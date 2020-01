Comment Kyle Shanahan plie et brise les paramètres du football

Kyle Shanahan peut voir l’avenir. Cela peut sembler un tronçon, mais c’est vrai. Quelques jours après la victoire des Niners dans le match de championnat NFC, un clip secondaire de leur entraîneur-chef a commencé à faire le tour d’Internet. Dans ce document, Shanahan a approché un officiel lors de la campagne de scellement de San Francisco au quatrième trimestre et a décrit ce qui allait se passer lors du match suivant. Il a expliqué que l’ailier serré George Kittle ferait une pause rapide à l’intérieur avant de se replier vers la ligne de touche. “Il ne le laissera pas sortir”, a déclaré Shanahan à propos du défenseur de Green Bay couvrant Kittle. “Regarder.”

Le jeu s’est déroulé exactement de la façon dont Shanahan l’avait envisagé: Kittle a été tenu, un drapeau a été lancé et les Niners ont reçu une première descente qui les a aidés à les envoyer au Super Bowl. Ce flash de pouvoirs psychiques peut sembler un moment jetable à la fin d’une victoire convaincante, mais il parle de ce qui distingue Shanahan en tant qu’appelant: il comprend toujours exactement comment manipuler les attentes d’une défense. “Ça va arriver” parce que ça gâche le [cornerback]Les règles du jeu », explique l’ancien receveur des Browns, Andrew Hawkins. “C’est ce qu’il enseigne, et il sait exactement comment les DB ont appris à jouer lorsqu’un récepteur sort à l’intérieur.”

Hawkins avait 28 ans quand il a joué pour Shanahan pendant la seule saison de l’entraîneur en tant que coordinateur offensif de Cleveland en 2014. Un nerd récepteur professé, Hawkins avait passé toute sa vie à étudier et perfectionner des techniques qu’il considérait comme du gospel. Au cours d’une seule intersaison, Shanahan et l’entraîneur des receveurs Mike McDaniel ont recalibré tout ce que Hawkins pensait savoir sur l’ouverture. “Il a fallu une certaine confiance là-bas, parce que je me dis:” Eh bien, cela a fonctionné pour moi pour toujours “”, a déclaré Hawkins. «Mais en faisant tout ce que nous faisons, leur objectif est toujours de rendre le jeu plus facile. Ce n’est pas juste de cogner “C’est notre philosophie, c’est ainsi que nous le faisons.” Ils vous promettent essentiellement: “Si vous suivez ces règles, le jeu sera plus facile.” “”

Au cours des cinq années qui ont suivi son passage à Cleveland, Shanahan est devenu le premier esprit offensif du football. En tant que coordinateur offensif à Atlanta, il a aidé Matt Ryan à remporter un prix MVP en 2016 et a emmené les Falcons au seuil d’un championnat. Son approche multidimensionnelle à San Francisco a transformé les Niners en un buzzsaw qui a propulsé les équipes dans le sol cette saison. Et maintenant, pour la première fois depuis la défaite écrasante des Falcons contre les Patriots il y a trois ans, Shanahan a une équipe de retour dans le Super Bowl. Aucun joueur de la NFL ne sait mieux comment plier – et parfois casser – les paramètres du football pour garder une longueur d’avance, et cet esprit prophétique a conduit les 49ers au précipice de leur premier championnat en un quart de siècle.

Mike McDaniel ne ressemble pas à un entraîneur de football – et il le sait. Portant des lunettes noires Tom Ford, un sweat à capuche John Elliott de couleur crème et une paire de Yeezys, le coordinateur du jeu des Niners, âgé de 36 ans, semble qu’il devrait jouer à Cones of Dunshire à Gryzzl, sans imaginer la précipitation la plus compliquée. attaque dans la NFL. Comme Shanahan, McDaniel n’a jamais joué au football professionnel. C’est un diplômé de Yale qui a été embauché par le père de Shanahan, Mike, en tant que stagiaire des Broncos en 2005, et il a suivi Kyle à chaque arrêt ultérieur de leur carrière d’entraîneur. Ce curriculum vitae inhabituel pourrait avoir été un obstacle pour certains, mais McDaniel dit que Shanahan lui a appris très tôt que son manque de pedigree de football pouvait en fait servir un but. «L’une des conséquences positives de ne pas jouer au football professionnel est que [Shanahan] était constamment conscient qu’il devait ajouter de la valeur à un joueur », explique McDaniel. «Il a inculqué tous les entraîneurs qui l’ont suivi avec la même vigueur. Je dois ajouter de la valeur à un athlète professionnel. Je n’ai pas joué. Je dois sortir des sentiers battus. ”

