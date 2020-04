Comment ils l’ont fait: l’adaptation télévisée des «gens normaux»

La première chose que les créateurs de l’adaptation télévisée de Normal People veulent que vous sachiez, c’est que l’émission est extrêmement fidèle au livre. «Dans ses détails comme dans son esprit», explique le réalisateur Lenny Abrahamson. Le second est qu’il traite le sexe avec «l’humanité». Et par cela, ils signifient: parfois maladroit, impliquant parfois un jeu de puissance, parfois en sueur avec du football en arrière-plan, mais toujours essentiel.

La série Hulu en 12 parties est basée sur un roman du même nom de l’auteur irlandaise Sally Rooney. Dans ce document, deux adolescents – Marianne et Connell – se rencontrent dans leur ville natale de Sligo, en Irlande de l’Ouest, et passent les prochaines années à tomber amoureux et amoureux. A l’école, il fait partie de la classe ouvrière, populaire, sportive, du troupeau. Pendant ce temps, elle est une paria sociale qui s’en prend à des professeurs comme Julia Stiles dans 10 Things I Hate About You et vit dans une grande maison avec une famille froide comme une héroïne d’un film gothique. Quand ils se rendent tous les deux au Trinity College de Dublin, les choses se retournent. Sa richesse et son étrangeté lui valent un cercle d’amis branchés. Il a l’impression de ne pas s’intégrer et enfouit sa tête dans des livres. Ils luttent contre les différences de classe, les problèmes familiaux, la maladie mentale et découvrent qui ils sont. Parlant? Ils trouvent difficile. Penser trop? Ils excellent. Et le sexe, des premiers baisers aux plis tabous, fait partie intégrante de leur histoire.

Lorsque le livre a été publié pour la première fois en 2018, Rooney, 29 ans, a été salué comme l’un des premiers grands auteurs du millénaire. Normal People a remporté le Costa Book de l’année et a été sélectionné pour le prestigieux prix Man Booker. Rien qu’au Royaume-Uni, il s’est vendu à un demi-million d’exemplaires. À travers le monde, plus de 38 000 personnes ont sur Instagram des photos d’eux en train de le lire. Kaia Gerber a adoré. Lorsque Rooney a entamé une tournée de presse à New York, les événements ont dû être déplacés pour répondre à la capacité et les librairies devaient obtenir 10 fois plus d’exemplaires que d’habitude.

Il n’est donc pas surprenant qu’une adaptation télévisée atterrirait comme une baisse suprême pour les types littéraires. (Pendant des mois, les médias sociaux ont été pleins de débats sur la quantité de sexe que cela comprendra et si le casting de Connell et Marianne est juste.) Ce qui est surprenant, cependant, c’est de savoir comment les bons producteurs l’ont obtenu. L’émission a été publiée au Royaume-Uni dimanche – elle fait ses débuts aux États-Unis mercredi sur Hulu – et déjà Twitter est plein d’éloges pour son intensité et son déchirure, son irlandais, sa positive la communication autour du sexe, comment on a vraiment l’impression que le livre prend vie. Comment l’ont-ils fait?

«Je suis tellement content que nous n’ayons pas fait quelque chose de complètement radical, comme le faire dans les années 40», dit en riant Abrahamson. “Peux-tu imaginer?

Lorsque Normal People a été allumé en vert comme une émission de télévision, le livre n’était même pas encore sorti, et encore moins a gagné son public obsessionnel. Le texte a atterri sur le bureau d’Ed Guiney à Element Pictures au printemps 2018. Le producteur, qui avait auparavant fait des candidats aux Oscars The Lobster et The Favorite, l’a lu rapidement, puis l’a transmis à Abrahamson. “Il y a quelque chose de très direct dans le style de Sally”, explique Abrahamson à propos de ce qui a séduit. “C’est d’une simplicité trompeuse. Cela vous donne l’impression que vous avez eu une rencontre directe avec les personnages et c’est aussi une façon d’aimer travailler. J’essaie et, d’une manière ou d’une autre, je disparais en tant qu’intermédiaire. »

Cela semblait être un ajustement parfait pour la paire, d’autant plus que Guiney et Abrahamson sont tous deux originaires de Dublin qui se sont rencontrés à Trinity. “Nous pensions que ce serait une télévision brillante”, dit Guiney, au sujet du fait que l’histoire est plus remplie d’un développement de personnage lent et intense que de nombreuses actions dramatiques. «C’était naturellement épisodique. Nous le ferions en une demi-heure, et dans chacune, nous pourrions avoir une rencontre rapprochée avec des moments très dramatiques de quelqu’un dans leur vie, sans avoir trop de pression sur l’histoire. ”

