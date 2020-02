Comment la défense des Raptors fait voir les autres équipes aux fantômes

Imaginez-vous lors d’une balade en maison hantée dans votre parc d’attractions préféré. Vous serez effrayé par des visages éblouissants, des lumières fluorescentes et des sons inquiétants, mais vous ne savez pas exactement comment, où ni quand ils vous frapperont. Intellectuellement, vous savez qu’il n’y a rien à craindre vraiment et vous finirez par terminer l’exposition indemne. Mais dès que vous entrez dans cette porte d’entrée, ces pensées rationnelles cèdent la place à des craintes de base auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Tu cries. Vous glapissez. Vous haletez. Vous perdez votre sang-froid. Tu as peur de la merde. Et vous oubliez, pendant un bref instant, que la balade n’est qu’une illusion.

Si cette expérience en décrit une que vous avez déjà eue, félicitations. Vous comprenez maintenant ce que c’est que d’aller contre la défense des Raptors de Toronto, et pourquoi tant d’équipes qualifiées et de joueurs vedettes semblent choquants hors de leur profondeur quand ils essaient.

Vous comprenez également pourquoi les Raptors ont réagi avec encore plus de vigueur après avoir perdu la star qui les a portés au titre NBA de l’année dernière. On s’attendait à ce que Toronto retourne dans la classe moyenne de la ligue après avoir perdu Kawhi Leonard en agence libre. Au lieu de cela, les Raptors sont deux matchs mieux lotis qu’ils ne l’étaient à la même période l’an dernier et sur une séquence de 15 victoires consécutives, la plus longue de toutes les franchises sportives professionnelles au Canada.

Ils arrachent constamment la victoire des mâchoires de la défaite, peu importe qui est en assez bonne santé pour s’y adapter. L’exemple le plus récent: une victoire d’un point sur l’Indiana, la rivale de la conférence, dans laquelle ils ont marqué 11 points consécutifs en 2:25. Après avoir regardé Indiana déplacer calmement la balle et clouer des dizaines de trios ouverts pendant 45 minutes, les Raptors ont augmenté leur pression, déployé une presse sur tout le terrain et regardé les Pacers se flétrir.

Ce n’était pas la première fois que Toronto utilisait des méthodes non conventionnelles pour sortir les équipes de leur zone de confort. Ils ont déployé cette même presse en plein tribunal avec un effet dévastateur pour surmonter un déficit de 30 points au troisième trimestre contre Dallas. Ils ont tenu LeBron James à 13 points sur un tir de 5-15 dans une victoire à Los Angeles, ont déconcerté Damian Lillard dans une nuit de 2-12 avec un mélange de défenses de zone et un et de triangle et de deux zones, et n’ont pas même laisser Joel Embiid marquer un seul point dans une victoire de novembre sur Philadelphie. Leur double équipe agressive de James Harden lors d’un match de décembre contre les Rockets a inspiré d’autres imitateurs et a joué un rôle dans la décision de Houston de faire tapis sur une petite balle. Il s’avère que le box-and-one qu’ils ont déployé contre Stephen Curry lors de la finale de la NBA de l’année dernière n’était qu’un précurseur des défenses «saccadées» qu’ils ont effectivement déployées cette année.

L’adaptabilité de Toronto est attribuée à l’entraîneur de deuxième année Nick Nurse, un bricoleur de basket-ball innovant prêt à essayer différents alignements défensifs. Nurse est en effet une âme créative, et sa nonchalance face à la possibilité d’embarras inspire l’adhésion de ses joueurs. L’alignement de Toronto est rempli d’ailes athlétiques et de certains des vétérans les plus intelligents de la ligue, le mélange idéal pour réaliser des expériences d’infirmière.

