Comment la date limite commerciale affecte les plus grandes courses de la NBA

La date limite du commerce ressemble toujours à une précipitation. Cette année n’a pas fait exception: les Warriors et les Timberwolves ont échangé deux joueurs sous contrat maximum à D’Angelo Russell et Andrew Wiggins, les Lakers et les Clippers ont concouru pour la même cible, et les Rockets ont fait tapis sur une super petite balle. Un drame suffisant a régné tout au long de la semaine.

Mais le secret tacite de la date limite du commerce NBA est que les dernières heures frénétiques apportent rarement des changements significatifs à l’image des séries éliminatoires. En écrivant sur ce phénomène il y a deux saisons, j’ai constaté qu’aucun champion depuis les Spurs de 2005, avec Nazr Mohammed, n’avait remporté la finale après avoir ajouté un joueur à sa rotation en séries éliminatoires via le commerce de mi-saison. Les Raptors ont déclaré que la sécheresse la saison dernière après avoir échangé pour Marc Gasol, mais de tels exemples sont éminemment rares.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour déterminer si Marcus Morris, Robert Covington ou d’autres acquisitions de la date limite suivront le chemin de Gasol, ce résultat optimiste n’est pas particulièrement probable. En fait, les chiffres suggèrent qu’ils ne feront aucune différence du tout.

Au cours de la semaine précédant la date limite des échanges, le système de projection de FiveThirtyEight a donné à 11 équipes au moins 1% de chances d’atteindre la finale. Voici comment leurs cotes sont passées de ce dimanche à la fin.

Cotes des finales avant et après la date limite

Équipe



Old Odds



Nouvelles chances



Changement (points de pourcentage)













Équipe



Old Odds



Nouvelles chances



Changement (points de pourcentage)















MIL



39%



40%



+1











LAL



34%



34%



0











PHI



36%



33%



-3











LAC



33%



31%



-2











HOU



21%



22%



+1











BOS



15%



15%



0











TOR



9%



dix%



+1











TANIÈRE



6%



8%



+2











UTA



2%



2%



0











DAL



2%



1%



-1











MIA



1%



<1% -1 Données via FiveThirtyEight

C’est à peine n’importe quel mouvement pour personne. Des changements de cette ampleur sont plus probablement le résultat d’un arrondi, ou du bruit statistique qui provient du regroupement d’un tas de simulations, que toute différence réelle. (Pour ceux qui remettent en question les cotes robustes des 76ers: le modèle de FiveThirtyEight est construit sur des projections de joueurs individuels, donc il pense très fortement à la collection d’étoiles de Philadelphie, en particulier lors de la projection des séries éliminatoires, lorsque les rotations se resserrent.)

Le même schéma en sourdine apparaît quand on regarde les chances de gagner le championnat, plutôt que de se qualifier pour les finales: aucune chance d’équipe n’a augmenté de plus de 2 points de pourcentage dans aucune direction, avec les Lakers (21%), les Bucks (20%) et les Clippers (18%) sont toujours regroupés au sommet. FiveThirtyEight ne pense pas que les changements de date limite aient entraîné des changements mesurables dans la course au titre.

En approfondissant les échanges effectués la semaine dernière, nous comprenons pourquoi. Tout d’abord, bon nombre des transactions les plus notables impliquaient des équipes n’ayant aucune chance de participer à la finale, elles sont donc passées de 0% de cotes avant la date limite à 0% de cotes après.

Voici la douzaine de joueurs échangés ce mois-ci avec les plus grands succès de la saison 2019-2020. Deux seulement – avec des noms en gras – sont allés dans une équipe avec un record gagnant:

Andre Drummond aux Cavaliers

Andrew Wiggins aux guerriers

D’Angelo Russell aux Timberwolves

Evan Turner aux Timberwolves

Andre Iguodala à la chaleur

Gorgui Dieng aux Grizzlies

Brandon Knight aux Pistons

James Johnson aux Timberwolves

Marcus Morris aux Clippers

Clint Capela aux Hawks

Dewayne Dedmon aux Hawks

Justise Winslow aux Grizzlies

Le commerce le plus cher de l’échéance, qui a échangé Wiggins et Russell, impliquait les deux pires équipes de l’Ouest, et le Minnesota a également reçu Turner et Johnson. Pendant ce temps, trois des joueurs de cette liste se sont rendus dans les deux pires équipes de l’Est (Atlanta et Cleveland) – donc la moitié complète des joueurs ici est allée tout en bas du classement.

Même les joueurs qui ont rejoint les clubs gagnants pourraient ne pas stimuler leurs équipes autant que leur nom l’indique. Les Clippers sont déjà si formidables sur les ailes que Morris ne sera pas en mesure d’avoir un impact énorme, d’autant plus que ses principales forces se chevauchent avec celles de Kawhi Leonard et Paul George.

La même idée semble vraie à Miami. Fondamentalement, chaque joueur dans la rotation du Heat était déjà moyen ou meilleur, donc l’Iguodala de même niveau n’est pas vraiment une mise à niveau. (Il en va de même pour Jae Crowder, qui a accompagné Iggy à Miami mais qui ne tire qu’à 29% de la portée cette année et qui pourrait maintenant voler des minutes aux tireurs d’élite du Heat.) De plus, étant donné que Iguodala a 36 ans et n’a pas joué tous saison, on ne sait pas combien de minutes il jouera pour Miami, ce qui dilue encore son impact prévu.