Ils ont approché la BBC pour le faire et ont obtenu le feu vert avant même d’avoir acheté les droits – une décision rare que Guiney met à la concurrence accrue pour les bons dramatiques télévisés. «Nous avons pu aller à Sally», dit-il, «et dire que si nous avons la chance d’obtenir ce livre, la BBC promet de le faire. C’était vraiment convaincant. »

Rooney a été fortement impliqué dans le développement de l’émission. Elle a écrit les six premiers épisodes aux côtés de la dramaturge primée Alice Birch, puis a alimenté le reste du scénario. (Certains des morceaux les plus puissants de la narration du livre sont transformés en dialogue. La narration de Sally “Il est venu à l’esprit de Marianne combien elle voulait le voir avoir des relations sexuelles avec quelqu’un; ça ne devait pas être elle, ça pouvait être n’importe qui” est tourné dans Marianne en disant: “Je n’arrêtais pas de penser à quel point je voulais te voir faire l’amour, je veux dire, même pas avec moi.”)

«Il serait intéressant de donner à Rooney des ébauches des derniers épisodes», dit Abrahamson. «C’était génial d’écouter ses impulsions et s’ils poussaient dans une direction différente, et quand ils le faisaient, c’était généralement subtil, mais ça valait toujours la peine d’être écouté.» Par exemple, Abrahamson dit que Rooney a insisté pour que Marianne ne soit pas trop sympathique. Il dit qu’elle insistait sur le fait que le personnage avait une qualité de «râpage» pour elle et qu’elle était «convenablement épineuse et qu’elle peut être difficile».

“Je n’ai jamais été impliqué dans une adaptation d’un livre qui est si proche du livre lui-même”, explique Guiney. “Bien sûr, certaines choses sont modifiées, mais il n’y a pratiquement rien de nouveau dans le spectacle. Nous avons pensé à créer des intrigues pour des personnages qui ne figurent pas dans le livre. Vous pouvez imaginer la vie de la mère de Connell ou autre chose. Mais en fait, ce qui est devenu clair, c’est qu’en fait ce qui est si fascinant et intéressant à propos du livre et, j’espère, le spectacle est le lien entre ces deux personnages. ”

Comment pouvez-vous lancer deux pistes dont des millions de personnes ont été frustrées, tombées amoureuses et imaginées dans les moindres détails déjà? Dans le cas de Connell, assez facilement. Paul Mescal avait entendu parler de la production alors qu’il travaillait sur une pièce de théâtre à l’Abbey Theatre de Dublin. “C’était un casting majoritairement jeune et nous avons tous eu les pannes pour Connell et Marianne et nous avons pensé que ce serait un projet incroyable”, explique la jeune femme de 24 ans de Maynooth. Il n’avait jamais travaillé à la télévision auparavant, mais Abrahamson le décrit comme «très intéressant dès le début». “Il était également joueur de football gaélique et vient d’une petite ville des Midlands”, dit-il. “Il a vraiment compris [Connell], Je pense.”

Mescal explique que lorsqu’il a découvert qu’il avait obtenu le rôle, il a fait deux choses. D’abord, il a manqué une répétition de théâtre, s’est tenu dans la rue et a crié. «C’était un de ces moments, je ne pense pas que j’oublierai jamais vraiment », dit-il. “Je savais sur papier que je correspondais au personnage, mais je savais aussi que tout le monde allait essayer de se déchirer les bras pour l’obtenir.”

Puis il a appelé Rooney et lui a demandé de le rencontrer pour un café. «Je suis devenu rouge vif pendant la majeure partie de la réunion», dit-il en riant. “C’était essentiellement moi qui allais dire:” Bonjour, j’aime votre livre, merci. “” (Ce n’est pas le seul acteur de la série à avoir un fan paniqué lors de sa rencontre avec Rooney. “Je me suis fait une branlette espagnole à la lecture -à travers “, dit Sarah Greene. Elle joue la mère de Connell, Lorraine, la boussole morale chaleureuse de l’histoire.” J’ai rencontré Sally et je me suis juste fangirled sur elle. J’étais tout, “Je pense que tu es si incroyable!” Et évidemment vous entendez des histoires d’horreur de personnes en cours de refonte après une lecture, alors j’ai passé le reste de mon temps à me dire: «Et si je perdais ce travail.» »)

