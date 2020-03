Comment la distance sociale a changé la comédie stand-up

Le 12 septembre 2001, le comédien Roy Wood Jr. s’est produit dans une petite salle du Mississippi. Au cours de son tournage, une télévision voisine montrait la couverture des attaques terroristes de la veille. “Le bar avait toujours des nouvelles dans le coin, il y a des blagues”, explique Wood, qui est maintenant correspondant du Daily Show.

Pour le jeune comique, ce fut une soirée difficile. “Vous pourriez faire une blague et elle atterrirait”, explique Wood, “puis la moitié de la foule regarderait la télévision et verrait une explosion et elle était de retour à zéro.” Mais au moins à l’époque, il y avait un public pour tenter de divertir. Maintenant, la foule a disparu. “Le 11 septembre, c’était:” Est-ce que je peux rire? “”, A déclaré Wood. “Alors que c’est maintenant,” Dois-je même quitter la maison? “”

La propagation du coronavirus a contraint certains des clubs de comédie les plus connus du pays à fermer indéfiniment. Les stand-up, dont la majorité dépendent largement des revenus générés par la route, sont confrontés à un arrêt de travail sans précédent. “Si tous nos concerts sont annulés dans le mois ou les deux prochains mois, beaucoup d’entre nous sont vraiment foutus”, explique la comédienne Marcella Arguello, qui est apparue lors de la deuxième saison de 2 Dope Queens de HBO et a sorti l’année dernière son premier album, The Woke Brute. “Pour perdre un concert, vous vous dites:” Oh, ça va, le prochain concert me donnera. Je vais juste être sûr d’apporter du merch, ou autre chose. »Mais perdre week-end après week-end après week-end?”

Alors que toute l’industrie du divertissement est sur le point de fermer complètement, les bandes dessinées font face à un problème particulièrement dévastateur. Contrairement à la musique, aux films ou à la télévision, la comédie stand-up nécessite des commentaires en direct. «Nous sommes la seule forme d’art qui a réellement besoin d’une foule pour terminer ce que nous faisons», explique la comédienne Laurie Kilmartin, auteure de Conan. “Vous pouvez écrire un tas de blagues, c’est bien, mais vous ne savez pas si elles vont fonctionner jusqu’à ce que vous soyez devant des étrangers. Donc ça gâche vraiment les choses. Plus la foule est serrée, meilleur est le spectacle. Le public se nourrit de l’énergie de chacun. ”

«C’est ce dont je parlais avec un ami comique», explique le comédien Josh Gondelman, écrivain et producteur de Desus & Mero qui a récemment dû annuler ses performances programmées à Boston. «Si les émissions sont pleines, c’est pire pour la santé publique et mieux pour les émissions. Et s’il y a 18 personnes à un spectacle, et ils sont dispersés, et chacun a cette distance sociale, 6 pieds de tous les côtés, alors ce sera un spectacle terrible mais un risque moindre. ”

L’arrêt de la comédie stand-up pâle en importance par rapport à la pénurie croissante de lits d’hôpitaux, bien sûr, mais la fragilité de l’industrie est encore un autre exemple de la façon dont la propagation du virus a profondément perturbé la vie américaine. Rien ne reste intact. Le fait de se réunir pour partager quelques rires à la suite de la tragédie est une tradition américaine de longue date. Pensez à Lenny Bruce brisant la tension sur scène peu de temps après l’assassinat de Kennedy en disant que l’imitateur de JFK Vaughn Meader a été «baisé». Ou Gilbert Gottfried au rôti Friars Club de Hugh Hefner faisant une blague du 11 septembre et reconquérant la foule avec “The Aristocrats”. Mais en ce moment, une telle catharsis est impossible. «Vous ne pouvez même pas vous réunir», explique le comédien et acteur Chris D’Elia. Pas pendant une pandémie. “C’est définitivement l’éléphant dans la pièce”, dit Arguello, “et la pièce n’est remplie de personne.”

Les bandes dessinées, il faut le noter, ont des endroits pour raconter des blagues. Il existe plusieurs plates-formes numériques sur lesquelles ils peuvent partager des vidéos d’eux-mêmes drôles. Mais publier sur les réseaux sociaux, bien qu’utile à des fins promotionnelles, ne paie pas les factures. La performance le fait. Le stand-up reste le moyen le plus fiable pour les comédiens de gagner de l’argent. Et maintenant, il n’y a plus de spectacles à promouvoir.

