qui n’a pas fait son chemin. Lorsqu’il refuse de céder à Everett Acker, le propriétaire de cols bleus que la banque tente d’expulser, Kim se retourne contre lui. Mais pour ce faire, elle a besoin d’un complice, et Saul Goodman est l’homme parfait pour le travail.

Au cours du quatrième épisode de la saison, tout en regardant l’alter ego de Jimmy se produire devant le tribunal pour la première fois, il échange délicatement son défendeur avec un sosie pour prouver qu’un caissier de dépanneur peut avoir identifié le mauvais voleur – Kim établit un contact visuel avec lui et ils échangent un signe de tête. “Elle essaie de comprendre, numéro un, qui est cette personne, ce tiers dans ma relation”, dit Seehorn. «Mais elle envisage également de lui demander de l’aider avec Acker, et elle essaie de mesurer: est-ce le gars à qui j’ai toujours souri quand il a fait le panneau d’affichage et a fait toutes ces acrobaties contre Hamlin? Ce n’est pas exactement illégal, mais il ne joue définitivement pas le jeu [right]. Est-ce ce qu’elle recherche? ”

Enrôler Saul Goodman pour représenter Acker est le genre de truc intelligent et sale que Jimmy aurait imaginé. Mais cette fois, c’est Kim qui met les choses en marche, les conséquences soient maudites. Cette décision, destinée à demander justice au petit gars, se retourne contre lui. Kim essaie de se retirer de l’affaire en invoquant un conflit d’intérêts, mais Kevin ne l’a pas. Lorsque son patron Rich Schweikart (joué avec une cordialité discrète par Dennis Boutsikaris) essaie plus tard de retirer Kim de Mesa Verde, elle se déchaîne contre lui. Pendant ce temps, alors qu’il aide à retarder le retrait d’Acker, Jimmy commence à amasser de la terre sur Wachtell.

“Ce n’est pas aussi simple que de dire:” Jimmy la tourne mal “. Ce n’est pas correct. Alors, est-ce qu’il rallume quelque chose qui a toujours été là? Le fait-il ressortir en elle? » – Rhea Seehorn

En fin de compte, Acker et la banque semblent recevoir des offres favorables. Mais Jimmy, comme il a l’habitude de le faire, fait chanter Kevin à la dernière minute avec de la terre déterrée par un idiot engagé. Kim n’a aucune idée de la tentative d’extorsion à venir, et dans la dernière scène de l’épisode 6, justement intitulée “Wexler v. Goodman”, elle l’affronte. Alors qu’il s’excuse et se défend, affirmant que sa véritable colère a réussi à effacer tout soupçon que les deux étaient de mèche, elle retrousse ses manches.

“Elle est tellement contenue, mais vous pouvez voir sous cette enceinte, elle grésille”, dit Gould.

«Elle supprime et force les choses à être orientées projet», explique Seehorn. «Nous connaissons tous ces gens dans nos vies. «Je ne veux pas parler émotionnellement de ce qui ne va pas. Dites-moi simplement comment y remédier. »»

Dans ce cas, cependant, elle laisse Jimmy l’avoir, l’appelant pour son flot constant de mensonges et pour avoir fait d’elle “la ventouse”. «Cela doit cesser», dit-elle. «Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Jimmy, tu sais que ça doit changer. Si vous ne le voyez pas, je ne sais pas quoi dire, car nous sommes à un point de rupture. ”

Même maintenant, quand il regarde l’épisode, que Thomas Schnauz a écrit et réalisé par Michael Morris, Gould a l’impression que Jimmy et Kim sont sur le point de se séparer. «Ces deux personnes semblent suivre des chemins très différents», dit-il. “Et il l’a poussée à bout.”

Puis, alors que Jimmy est sur le point de s’effondrer, Kim a agonisément le dernier mot. «Soit nous mettons fin à cela maintenant, et nous profitons du temps que nous avons passé et nous séparons», dit-elle. “Ou, nous …” Puis elle s’éloigne, balbutie un peu alors qu’elle travaille sur quelque chose dans sa tête, et dit: “Ou peut-être … peut-être que nous nous marierons.”