Marianne a mis plus de temps à trouver. La recherche a fini par s’étendre à travers le monde, avec des directeurs de casting allant d’Irlande et du Royaume-Uni aux États-Unis et en Australie. Ensuite, ils sont tombés sur Daisy Edgar-Jones, 21 ans, une Londonienne avec une maman irlandaise et une expérience dans le drame britannique Cold Feet. «Mon amie avait demandé à mon petit ami de lui faire une cassette d’audition», me dit-elle. «Parce qu’il avait un trépied et un mur blanc. Alors elle est venue, et j’ai entendu l’audition et je me suis dit, Oh ça sonne bien. Je ne pensais pas que ça viendrait à ma rencontre. Je pensais que les dates ne correspondraient pas. Mais environ un mois plus tard, j’ai réussi l’audition. C’était un peu une façon étrange d’en entendre parler. »

Mescal dit que dès qu’il a fait le test de chimie avec Edgar-Jones, il savait qu’elle allait jouer Marianne. “Nous étions sur une longueur d’onde très similaire avec qui nous pensions être les personnages”, dit-il. «Et c’est évidemment un acteur extraordinaire et une personne incroyable. J’espérais qu’elle obtiendrait le poste et je n’en ai jamais vraiment douté dans ma propre tête. ” Guiney ajoute: «Nous avons été tellement chanceux de les trouver tous les deux. C’était difficile.”

Normal People s’ouvre comme un drame pour adolescents. Marianne laboure un couloir du lycée jusqu’à un casier, les cheveux grattés en arrière, le corps tendu. Elle jette un coup d’œil et il y a Connell — des épaules populaires et sympathiques — parlant de tactiques de football et flirtant avec une fille blonde. Plus tard, il apparaît dans la cuisine du vaste manoir sombre de Marianne, attendant que sa mère y termine son travail de nettoyage. Plus tard encore, ils s’embrassent dans sa bibliothèque. “Êtes-vous sûr que nous ne pouvons pas enlever nos vêtements?” elle demande. “Vous avez été tenté cependant, n’est-ce pas.” Ce qui se passe ensuite n’est pas du tout comme un drame pour adolescents.

C’est en partie à cause de la façon dont il a été tourné. La plupart du tournage a eu lieu au milieu des plages balayées par le vent et de la campagne accidentée de l’Irlande de l’Ouest et dans les bâtiments universitaires de Dublin (avec de brefs voyages en Italie et en Suède). Abrahamson dit qu’ils ont pris soin de ne pas tomber dans des clichés irlandais de “images conventionnelles de jolis pubs ou de paysages soigneusement encadrés que vous trouveriez sur une carte postale”. Tout était «naturaliste», capturant des paysages incroyables mais évitant de le rendre «trop joli».

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



C’est aussi parce que c’est une brûlure lente et intense. La tension monte à travers des silences maladroits et des sentiments non-dits. Les climax arrivent par éclats de violence et de luxure. Des histoires sur la maladie mentale, la violence psychologique et physique et la cruauté accidentelle des adolescents persistent. Tout est à la fois beau et sombre. Rien ne semble joué pour le drame.

Abrahamson, ainsi que la directrice de la photographie Suzie Lavelle et Hettie Macdonald, qui ont dirigé la deuxième moitié de la série, ont utilisé le travail du photographe Nan Goldin comme source d’inspiration, capturant des scènes d’une manière à moitié brute et à moitié stylisée. “Lenny utilisera des angles où vous ne pouvez pas vraiment voir ce qui se passe, et ne pouvez pas vraiment voir l’expression sur le visage du personnage, par exemple”, explique Guiney. «Donc, vous devez vous tordre pour essayer de voir et de comprendre le drame de la chose. Et parfois, il a une qualité d’observation, presque comme un film documentaire sur la faune, où vous vous asseyez et laissez les choses se dérouler. »

