Comment Kobe Bryant a réussi l’immortalité en basket-ball

Kobe Bryant était un joueur générationnel, mais il n’était pas un talent générationnel. Ses outils physiques étaient inhabituels, mais pas extraordinaires. Il y a des joueurs avec sa taille (6 pieds 6 pouces et 210 livres) et son athlétisme dans presque tous les projets.

Ce qui sépare Kobe de presque tous les autres joueurs de l’histoire de la NBA, c’est la façon dont il a utilisé son talent. Il a maximisé chaque bit de sa capacité. Kobe pouvait dépasser et dépasser la plupart des défenseurs à son apogée, mais il était toujours indéfendable lorsque ces bords se sont estompés et il clopinait autour d’un bon tendon d’Achille à la fin de la trentaine. C’est parce qu’il était un technicien dans l’âme. Une vie de travail dans le gymnase lui a permis d’affiner ses compétences au point où il n’avait pas de réels défauts. Il n’y avait rien sur le terrain qu’il ne pouvait pas faire à un niveau élevé – marquer, tirer, passer, rebondir et défendre. Bryant est décédé dimanche dans un accident d’hélicoptère, mais l’héritage de ce qu’il pourrait faire sur le sol restera à jamais.

L’artisanat a été le fondement du jeu de Kobe. Il avait une réponse à tout ce que la défense avait proposé. Il pourrait tirer s’il jouait avec lui, conduire s’il le pressait et trouver l’homme ouvert s’il envoyait de l’aide. Il n’y avait pas de plan de match pour arrêter Kobe. Il n’a jamais eu de tendance à emporter. Il a juste pris tout ce que la défense lui avait donné. Et ils lui ont toujours donné quelque chose.

Il n’y a eu aucune motion inutile lorsqu’il était sur le terrain. Tout avait un but. Chaque coup préparait également un autre coup. Ils étaient tous des morceaux d’une plus grande combinaison.

Tous les barrages et les tirs gagnants ont été possibles uniquement parce qu’il était un joueur fondamentalement solide. Il était le rare grand athlète qui ne comptait pas sur son athlétisme pour dominer. C’est ainsi qu’il a réussi à marquer 33 643 points dans sa carrière en NBA (quatrième de tous les temps) et 81 en un seul match. Et c’est pourquoi, à 37 ans, il a pu marquer 60 points lors de son dernier match alors que son athlétisme avait pratiquement disparu.

Kobe était aussi calculateur d’un joueur que jamais. Il n’a pas toujours pris la bonne décision avec le ballon dans les mains. Aucun joueur n’a jamais franchi la ligne de démarcation entre la chasse à son propre coup et le choix du jeu le plus délibéré. Il y a eu de nombreuses fois où il a forcé des sauteurs difficiles sur des équipes doubles au lieu de déplacer le ballon. Il est le leader de tous les temps pour les tirs manqués. L’entraîner n’a jamais été facile. Phil Jackson a même écrit un livre à ce sujet.

Mais la principale distinction entre Kobe et ses innombrables imitateurs est qu’il n’a jamais fait jouer le faible pourcentage sous la contrainte. Même les meilleurs défenseurs ne pouvaient l’obliger à rien. C’était toujours un choix conscient de la part de Kobe – pour le meilleur ou pour le pire.

Ma citation préférée à propos de Kobe est venue du légendaire entraîneur adjoint Tex Winter dans le livre de Chris Ballard The Art of a Beautiful Game:

«Il comprend le jeu. Mais — et ne vous méprenez pas sur ce point — il le comprend beaucoup mieux qu’il ne le joue. ”OK, Tex, pour ne pas mal interpréter: vous dites qu’il sait la bonne chose à faire mais choisit parfois de ne pas le faire? “Ouaip, c’est tout”, dit Tex.

Une génération entière de joueurs a grandi en idolâtrant Kobe et en imitant chacun de ses mouvements. Mais la plupart des adeptes ont raté ce qui le rendait vraiment spécial. Ils ont copié son style et son jeu et la mentalité Mamba, mais pas le tissu conjonctif qui a tout fait fonctionner.

Ce n’est pas parce qu’un joueur veut vraiment gagner et qu’il a la confiance nécessaire pour prendre des coups difficiles à la fin des matchs que cela signifie. Il y a beaucoup de gars en G League qui n’ont pas peur du moment non plus.

La confiance de Kobe a joué un rôle énorme dans son succès, mais c’est la source de sa confiance qui l’a rendu spécial. Il n’est pas sorti de nulle part. Il est venu de mettre un nombre incalculable d’heures et de coups de feu dans le gymnase.

Son éthique de travail a choqué même les meilleurs joueurs de la NBA. Avant les Jeux olympiques de 2008, les plus jeunes joueurs de l’équipe américaine se sont réveillés à 8 heures du matin pour un petit-déjeuner d’équipe pour voir Kobe trempé de sueur après une séance d’entraînement de trois heures déjà dans les livres. Il a donné le ton et a fait suivre tout le monde.