“Sa tête dit une chose et son cœur dit autre chose”, dit Gould. «Et je pense que si vous lui demandiez, le personnage:« Eh bien, pourquoi vous mariez-vous? », Elle dirait:« Parce que Jimmy m’a dit qu’il mentait pour qu’il puisse me protéger d’avoir à témoigner contre lui. est une raison très juridique. Mais je pense qu’ils se marient parce qu’ils s’aiment. Et il y a une belle symétrie dans l’émission, que je trouve amusante – ce sont deux personnes qui ont obtenu un cabinet d’avocats pour l’amour et se sont mariées pour les affaires. ”

La torsion est à la fois crédible et choquante en raison de la dichotomie de la performance de Seehorn – l’expression d’une véritable colère dépassée par un esprit calculateur déterminé à résoudre un problème complexe. “Elle n’avait pas l’intention de dire cela, c’est pourquoi vous ne l’avez pas vu venir”, dit-elle. “C’est donc ce qui rend le moment grand et c’est ce qui rend ce moment difficile.”

“Vous voyez beaucoup de réflexions sur le visage de Kim à ce moment-là”, a déclaré Odenkirk. «Et une hésitation à dire cette solution étrange, à première vue, difficile à saisir, à leur dilemme. Mais vous voyez toute cette pensée et quand vous l’entendez le dire, vous savez juste qu’elle le pense. Et vous savez qu’il y a probablement même une bonne raison pour laquelle elle est venue avec ça. Elle a quelque chose en tête pour expliquer pourquoi c’est un bon choix. Ce qui est un merveilleux jeu d’acteur de sa part. Je veux dire, tout simplement génial. ”

Avant même que Better Saul Call Saul ne commence, une chose était sûre: Jimmy McGill ne pouvait pas être sauvé. Mais connaître le destin de l’homme con autrefois petit n’a pas rendu plus facile à assister à mesure qu’il se déroule. Better Call Saul déborde d’ironie dramatique – connaître le point final rend le voyage encore plus déchirant. À la fin de la saison 5, ce voyage est presque terminé – Jimmy est passé de petits stratagèmes à la défense de la libération de Lalo Salamanca, un membre du cartel de la drogue accusé de meurtre.

“Devant la famille de la victime, il avance cet argument en faveur de la libération de quelqu’un qu’il sait, dans son cœur, être un meurtrier”, explique Gould. «Une méchante personne, Lalo Salamanca. Et pourtant il le fait. Et vous pouvez dire qu’il n’avait pas le choix, mais je pense qu’il avait le choix. Et Jimmy se sent mal. Terrible est probablement un trop petit mot. »

Après la scène de la salle d’audience, il y a un plan étrange de l’avocat criminel nouvellement enfermé qui sort lentement de derrière un mur. Seule la moitié de son visage apparaît, mais la surface réfléchissante du mur crée une illusion d’optique, rendant à la fois la séparation dans l’âme de Jimmy claire, mais masquant également le fait qu’il se cache de la famille de la victime de Lalo.

Malgré la bravade que projette Saul, la transformation d’un simple escroc en complice criminel violent a frappé sa conscience. Cela devient vite apparent lorsque Jimmy rencontre Howard Hamlin, la dernière personne sur terre qu’il veut voir. L’avocat habillé avec élégance et ancien partenaire du défunt frère de Jimmy, Chuck, a commencé la série comme l’un de ses personnages les moins sympathiques. Mais après avoir lutté pour faire face au suicide de Chuck, il est devenu quelque chose de rare pour l’univers Breaking Bad: quelqu’un qui, au fil du temps, évolue vers une meilleure personne, pas une pire.

La gentillesse de Howard provoque une fureur enfantine chez Jimmy. Au lieu d’accepter l’offre de Howard de rejoindre Hamlin, Hamlin et McGill, il torture Howard avec une paire de farces désagréables. La raison en est, pense Odenkirk, simple: Howard est le remplaçant de son frère. Avant sa mort, Chuck s’est assuré de dire à Jimmy qu’en vérité, il ne lui importait pas beaucoup. “Que faites-vous avec ça si quelqu’un vous le jette sur vos genoux?” Dit Odenkirk. «C’est terriblement difficile de se déplacer. Dans un cloisonnement psychologique très farfelu, il a décidé que Howard en faisait partie. C’est presque comme si un gamin qui allait se faire intimider décide d’être le plus gros tyran et de torturer un gamin qui est un gamin différent. Parce qu’il sait juste que ces couteaux viennent pour lui s’il ne les pointe pas dans une autre direction. ”