Ces visuels ont été rejoints par un script qui a été de plus en plus réduit lors du tournage. Les acteurs et les membres de l’équipe ont réalisé le pouvoir des personnages qui en disent moins. “Il y a une scène où Lorraine appelle Connell pour ne pas avoir emmené Marianne à la danse, et c’était beaucoup plus long à l’origine”, explique Greene à propos d’un des moments charnières de son personnage. “Et nous avons réalisé que nous n’avions pas besoin de tout dire. La plupart des scènes ont été écrasées. » Mescal mentionne qu’une scène dans une piscine, où Connell ne demande pas à Marianne s’il peut vivre avec elle même s’il le veut, a également été réduite. Il explique qu’il comprenait à l’origine des lignes directement extraites du livre. «Je me souviens de m’être tourné vers Lenny et de dire:« Ces lignes sont absolument magnifiques, mais elles ne semblent pas réelles quand je les dis », dit-il. “Parce que si Connell dit cela, Marianne est assez intelligente pour s’en rendre compte.” Il est désormais réduit à:

Marianne: Ouais? Connell: Ce n’est rien.

Pendant ce temps, Abrahamson, Mescal et Edgar-Jones citent tous la scène où Connell s’excuse auprès de Marianne pour la façon dont il l’a traitée à l’école comme une favorite pour eux en raison de la façon dont ils l’ont peaufiné ensemble. «Beaucoup de travail avait été consacré à l’écriture et à la réécriture de ce moment particulier», explique Abrahamson. «Il y a eu des coupures où nous avons senti que ce qui se passait avec eux deux était tellement capturé dans l’atmosphère qu’il n’avait pas besoin d’une partie du dialogue. La scène a fini par être la clé pour trouver comment les montrer en parlant honnêtement les uns aux autres à l’écran. »

«Je me souviens d’être assise derrière la caméra», raconte Greene à propos de sa première journée sur le plateau. «Et voir les yeux de Daisy devant la caméra pendant qu’elle filmait sa première scène avec Paul dans la cuisine. Et je sentais qu’ils étaient incroyables. J’avais des poils à l’arrière de mon cou et de mes bras. Ils étaient captivants à regarder. Le simple fait de regarder comment Paul et Daisy interagissaient sur et hors caméra était une joie. Je pense que le public verra cela. “

Au moment où le tournage a commencé en mai 2019, Normal People avait une base de fans culte au Royaume-Uni et en Irlande. Abrahamson dit qu’il a vu des gens le lire partout. Mescal et Edgar-Jones avaient commencé à ressentir la pression. «Il est difficile de jouer quelqu’un que vous aimez et vous savez que beaucoup d’autres personnes aiment, et vous voulez leur rendre justice et le livre», explique Mescal. «Et c’était ma première émission de télévision. J’étais pétrifiée. ” Edgar-Jones ajoute qu’elle a trouvé les scènes les plus emblématiques les plus difficiles: “Je suis une lectrice passionnée qui regarde les adaptations et a de fortes pensées” Ce n’est pas tout à fait comme ça que je l’imaginais “, vous savez. Je ne voulais pas être la personne qui en fait un pétard humide. “

Elle admet qu’elle n’avait pas lu le livre lors de sa première audition. «Ma meilleure amie l’avait donnée à mon colocataire», dit-elle. «Et elle aime tout Sally Rooney. Je pense qu’elle écrit sa dissertation en anglais sur les gens normaux et les conversations avec des amis. Elle a dit que je devais le lire, mais je ne l’ai pas compris. Puis j’ai eu la première audition et j’ai senti que je comprenais et aimais le personnage. Et puis dès que j’ai mis la main sur le livre, je l’ai lu en 20 minutes environ, et j’ai tout simplement adoré. Si je l’avais lu au préalable, je me serais auto-saboté d’une manière ou d’une autre parce que je l’aimais tellement. Cela signifiait que lorsque je suis allé lire ma chimie, j’étais terrifiée. »

Au moment où la fusillade était terminée, Edgar-Jones dit qu’elle et Mescal avaient probablement lu le livre 15 fois. “J’étais comme, je vais juste lire le livre autant que je peux le lire”, dit Mescal. “Je me suis vraiment senti en sécurité en le lisant, et pour toute question que je voudrais avoir avant une scène, je voudrais simplement revenir au livre.” Edgar-Jones est même allé plus loin. “J’ai tracé la chronologie de la vie de Marianne”, dit-elle, expliquant qu’elle a joué le personnage comme une combinaison de la façon dont elle se décrivait et comment Connell la décrivait. «J’ai rassemblé toutes mes citations préférées et les ai notées. Je suis très méthodique de cette façon. J’aime creuser autant que je peux physiquement, même à l’école, même si je ne suis pas intelligent, je savais que si je révisais, je ne serais pas déçu – du moins j’ai essayé. “

