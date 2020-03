Comment Jose Mourinho peut reconstruire Tottenham en vendant Harry Kane à la Juventus

Historiquement parlant, Jose Mourinho a tendance à exceller lors de sa deuxième saison en charge dans les clubs alors qu’il exerce son autorité.

Prenez, par exemple, sa deuxième saison à Manchester United – que le Portugais lui-même a décrite comme sa meilleure.

Jose Mourinho fait face à un énorme chantier de reconstruction chez Spurs cet été

Avec Romelu Lukaku à la tête de l’attaque et Nemanja Matic tirant les ficelles au milieu de terrain, United a commencé la saison 2017/18 en feu avant de finalement échouer à Manchester City.

Puis, il y a eu la saison 2014/15 à Chelsea – sa deuxième saison à son deuxième passage à Stamford Bridge. Avec le hargneux Diego Costa devant et Cesc Fabregas en plein essor, les Blues ont remporté le trophée de Premier League pour la première fois en cinq ans.

Aussi triviales que puissent paraître ces informations, le point à retenir pour les fans de Tottenham Hotspur est que les choses s’annoncent positives pour la saison prochaine avec Mourinho à la barre.

Depuis le remplacement de Mauricio Pochettino en novembre, le «Special One» a connu quelques difficultés dans le nord de Londres et la qualification de la Ligue des champions semble peu probable si la campagne doit reprendre une fois l’épidémie de COVID-19 terminée.

Pochettino a eu un effet durable sur Tottenham

Certes, les blessures des joueurs clés ont rendu la tâche encore plus difficile pour Mourinho, mais il semble de plus en plus probable que sa première saison en charge des Spurs se terminera par la déception.

Le thème cohérent avec Mourinho derrière son «syndrome de réussite de la deuxième saison» est l’énorme vague d’activités qui a lieu pendant la fenêtre de transfert; que ce soit des joueurs qui entrent ou sortent du club.

Son style est de travailler avec ce qu’il a d’abord, en faisant peu de chose lors des fenêtres de transfert d’ouverture et en optant plutôt pour laisser son instinct de coaching prendre le dessus.

Puis, cependant, il agit impitoyablement et efficacement pour rationaliser son côté et le compléter comme il convient; il ne faut pas chercher plus loin que le fait qu’il n’ait pas hésité à se débarrasser de Frank Lampard pendant l’été 2014 pour faire venir Fabregas de Barcelone.

Vertonghen devrait quitter Tottenham en été après huit ans

L’équipe actuelle de Tottenham a également besoin d’une reconstruction aussi radicale.

Avec Jan Vertonghen prêt à suivre Christian Eriksen à la porte de sortie de White Hart Lane cet été, la décision de faire prêter Gedson Fernandes et de promouvoir Japhet Tanganga à la première équipe semble logique.

Une reconstruction estivale est nécessaire pour Mourinho et Spurs si la relation improbable est de résister à l’épreuve du temps.

Cependant, cela peut littéralement coûter cher à Tottenham étant donné le coût élevé de leur déplacement dans le stade.

Afin de faciliter le type de signatures lucratives qui apaiseraient les fans et Mourinho, il semble probable qu’une élimination des joueurs marginaux pourrait bien avoir lieu – couplée à un départ de grand nom.

Harry Kane a remboursé Tottenham avec à la fois des buts et une fidélité incroyable après que le club soit resté avec l’attaquant pendant les étapes embryonnaires de sa carrière.

Harry Kane est revenu d’une blessure aux ischio-jambiers plus tôt que prévu – pourrait-il quitter les Spurs cet été?

Mais il semble que le moment soit venu pour le capitaine anglais de passer à autre chose, d’autant plus que ses récents problèmes de blessures n’auront fait que souligner la fragilité d’une carrière dans le sport.

Le patron de la Juventus, Maurizio Sarri, serait un grand admirateur et Tuttosport affirme que les géants de la Serie A pourraient offrir jusqu’à 134 millions de livres sterling pour amener le joueur de 26 ans à Turin.

Si cet accord devait avoir lieu, ce serait bien sûr dévastateur pour les Spurs.

Cependant, Mourinho est plus que capable d’utiliser les fonds accumulés à son avantage.

La signature du record Tanguy Ndombele devra prouver sa valeur à Mourinho

Renforts de milieu de terrain

Le Portugais a réitéré la nécessité de renforcer son milieu de terrain, Tanguy Ndombele, le record du club des Spurs n’ayant pas répondu aux attentes jusqu’à présent.

Bien que l’international français ait montré un aperçu de son potentiel incontestable depuis son arrivée de Lyon, l’incohérence alarmera Mourinho.

Des milieux de terrain solides et fiables sont une référence pour toute équipe qu’il a construite (Nemanja Matic à Chelsea et United et Sami Khedira au Real Madrid en sont des exemples).

Sky Sports affirme que le milieu de terrain de Valence Geoffrey Kondogbia figure en bonne place sur la liste de souhaits de Mourinho, avec un joueur de 27 ans presque parfaitement adapté au style de jeu idéal du patron des Spurs.

Mourinho a préféré jouer un système 4-2-3-1 avec les Spurs et Kondogbia pourrait bien être l’acier idéal pour compléter la substance de Giovanni Lo Celso au milieu de terrain central.

Options d’attaque

Le fan d’Arsenal Todd Cantwell est la cible des Spurs

Le milieu de terrain de Norwich City, Todd Cantwell, a brillé lors de sa première campagne en Premier League et aurait peut-être été en ligne pour une convocation en Angleterre si la pandémie de coronavirus n’avait pas paralysé le monde du sport.