Alors, quand Howard le rattrape au palais de justice, Jimmy devient désarticulé. Dans la scène finale du premier album de la productrice exécutive Melissa Bernstein, la productrice exécutive Alison Tatlock, il attaque verbalement Hamlin. “Vous savez pourquoi je n’ai pas accepté le poste? Parce que c’est trop petit! ” Crie Jimmy en sautant de haut en bas. “Je m’en fiche. Ce n’est rien pour moi. C’est une bactérie. ”

“Il y a ce merveilleux coup où ils traînent mon visage, le voyant derrière moi, et il bascule pendant environ trois secondes et nous voyons Jimmy”, explique Patrick Fabian, qui joue Howard. «Il bouge comme une marionnette – bouge physiquement comme quelque chose qui est possédé. Et ce n’est pas naturel. Ce n’est pas humain. ”

Même après avoir organisé la libération d’un meurtrier de sang-froid, le travail de Jimmy est loin d’être terminé. Comme le rappelle l’agent double Salamanque / Fring, Nacho Varga, plus tôt cette saison, quand il s’agit de faire affaire avec le cartel, “Une fois que vous y êtes, vous y êtes.” Alors, quand Lalo a besoin de 7 millions de dollars de caution en espèces, il envoie Jimmy le chercher à la frontière mexicaine.

“Le personnage de Jonathan Banks, c’est comme chaque mot qu’il dit lui coûte de l’argent.” – Peter Gould

Pour les créateurs de Better Call Saul, c’était l’excuse parfaite pour revisiter le désert du Nouveau-Mexique. “Je ne pense pas que nous soyons fatigués de voir ce paysage”, dit Gould. «Vous passeriez par là et il y aurait des chevaux sauvages qui courraient au loin. C’est un lieu spirituel remarquable. En plus d’être un endroit très difficile pour essayer de faire une émission de télévision. ”

Gilligan a réalisé “Bagman”, un épisode de télévision ultraviolent et très comique qui prend la forme d’un western. Écrit par Gordon Smith, l’épisode a été tourné à To’hajiilee, la même étendue de terre Navajo où Walter White et Jesse Pinkman cuisinent de la méthamphétamine dans le pilote Breaking Bad et où Heisenberg s’effondre au sol dans «Ozymandias». Le tournage, qui était à deux heures de la base d’Albuquerque, a duré près de trois semaines.

“À vol d’oiseau, cela n’aurait peut-être pas été aussi loin, mais le temps de conduite, en raison des routes de planche à laver avec tous les camions, était probablement à une heure supplémentaire de l’endroit où nous tournerions le truc Breaking Bad To’hajiilee”, dit Gilligan. «C’était comme aller dans un tout autre endroit.»

La chaleur était pratiquement insupportable. «J’étais en train de râler dans certaines interviews sur la difficulté de le filmer», explique Gilligan. «Mais la vérité est que j’ai eu le boulot facile. Le gros du travail a été fait par l’équipage, qui a dû tout préparer, à 80 kilomètres dans le désert. J’ai donc eu les choses faciles. »

«Il faisait 100 degrés tous les jours. Jusqu’à 110 », explique Jonathan Banks, qui incarne Mike Ehrmantraut. “Et cela vous coûtera cher. Et je donnerais du fil à retordre à Vince chaque fois que je pourrais. «Qu’est-ce que tu nous as fait? Où en sommes-nous? “À vrai dire, j’ai vraiment apprécié.”

Au début de l’épisode, les choses tournent mal pour Jimmy. Après avoir ramassé deux sacs polochons pleins d’argent des cousins ​​jumeaux de Salamanque, il remarque un paquet de véhicules derrière sa Suzuki Esteem. Des hommes de main lourdement armés prennent le butin, mais comme on est sur le point de mettre une balle dans la tête de Jimmy, des coups de feu pleuvent d’un tireur invisible, envoyant l’avocat à l’abri. Nous voyons une grande partie de la séquence brutale du point de vue de Jimmy.