La diligence de la paire a porté ses fruits. Abrahamson dit que l’équipage était tellement investi dans les performances de la paire que l’on pouvait sentir la tension à la fois devant et derrière la caméra. “Par exemple”, dit-il, “lorsque nous avons tourné la scène où Connell raconte à Marianne qu’il a demandé à Rachel de danser, comme, honnêtement, à la fin de cette Suzie Lavelle, qui est une brillante directeur de la photographie, était comme, ‘Jésus, comment pourrait il le fait! », elle y était tellement investie. Elle a beaucoup pleuré. Quand nous disions «Couper», elle prenait l’appareil photo et n’avait qu’à s’essuyer et à se tamponner les yeux. »

«Si elle pleurait, vous saviez que vous faisiez quelque chose de bien», ajoute Mescal.

Les gens normaux peuvent être tristes, mais c’est aussi excitant. Injustement donc, étant donné que nous sommes tous enfermés en ce moment. Le sexe dans la série n’est pas joué pour des rires, des drames ou des titillations comme dans Sex Education ou Euphoria. C’est excitant d’une manière qui ressemble à quelque chose comme un look épicé, échangé avec un coup de cœur à travers une pièce. “Une grande partie de ce que nous voyons de l’imagerie sexuelle”, dit Guiney, “est une version extrême et objectivée de l’attraction ou de la physicalité, du porno à Love Island. Nous voulions donc quelque chose de plus ordinaire et réel. »

Alors que le sexe est important dans le livre, dans la série, il est encore plus au premier plan. (Pommelé sous une belle lumière, bien sûr.) Pour s’assurer que c’était une bonne chose, l’équipe a engagé le coordinateur de l’intimité Ita O’Brien. La première du genre, l’ancienne enseignante de danse et de mouvement a commencé à chercher comment rendre les scènes de sexe plus réelles à l’écran et se sentir mieux pour les acteurs impliqués il y a quelques années. Puis les changements mis en place par le mouvement #MeToo l’ont mise en demande. «Là où auparavant un acteur pouvait être considéré comme une diva et craignait que son travail ne soit en danger [if they said no to part of a sex scene], nous disons que nous voulons savoir où sont les limites », dit-elle. Depuis lors, elle a travaillé sur des émissions comme Sex Education, Gentleman Jack et maintenant Normal People. «J’apporte une structure professionnelle au contenu intime», dit-elle. «Et comprendre que, tout comme avec la danse, un chorégraphe doit apporter une compétence pour apprendre une danse, ou un coordinateur de cascades vous montre comment lancer un coup de poing en toute sécurité. Moi aussi, j’apporte une compétence physique au contenu. »

Elle a mis en œuvre une approche qui considérait tout, de donner aux acteurs une chance de parler des inquiétudes sur les scènes avant qu’elles ne se produisent pour s’assurer qu’elles pouvaient voir les images avant leur diffusion. Elle a introduit des «temps morts» où les acteurs pouvaient sortir des scènes s’ils se sentaient mal à l’aise et a même demandé aux producteurs d’éviter de tourner des scènes de sexe lorsque les acteurs étaient sur leurs règles, pour éviter une gêne supplémentaire.

Pour Edgar-Jones et Mescal, la quantité de sexe dans la série signifiait qu’ils ont passé 10 jours complets à tourner uniquement des scènes intimes. «Je pense que l’idée de le filmer était beaucoup plus angoissante que le processus. Je me souviens être rentré du tournage jeudi et nous nous disions tous les deux “Oooh, nous faisons une journée entière demain”, et nous étions tous les deux assez nerveux “, explique Mescal. «Mais Ita était sur le plateau chaque fois qu’il y avait une forme d’intimité. Beaucoup de scènes de sexe ont été tournées le même jour. Daisy et moi avons discuté de ce qui était confortable. Il y a eu une discussion vraiment ouverte entre moi et Daisy, et Hettie, Lenny et Ita. Et puis nous le filmions. Je ne pense pas que vous pourriez vous sentir plus habilité à faire une scène comme ça. ”

