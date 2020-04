Comment impitoyable Vince McMahon a dit à Hulk Hogan et Bret Hart qu’il était temps de quitter la WWE

Vince McMahon est l’un des hommes d’affaires les plus impitoyables de l’histoire moderne.

Après que McMahon ait acheté ce qui était alors connu sous le nom de WWF en 1980 à son père, Vince Snr, il s’est mis à briser les conventions de longue date dans le monde de la lutte qui étaient vraiment révolutionnaires.

Vince McMahon était une nouvelle race de propriétaire lorsqu’il a acheté le WWF dans les années 80 et ébouriffé quelques plumes en route pour devenir milliardaire

Avant son achat de la promotion, toutes les sociétés de lutte adhéraient à leur propre territoire en Amérique sous le couvert de la National Wrestling Alliance (NWA). Presque immédiatement, McMahon s’est retiré de la NWA et s’est mis à essayer d’élargir sa promotion.

Au lieu de posséder leur propre terrain à New York et dans le nord-est, McMahon s’est étendu à travers le pays en recrutant les meilleurs talents d’autres promotions.

En 1984, Hulk Hogan a été signé par l’American Wrestling Association (AWA) et est devenu son atout précieux. Un an plus tard, avec Hogan le point focal de l’entreprise, McMahon a pris un énorme risque financier, qui aurait pu le paralyser, en dirigeant le tout premier WrestleMania.

Bien sûr, à l’aube de WrestleMania 36, ​​nous savons que le pari a été un succès retentissant et Hogan a été l’événement principal dans sept des huit premiers WrestleManias.

Hulk Hogan était une mégastar dans les années 80 et a contribué à mettre le WWF sur la carte à l’échelle mondiale

Cela a aidé la WWE à dominer les années 1980 et Hogan était essentiellement un nom familier. «Hulkamania» était devenu sauvage et avait fait de la WWE une tonne d’argent, mais le paysage changeait.

Après près d’une décennie au sommet, une ligue de fans disant leurs prières et mangeant leurs vitamines selon les instructions de Hulkster, les gens commençaient à en avoir un peu marre de lui.

McMahon, qui était très proche de Hogan, savait qu’il payait à quelqu’un beaucoup d’argent que les gens ne voulaient plus vraiment voir.

Du point de vue de McMahon, il était temps de faire ce que vous avez toujours à faire en lutte – faire de nouvelles stars. L’étoile qu’il avait en tête? Bret «The Hitman» Hart.

Bret Hart n’était pas le principal événement typique avec une taille énorme, mais il avait un pouvoir de star et était un héros pour de nombreux fans dans les années 1990

Hart est également entré à la WWE en 1984, mais n’était pas le poster immédiat de Hogan et à 6 pieds, il n’avait pas non plus le frappant 6 pieds 7 pouces du Hulkster.

Non, Hart l’a fait à la dure. Il a travaillé son chemin vers le sommet avec des compétences de lutte indéniables et une connexion organique avec la foule. Cela a pris des années, mais il était populaire et prêt pour le haut de la carte.

Hogan ne ressentait pas cela.

Après que Yokosuka eut vaincu le champion Hart à WrestleMania 9 en avril 1993, M. Fuji défia Hogan à un match impromptu – pour une raison quelconque – que le Hulkster remporta avec sa jambe baissée et devint quintuple champion de la WWF.

McMahon voulait le titre sur Hogan afin qu’il puisse se rendre à SummerSlam – en août – où Hogan laisserait le titre à Hart et passer le flambeau dans le processus.

Hulk Hogan a été l’un des plus gros tirages que l’entreprise ait jamais vus, mais McMahon pensait que son temps était écoulé

Hogan a déclaré dans une interview avec UK Wrestling Magazine Powerslam: «Fondamentalement, c’était un cas où la promotion et moi ne nous entendions pas et ne pouvions pas parvenir à un accord sur la direction que nous voulions aller. Nous avions des idées contrastées, des différences créatives.

«Vince McMahon avait d’autres lutteurs qu’il voulait placer sous les projecteurs. À l’époque, je pensais que Hulkamania pouvait générer plus d’intérêt, il pensait le contraire. »

Hogan ne croyait pas que Hart tirerait au sort et a plutôt abandonné le titre à Yokozuna au King of the Ring en juin, tandis que Hart a remporté le tournoi du même nom.

C’était la dernière apparition de Hogan à la WWE lors de sa première course et il a quitté le reste de son contrat avant de partir officiellement à la fin de 1993.

Hogan a admis que «son cœur et son âme n’étaient pas vraiment dedans» en ce qui concerne les affaires de lutte et il a pris du recul pour se concentrer sur d’autres entreprises, qui ont fini par être WCW avec un énorme contrat un an plus tard.

Là, dans la promotion rivale en 1996, il a formé l’une des plus grandes écuries de tous les temps – le NWO.

Le NWO comprenait à l’origine Kevin Nash, Hulk Hogan et Scott Hall et a été formé lorsque Hulk Hogan a quitté la WWE et rejoint et déménagé pour rivaliser avec la WCW

Bruce Prichard, le bras droit de longue date de Vince McMahon, a déclaré que McMahon était très blessé par la décision de Hogan de partir, mais cela ne voulait pas dire qu’il ne l’avait pas poussé.