De même, les propres insécurités de Shanahan ont alimenté son état d’esprit en tant que call-player. Pour prouver sa valeur, il a besoin d’une solution à chaque requête possible qui pourrait survenir dimanche. «La crainte de ne pas avoir soudainement de réponse pour ses joueurs pendant un match», explique McDaniel, «ce qui vous amène à résoudre les problèmes et à prévoir les défenses que vous pourriez éventuellement faire. Et assurez-vous d’avoir une réponse à cela. »

Même en tant qu’entraîneur-chef, Shanahan dirige toujours les réunions d’installation des Niners chaque semaine. Il est devant la salle tous les mercredis matin, expliquant l’offensive à travers leurs forfaits de première et deuxième descentes pour le match à venir. Shanahan est un brillant designer, mais il est également doué pour communiquer la pensée derrière ses pièces. «Alors que certains entraîneurs peuvent avoir une idée, une idée de la façon dont ils veulent le faire, être capable de l’expliquer d’une manière qu’un joueur comprend et est capable d’exécuter sa mission est un tout autre jeu de balle», explique le quart-arrière Matt Falcons Schaub, qui a passé quatre saisons au total avec Shanahan lors d’arrêts à Atlanta et à Houston.

De la façon dont McDaniel et d’autres le décrivent, Shanahan présente des idées à travers des histoires. Il commence au niveau le plus élémentaire, en articulant quelles défenses sont construites pour s’arrêter et pourquoi. De là, il guide les joueurs à travers la motivation derrière chaque élément du jeu. McDaniel dit que le système est «partie à ensemble» – chaque pièce individuelle sert un but dans le cadre plus large. Et Shanahan veut que chaque joueur comprenne comment fonctionne l’ensemble du mécanisme. Chaque membre de l’infraction est encouragé à étudier chaque composant d’une combinaison d’itinéraire donnée, car ce n’est qu’une question de temps avant que Shanahan ne trouve un moyen d’échanger les pièces et de faire ressembler le même jeu à quelque chose de complètement différent. “Quand vous le mettez, vous dites aux gars:” N’apprenez pas seulement ce que vous avez “”, explique Jon Embree, entraîneur des embouts. «Vous feriez mieux d’apprendre tout le concept. Parce qu’à un moment donné, Kyle va vous mettre dans l’un de ces endroits. ”

Shanahan est un maître de la compréhension de l’impact de chaque élément d’un concept donné sur une défense, mais il a également un sens surnaturel pour la façon dont ces conceptions s’intègrent dans l’image plus large d’un jeu. Il y a eu des moments cette saison où McDaniel et l’entraîneur de la ligne offensive John Benton ont exprimé leur scepticisme quant à la viabilité d’un certain concept de course, et Shanahan les a convaincus que parfois, un gain de 3 yards en vaut la peine – si ce gain établit un 70 – touché de la cour deux trimestres plus tard. “Ce qui le rend vraiment formidable et le distingue des autres entraîneurs, c’est la façon dont il classe les choses lorsqu’il se prépare à appeler le match”, a déclaré McDaniel. «Sa préparation à appeler un match lui permet de le faire. Il passe par chaque scénario. Si A fonctionne, alors nous allons à B. Mais si A ne fonctionne pas, alors nous allons à C. C’est quelque chose pour lequel il a fait un travail absolument magistral depuis qu’il est devenu coordinateur. ”

Son obsession de trouver ces modèles signifie que l’esprit de Shanahan s’éteint rarement. Pour la plupart des équipes, le plan de jeu offensif se verrouille après la dernière réunion d’équipe le samedi soir, ce qui permet aux joueurs de digérer le menu et de passer les 12 prochaines heures à visualiser ce qu’ils ont étudié toute la semaine. Mais lorsque Shanahan était à Atlanta, il faisait souvent irruption dans les vestiaires dimanche matin avec quelques réflexions de dernière minute. “En ce qui concerne les ajustements à la volée dans les vêtements de ville et tout le dimanche matin, Matt Ryan n’était pas nécessairement cool avec ça”, explique Schaub. «Kyle venait parfois à moi, parce que nous avions une relation antérieure de longue date, et je me disais:« Hé, que pensez-vous de cela? Pensez-vous qu’il serait pour ça? “Et je dirais:” Tu sais quoi? Attendons-le jusqu’à mi-parcours du premier trimestre. »»

