Comment Katie Sowers est devenue la première femme et entraîneure gay du Super Bowl

Les 49ers tentent de graver leurs noms dans les livres d’histoire avec une victoire au Super Bowl contre les Chiefs, mais l’un de leurs entraîneurs n’est déjà pas étranger à l’histoire. Katie Sowers, une assistante offensive avec les 49ers, est devenue la première entraîneure ouvertement gay de la NFL en 2017. Maintenant, elle devrait être à la fois la première entraîneure ouvertement gay et la première entraîneure à apparaître dans un Super Bowl.

Sowers, 33 ans, est plus que cela pour les joueurs qu’elle entraîne, ses collègues de la NFL et ses fans. Elle est une source d’inspiration pour beaucoup de gens, des femmes qui aiment le football ou d’autres sports, aux personnes LGBTQ qui ne peuvent pas être elles-mêmes en extérieur.

Bien qu’elle ait décidé d’être entraîneure dans la NFL – dans le but ultime d’être entraîneure-chef un jour – elle a adopté le modèle. Sowers a franchi une étape encore plus importante sous les projecteurs récemment, lorsqu’elle a été présentée dans l’annonce Microsoft Surface diffusée pendant les matchs de football.

Dans la publicité, elle a partagé une page de son journal qu’elle a écrite en tant que jeune fille. Elle y espère devenir un jour un bon joueur de football.

Une voix off de Sowers ajoute: «J’espérais un jour faire partie d’une véritable équipe de football. Je ne suis pas seulement ici pour être la femme symbolique. Je suis là pour nous aider à gagner … Je voudrais dire à cette petite fille de continuer à se pousser. Votre rêve arrive. “

Sowers vit son rêve en ce moment.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’entraîneur pionnier des 49ers.

Sowers adore le football depuis son plus jeune âge

Sowers est née à Hesston, au Kansas, où elle a commencé à jouer au football avec sa sœur et ses amis. Elle a expliqué à quel point le football était une grande passion pour elle depuis son exposition au football.

Dans une autre page de son journal d’enfance, une jeune Sowers a proclamé que le plaquage était sa partie préférée du football. Elle a mentionné son écriture dans une interview de 2019 avec le magazine People.

“(Le football) a toujours été une sorte d’amour naturel”, a-t-elle déclaré. «Chaque fois que j’ai eu la chance d’écrire n’importe quel type de journal à l’école, c’était toujours sur le football. J’en parlais constamment. »

Sowers a toujours su qu’elle voulait être entraîneure, mais elle ne savait pas que c’était même possible pour elle de le faire dans le football. Elle a longtemps connu le football comme un «jeu d’homme».

“J’ai commencé à réaliser à quel point les garçons avec lesquels j’avais grandi en jouant au football dans l’arrière-cour étaient devenus plus gros que moi”, a déclaré Sowers dans une interview en 2017 avec Outsports. «J’ai été forcée de respecter les normes sociales qui m’ont dit que les filles ne jouent pas au football.»

Les semeurs ont finalement joué au football, et à un haut niveau.

Elle a passé du temps avec les Titans de Kansas City et le West Michigan Mayhem au sein de la Women’s Football Alliance pendant huit ans, et a également rejoint l’équipe nationale de football des États-Unis. Sowers a joué le quart-arrière, le receveur large et le dos défensif.

Vous pouvez même la voir jouer dans l’équipe nationale de la Fédération internationale de football américain (IFAF) sur la chaîne YouTube de l’organisation. Voici Sowers, n ° 16, qui jouait de retour défensif lors du match de championnat du monde entre les États-Unis et le Canada en 2013.

Mais avant de commencer à jouer professionnellement, elle devait se contenter de quelque chose de différent. Sans équipe de football pour se joindre à l’université, Sowers a joué au basket-ball au Goshen College dans l’Indiana, et a rencontré un obstacle géant lorsqu’elle espérait entrer dans les rangs des entraîneurs après avoir obtenu son diplôme: l’école ne voulait pas d’un entraîneur LGBTQ. Sowers a été refusé pour un poste d’entraîneur non rémunéré.

Via Outsports:

«Alors que je finissais mes études collégiales, je me suis vu refuser un poste d’entraîneur bénévole (basket-ball) parce que j’étais lesbienne. On m’a dit «à cause de votre style de vie, nous vous demandons de ne pas venir dans l’équipe.»