“Il a été blessé, et il l’a été non seulement du point de vue des entreprises”, a-t-il déclaré à quelque chose à lutter avec le podcast.

«Il a été blessé d’un point de vue personnel, car pendant ces années de construction, il n’y avait pas deux personnes plus proches dans l’entreprise que Vince et Hulk, qui ont aidé à développer tous ces aspects de Hulkamania en cours de route.

«Il y avait donc un lien personnel et une amitié personnelle qui s’étaient construits. Maintenant, Hulk va, il peut dire que c’était des affaires, c’était personnel. Je pense que Vince l’a vraiment pris personnellement et je pense qu’il a été blessé. C’était comme un très mauvais divorce. »

C’était personnel parce que Hogan s’est senti forcé de sortir. Et quand vous regardez les prochains commentaires de Prichard, il était clair qu’ils allaient avec Bret Hart comme leur meilleur gars malgré tout.

«Nous avancions. Maintenant, s’il revenait, tant mieux, comment s’intégrerait-il dans la nouvelle image », a-t-il déclaré.

“Cependant, il n’y avait aucun espoir de” Oh mon Dieu, nous pourrions récupérer Hulk. “Je pense que tout le monde s’était résigné à:” Hulk est parti, faites Bret, continuez. “”

Même lorsque Bret Hart était un méchant à la WWE, il était aimé des Canadiens

Au cours des prochaines années, Hart est devenu cinq fois champion du monde avec des querelles et des matchs emblématiques contre Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels et son frère Owen Hart pour n’en nommer que quelques-uns.

Ensuite, nous sommes arrivés à 1997. Hart avait une offre énorme de la WCW – tout comme Hogan l’avait fait – et il avait une réflexion à faire.

Il ne voulait pas partir. Il avait toujours été fidèle à la WWE et il était toujours impliqué dans les meilleurs angles.

Cependant, la WWE passait à l’ère Attitude, que McMahon jugeait plus pertinente pour des stars comme Austin – qui était sur le point de devenir rien de moins qu’une mégastar à ce stade – et Michaels ferait avancer l’entreprise.

Le président a déclaré officiellement qu’il sentait que le corps de Hart se détériorait et qu’il commençait à décliner. McMahon ne correspondrait pas à ce que la WCW offrait et il a fait savoir à Hart qu’il ne serait pas au sommet de la carte s’il restait ou gagnait autant.

Bret Hart et Shawn Michaels ont été impliqués dans l’une des plus grandes controverses de l’histoire de la lutte lors des Survivor Series 1997 à Montréal

Une fois que Hart a décidé qu’il partait, Vince voulait qu’il laisse tomber le titre à Michaels. Hart et Michaels avaient du mauvais sang dans les coulisses et s’étaient battus.

Lorsque Hart s’est approché de Michaels et a dit qu’il serait heureux de lui laisser le titre lors de l’édition 1997 de Survivor Series à Montréal, Michaels a déclaré: «Merci, je l’apprécie. Mais je ne ferais pas la même chose pour vous. “

À partir de ce moment, Hart a refusé de laisser tomber le titre à Michaels, encore moins dans son Canada natal.

On attend toujours des artistes qu’ils abandonnent le titre à la sortie – ou qu’ils perdent de toute façon. Hogan l’avait fait en 93, même si c’était au mauvais homme.

Cela a amené McMahon, Michaels, Triple H et l’arbitre Earl Hebner à conspirer contre Hart avec le fameux “Montreal Screwjob” comme résultat.

La controverse a vu Hart privé de sa victoire en direct sur PPV. Le monde de la lutte n’avait jamais rien vu de tel – il était trompé dans un match qui devait être prédéterminé.

Vince McMahon, à gauche, a privé Hart de sa victoire à Montréal dans ce qui est devenu connu comme «The Montreal Screwjob»

Hart est parti pour la WCW le lendemain, mais pas avant de mettre McMahon hors des coulisses pour ses crimes.

Qui sait ce qui se serait passé s’il était resté avec l’entreprise. Peut-être que Steve Austin et The Rock n’auraient pas été les deux plus grandes stars que l’entreprise ait jamais vues – peut-être auraient-elles été encore plus grandes?

Une chose qui est sûre; McMahon savait quand il avait une étoile sur les mains et il devait rafraîchir sa scène principale de l’événement.

Bret Hart a battu Vince McMahon dans un match de bûcheron sans retenue à WrestleMania 26 en 2010, après avoir été intronisé au Temple de la renommée en 2006

Hulk Hogan et Vince McMahon ont finalement réglé leurs différends en 2003, le premier ayant battu le second à WrestleMania 19. Hogan a été intronisé au WWE Hall of Fame deux ans plus tard en 2005

Il a été critiqué pour ne pas avoir vu cela ces dernières années, mais Hogan et Hart ont ressenti sa vision en pleine force lors de leurs premières courses.

Les deux hommes sont finalement revenus dans l’entreprise et ont eu des matchs avec McMahon à WrestleMania pour éliminer le mauvais sang réel qui s’était infesté de ces mêmes incidents.