Sept années se sont écoulées entre la dernière saison de Schaub sous Shanahan à Houston et sa première à Atlanta. Shanahan a appelé les pièces des Texans lors de ses deux dernières saisons à Houston, mais Gary Kubiak avait encore une forte influence sur les détails de l’infraction. Lorsque Schaub est arrivé à Atlanta, les os du système ressemblaient au système de jeu-action lourd que Kubiak et Mike Shanahan avaient utilisé pendant des années, mais Shanahan avait conçu une variété de nouveaux concepts de passage en arrière visant à exploiter les couvertures modernes. “La défense a évolué au cours des 10 dernières années du football – certaines couvertures et la façon dont les équipes jouent des couvertures et certaines formations”, explique Schaub. “Donc, quand ils changent constamment pour arrêter ce que sont les thèmes des infractions et des jeux de passes, il en était de même [Shanahan’s] infraction.”

Shanahan épouse toujours le système de base de Kubiak qu’il a utilisé pendant plus d’une décennie, mais son génie réside dans les modifications qu’il a apportées – et continue d’apporter – à ce schéma. Hawkins estime qu’environ 60 à 65% du livre de jeu de base de Shanahan voyage avec lui d’un arrêt à l’autre et d’une saison à l’autre. Les 35% restants sont réservés aux idées spécialement adaptées à son personnel offensif et aux concepts défensifs utilisés contre lui.

À Cleveland, ces mises à jour signifiaient inclure plus d’itinéraires qui tiraient parti de la vitesse et de la rapidité des récepteurs des Brown. Avec des brûleurs rapides mais petits comme Hawkins et Taylor Gabriel à l’extérieur, Shanahan a installé une série de voies d’arrêt en miroir conçues pour menacer initialement les défenses verticalement avant de les entailler pour des achèvements de 18 verges en dessous. À Atlanta, le personnel a été obligé de constamment trouver de nouvelles façons de maximiser Julio Jones. Et à San Francisco, Shanahan a concocté des moyens créatifs pour amener Deebo Samuel et Raheem Mostert dans l’espace. «Parfois, vous avez des dos avec des compétences de balle», dit McDaniel. «Parfois, vous avez des bouts serrés. Parfois, la force de votre ligne offensive réside dans vos tacles. C’est juste une résolution constante de problèmes. ”

Cette saison, Shanahan a sans doute fait son départ le plus significatif de ses principes fondamentaux du football en changeant son attaque précipitée. Depuis ses jours à Houston, le jeu au sol de Shanahan a consisté principalement en des conceptions de zone. Mais cette année, les Niners ont exploité des schémas d’écart et de puissance comme jamais auparavant. Avant son match contre les Steelers lors de la semaine 3, Shanahan savait que Pittsburgh jouait ses secondeurs extérieurs si largement qu’il serait pratiquement impossible de les battre jusqu’au bord. Ainsi, plutôt que de diriger le ballon vers le périmètre, les Niners ont déployé des manœuvres en espace qui exploitaient l’espace supplémentaire entre les plaqués. San Francisco a accumulé 165 verges sur 34 passes en arrière alors que Shanahan a appelé plus de jeux de contre-coups en un match qu’il n’en avait eu au cours de ses 10 saisons précédentes combinées.

Les lancers de jeu sont généralement considérés comme les contre-coups dans l’attaque de Shanahan, mais les passes d’écart servent le même but. Ils sont particulièrement adaptés pour tirer parti des défenses qui sont préoccupées par l’arrêt de la zone extérieure. Les Niners ont poussé cette déception un peu plus loin cette année en utilisant pour la première fois également le jet motion – une ride courante sur leurs parcours de zone – sur des parcours avec écart. «Cela a vraiment ouvert la porte aux choses», dit Benton. “Nous avons probablement été un peu amoureux, pour être honnête.”