Cela ne veut pas dire que cela a toujours été facile. Abrahamson mentionne comment ils ont utilisé un studio de fortune comme chambre de Connell l’un des jours les plus chauds de l’été 2019. «Il faisait 28 degrés [about 83 degrees Fahrenheit] à l’extérieur et avait un toit en tôle, il faisait donc près de 40 degrés [about 104] à l’intérieur, et nous essayions de faire ces scènes intimes », dit-il. “La chose pratique était qu’aucune sueur supplémentaire n’était nécessaire.” Edgar-Jones ajoute que la chose la plus délicate était d’éviter de rire. “C’est un peu surréaliste, et nous sommes tous devenus de si bons amis, donc vous vous retrouvez dans une pièce avec tous vos amis et devez faire semblant de faire des choses avec quelqu’un que vous ne feriez pas vraiment devant tous vos amis, ” elle dit. “Nous aurions donc un pauvre Ita qui nous dirait d’arrêter de rire – c’était probablement la partie la plus difficile de tout ça.”

O’Brien dit que les scènes les plus difficiles sur lesquelles elle a travaillé étaient l’exploration de Marianne dans le BDSM pendant ses études à l’étranger en Suède, vers la fin de la série. Elle est représentée attachée avec des cordes dans une scène; dans un autre, elle est photographiée en se déshabillant. O’Brien dit que pendant le tournage, ils ont considéré le bien-être physique et psychologique d’Edgar-Jones et la façon dont le sexe fétiche avec le personnage Lukas a été présenté dans la série. «Il était vraiment important de s’assurer que nous prenions soin du récit», dit-elle, «en veillant à ce qu’il soit considéré comme une exploration consensuelle et non comme un abus.»

Cela signifie que la série télévisée fait plus de travail que le livre pour établir que c’est quelque chose que Marianne souhaite explorer. «Elle le conduit peut-être un peu plus», explique Abrahamson. “Il y a une scène où elle suggère une manière différente de fonctionner dans la relation.” Edgar-Jones ajoute: «C’est Marianne qui initie la relation mais c’est aussi elle qui amorce sa disparition, et je pense que c’est une chose stimulante pour elle. Je suis fier de la façon dont cela a fini. Je pense que c’est sain de montrer que c’est quelque chose qu’elle cherche et n’est pas passif. ” O’Brien se dit également «fière», la décrivant comme une production de rêve. «J’ai vraiment ressenti à travers l’écriture que nous demandions un contenu intime révolutionnaire», dit-elle.

L’équipe derrière Normal People espère que le spectacle est révolutionnaire dans son ensemble aussi. Mescal dit qu’il est ravi que ce soit un bon exemple de jeunes apprenant à communiquer sainement; il cite les scènes qu’il a filmées pour les épisodes 10 et suivants, lorsque Connell est aux prises avec la dépression. «Je suis fier de la scène avec le conseiller», dit-il. “Parce que c’est représentatif de quelque chose qui est vraiment important pour moi, en particulier chez les jeunes hommes qui sont tellement stoïques.”

Abrahamson ajoute que le simple fait de faire une histoire qui montre les jeunes sous un jour positif ressemble à un succès. «Beaucoup de choses qui existent sont soit brillantes, soit idiotes, soit nihilistes, ou problématisent les adolescents et les gens au début de la vingtaine», dit-il. «On dirait qu’il est conçu pour les personnes âgées:« Oh mon dieu, ils sont tellement foutus, notre culture est vouée à l’échec. »» Pendant ce temps, Edgar-Jones dit qu’elle aimait pouvoir décrire comment «la plus simple des conversations peut vous emmener dans un endroit où vous ne vous attendiez pas. » Elle dit: «C’est ce qui est merveilleux dans leur relation: même si parfois ils se manquent vraiment, ils sont capables d’avoir cette honnêteté dans leur dialogue, ce que j’envie. Je serais ravi de pouvoir être aussi honnête lorsque je parle à quelqu’un. “

Les gens normaux peuvent suivre une romance entre deux personnes, mais c’est une lettre d’amour pour être vraiment vivant: le pouvoir de risquer d’être blessé pour dire ce que vous ressentez, pour apprendre à connaître quelqu’un physiquement et pour découvrir de nouvelles versions de vous-même lorsque vous vous déplacez dans le monde. Sortant au milieu de l’horreur et du verrouillage, c’est une ode de 12 heures à la vie normale dans des moments anormaux – et c’est à la fois tourmentant et incroyable.

«Ça me donne de l’espoir», dit Abrahamson, «… et c’est irlandais.»

Kate Lloyd est une journaliste primée de Londres qui écrit à la fois sur la culture pop et sur la vie réelle, souvent en même temps.