Mais l’ingéniosité et l’intelligence ne réussissent que lorsqu’elles sont utilisées au service d’un objectif commun. Cet objectif pour les Raptors est simple: créer un sentiment de pression constante qui effraie les joueurs autrement prêts. Zone ou homme, terrain complet ou demi-terrain, 2-3 ou box-and-one, piégeage ou changement, double équipe difficile ou fouilles plus douces, le but est de faciliter le même type de peur de base que l’on obtient en conduisant une exposition de maison hantée. Ils vous font voir des fantômes.

«Pression constante» ne signifie pas sprinter directement sur les visages des gardiens de ballon. Les Raptors attaquent parfois le ballon, avec des pièges surprise ciblés aux moments opportuns. D’Angelo Russell n’était certainement pas prêt pour cela.

Mais ces manœuvres de première ligne sont inutiles si la ligne de défense arrière ne bouge pas de concert pour fermer les débouchés potentiels. Chaque équipe s’efforce de couper les lecteurs du panier, mais les Raptors s’engagent pour la cause avec les cinq défenseurs s’enfonçant profondément dans un obus, sur ou même avant tout mouvement vers le panier. Ils ont deux objectifs: obstruer un espace de conduite précieux et couper les voies d’évacuation les plus évidentes qu’un gardien de ballon peut utiliser lorsqu’il attire plusieurs défenseurs.

Lorsqu’ils accomplissent les deux, ils forcent les délits à être indécis. C’est alors qu’ils bondissent.

Pour que ce style fonctionne, les défenseurs supplémentaires des Raptors ne vont pas directement au ballon. Au lieu de cela, ils anticipent où l’infraction veut l’emmener et se positionnent pour se mettre en travers du chemin, ou du moins à proximité. Dépassez un gars et un second est déjà en position pour le remplacer tandis qu’un troisième se cache à proximité.

Chaque joueur doit voir la situation dans son ensemble pour faire fonctionner cette stratégie à cinq. Heureusement, l’alignement de Toronto est rempli de joueurs capables de faire exactement cela. Ce n’est pas un groupe qui obtient une vision tunnel sur leur propre match. Au lieu de cela, ils bloquent joyeusement les voies de circulation potentielles, comme s’il s’agissait de pelures de banane humaines.

Un inconvénient d’une approche collective d’emballage de peinture est qu’elle laisse le périmètre relativement sans surveillance. Plus la coquille est comprimée, plus il y a de place pour les infractions pour aspirer la défense et délivrer des passes de kickout pour les cavaliers ouverts. La révolution en trois points de la ligue, en théorie, rend ces drive-and-kick plus faciles à exécuter, sans parler de plus de valeur sur le tableau de bord.

Pour résoudre ce problème et maintenir leur pression de toute façon, les Raptors font deux choses que la plupart des équipes ne font pas.

La première est qu’ils se ferment de manière incroyablement agressive pour ouvrir les tireurs, souvent au point de paraître imprudents. Ils ne se contentent pas d’exécuter des tireurs hors de la ligne. Ils les catapultent.

Il s’agit d’une approche à haut risque, car un faux coup simple donne à l’offensive un avantage impaire. Cela peut souvent sembler indiscipliné et idiot, donc je ne recommanderais pas de coacher votre équipe de jeunes de cette façon. Mais Nurse and the Raptors trouvent un moyen de le faire fonctionner avec leur personnel et leur engagement.

Comment? Empilez suffisamment de séquences de récupération d’aide et de vol, et tout à coup, l’offense perd un temps précieux à essayer de trouver un tir parfait qui n’existe pas. Chaque décision supplémentaire que l’infraction doit prendre pour éviter ou tirer contre une fermeture de vol est une autre chance pour eux de gâcher et / ou d’hésiter en raison du doute de soi. Toronto reçoit tellement de «sacs de couverture» comme celui-ci, car ils forcent leurs adversaires à conduire et à donner des coups de pied sans fin qui ne vont nulle part et les épuisent mentalement.