Jumeler l’action du jet avec des passes d’écart n’était que la dernière étape que Shanahan et son personnel ont franchie pour faire avancer cette infraction et pour s’assurer que les défenses restent en retrait. «Vous ramassez des outils chaque année, tant que vous poussez toujours l’enveloppe et assurez-vous de ne pas devenir léthargique», explique McDaniel. “Donc à cause de cela, vous finissez par dire:” OK, quand ils enlèvent cela, cela a un avantage. “”

L’une des conceptions de passage préférées des Niners est un concept appelé «Burner». Le jeu comprend une combinaison de parcours qui est devenue un incontournable pour les entraîneurs sur l’arbre Shanahan, y compris Sean McVay et Matt LaFleur: un concept d’action de jeu à large zone qui comprend un itinéraire de coin élevé par le no. 1 récepteur (le plus éloigné à l’extérieur) et un itinéraire profond par le récepteur arrière traversant la formation. Traditionnellement, il fonctionne avec une paire de récepteurs larges et ressemble à ceci:

À son niveau le plus élémentaire, l’objectif du système Shanahan est de marier de manière transparente les passes et les passes de jeu. La pensée est que si chaque jeu se ressemble pendant les premières étapes, les défenses ne pourront pas faire la différence avant qu’il ne soit trop tard. À cette fin, Burner sert de complément à l’ADN de la zone de Niners. Il s’agit de l’étape 2 du processus. La différence entre Shanahan et la plupart des autres joueurs qui jouent, cependant, c’est qu’au moment où les défenses ont représenté son deuxième coup, il prépare déjà son troisième.

Contre les Packers lors de la semaine 12, les Niners sont sortis dans un set de trois bouts serrés sur un premier et un 10 à partir de leur propre ligne de 39 yards. À l’instant, ils entrent directement dans leur concept de brûleur, sauf que cette fois, Kittle est le non. 1 récepteur côté jeu. La formation et le personnel peuvent être différents, mais pour les 15 premiers mètres, chaque détail des itinéraires ressemble à la combinaison de brûleurs standard des Niners. Mais alors, juste au moment où le demi de coin Kevin King tourne les hanches, Kittle revient vers l’intérieur et s’ouvre largement pour un touché de 61 verges. Chaque aspect du jeu imite un design auquel les défenses ont été formées pour reconnaître et réagir, et en utilisant un groupe de personnel différent et un léger ajustement, Shanahan tord cette préparation pour servir ses propres fins.

Alors qu’ils tentent de prédire quelles infractions vont commettre sur un jeu donné, les défenses ne peuvent s’appuyer que sur des indicateurs. Et en comprenant parfaitement comment les informations qu’il présente vont manipuler son adversaire, Shanahan est capable d’utiliser les propres règles d’une défense à son avantage. “Il n’y a pas de jeu complètement fou”, dit McDaniel. «En cohésion avec les autres pièces, lorsque vous pouvez les stresser différemment et les faire bouger, la seule façon pour une défense de vraiment retirer quelque chose, c’est de se rendre vulnérable à autre chose.»

Si le poste Burner était la seule variation que les défenses devaient prendre en compte contre les Niners, ils pourraient avoir une chance de se battre. Mais San Francisco dispose d’une douzaine d’autres guichets pour l’accompagner. Cela inclut le concept de fuite que Shanahan a rendu célèbre – celui qui a entraîné un touché de 38 verges à Marquise Goodwin lors de la semaine 2.

Tous les joueurs de la NFL ont des variantes comme celle-ci dans leurs infractions. Ce qui différencie Shanahan, c’est son étrange sens de savoir comment et quand les libérer. McDaniel dit qu’il n’a jamais vu son patron regarder un match sans ses antennes appelantes. Cet esprit agité – et la soif insatiable de Shanahan de trouver la bonne réponse dans chaque situation – ont fait de lui le meilleur joueur de jeu vivant. Et cela donne aux Niners une réelle chance d’exorciser les démons du Super Bowl de leur entraîneur dimanche. “Ce n’est pas seulement le dessin et les schémas”, explique McDaniel. «C’est vraiment la sensation du jeu. Lorsque vous pensez de cette façon pendant trois ou quatre décennies, tout à coup, vous sentez simplement quand une défense a été stressée. … Il n’y a pas de raccourci. Il n’y a pas de chemin de moindre résistance. C’est quelque chose sur lequel il s’est ébranlé au cours des deux dernières décennies. ”