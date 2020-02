Comment Jose Mourinho s’est comporté face aux anciens clubs alors que le patron de Tottenham se prépare au retour de Chelsea

Une nouvelle vie a été insufflée dans la course aux places en Ligue des champions après la décision de l’UEFA d’interdire Manchester City des compétitions européennes pour les deux prochaines saisons.

Cela signifie que quiconque termine cinquième de la Premier League, pour le moment, se qualifiera pour la première compétition de clubs d’Europe la saison prochaine, à condition que Man City termine dans le top quatre et que l’interdiction soit maintenue.

Samedi, deux équipes en lice pour le football de la Ligue des champions s’affronteront, tandis que Chelsea, quatrième, accueillera Tottenham, cinquième.

. ou concédants de licence

Chelsea et Tottenham sont actuellement en retrait pour se qualifier pour la Ligue des Champions de la saison prochaine en quatrième et cinquième respectivement

Les deux parties sont actuellement en mesure de se rendre en Ligue des champions, mais voudront se retirer du peloton de chasse, notamment Sheffield United, Manchester United et Wolves.

Vous pouvez écouter le commentaire complet de Tottenham vs Chelsea LIVE sur talkSPORT, coup d’envoi à 12h30.

Cet affrontement a ajouté du piquant au match avec le patron des Spurs, Jose Mourinho, qui revient à Chelsea, où il a remporté trois titres de Premier League.

Il se heurte également à l’un de ses anciens joueurs à Frank Lampard, qui a le poste le plus élevé à Stamford Bridge.

L’apprenti a pris le dessus sur le maître lorsque les équipes se sont rencontrées plus tôt cette saison, Chelsea s’imposant 2-0 aux Spurs en décembre.

. – .

Mourinho et Lampard ont connu un grand succès ensemble à Chelsea mais sont maintenant rivaux

Le résultat a donné aux Bleus un coussin dans les quatre premiers, mais ils n’ont pas profité de cela et les Spurs peuvent dépasser les Bleus dans le tableau de Premier League s’ils remportent la victoire.

Mais peut-être que le sentiment d’en avoir un sur le club qui l’a limogé il y a quatre ans signifiera plus pour Mourinho.

Et cela nous a fait réfléchir sur talkSPORT.com sur la façon dont Mourinho s’est comporté contre les clubs dont il avait la charge.

Jamie O’Hara dit que Jose Mourinho a été déjoué par Frank Lampard après que Tottenham a été battu à domicile par Chelsea

LE DOSSIER DE MOURINHO CONTRE BENFICA (APRÈS LES GÉRER)

Jeux: 4

Gagnés: 3

Tiré: 1

Perdu: 0

Buts pour: 6

Buts contre: 1

Taux de victoires: 75%

Le séjour de Mourinho à Benfica a été bref, mais extrêmement bénéfique dès le début de sa carrière de manager.

Il n’était en charge que de onze matchs après que sa demande pour obtenir un nouveau contrat à mi-parcours en 2000/01 ait été refusée par le président du club, Manuel Vilarinho, le patron portugais a donc démissionné immédiatement de son poste.

Vilarinho admettra plus tard qu’il a fait une erreur en n’offrant pas d’extension à Mourinho, exprimant sa frustration de le perdre.

.

Jose Mourinho pendant son mandat de Benfica

Mourinho a décroché un nouvel emploi à l’été 2001, Uniao De Leiria le nommant comme leur prochain manager.

Ce sort s’est avéré être le catalyseur pour propulser son attention parmi d’autres parties, Porto ayant finalement demandé ses services en janvier 2002.

Alors qu’il était en charge des géants portugais, il est resté invaincu contre Benfica, remportant et tirant son autre rencontre.

En tant que patron de Manchester United, Mourinho a également remporté deux victoires contre l’équipe de Primeira Liga lors des phases de groupes de la Ligue des champions 2017/18, enregistrant une victoire globale de 3-0.

LE DOSSIER DE MOURINHO CONTRE UNIAO DE LEIRIA (APRÈS LES GÉRER)

Jeux: 3

Gagnés: 3

Tiré: 0

Perdu: 0

Buts pour: 6

Buts contre: 2

Taux de victoire: 100%

Mourinho a connu un grand succès à Porto, remportant la Primeira Liga à deux reprises, une Taca de Portugal, la Coupe UEFA et la Ligue des champions – cette dernière étant le premier titre de la Coupe d’Europe de Porto depuis 1987.

Sa première rencontre contre son ancienne équipe a eu lieu à la Taca de Portugal en août 2003, un match que Porto a remporté 1-0.

Un mois plus tard, les hommes de Mourinho régnaient à nouveau victorieux avec une victoire 3-1 sur la route.

Et en février 2004, Porto a enregistré une nouvelle victoire sur Leiria, triomphant 2-1 à domicile.

