Comment la boxe est affectée par la pandémie, y compris les combats de Canelo Alvarez, Derek Chisora ​​et Anthony Joshua

La pandémie de coronavirus a un impact énorme sur le monde du sport.

Plusieurs événements majeurs à travers le monde se déroulent maintenant à huis clos ou sont complètement supprimés.

Canelo Alvarez vs Billy Joe Saunders est prévu pour le 2 mai

Mises à jour du samedi 14 mars

Derek Chisora ​​a mis tous ses sparring partners en quarantaine avant son combat contre Oleksandr Usyk le 23 mai. – LIRE LE COMPTE

Vendredi 13 mars Mises à jour

Canelo vs Billy Joe Saunders (2 mai) pourrait être reporté, le combat n’a pas encore été officiellement annoncé – LIRE LA SUITE

Le promoteur de Saunders, Eddie Hearn, s’attend à ce que le combat contre Canelo soit annoncé la semaine prochaine

Hearn a également déclaré qu’il préparait des dates réarrangées pour ses prochains spectacles si nécessaire

Shakur Stevenson vs Miguel Marriaga (14 mars) a été reporté – LIRE TOUT L’HISTOIRE

Michael Conlan vs Belmar Preciado (17 mars) a été reporté – LIRE TOUT L’HISTOIRE

Derek Chisora ​​portait une combinaison anti-coronavirus et Oleksandr Usyk a pulvérisé du désinfectant lors de leur conférence de presse – LIRE LA SUITE

Trois des organes directeurs de la boxe ont publié les déclarations ci-dessous concernant le coronavirus

Le président de la WBO, de la WBA et de la WBC a publié des déclarations

Oleksandr Usyk prend un selfie avec Derek Chisora

Mises à jour du jeudi 12 mars

Le Premier ministre britannique Boris Johnson n’a pas encore interdit les grands événements sportifs, Anthony Joshua vs Kubrat Pulev (20 juin) reste sur la bonne voie

Vergil Ortiz Jr vs Samuel Vargas (28 mars) a été reporté

Mairis Briedis vs Yunier Dorticos WBSS cruiserweight final (21 mars) est dans le doute car le gouvernement letton a interdit les événements avec plus de 200 personnes

Naoya Inoue vs John Riel Casimero (25 avril) peut se dérouler à huis clos dans un studio de télévision

Artur Beterbiev vs Fanlong Meng (28 mars) est dans l’air car le gouvernement local a interdit les grands événements avec plus de 250 personnes

James Kirkland vs Marcos Hernandez (14 mars) a été reporté

Anthony Joshua vs Kubrat Pulev est toujours d’actualité pour le 20 juin