«Si vous aviez déjà été exposé à ce genre de mort et à un chaos macabre, un être humain normal serait en état de choc», dit Banks. «Et je pensais que Bobby était tout simplement impressionnant dans ce qu’il avait fait. Cela a attiré mon attention. »

Jimmy ne le sait pas jusqu’à ce qu’il vienne le voir, mais c’est Mike qui lui a sauvé la vie. De là, le duo se dirige vers la civilisation à pied alors qu’un méchant survivant les chasse, finissant par se cacher dans un camp de fortune alors que le jour se transforme en nuit. Là, sous la lumière sourde d’un bâton lumineux, Jimmy glisse et admet que Kim sait ce qu’il était censé faire à la frontière. Les ramifications de cette révélation sont claires pour Mike. “Elle est dans le match maintenant”, dit-il catégoriquement, mais avec un soupçon de déception.

Confirmant presque immédiatement la sombre analyse de Mike, Kim est montré dans une salle d’interrogatoire avec Lalo, qui prétendait être son avocat dans une tentative drastique de localiser Jimmy. Si cette saison a une star en petits groupes, c’est Tony Dalton, la star de la télévision mexicaine qui incarne Lalo comme le psychopathe le plus heureux du trafic de drogue. «Ce sont tous des personnages très intenses», dit Dalton. “Surtout ceux qui sont des méchants.” Son objectif, ajoute-t-il, était de «réduire l’intensité. Il peut toujours être mauvais. Il va toujours faire toutes les mauvaises choses qu’il doit faire. Mais il est un peu plus insouciant. ”

«Il est tellement sympathique jusqu’à ce qu’il ne le soit pas», ajoute Gilligan.

Gould crédite les directeurs de casting Sherry Thomas et Sharon Bialy d’avoir suggéré Dalton pour le rôle. «Nous leur avons donné toutes ces exigences – le charme, la joie et la menace», dit-il. «Je me souviens de Tony, il a enregistré une audition. Il tenait un iPhone devant une bibliothèque. Même dans ces circonstances, vous pouvez simplement voir, Eh bien, ce gars est incroyable. Il a tout le charme d’une star de cinéma des années 40. »

Dans la scène de la prison, Seehorn a imaginé que Kim ne travaillait pas sur le sommeil. Le premier coup se concentre sur elle regardant nerveusement par la fenêtre barrée, absorbant une bouffée d’air. “Certaines personnes se disaient:” Kim est si intelligente, pourquoi diable ferait-elle ça? “”, A déclaré Seehorn, avant de répondre elle-même à la question. “Vous parlez honnêtement de quelqu’un qui est votre seul lien -[someone] que vous aimez – est en train de mourir dans le désert quelque part, ou mourra à tout moment, si vous ne faites rien. Elle ne peut pas appeler la police. Que leur dirait-elle? ”

«Je ne veux pas cirer trop philosophiquement, mais nous tous, ces décisions que nous prenons, nous les prenons. Et ils auront un prix à payer. » – Jonathan Banks

Tout en essayant d’extraire des informations sur le sort de Jimmy de Lalo, Kim parvient à garder les choses ensemble. Mais Dalton ne l’a presque pas fait. Ce jour-là, il se souvient de la poussière de la construction de décors irritant ses yeux. «J’ai continué à cligner des yeux», dit-il. «Vince a dit: ‘Arrêtez de cligner des yeux tellement, mec! Vous devez juste la regarder. “Mais quand ils vous disent d’arrêter de cligner des yeux, vous voulez vraiment beaucoup plus clignoter.”

Pendant le tête-à-tête, Dalton testait ses propres techniques d’intimidation. “Il a continué à tendre ces orteils non vêtus dans ses sandales de plus en plus sous le bureau vers moi”, dit Seehorn. “Nous n’en avons pas parlé quand nous y jouions, mais plus tard j’ai dit: ‘Tu as putain fait ça exprès!’ Et il dit, ‘Oh oui, je l’ai fait.’ Vous ne pouvez même pas le voir à la caméra mais ça me rendait fou. Comme Kim, je me disais: «Ne mets pas ces saucisses de Vienne sur moi.» »

Lalo refuse de divulguer où Jimmy est, mais prédit qu’il est probablement vivant. “Il est comme la cucaracha”, dit Lalo, en passant ses doigts sur la table comme des pattes d’insectes. “Tu sais? Né survivant. ”

Bientôt, nous sommes de retour dans le désert avec Jimmy et Mike, qui sont gravement déshydratés, brûlés par le soleil et épuisés. «I Got The…» de Labi Siffre – le morceau d’où provient le sample de «My Name Is» d’Eminem – joue à juste titre en arrière-plan: «Just a lonely soul», Siffre chante, «Slowly dyin ‘…» Puis, comme Jimmy ramasse de l’argent liquide tombé à travers un trou dans un sac de sport, il marche accidentellement sur un cactus.

