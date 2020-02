Comment John Beilein et les Cavaliers se sont effondrés si rapidement

Embaucher John Beilein, 67 ans, sans expérience d’entraîneur de la NBA pour reconstruire les Cavaliers de Cleveland a toujours été un choix bizarre. Mais peu d’expériences d’entraîneur-chef dans l’histoire de la ligue se sont mal passées, aussi rapidement.

Beilein est absent après 54 matchs au total, dont il n’a gagné que 14. C’est moins que toutes les autres équipes qui n’ont pas nommé les Golden State Warriors, qui n’ont pas quatre de leurs cinq meilleurs joueurs de la saison dernière. Il est le troisième entraîneur des 30 dernières années à ne pas avoir traversé une saison complète comme entraîneur-chef recrue.

Cette année s’est si mal passée que Beilein lui rend l’argent qui lui est dû. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, il ne recevra qu’une partie de l’accord de cinq ans qu’il a reçu, qui devait lui verser plus de 4 millions de dollars par an. (La cinquième année était une option d’équipe.)

Comment les choses sont-elles devenues si mauvaises?

Voici ce qui s’est passé.

Les Cavs ont pris un bon départ

C’est comme il y a toujours, mais il fut un temps où tout fonctionnait. Les Cavs, sans attentes et avec une liste confuse, ont commencé l’année 4-5. J’ai appelé l’équipe “étonnamment amusante!”

Tristan Thompson jouait bien, Collin Sexton avait l’air amélioré. Les choses semblaient bien.

Puis les Cavs se sont estompés

Après avoir remporté quatre de leurs neuf premiers matchs, il a fallu cinq semaines aux Cavs pour en gagner deux autres. La crise de Darius Garland et Collin Sexton en zone arrière a été remise en question. Le manque de profondeur des Cavs a été mis en évidence. Et à l’approche du début officieux de la saison des échanges le 15 décembre, les décisions à long terme de Kevin Love et Tristan Thompson étaient également en suspens. Les Cavs ont régressé à ce que nous pensions qu’ils ressembleraient en pré-saison, et les vestiaires se sont détériorés avec.

Beilein, un entraîneur de collège depuis 1978, a eu du mal à suivre les habitudes d’un entraîneur de la NBA. “Il était un dictateur – pas un entraîneur adapté à la NBA d’aujourd’hui”, a rapporté The Athletic. Les joueurs sentaient qu’ils étaient surmenés dans les entraînements depuis la pré-saison. Ils en avaient marre. L’amour a commencé à s’asseoir la deuxième nuit consécutive. Jordan Clarkson a ensuite été échangé.

L’équipe est allée jusqu’à critiquer Beilein pour avoir nommé des pièces d’après des animaux. Une boucle était connue comme «ours polaire» dans le système de Beilein. “Vous ne devenez pas professionnel pour faire ce genre de choses”, a déclaré une source de la ligue à The Athletic.

Les Cavs ont commencé à se défaire rapidement.

L’amour a éclaté

Love, un vétéran de 12 ans, n’est pas connu pour les prises de position publiques, mais il s’est déchaîné lors d’un match de janvier. Après avoir manqué le ballon dans le poteau, il a crié et applaudi en direction de Sexton, a reçu une passe et a lancé un laser à Cedi Osman.

Sa colère n’était pas avec ses coéquipiers, c’était avec le directeur général Koby Altman et Beilein. Avant le match, The Athletic’s Shams Charania a rapporté les frustrations de Love. Il l’avait eu avec Altman, criant “il n’y avait aucune sensation ici.” Puis il a posté une photo du Joker.

Ensuite, c’est encore pire.

Beilein a appelé son équipe des «voyous» et a essayé de le couvrir

Lors d’une séance de cinéma en janvier, Beilein a déclaré que son équipe “ne jouait plus comme un groupe de voyous”, selon Woj.

“Je ne savais pas que j’avais dit le mot” voyous “, mais mon personnel m’a dit plus tard que je l’ai fait et donc je dois l’avoir dit”, a déclaré Beilein à ESPN. «Je voulais dire des limaces, comme dans les mouvements lents. Nous ne jouions pas dur auparavant, et maintenant nous jouions plus fort. Je le pensais comme un compliment. C’est ce que j’essayais de dire. J’ai déjà parlé à huit de mes joueurs ce soir, et ils me disent qu’ils comprennent. “

Les joueurs ne comprenaient pas. Selon The Athletic, “certains d’entre eux pensaient que c’était une insulte à leur intelligence.” L’équipe a ensuite commencé à jouer des chansons contenant le mot «voyou» autour de lui, notamment «Thuggish Ruggish Bone» de Bone Thugz-n-Harmony et «Thugz Mansion» de Tupac.

Les Cavaliers sont un gâchis

Cleveland n’a pas eu raison depuis le départ de LeBron James. Kyrie Irving a demandé un échange, Isaiah Thomas a floppé comme remplaçant, l’équipe est à son quatrième entraîneur-chef en trois ans et Love et Thompson sont tous deux mécontents. En plus de cela, leurs deux derniers choix de première ronde, Sexton et Garland, ne semblent pas être les pierres angulaires de la franchise.

J.B.Bickerstaff remplacera Beilein pour le reste de la saison, et peut-être de façon permanente. Mais il a beaucoup à comprendre.

“Au moins, nous ne sommes pas Detroit”, pourraient suggérer certains amateurs de meme de Cleveland. Mais, André Drummond, qui venait d’être échangé aux Cavs à la date limite, “a déclaré à ses coéquipiers que la situation à Cleveland était pire qu’à Détroit”, selon The Athletic.