Chaque Raptor joue un instrument, mais Pascal Siakam est l’orchestrateur du crescendo de clôture des Raptors. Il est si rapide, long et polyvalent qu’il effraie les tireurs potentiels dès qu’il se dirige vers eux. Selon les données de suivi de NBA.com, Siakam conteste six tentatives de trois points par match à lui tout seul, le plus parmi les joueurs avec au moins 25 matchs joués avec une large marge. Parce qu’il peut garder les cinq positions efficacement, les adversaires ne savent jamais exactement où il pourrait être sur une possession donnée. Et parce que le système des Raptors est si bien percé pour tourner tôt pour arrêter les entraînements vers le panier, Siakam est libre de courir sur les tireurs partout sur le court sans se soucier de se faire battre sur les entraînements.

L’autre clé est que les cinq joueurs des Raptors changent de façon transparente dans les situations de brouillage pour réduire la distance que tout joueur doit parcourir pour se remettre en position. La plupart des équipes ont maîtrisé l’art de l’interrupteur «scram» ou «kickout», une manœuvre utilisée pour empêcher les infractions d’exploiter les grandes et petites disparités à l’intérieur. (Voici une bonne ventilation de 2017).

Les Raptors utilisent le même principe, mais sur le périmètre. Plutôt que de passer en mode scram pour arrêter les post-asymétries, le scram Raptors change de joueur de toutes tailles pour raccourcir la distance nécessaire pour fermer les tireurs ou arrêter les entraînements. Regardez Fred VanVleet ramasser l’homme de Patrick McCaw sur cette boucle Pacers.

Ou Rondae Hollis-Jefferson amorce McCaw à sa tâche d’aile spot-up pour couper le lecteur de Caris LeVert.

Ou Kyle Lowry et Serge Ibaka se couvrant l’un l’autre au cours de deux tentatives de conduite consécutives avec Thunder.

Collectivement, les fermetures frénétiques de Toronto et les changements de décision rapides font que les adversaires se sentent sous pression dans les moments où ils devraient se sentir à l’aise. Les tirs objectivement «ouverts» contre Toronto ont souvent l’impression d’être trop contestés pour être pris, mais lorsque les adversaires choisissent de conduire à la place, ils sont tenus de trouver quelqu’un inattendu qui coupe leur chemin avant même de commencer. Leur seul choix est de redémarrer le processus avec un autre drive-and-kick qui, espérons-le, crée une situation moins stressante pour un coéquipier.

Parfois – non, souvent, c’est le cas, mais Toronto est d’accord avec ça. Cela semble contre-intuitif à plusieurs niveaux. Historiquement, la meilleure défense de la ligue est celle qui limite les tentatives de trois points plutôt que le pourcentage de trois points, car elle contrôle beaucoup plus la première que la seconde. Pourtant, quatre tirs des adversaires des Raptors sur 10 sont trois, le taux le plus élevé de la ligue. Plus important encore, Toronto rapporte la proportion la plus élevée de troisièmes de coin dans la NBA, selon Cleaning the Glass, et la différence entre eux et la 29e place à Miami est plus grande que la différence entre le Heat et la 10e place à Detroit.

Si le but d’une défense est de limiter les tirs à haute efficacité, Toronto échouerait de façon spectaculaire. Le nettoyage de la vitre utilise une métrique connue sous le nom de pourcentage de l’objectif de terrain effectif du lieu de tir, qui estime la façon dont un adversaire tirerait s’il convertissait les tirs qu’une défense abandonne à un taux moyen de la ligue. Sur cette base, la défense de Toronto devrait céder un pourcentage effectif de 53,7%, la sixième plus mauvaise note de la ligue. Au lieu de cela, les Raptors détiennent en fait des adversaires un pourcentage de buts sur le terrain efficace de seulement 50,8%, à peine des points de pourcentage derrière Brooklyn et les Clippers pour la deuxième meilleure note de la ligue. Depuis 2014, seules deux autres équipes (les Warriors 2016-17 et les Celtics 2017-18) ont maintenu une plus grande disparité positive entre ces deux numéros sur une saison entière. Habituellement, ces écarts importants indiquent la bonne fortune et se stabilisent avec le temps.