LE DOSSIER DE MOURINHO CONTRE PORTO (APRÈS LES GÉRER)

Jeux: 6

Gagnés: 3

Tiré: 1

Perdu: 2

Buts pour: 10

Buts contre: 7

Taux de victoires: 50%

Le sortilège de trophées de Mourinho au Portugal lui a assuré son grand déménagement à Chelsea. Lors de son premier passage avec les Bleus, il a affronté son équipe à quatre reprises, perdant une seule de ces rencontres – un affrontement en Ligue des champions à Porto en décembre 2004.

Bien que ce soit un caoutchouc mort parce que Chelsea s’était déjà qualifié en tête de son groupe.

Le Special One est revenu pour un deuxième sort avec les Bleus, remportant l’un et perdant l’autre match contre un camp dirigé ensuite par l’ancien patron de l’Espagne et du Real Madrid Julen Lopetegui lors des phases de groupes de la Ligue des champions 2015/16.

LE DOSSIER DE MOURINHO CONTRE LE VRAI MADRID (APRÈS LES GÉRER)

Jeux: 1

Gagnés: 0

Tiré: 0

Perdu: 1

Buts pour: 1

Buts contre: 2

Taux de victoires: 0%

Mourinho a affronté le Real une fois depuis son départ du Bernabeu à la fin de la saison 2012/13.

C’était avant le début de sa deuxième saison à Manchester United, les géants de la Liga s’étant imposés 2-1 en finale de la Super Cup le 8 août 2017.

LE DOSSIER DE MOURINHO CONTRE CHELSEA (APRÈS LES GÉRER)

Jeux: 10

Gagnés: 4

Tiré: 1

Perdu: 5

Buts pour: 9

Buts contre: 13

Pourcentage de victoires: 40%

Ce fut un sac mitigé pour Mourinho quand il a affronté ses Blues bien-aimés depuis qu’il a quitté le club non pas une, mais deux fois.

Son équipe de l’Inter Milan a enregistré des victoires consécutives contre lui pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions lors de la campagne 2009/10, mais sa fortune a été quelque peu différente quand il était patron de United.

Le score de 4-0 à Stamford Bridge lors d’un affrontement en Premier League en octobre 2016 était l’un des points faibles du mandat de Mourinho, qui a été suivi d’une autre défaite – cette fois 1-0 – lorsque les deux équipes se sont rencontrées au sixième tour. de la FA Cup quatre mois plus tard dans l’ouest de Londres.

.

Mourinho et l’ancien patron de Chelsea, Antonio Conte, ont frappé lors de l’affrontement d’octobre 2016

Alors que Mourinho a enregistré des victoires à domicile contre son ancienne équipe en championnat lors de la saison 2016/17 et 2017/18, United a perdu sur la route de Chelsea dans les deux matches inversés.

La dernière fois que Mourinho a affronté Chelsea alors que le patron des Red Devils était dans un match nul 2-2 à Stamford Bridge en octobre 2018. Les Portugais ont reçu un bâton de certains fans de Chelsea et ont fait signe de trois doigts en l’air pour leur rappeler les trois Premier League titres qu’il y remporte à la fin de la partie.

Et comme mentionné, son premier affrontement contre Chelsea en tant que patron des Spurs a vu les Bleus l’emporter sur lui, une accolade de Willian scellant la victoire 2-0.

LE DOSSIER DE MOURINHO CONTRE MANCHESTER UNITED (APRÈS LES GÉRER)

Jeux: 1

Gagnés: 0

Tiré: 0

Perdu: 1

Buts pour: 1

Buts contre: 2

Pourcentage de victoires: 0%

Mourinho a perdu lors de son premier match à son retour à Manchester United, les Red Devils s’étant imposés 2-1 grâce à un doublé de Marcus Rashford. Le but des Spurs est venu d’une supercherie de Dele Alli.

Pendant ce temps, Mourinho n’a visiblement pas joué dans le jeu, mais a presque été blessé après avoir été retiré par inadvertance par le milieu de terrain des Spurs, Harry Winks, au début.

Et ci-dessous, le record général de Mourinho contre ses anciennes équipes…

LE DOSSIER DE MOURINHO CONTRE SES ANCIENS CÔTÉS (APRÈS LES GÉRER)

Jeux: 25

Gagnés: 13

Tiré: 3

Perdu: 9

Buts pour: 34

Buts contre: 26

Taux de victoires: 52%

Mourinho se souviendra que Chelsea de Lampard a perdu contre eux en décembre, mais les Spurs sont en meilleure forme après avoir remporté leurs trois derniers matchs de la ligue.

Et vous n’auriez pas dépassé Mourinho pour obtenir un résultat à Stamford Bridge pour faire taire les critiques.

.