“La façon dont nous avons discuté dans la salle des écrivains était qu’il avait une aiguille dans la main et je me souviens que c’était le terrain de Vince de le faire rentrer dans le pied pour deux excellentes raisons”, dit Gould. “La première était que nous ne voulions pas avoir à faire un maquillage – une prothèse – sur la main de Bob qui devrait courir pour le reste de la saison.” La deuxième raison? “Vince a réussi à réaliser l’incroyable photo où il sort l’aiguille.”

Après l’extraction de l’aiguille, avec un T-shirt blanc noué autour de la tête et une poignée de billets de 100 $ éparpillés sur sa poitrine éclaboussée de sang, Jimmy annonce qu’il est prêt à mourir. “Je vais mourir dans cette saleté d’une manière ou d’une autre”, dit-il depuis le sol du désert. “Finissons-en.”

Mike n’est pas exactement du genre à laisser Jimmy mourir. Mais pour aggraver les choses, Jimmy n’a plus d’eau. Ce qu’il a, c’est sa propre urine dans une bouteille d’eau estampillée du logo de Davis & Main, la société dont Jimmy a été licencié dans la saison 2 après – parmi plusieurs autres actes stupides d’auto-sabotage délibéré – sans avoir tiré la chasse d’eau. “À quoi ça sert?” Demande Jimmy à Mike. “Alors ils peuvent trouver un cadavre avec une bouche pleine de pisse?”

L’échange est écrasant et hilarant. “Jimmy les a plongés dans un autre bordel et le bordel continue de devenir de plus en plus désordonné”, explique Odenkirk, qui compare la dynamique de Jimmy et Mike dans “Bagman” à la relation entre Walt et Jesse Laurel et Hardy – esque dans certaines parties de Breaking Bad. “Vous pouvez transpirer avec eux, mais une autre chose que vous pouvez faire est simplement de choisir de rire du degré d’horreur qui continue d’augmenter.”

Ce qui motive finalement Jimmy à persévérer, ce sont les paroles de son compagnon stoïque, fusil de sniper, surhumain. Même si, en général, le regard unique de Jonathan Banks sur le grincement des dents lui suffit pour exprimer ce qu’il pense. “C’est comme s’il tenait un peu de crin et il va chipper cette merde et vous la cracher au visage”, dit Odenkirk. “C’est putain de beau.”

“Cet éclat vous indique ce que vous valez pour lui”, explique Giancarlo Esposito, qui joue Gus Fring. «Cela vous dit ce qu’il pense de vous. Il vous indique où vous en êtes. »

“Son caractère”, dit Gould, “c’est comme chaque mot qu’il dit lui coûte de l’argent.”

Mais lorsque Jimmy demande à Mike pourquoi il continue de partir, il dit quelque chose qui aurait mérité d’être inclus dans Friday Night Lights:

«J’ai des gens qui m’attendent. Ils ne savent pas ce que je fais. Ils sont protégés. Mais je fais ce que je fais pour qu’ils puissent avoir une vie meilleure. Et si je vis ou si je meurs, cela ne fait vraiment aucune différence pour moi tant qu’ils ont ce dont ils ont besoin. Alors, quand ce sera mon heure, j’irai en sachant que j’ai fait tout ce que j’ai pu pour eux. Maintenant, vous me demandez comment je continue. C’est comme ça.”

Banks, qui attribue à son look de signature un caractère “vieux et amer”, dit qu’il a aimé prononcer un discours d’inspiration impromptu. Et cela fonctionne sur Jimmy, qui convoque immédiatement assez de désespoir pour se servir d’appât pour attirer l’homme qui les chasse pour que Mike puisse le récupérer. «Cela le motive à penser aux personnes qui pourraient l’attendre», explique Odenkirk. “En fait, la personne.”