Mais il n’a pas seulement travaillé plus dur que tout le monde. Il a travaillé plus intelligemment qu’eux aussi. Personne n’est né avec un jeu parfaitement raffiné aux deux extrémités du sol. Cela vient de faire de la pratique délibérée et de l’étude du film un mode de vie. Kobe n’a pas laissé de pierre quand il s’agit de travailler sur son jeu. Tout ce que vous aviez à faire était de le regarder jouer pour voir ça.

Kobe a grimpé la version NBA du mont Olympe. Il devait juste faire beaucoup plus de travail pour y arriver que la plupart de ses pairs. Regardez les 10 autres meilleurs joueurs de la liste de pointage de la ligue. Kobe et Michael Jordan sont les deux seuls de moins de 6 pieds 8 pouces.

Le basket-ball n’est pas juste. Si tout le reste était égal, un joueur plus grand aurait toujours intrinsèquement plus de valeur dans un sport construit autour de lancer une balle à travers un cylindre surélevé de 10 pieds dans les airs. Mais cela n’empêcherait pas Kobe, qui a remporté cinq titres en 20 ans de carrière.

Il sera toujours lié à Shaquille O’Neal, le non. 8 buteur de tous les temps. Shaq était tout ce que Kobe n’était pas. C’était un joueur de 7 pieds plus grand que nature qui arrivait régulièrement au camp d’entraînement hors de forme, prenait des nuits de congé en saison régulière et ne se souciait jamais de développer un jeu de périmètre en attaque.

Un des nombreux surnoms de Shaq pour lui-même était Superman. Cela convenait parce qu’un joueur avec ses dons physiques avait de la grandeur dans son ADN. Mais s’il était Superman, alors Kobe était Lex Luthor, un génie né sans superpuissance au-delà de sa propre intelligence.

En tant que joueur de poste moi-même au lycée, je préférais Shaq. À l’époque, je pensais que c’était fou et égoïste de Kobe de faire exploser leur dynastie. Ce n’est que lorsque j’ai obtenu mon diplôme et commencé ma propre carrière d’écrivain que j’ai pu apprécier sa décision. Kobe a mis trop de travail pour prendre une place arrière pour toujours. Obtenir sa propre équipe était bien plus qu’une simple glorification de soi. Il devait voir ce qu’il pouvait faire par lui-même.

À son tour, il a mis en place l’une des campagnes individuelles les plus incroyables de l’histoire de la NBA dans sa deuxième saison sans Shaq, avec une moyenne de 35,4 points sur 45,0 pour cent de tir, 5,3 rebonds et 4,5 passes décisives par match dans une équipe de 45 victoires sur laquelle aucun une autre moyenne de plus de 15 points. Kobe a participé à chaque match en sachant qu’il devait marquer 40 points pour gagner. Et il y a eu beaucoup de nuits quand il a réussi. Il ne gagnerait pas un championnat en jouant de cette façon, mais comment le saurait-il jusqu’à ce qu’il essaie?

La partie la plus sous-estimée de sa domination était sa capacité à la maintenir. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent enchaîner quelques grands jeux. Personne ne pouvait le faire aussi régulièrement que Kobe, nuit après nuit.

Le meilleur de la carrière d’un joueur est généralement de 27 à 31. Pour Kobe, ces cinq années ont englobé ses deux meilleures saisons individuelles et ses quatrième et cinquième championnats. Il a joué dans 394 des 410 matchs de saison régulière au cours de cette période, tout en jouant dans 79 matchs éliminatoires et en remportant une médaille d’or. Nous ne verrons peut-être plus jamais une telle course à l’ère de la gestion de la charge.

Kobe pressa chaque once de production de son corps qu’il pouvait. Il jouait toujours à un niveau incroyablement élevé à 34 ans, quand il a presque à lui seul porté les Lakers aux séries éliminatoires tout en obtenant une moyenne de 27,3 points avec 46,3% de tirs, 5,6 rebonds et six passes décisives par match. C’est l’année où il est finalement tombé en panne, cassant son tendon d’Achille à la fin de la saison.

Ce n’est pas que Kobe était un moine du basket. Il appréciait la renommée et l’argent qui l’accompagnait, surtout dans une ville comme Los Angeles. Il a joué devant la foule et était une icône culturelle comme peu de joueurs l’ont jamais été. Il était célèbre pour sa famille et semblait bien parti pour un deuxième acte réussi à la tête d’une société de production avant que sa vie ne soit tragiquement écourtée.

Kobe n’a jamais trompé le jeu en cours de route. Il savait que le basket-ball pouvait ouvrir de nombreuses portes dans sa vie. Il n’a tout simplement jamais oublié comment il y est arrivé une fois les portes ouvertes. Il a donc étudié le jeu, maîtrisé chaque élément de celui-ci et travaillé aussi dur que possible physiquement.

Une grande partie de la conversation sur Kobe a toujours été sur la façon dont il se comparait à Jordan. Mais cela a manqué le point. Les deux étaient des joueurs différents à différentes époques avec des corps différents. Ce n’était pas un débat que Kobe pourrait gagner.

Kobe était la meilleure version possible de lui-même. Aucun joueur n’a tiré le meilleur parti de son propre talent. C’est la seule comparaison qui ait jamais vraiment compté.

