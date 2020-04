Comment ils ont obtenu cette photo de suivi

Vous ne connaissez peut-être pas Sam Hargrave par son nom, mais si vous avez déjà regardé un film Marvel, vous connaissez son travail. Pendant une grande partie de sa carrière, Hargrave a fait partie intégrante du MCU, passant du double cascadeur de Chris Evans dans les films Captain America à la fonction de coordinateur de cascades sur Avengers: Infinity War et de directeur de la deuxième unité sur Avengers: Fin de partie.

Hargrave a été l’homme responsable de rendre toutes ces incroyables cascades et scènes de combat totalement réelles. Rappelez-vous la scène de l’ascenseur de Captain America: The Winter Solider? Oui, c’est lui qui fait le travail. Après avoir construit son CV hollywoodien en tant que coordinateur de cascades, Hargrave est maintenant derrière la caméra en tant que réalisateur avec son premier long métrage Extraction, qui débute le 24 avril sur Netflix.

Le film, qui met en scène Chris Hemsworth en tant que mercenaire essayant de sauver un jeune enfant, est un thriller qui met le confort de Hargrave avec une action intense au premier plan. Au cœur du film se trouve une incroyable séquence d’action de 12 minutes qui comprend des combats, des poursuites en voiture et des explosions,

Hargrave a parlé à For The Win de la façon dont ce film épique s’est déroulé.

FTW: Tout d’abord, pourquoi vouliez-vous être si ambitieux avec cette séquence d’action spécifique? Beaucoup de films d’action se concentrent uniquement sur les explosions et non sur la technique de réalisation.

Sam Hargrave: Oui, le désir de faire quelque chose de différent, je ne veux pas dire que cela n’a jamais été fait auparavant, mais le faire différemment vient de vouloir montrer une perspective différente. Beaucoup de gens ont fait de longues prises de vue, mais mon raisonnement était que je voulais saisir le public et le faire glisser dans la séquence et le faire en temps réel grâce à une extraction, parce que ce genre de paye sur la promesse du titre.

Une autre partie de cela était que, honnêtement, la séquence était si grande sur la page que je voulais garder les acteurs dans la séquence plus, et je voulais pouvoir tourner certaines des choses amusantes.

FTW: Donc, il semble que Chris Hemsworth devait vraiment être là pour faire tout ce combat?

Hargrave: Nous avons tellement de chance d’avoir un acteur dans Chris Hemsworth, qui est si physiquement capable et dédié à la formation et à la répétition. Il était un cinéaste si collaboratif. Après une journée de tournage de 10 ou 12 heures, il retournait à l’hôtel et répétait avec l’équipe de cascades pendant deux heures supplémentaires. C’est son engagement et sa capacité physique à faire ces longs morceaux de chorégraphie qui ont rendu cette séquence possible.

Sinon, vous devez le couper pour cacher des choses, mais quand vous avez un gars comme Chris, vous n’avez pas à le faire et vous pouvez vous asseoir et le regarder faire ces choses incroyables.

FTW: C’est une vaste question, mais quelle a été la partie la plus difficile d’obtenir cette séquence?

Hargrave:Oui, il y en a beaucoup, mais l’un des plus grands défis était de savoir comment placer une caméra dans ces espaces en toute sécurité. Je voulais capturer l’action d’une manière différente, mais aussi viscérale et excitante. J’ai décidé que je voulais tout faire à la main pour que ça ressemble un peu à un documentaire, mais c’était pour être en sécurité et à la fin j’ai décidé que je serais probablement la meilleure personne pour le faire. Pendant 10 jours, j’ai mis l’appareil photo entre mes mains et tourné la séquence.

FTW: Attendez, donc il y a une scène où Chris saute d’un immeuble et la caméra le suit. C’était toi?

Hargrave:C’était, ouais c’était moi.

Donc, c’était beaucoup de monter et de descendre des escaliers et de m’attacher aux capots des voitures. Je plongeais par les fenêtres des voitures, je sautais des bâtiments. C’est ce que je voulais que la caméra fasse, mais je ne voulais pas mettre d’autres personnes en danger de le faire. Je me sentais suffisamment confiant dans ma capacité de cascadeur à exécuter en toute sécurité ces cascades de caméra.

FTW: Franchement, cela semble un peu fou.

Hargrave: (Rires) En fait, la partie la plus difficile de la séquence était juste après ça, quand ils traversent un bâtiment. J’ai dû courir en arrière dans une volée d’escaliers étroits en béton… courir en arrière tout en filmant en avant. C’était en fait plus difficile que de sauter d’un immeuble.

L’extraction sera disponible pour diffusion sur Netflix le 24 avril.

Cette interview a été condensée et révisée pour plus de clarté et de longueur.