Pour Odenkirk, le courage rapide de Jimmy montre une version de lui que nous avons déjà vue. Dans le flash-forward d’ouverture de la saison 5, Jimmy est à Omaha, vivant sous couverture en tant qu’employé de Cinnabon, Gene Takovic. Lorsqu’un chauffeur de taxi le reconnaît comme Saul Goodman, Jimmy se précipite vers un téléphone public pour appeler le spécialiste de la relocalisation de l’univers Breaking Bad, Ed Galbraith (feu Robert Forster, dans l’un de ses derniers rôles à l’écran). Mais avant de s’engager dans les services d’Ed, Jimmy raccroche et décide de s’occuper du problème lui-même.

«Il a en lui un esprit qui est un esprit combatif, qui est en colère, qui se retrouve dans un coin, reculé dans un coin, se cachant, se cachant, esquivant, esquivant, mentant et manipulant», dit Odenkirk . “Vraiment poussé dans un coin jusqu’à ce qu’il dise, ‘Fuck it. Va te faire foutre. Je vais t’attaquer avec tout ce que j’ai. “”

Mais un esprit combatif n’est pas à la hauteur d’un traumatisme. Peu de temps après le retour de Jimmy du désert, les bruits forts et staccato émis par le presse-agrumes que Kim utilise lui font souffrir de symptômes de type SSPT. Au milieu de l’épisode 9, il rencontre Mike dans sa voiture pour parler de ce qui s’est passé. Ayant lui-même fait face à une quantité stupéfiante de traumatismes, Mike est le seul à pouvoir vraiment savoir à quoi Jimmy est confronté. À ce moment, il devient un thérapeute de facto.

“Un jour, un jour tu te réveilleras, te brosseras les dents, vaquer à tes occupations, et tôt ou tard, tu te rendras compte que tu n’y as pas pensé”, dit Mike à Jimmy. “Rien de cela. C’est le moment où vous réalisez que vous pouvez oublier. Quand vous savez que c’est possible, tout devient plus facile. ”

Mike essaie d’aider, mais pour Jimmy, ce n’est pas une consolation. “La réalité est que ça ne va pas finir”, dit Banks. “Vous avez la peau dans le jeu. Et vous avez choisi votre chemin. C’est ce que Mike a fait. Quand Mike se retourne et dit à sa belle-fille: “Je vais jouer les cartes qui m’ont été distribuées”, c’est une décision. Et je ne veux pas cirer trop philosophiquement, mais nous tous, ces décisions que nous prenons, nous les prenons. Et ils auront un prix à payer. »

Ce n’est jamais plus clair que lors des deux derniers épisodes de la saison. Jimmy est dans le jeu maintenant. Et Kim l’est aussi – ce qui signifie qu’il y a de fortes chances qu’elle, comme son mari, ne puisse pas être sauvée.

Si la question principale de la saison 5 est Qui diable est Kim?, Alors nous connaissons enfin la réponse. Et c’est dévastateur. Frappé de culpabilité lors de la finale, Jimmy demande à Kim: “Suis-je mauvais pour toi?” Quand elle répond qu’il a franchi une ligne et dit: «Tu ne vas pas recommencer», tout ce qu’il peut rassembler en réponse est un faible «Ouais».

Ils savent tous les deux qu’il ment. Une fois que vous êtes entré, vous êtes tout à fait entré. Et à la fin de l’épisode, la résistance de Kim a été remplacée par l’acceptation. “D’une certaine façon”, ajoute Gould, “la chaussure est sur l’autre pied.”

Tout dans Better Call Saul se produit pour une raison. L’éphémère du spectacle est au-delà du symbolique; les actions et les réactions persistent dans l’ombre, attendant le moment le plus dévastateur pour revenir au premier plan de l’esprit de ses personnages – et de son public -. Dans la dernière scène de la quatrième saison de Better Call Saul, l’admission de Jimmy que sa contrition lors de son audition de réintégration était tout un acte provoque la joie de s’écouler du visage de Kim, alors qu’elle se rend compte de qui il est vraiment. Apparemment imperméable à la profonde déflation de son partenaire, Jimmy sourit, pointe les deux index sur elle et ment: “Tout va bien, mec.”

Le salut au pistolet de Kim dans la finale de la saison 5 est si dérangeant non seulement parce que c’est quelque chose que Jimmy ferait – c’est quelque chose qu’il a déjà fait.