En faisant un zoom arrière, on constate l’absence de mouvement de haut de gamme dans les projections pour le reste de la saison régulière. En comparant l’analyse de FiveThirtyEight de la semaine dernière à maintenant, seules cinq équipes ont un total de victoires prévu qui est différent d’un match, dans les deux sens.

Modifications de gains avant et après la date limite

Équipe



Changement













Équipe



Changement















NYK



+2











ATL



+2











CHO



-2











INDIANA



-3











MIN



-4



















Données via FiveThirtyEight

Ici, nous voyons l’impact de certains échanges de date limite: une baisse des Wolves, qui ne se sont pas contentés d’échanger des Wiggins mais aussi d’autres joueurs de rotation comme Covington, et une légère hausse pour les Hawks, maintenant avec des centres capables sur la liste.

Ces changements se répercutent également sur les résultats de jeu réels de la semaine dernière. Les Knicks ont échangé Morris, leur meilleur marqueur, mais ont également entamé une séquence de victoires inattendue qui a augmenté leur total de victoires prévu. Pendant ce temps, les Pacers se sont maintenus à la date limite, mais ont perdu tous les matchs auxquels ils ont joué la semaine dernière.

Incroyablement, l’Indiana est la seule équipe en séries éliminatoires sur ce tableau. Aucun autre concurrent n’a vu ses perspectives pour le reste de la saison de manière réelle, positive ou négative. Au lieu de cela, toutes les meilleures équipes ont ajouté des joueurs complémentaires ou des pièces de profondeur profonde (comme les nouvelles ailes de sauvegarde des 76ers et les nouveaux chauffe-banc des Nuggets) ou personne du tout: les Bucks, Lakers, Raptors, Celtics et Jazz étaient tous inactifs à la date limite , bien que les Bucks semblent prêts à ajouter Marvin Williams sur le marché du rachat.

Au milieu du classement de la ligue, il n’est pas surprenant que la fortune des équipes ne semble pas avoir beaucoup changé non plus. Aucune course pour le non. 8 graines ont reçu une secousse d’un ajout surprise. Ce graphique montre l’avant et l’après pour les neuf équipes qui ne sont ni un blocage des séries éliminatoires (plus de 99% de probabilité) ni une absence définitive aux séries éliminatoires (moins de 1% de probabilité), par FiveThirtyEight.

Course éliminatoire avant et après la date limite

Équipe



Old Odds



Nouvelles chances



Changement (points de pourcentage)













Équipe



Old Odds



Nouvelles chances



Changement (points de pourcentage)















ORL



92%



90%



-2











BKN



83%



85%



+2











POR



46%



49%



+3











NOP



41%



41%



0











WSH



dix%



12%



+2











CHI



12%



11%



-1











MEM



6%



8%



+2











ATL



0%



3%



+3











SAS



5%



1%



-4











PHX



2%



1%



-1











SAC



1%



1%



0



















Données via FiveThirtyEight

En fait, l’équipe avec le plus grand changement n’a pas du tout conclu de date limite – les Spurs sont passés à 0-4 la semaine dernière, ce qui les a fait passer de 1,5 match derrière la huitième tête de série à quatre matchs en arrière et leur a fait plus de mal que tout autre. le commerce pourrait. Que ces probabilités particulières semblent exactes ou non – Memphis semble faible, et le modèle prévoit que Portland et la Nouvelle-Orléans auront des listes plus solides pour le dernier morceau de la saison – il est clair qu’aucune équipe en séries éliminatoires en herbe n’a beaucoup déplacé l’aiguille sur le marché commercial.

Bien sûr, les prétendants ne sont pas les seules équipes à pêcher pour un changement de mi-saison. Pour les équipes situées à l’opposé du classement, il pourrait être avantageux d’aggraver la liste pour faciliter un évanouissement en deuxième mi-temps et une meilleure position de loterie. Un peu plus de mouvement est apparu dans ce domaine à l’échéance de 2020; FiveThirtyEight projette désormais le bas du classement pour terminer comme suit, par rapport à la même projection il y a une semaine.

Équipes de loterie avant et après la date limite

Équipe



Old Wins



Nouvelles victoires



Changement













Équipe



Old Wins



Nouvelles victoires



Changement















CLE



21



20



-1











GSW



23



22



-1











CHO



25



23



-2











NYK



23



25



+2











DET



26



26



0











MIN



31



27



-4











ATL



27



29



+2











WSH



30



31



+1











CHI



31



31



0



















Données via FiveThirtyEight

Les Cavaliers devraient connaître le pire record de la ligue (et le différentiel de points) malgré l’échange avec Drummond. Mais les Warriors ont gardé cette course serrée avec leur frénésie de vente, tandis que les Timberwolves sont entrés dans la course pour terminer dans le dernier tiers – un obstacle crucial parce que les nouvelles cotes de la ligue de la ligue donnent aux trois pires équipes les mêmes 14% de chances au non. 1 choix. La plupart des autres différences subtiles sur ce graphique sont le résultat des résultats du jeu la semaine dernière, comme les victoires des Knicks (plus un certain bruit statistique, sûrement).

Dans l’ensemble, cependant, tous ces changements semblent relativement mineurs. Contrairement au baseball, qui voit le champion éventuel ajouter un joueur crucial chaque été – Daniel Hudson, qui a enregistré les derniers matchs de la victoire des Nationals World Series l’an dernier, a rejoint l’équipe le jour de l’échéance – la NBA est beaucoup plus respectueuse de son échéance différences. Au moins depuis le début, l’échéance de cette saison semble tout aussi légère en termes d’impact.