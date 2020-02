Comment jouer au Fumble Invitational

Nous avons essayé de vous avertir. Nous vous avons dit de ne pas jouer ce cours. Tu n’as pas écouté. Vous devez maintenant faire face aux conséquences.

Comme je l’ai dit dans la vidéo, ce n’est pas aussi simple que de choisir un cours et de le maintenir (compris?). Nous sommes tombés sur une limite d’objet à mi-chemin à travers le septième trou.

Ainsi, au lieu d’un fichier de cours, nous avons dû faire quatre cours différents. Si vous voulez jouer le cours en entier, vous devrez additionner le score vous-même.

Maintenant que le contexte est à l’écart, voici les noms de fichiers du REAL FUMBLE INVITATIONAL.

Tout cours avec un nom de fichier / image différent de celui-ci n’est pas le Fumble Invitational réel / complet. Si vous voyez d’autres noms de fichiers liés au Fumble Invitational, il s’agit probablement de prototypes et d’autres tentatives de copie du cours. Ils n’auront pas les trous par-7 comme ceux de l’image. Assurez-vous de vérifier que chaque trou dans la description du cours a un par divisible par sept.

De plus, nous avons reçu cet avertissement lorsque nous avons publié nos cours, car chacun comptait moins de neuf trous.

Nous ne savons pas ce que cela signifie. Nous ne savons pas non plus s’il s’agit d’une base de données multi-console, mais si c’est le cas, nous voulions vous faire savoir que nous avons utilisé une Xbox One pour la création de ce cours et de cette vidéo.

Si vous voulez jouer à ce jeu et faites-nous connaître votre score, assurez-vous de tweeter @Kofie et d’utiliser le hashtag #FumbleInvitational.

Bon jeu.