Selon Football Insider, les Spurs détiennent un avantage significatif sur leurs rivaux de Liverpool dans la course pour le joueur de 22 ans, car ils peuvent garantir au milieu de terrain un temps de jeu régulier.

Capable de jouer sur le flanc ou en tant que n ° 10, le milieu de terrain sera en forte demande cet été.

Mourinho a également eu tendance à favoriser les hommes larges à l’extérieur pour ses équipes afin de fournir un service constant ainsi qu’une menace de but régulière.

La défaite contre RB Leipzig en Ligue des champions aura blessé le double vainqueur de la Coupe d’Europe, mais la manière de sortir est ce qui va vraiment inquiéter Mourinho.

Sabitzer connaît une belle saison avec RB Leipzig

Marcel Sabitzer a excellé lors des deux matches de la huitième de finale, l’international autrichien révélant les déficiences des Spurs.

Calciomercato affirme qu’Arsenal veut également signer la star de 15 buts après l’avoir vu marquer deux fois à l’intérieur des 21 premières minutes de la deuxième manche de la raclée globale 4-0.

Impitoyable devant le but et avec la capacité de créer à partir de positions larges ou entre les lignes, Sabitzer possède toutes les qualités nécessaires pour briller pour les Spurs.

Fonctions défensives

Les éperons manquent de sérieux dans leurs positions larges à l’arrière. Serge Aurier n’a pas réussi à convaincre les fans de ses capacités depuis son arrivée il y a deux ans et Ben Davies, apparemment évalué par Mourinho, n’est pas de la capacité requise pour un club dans les quatre premiers.

Aurier n’a pas réalisé son potentiel en Premier League

Si Norwich devait retomber dans le championnat après une seule saison de football de haut niveau, Cantwell ne serait sûrement pas le seul joueur retiré de Carrow Road.

Jamal Lewis a été exceptionnel cette saison du côté gauche de la défense pour Daniel Farke et constitue une véritable menace d’attaque pour l’avenir. Bien que l’intérêt pour le joueur soit faible en l’état, les fans des Spurs ont été extrêmement impressionnés par le joueur de 22 ans lors du match de la FA Cup plus tôt ce mois-ci.

Sur l’autre flanc, le défenseur de Nice Youcef Atal était censé être l’une des principales cibles de transfert de Pochettino avant son licenciement, avec une blessure prématurée à Atal, également coupable de toute chance qu’il quitte le sud de la France.

L’international algérien de 23 ans est beaucoup plus cohérent à l’avenir que l’Aurier susmentionné et possède le rythme et la ruse pour faire face à la Premier League une fois qu’il se remet d’une opération chirurgicale pour réparer une blessure méniscale.

Mourinho a vu Jamal Lewis de près et personnellement cette saison

La dernière pièce du puzzle proverbial pour Mourinho serait de renforcer le centre de sa défense, un problème d’autant plus pressant étant donné le départ prévu de Vertonghen pour l’été.

Les Spurs ont été liés à l’ancien prodige de Porto Eder Militao cet été, un lien qui n’est pas surprenant étant donné que Mourinho aimerait sûrement travailler avec un défenseur aussi talentueux que le joueur de 22 ans.

Bien qu’El Desmarque ait cité près de 70 millions de livres sterling pour la moitié de terrain, le Real Madrid envisagerait de laisser le jeune partir pour presque la moitié de ces frais.

Si les Spurs parviennent à faire entrer ces six joueurs après la vente de Harry Kane (un exploit prouvé par le départ de Gareth Bale en 2013 et les signatures ultérieures de Spurs), alors Mourinho pourrait avoir une équipe capable de monter un assaut sérieux sur les places de la Ligue des champions. saison.

Eder Militao a coûté au Real Madrid 44 millions de livres sterling

Maison du Fils ressuscité

Une fois Heung-min Son revenu de blessure, Mourinho aura un remplaçant prêt à l’emploi pour Kane.

L’international sud-coréen s’est révélé être un buteur fiable en Premier League depuis son arrivée au Bayer Leverkusen en 2015.

Lorsque Kane a été blessé contre Manchester City en quart de finale de Ligue des champions la saison dernière, les Spurs avaient un meilleur pourcentage de victoires avec Son dans le camp par rapport à l’attaquant anglais (67% contre 62%).

Le ratio de victoires de Tottenham à ce moment précis de la saison dernière n’était que de 50% avec Son non dans le camp, prouvant à quel point il est précieux pour les Spurs.

Heung-min Son pourrait bien être chargé de mener la ligne pour les Spurs

Jason Cundy ne comprend pas pourquoi Tottenham a même nommé Jose Mourinho – Ils ont choisi quelqu’un Chelsea et Man United limogés de la même manière

Le milieu de terrain est l’endroit où les Spurs pourraient avoir l’air vraiment solides, avec Cantwell et Dele Alli fournissant des menaces de ruse et de but depuis les profondeurs, tandis que Kondogbia ancre le milieu de terrain.

Et à l’arrière, le leadership et l’expérience de Toby Alderweireld seront cruciaux pour le partenariat avec Militao, tandis que Jamal Lewis obtiendra également une licence pour se déplacer à son gré.

Ce sera une grande demande de remplacer Kane et les Spurs avoir s’adapter et évoluer sans lui.

Mais il y avait peut-être une méthode à la folie pour nommer Mourinho; un manager qui relève le défi de la deuxième saison d’été.

Voici à quoi les Spurs pourraient ressembler pour la saison 2020/21

Coût total des dépenses d’été: 155 M £ (www.transfermarkt.com)