“La plupart de mon exposition se situe à ce stade sur TikTok et Instagram, mais il n’y a pas d’argent là-dedans”, explique la comédienne de longue date Liz Miele, qui a fait plusieurs apparitions sur Comedy Central. «L’argent que je gagne en devenant viral, c’est que les gens vont à des spectacles. Mon bien-être financier, ce sont les spectacles. » Plus précisément, montre sur la route. «La raison pour laquelle nous voyageons est que vous ne pouvez pas vraiment gagner votre vie et vivre à New York avec des loyers à New York, simplement en faisant des spots en ville. Vraiment, les spots de la ville sont en quelque sorte pour vous garder vif et pour expérimenter. Mais la raison pour laquelle la tournée de bandes dessinées, qu’elles soient célèbres, en herbe comme moi ou débutantes, est de payer le loyer. “

Avec la disparition des émissions en direct, ceux qui n’ont pas d’autres voies se retrouvent suspendus. “Quand tout à coup c’est fini, c’est une chaussette dans le ventre”, explique l’ancien comédien d’échauffement de Conan Jimmy Pardo, animateur du podcast Never Not Funny. “Je ne peux pas imaginer être un jeune comique alors que c’est le seul revenu qui arrive.”

Le comédien Akeem Woods devait ouvrir pour Godfrey au Ontario Improv en Californie. Le 12 mars, ces six représentations ont été annulées. L’impact financier était encore plus important car il avait acheté des centaines de dollars de tee-shirts pour les vendre lors de ces salons. En quelques jours, le reste de ses concerts de mars ont été interrompus. Tout compte fait, la perte de près d’un mois de travail a coûté environ 5 000 $ à Woods. Les clubs ont proposé de relouer chaque fois que la distanciation sociale prend fin, mais il n’y a pas de soulagement à court terme. “C’est cool”, dit Woods, “mais je ne peux pas reporter ma facture de téléphone pour août.” Pour gagner de l’argent supplémentaire, il a récemment pris un emploi à temps partiel avec le recensement de 2020.

Avant la vague actuelle d’annulations, le comique et écrivain Jim Tews a réussi à serrer dans deux concerts d’ouverture pour Kyle Kinane à Hamden, Connecticut et Ithaca, New York. Les risques professionnels de la comédie pour le moment ne sont pas perdus pour lui. “Je suis tellement content d’avoir choisi de gagner ma vie en partageant des microphones dans des pièces mal ventilées, remplies d’inconnus qui, espérons-le, m’ont suffisamment aimé pour me serrer la main et acheter du merch avec de l’argent humide quand j’ai fini”, a-t-il tweeté peu après minuit le 12 mars. , quelques heures après que la NBA a reporté sa saison. C’était, bien sûr, une blague. Mais c’était aussi la vérité. «Littéralement, je dois vendre des épingles et des codes de téléchargement», explique Tews. “Pour perdre 250 $ de ventes de produits par nuit parce que je ne veux pas serrer la main ou prendre de l’argent? Je ne sais pas quoi faire parfois. Parce que c’est mon loyer. ”

Et ce ne sont pas seulement les bandes dessinées qui sont touchées par les fermetures et les annulations. Les clubs de comédie emploient des dizaines d’employés, y compris des agents de sécurité et des serveurs. Le fait de garder les lieux ouverts les mettrait en danger – «Le public, le plafond bas et tout ce qui maintiendrait le coronavirus en vie font aussi une grande foule», dit Kilmartin, mais les fermer est désastreux d’une manière différente. La semaine dernière sur Facebook, la propriétaire de DC Improv, Allyson Jaffe, a annoncé qu’elle avait licencié 50 personnes – presque tout son personnel.

Mardi, Chris D’Elia n’était plus sur scène depuis une semaine. Au cours des 14 dernières années, le plus long temps qu’il a passé sans faire de stand-up est de 14 jours. Pour passer le temps, il a regardé Outbreak, qui, selon lui, était étrangement apaisant, et a même été amené à discuter avec d’autres comédiens au téléphone. “L’un d’eux a dit:” J’ai besoin de parler à quelqu’un d’autre que ma famille “”, dit-il.