Ce moment m’a vraiment touché car c’était la première fois que je me sentais vraiment jugé à cause de mon orientation sexuelle. J’étais tellement passionnée par le coaching et j’ai l’impression que mes opportunités étaient limitées à cause de qui j’aimais était difficile à gérer. Cependant, sans cette expérience, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. »

Récemment, le Collège Goshen a présenté des excuses à Sowers pour la façon dont ils ont géré les choses en 2009. L’école a depuis adopté une politique de non-discrimination.

“Quand, et non si, nous traversons ces moments d’adversité, nous pouvons les voir comme des barrages routiers et nous sentir désolés pour nous-mêmes ou nous pouvons les voir comme faisant partie de notre histoire”, a déclaré Sowers à NBC Sports après que les excuses ont été présentées en janvier. . «Je préfère voir ce qui m’est arrivé comme un détour qui m’a mis sur la voie de ma situation actuelle.»

Le chemin qu’elle est en train de parcourir est un chemin de grandeur et d’inspiration. Mais il y avait encore quelques étapes à franchir avant qu’elle ne décroche son poste actuel.

Comment Sowers a fait son chemin vers la NFL

La carrière de Sowers a commencé lorsqu’elle est devenue directrice sportive de la ville de Kansas City et entraîneure d’une équipe de basket-ball de cinquième année. En fait, l’une des personnes qui l’a remarquée était Scott Pioli, directeur du front office de la NFL, dont la fille faisait partie de l’équipe que Sowers entraînait. Pioli a été impressionnée par la façon dont elle a entraîné et a rapidement appris sa passion pour le football.

Pioli, qui est devenu directeur général adjoint des Falcons d’Atlanta, a proposé à Sowers un stage d’entraîneur en 2016. Il faisait partie de la bourse Bill Walsh NFL Coaching Diversity Fellowship, une initiative lancée par le légendaire entraîneur des 49ers pour encourager et encadrer les candidats à l’entraînement des minorités. Sowers attribue à Pioli le rôle de mentor, et le cadre est également remarquable pour avoir aidé les anciens patriotes et chefs de ligne offensive Ryan O’Callaghan à accepter son orientation sexuelle.

Avec les Falcons, elle a travaillé avec l’entraîneur-chef adjoint / entraîneur des receveurs généraux Raheem Morris dans les exercices d’entraînement des coordonnateurs. Elle a également passé neuf mois en tant que stagiaire scout à Atlanta.

En 2017, elle a suivi l’ancien coordinateur offensif des Falcons, Kyle Shanahan, chez les 49ers, où il a pris la tête de l’entraîneur-chef et elle a passé une autre année dans la Coaching Diversity Fellowship. La saison suivante, elle a été promue assistante offensive et conserve ce rôle aujourd’hui. Elle n’était que la deuxième femme à obtenir un poste d’entraîneur à temps plein dans la NFL après Kathryn Smith, qui était avec les Bills en 2016.

Sowers est une assistante offensive polyvalente, mais elle se concentre généralement sur les récepteurs. Lorsque les 49ers ont fait de son stage un poste à temps plein, Shanahan a parlé de son rôle avec l’équipe.

«Elle aide (l’entraîneur des receveurs) Mike LaFleur à sortir avec seulement quelques rotations, a dit Shanahan. «Elle aide nos contrôles de qualité avec tout ce qu’ils ont à faire. C’est une travailleuse acharnée. Vous ne la remarquez même pas, car elle va simplement au travail et fait ce qui lui est demandé. Pour cette raison, c’est quelqu’un que nous aimerions garder. »

Sowers maintient que son objectif est d’être un jour entraîneur-chef de la NFL – et elle est sûre qu’elle pourrait le faire.

Le récit de Sowers en a fait un modèle de rôle LGBTQ

Sowers s’est adressée à sa famille à l’université, et elle dit qu’il y avait des défis, mais qu’ils la soutenaient. Mais sortir avec votre famille et faire en sorte que votre orientation fasse partie de votre identité publique sont deux choses différentes. En 2017, Sowers a été contacté par Outsports, et elle a accepté de sortir publiquement dans une interview avec eux.

Sowers s’est présentée comme une lesbienne, bien qu’elle soit techniquement stagiaire à l’époque. Elle est devenue le premier membre ouvertement gay d’un personnel d’entraîneurs de la NFL lorsque la pièce a été publiée.

