Comment Joey Logano nourrit les gens lors d’une épidémie de coronavirus

Joey Logano cherche des moyens d’aider les membres les plus vulnérables de sa communauté de la région de Charlotte pendant la pandémie mondiale de coronavirus. Le pilote NASCAR reconnaît son privilège en ces temps incertains, et il veut aider.

“Tout le monde a tellement de questions sur ce qui va se passer”, a déclaré Logano à For The Win par téléphone mardi. “Que va-t-il se passer avec la santé de tous? Que va-t-il se passer avec les hôpitaux? Que va-t-il se passer dans leur travail? Vont-ils avoir assez de nourriture? “

Il a dit qu’il était particulièrement préoccupé par le fait que les gens aient suffisamment à manger s’ils perdaient leur emploi ou si leurs enfants ne pouvaient pas recevoir de repas dans des écoles fermées. À plus grande échelle, il s’est également concentré sur l’impact économique sur la communauté de l’éloignement social et des commandes de maintien à domicile, qui prendront effet jeudi matin et dureront trois semaines à Charlotte et dans le comté de Mecklenburg en Caroline du Nord à la suite de la propagation locale de COVID-19.

Le champion de la NASCAR Cup Series 2018 a donc commencé avec sa Fondation Joey Logano, qui s’est associée au Bobbee O’s BBQ à Charlotte pour offrir des repas gratuits aux enfants sur une base quotidienne.

“Nous essayons de penser à tous les repas dont certaines familles dépendaient pour leurs enfants pendant leurs études”, a déclaré Logano, qui a remporté deux des quatre premières courses de la Cup Series 2020 avant que la saison NASCAR ne soit reportée au 3 mai. .

«C’est deux repas par jour pour beaucoup d’entre eux. Maintenant, ils doivent absorber ce coût en tant que famille tout en n’ayant peut-être pas de revenus supplémentaires. Ça va être difficile de tout faire fonctionner… mais vous êtes licencié et ce n’est même pas de votre faute. Que faire?”

Ces repas gratuits, qui se terminent le 2 avril, sont un bon début, mais il a dit que son influence n’est “pas au niveau que je veux”. Donc, lui et sa fondation tentent d’unifier certains de ses partenaires NASCAR et au-delà pour avoir un impact plus large sur la communauté.

Il a également dit qu’il s’était inspiré d’un récent sermon dans son église pour chercher des moyens d’aider ceux qui n’ont pas les ressources financières dont il dispose.

“Beaucoup d’entre nous peuvent gérer et affronter la tempête de différentes manières et peut-être encore générer des revenus”, a déclaré Logano, qui était le huitième pilote NASCAR le mieux payé en 2019 avec 10 millions de dollars de revenus totaux, selon Forbes.

«Mais pour d’autres, ils sont licenciés à cause de cela ou peuvent avoir besoin de fermer leur entreprise ou peuvent ne pas avoir de moyen de nourrir leurs enfants. Avoir à l’école à la maison vos enfants! Toutes nos situations sont uniques et tentent d’identifier qui a besoin d’aide. Et comment les aidons-nous en toute sécurité? Comment pouvons-nous aider notre entreprise locale à rester ouverte et à employer des personnes de manière sûre? »

Il a déclaré qu’il continuerait à offrir des secours liés à l’alimentation à un titre ou un autre au-delà du 2 avril et à plus grande échelle. Mais il doit trouver les moyens les plus efficaces de le faire en termes de coût et de distribution – et comment faire en sorte que tout se passe le plus rapidement possible.

À l’heure actuelle, il a l’idée de s’associer à des restaurants à service rapide ou à restauration rapide pour une option de livraison de camions de restauration pour les gens de la région. Mais il a dit que c’était encore au tout début.

“Je pense que c’est en partie parce que les gens ont peur de quitter leur maison ou ils ne peuvent pas se permettre de quitter leur maison”, a-t-il déclaré. «Conduire une voiture n’est pas bon marché non plus, non? Je pense donc que nous devons le rendre aussi pratique que possible pour les gens en ce moment. »

Tout en réfléchissant à ses propres idées, Logano fait également du crowdsourcing. Lui et sa femme, Brittany – qui attendent leur deuxième enfant au début du mois de mai – ont réalisé une vidéo cette semaine demandant aux gens de les aider à identifier les personnes et les domaines qui pourraient le plus avoir besoin d’aide.

«Essayer de trouver des moyens de travailler ensemble», a-t-il déclaré. “Et s’il y a quelques étincelles, trouvez un moyen de vider de l’essence dessus et de faire quelque chose de vraiment grand et d’avoir un impact important sur notre communauté. …

«Il y a tellement de situations différentes en ce moment, et c’est tellement effrayant pour les gens. Nous avons l’occasion d’aider. Nous devons voir les choses de cette façon au lieu d’avoir peur. Nous devons réfléchir à la position dans laquelle Dieu nous a placés et en profiter. “

