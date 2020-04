Comment Kristaps Porzingis de Mavericks reste en forme

Comment le grand homme de Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis, reste-t-il en forme pendant cette intersaison? Il a répondu à cette même question lors d’une récente session en direct sur Instagram.

“J’ai une petite salle de musculation ici avec un vélo et des trucs pour que je puisse faire du cardio et je fais un peu de boxe”, a-t-il déclaré.

“J’essaie de travailler mes compétences de boxe aussi, donc j’ai un petit sac ici, un peu [basketball] panier ici aussi, donc je peux continuer à travailler sur mon jeu.

«J’essaie simplement de rester occupé et de rester en forme. Nous ne savons pas quand nous allons tout recommencer, alors je m’assure de faire le maximum pour rester en forme et prêt. “

Cela ne devrait pas surprendre, étant donné que le Mavs est également un grand fan de boxe.

“J’adore la boxe”, a-t-il déclaré. “J’ai toujours été un grand fan de la boxe et des arts martiaux mixtes, donc je me divertis et je fais un peu ça moi-même ici à la maison. Et je suis un mec YouTube, donc je suis beaucoup sur YouTube juste pour regarder des vidéos et apprendre de nouvelles choses.

«Comme je l’ai dit, j’essaye juste de m’occuper. J’ai toujours été un grand fan de Mike Tyson. Et aussi, maintenant que la scène du MMA grandit et que Conor McGregor en fait un sport si courant, je suis également devenu un grand fan du MMA.

“C’est quelque chose sur lequel j’aimerais travailler aussi pendant l’intersaison une fois que je ne joue pas, alors nous verrons. Je ne sais pas quand, mais je me suis toujours intéressé aux sports de combat. “

À quoi ressemblera Prozingis lorsque la NBA reviendra? Le temps nous le dira.