“Peu importe ce que vous faites dans la vie, l’une des choses les plus importantes est d’être fidèle à qui vous êtes”, a déclaré Sowers à Outsports. “Il y a tellement de gens qui s’identifient comme LGBT dans la NFL, comme dans toute entreprise, qui ne se sentent pas à l’aise d’être public sur l’orientation sexuelle.”

Cela n’a été que quelques années retiré de la NFL où Michael Sam a été évincé après de très brefs séjours avec deux équipes en 2014. Depuis Sam, il n’y a pas eu de joueurs actifs ouvertement dans la NFL (bien que cela devrait changer cette année avec une ligne offensive prospect Scott Frantz).

“Plus nous pouvons créer un environnement qui accueille tous les types de personnes, peu importe leur race, leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur religion, plus nous pouvons aider à soulager la douleur et le fardeau que beaucoup portent chaque jour”, a déclaré Sowers à Outsports. .

Sowers a également déclaré qu’elle croyait que beaucoup de personnes impliquées dans la NFL étaient LGBTQ. Et cela fait partie de la raison pour laquelle elle a accepté de rendre son orientation publique – comme un signe que oui, il est possible que des groupes marginalisés réussissent dans un sport dominé par les hommes, même si cela peut être une bataille difficile.

Lorsque Sowers est sortie, elle est devenue la première entraîneure ouvertement LGBTQ non seulement dans la NFL, mais dans les sports d’équipe masculins professionnels.

Sowers fait un impact pour les 49ers sur et hors du terrain

Pour les 49ers, Sowers est tout simplement un entraîneur qui fait un excellent travail. L’opinion dominante des joueurs et des entraîneurs est qu’elle se présente au travail et fait son travail comme n’importe quel entraîneur masculin hétéro.

“Elle a été formidable”, a déclaré le quart-arrière Jimmy Garoppolo avant le premier match éliminatoire des 49ers en janvier. «Katie était ici avant moi, mais ce qu’elle fait avec les récepteurs, tous les postes de compétence, comment elle interagit avec eux – c’est spécial. Elle est fougueuse, mec. Katie est géniale là-bas. Elle s’en prendra aux gars. C’est amusant d’être là. “

“Elle est l’une des entraîneurs les plus cool que j’aie jamais eu”, a déclaré le receveur Emmanuel Sanders avant le Super Bowl. «J’aime être avec elle. À quel point elle gère son entreprise et à quel point elle est positive. »

Le Fullback Kyle Juszczyk était également élogieux lorsqu’on l’interroge à son sujet au Pro Bowl 2018.

“Katie a été phénoménale”, a déclaré Juszczyk, via Outsports. “C’est quelqu’un sur lequel nous avons pu nous appuyer. Si jamais j’ai une question sur un itinéraire ou quelque chose, pas d’hésitation et je peux aller lui parler. Elle est un atout phénoménal pour notre équipe. “

Bien que les 49ers traitent Sowers de la même manière que n’importe quel autre entraîneur, elle est toujours une énorme inspiration pour beaucoup, en particulier les jeunes filles.

Si votre fille rêve de devenir entraîneur de football dans la NFL … ou une ballerine … ou un footballeur professionnel .. ou un enseignant .. ou une infirmière .. ou un médecin .. ou un astronaute .. ou même PRESIDENT .. faites-le lui savoir … Elle. Pouvez. Faire. Il. Et elle va changer le monde.

– Katie Sowers (@KatieSowers) 14 janvier 2020

Sowers signait des autographes pour les femmes et les filles avant un match de pré-saison à Denver quand elle a complètement compris qu’elle faisait une différence.

«Plusieurs familles m’ont appelé et remercié pour les portes que j’ouvre à leurs filles», a déclaré Sowers à Outsports. «J’ai même rencontré quelques jeunes filles qui étaient tellement excitées de me voir et de me raconter leur propre histoire des sports qu’elles pratiquent. Ce fut un moment spécial dont je me souviendrai longtemps. »

Sowers a la possibilité d’ajouter encore plus à ce qui s’annonce comme un héritage incroyable lorsque les 49ers jouent les Chiefs dans le Super Bowl. Elle peut passer de la première femme ouvertement gay à entraîner dans un Super Bowl à la première femme ouvertement gay à remporter un Super Bowl.