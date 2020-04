Comment Johnny Bananas et Wes sont devenus alliance

C’était, jusqu’à la première de mercredi de MTV’s The Challenge: Total Madness, la rivalité pour mettre fin à toutes les rivalités.

Johnny «Bananas» Devenanzio et Wes Bergmann ont passé tant de saisons à s’affronter, à double croisement et à double croisement et à se faufiler pour former des alliances pour combattre.

Enfin, dans le premier épisode, nous avons découvert une grande différence: les deux vont en fait travailler ensemble pour la première fois.

Alors, comment cela est-il arrivé? Dans mon récent Q&A avec Bananas, il a révélé que c’était un voyage fatidique aux MTV Video Music Awards qui a scellé ce qui a fini par tomber mercredi.

“Après War of the Worlds 2 et il est rentré chez lui à Bear et a été aveuglé, et j’ai été défoncé par Team USA, nous sommes allés aux VMA et avons pris une voiture ensemble”, a récemment déclaré Bananas à For The Win. “Je suis comme” pour deux des gars les plus intelligents du jeu, deux des penseurs les plus stratégiques, le fait que nous faisons cette saison après saison, tout ce que nous faisons, c’est leur faciliter la vie et nos vies plus difficile.

“Alors, pour une fois, pourquoi ne le regardons-nous pas comme dans War of the Worlds 1, tu m’as eu. War of the Worlds 2, j’ai remboursé la faveur. Commençons cette saison avec une table rase. »»

Ce mouvement avait été dans le mélange, a déclaré Bananas, avant la guerre des mondes 1 après le retour de Bergmann après un certain temps libre.

“Je me sentais comme si je m’en tenais à la fin du marché, il ne l’a pas fait”, a déclaré Bananas. «J’ai fini par être renvoyé chez moi à cause de lui. La saison dernière, je voulais rendre la pareille et je l’ai fait. »

C’est un appel intelligent étant donné la puissance et l’intelligence des deux vétérinaires.

«Quand nous entrons dans une saison concentrée les uns sur les autres et uniquement les uns sur les autres, vous savez qui en bénéficie? Tous les autres. Nous facilitons la vie des autres », a-t-il déclaré.

“Cela a permis aux nouveaux enfants et à certains des gars plus âgés qui n’ont pas beaucoup dans le réservoir”, a-t-il poursuivi, “de s’asseoir et de ne pas pointer pendant une semaine ou deux, car ils savent aussi longtemps que Wes et Je suis là, nous allons nous affronter, tout le monde peut s’asseoir et se détendre et laisser les balles siffler au-dessus de leurs têtes. Nous le répétons donc depuis quelques saisons maintenant. “

Il y avait du scepticisme, mais Bananas laisse entendre qu’il y avait un point où Wes aurait pu «renverser la vapeur» sur lui et ne l’a pas fait.

“C’est un résultat assez incroyable quand tout est dit et fait”, a-t-il poursuivi. “Vous ne pouviez pas scénariser la façon dont tout cela se déroule.”