Mais il y a de plus en plus de cas où Toronto est en fait l’exception à cette règle. Les équipes peuvent avoir des regards juteux en trois points contre elles, mais seulement après avoir survécu à ce qui semble être un gant sans fin de fermetures, de commutateurs et de pièges. Ce tir est “ouvert” en termes littéraux, car il n’y a pas de défenseur en vue.

Mais de la même manière qu’un coup inattendu sur l’épaule vous donne de l’anxiété, ce tir semble plus contesté que parce que les Raptors pressent constamment avec les sens des tireurs.

Ces chiffres ne tiennent pas compte non plus des nombreuses tirs «ouverts» des équipes, mais uniquement pour retourner le ballon parce qu’ils sentent les pas des Raptors. Toronto est deuxième de la ligue en ce qui concerne les revirements de balles en direct, deuxième en points de revirements et en tête de la plupart des points ajoutés pour 100 possessions via des interceptions. Ils frappent rapidement les nombreuses erreurs qu’ils forcent, ce qui ne fait que stresser encore plus leurs adversaires.

Le déploiement par l’infirmière d’une défense métamorphosante avec la pression comme principe de base est non conventionnel et créatif, mais à peine sans précédent. Au début et au milieu des années 1990, le Seattle SuperSonics a émergé comme une puissance défensive utilisant le système “SOS” de Bob Kloppenburg, un style de jeu frénétique qui était souvent considéré comme un gadget par ses détracteurs. Parmi les principaux locataires du système: changer tous les écrans 2 contre 2, défendre chaque action avec les cinq gars et forcer les adversaires à des «points de contrôle» vulnérables sur le terrain avant d’augmenter le feu.

Ce système, combiné avec l’athlétisme et la capacité de frappe rapide des Sonics, les a aidés à surmonter leur manque de taille et aurait probablement dû rapporter un titre. Cela avait l’air mauvais lorsque les équipes ont réussi à le battre, mais ces moments ont été plus qu’annulés par des revirements, des tirs précipités et l’inconfort général des adversaires se sentait en train d’essayer de naviguer dans ce qui semblait être une réserve infinie de corps sur le chemin. (Le tir à trois points n’était pas en vogue à cette époque, mais comme à Toronto, ces équipes Sonics ont abandonné plus de tentatives à longue distance que la plupart de leurs pairs).

L’infirmière et Kloppnburg, aujourd’hui retraité, n’ont jamais fait partie du même personnel d’entraîneurs. (L’entraîneur-chef Nurse remplacé à Toronto, Dwane Casey, a chevauché Kloppenburg pendant un an en tant qu’assistants de George Karl en 1994-1995). Pourtant, il n’est pas difficile de distinguer les parallèles entre les deux hommes et les systèmes défensifs de leurs équipes. Les deux ont compris qu’ils devaient rejeter leurs adversaires pour gagner la plus grande guerre défensive, même si cela signifiait abandonner des seaux faciles en cours de route. Comme Bernie Bickerstaff, l’entraîneur de Sonics qui a initialement embauché Kloppenburg, a déclaré au Seattle Times en 1993, en jouant contre la défense SOS de Kloppenburg “c’était comme si vous preniez encore quelque chose après le match”. Ils font tous deux cinq défenseurs se sentir comme 15.

Près de trois décennies plus tard, Nurse’s Raptors ont traduit les principes de ces légendaires défenses Sonics dans le jeu moderne. Nous ne savons pas encore si leur défense de maison hantée est suffisamment créative pour les emmener à nouveau vers la terre promise. Peut-être, comme le style de Seattle, c’est trop gadget pour finalement triompher de lui-même.

Mais peu importe le résultat, les Raptors ont fait de la NBA un endroit plus intéressant. C’est le pouvoir de la créativité et de l’innovation.