Regarder les vidéos d’Italie m’a inspiré. Les artistes doivent offrir espoir et humour à leurs voisins en cette période de quarantaine. pic.twitter.com/ohrsBtuqzu

– Patton Oswalt (@pattonoswalt) 16 mars 2020

De nombreux comédiens peuvent être nerveux par nature. Même avant le coronavirus, beaucoup d’entre eux pensaient déjà qu’ils ne fonctionnaient pas assez. “Nos vies sont centrées sur le fait d’être sur scène et d’être devant les gens”, explique D’Elia, dont le nouveau stand-up spécial de Netflix, No Pain, sortira le 14 avril. “À bien des égards, c’est le plus important chose que nous faisons. Être à la maison et être une personne normale entre guillemets n’est pas ce que nous faisons. »

D’Elia sait qu’il est «l’un des plus chanceux» avec des sources de revenus au-delà du stand-up. Il est naturellement plus préoccupé par les bandes dessinées qui ont ouvert pour lui, Michael Lenoci et Craig Conant.

“Parce que nous ne sommes pas des employés à temps plein, nous ne pouvons pas percevoir le chômage et beaucoup de gens n’ont pas d’avantages sociaux”, explique Marianne Ways, une productrice de comédie en direct et directrice de casting qui a interrompu ce mois-ci son émission hebdomadaire de Brooklyn Butterboy, qui est hébergé par Jo Firestone, Maeve Higgins et Aparna Nancherla. “C’est un moment effrayant en ce moment. La minute où j’ai décidé d’arrêter Butterboy, je me suis dit: «Eh bien, pouvons-nous faire cela à distance?» »Quelqu’un a même suggéré d’utiliser le logiciel de visioconférence Zoom. “Mais alors c’est une chose où je devrais trouver un moyen de créer un paywall”, ajoute Ways. “Parce que c’est la chose la plus importante à ce sujet: faire payer les comédiens. Certains comédiens iront bien, mais d’autres, je ne sais pas ce qui va se passer. »

La situation a conduit à des solutions désespérément créatives. “Au cours des derniers mois, je me suis dit:” J’ai besoin d’une pause dans les médias sociaux “”, a déclaré Arguello. «J’allais doucement. J’ai continué à l’enlever de mon téléphone, puis je me suis dit: “Oh mon Dieu, je ne suis pas dépendant d’Internet, je n’ai pas besoin d’être sur les réseaux sociaux toute la journée.” Et maintenant, c’est comme: “Si je ‘Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je vais me perdre dans le mix d’artistes.’ »

De son balcon, Patton Oswalt a enregistré une vidéo d’une minute qu’il a publiée sur Twitter. Il a commencé son micro stand-up avec ceci: “Merci d’être resté ce soir!” Norm Macdonald a déjà proposé un nouvel ensemble qui joue brusquement sur la pandémie. Maria Bamford a collecté des fonds pour le Downtown Women’s Center de Los Angeles en offrant des émissions en direct sur le Web. Et Mike Birbiglia a lancé Tip Your Waitstaff, où lui et une poignée de comédiens de haut niveau élaborent de nouveaux contenus sur Instagram Live pour collecter des fonds pour les employés sans emploi des clubs de comédie.

Mais aussi noblement drôles que ces bandes dessinées, leur stand-up virtuel n’est pas un remède universel, juste un baume temporaire pour des problèmes qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. “Il y a autant d’incertitude que jamais dans cette industrie”, explique Wood. Lorsque les clubs ouvrent à nouveau, il craint que peu de gens puissent ou voudront les fréquenter. «Le stand-up est une sorte de revenu disponible. Nous ne vendons ni nourriture ni médicaments. Vous pouvez aller chercher des blagues sur Netflix et faire profil bas. »

Pour l’instant, cependant, il est inutile de penser aussi loin. “La seule chose que nous pouvons faire”, dit D’Elia, “est de patienter.”

Le 7 mars, Liz Miele s’est produite au London’s Top Secret Comedy Club. Moins d’une minute après son début, un chahuteur a commencé à lui crier dessus. “Monsieur, je ne baiserai jamais personne qui interrompt mon acte”, a-t-elle rapidement répondu. «Sommes-nous clairs? Parce que j’ai combattu le coronavirus pour être ici. Je l’ai probablement. Je vais tousser contre toi. Vous paraissez vieux. ” Sur TikTok, le clip de son injure droite a été vu près de 512 000 fois. Pour Miele, la popularité de la vidéo s’est avérée être un prix de consolation amère. À ce moment-là, le coronavirus l’avait déjà forcée à annuler plusieurs dates européennes. Inquiète de ne pas pouvoir revenir aux États-Unis après avoir été informée d’une éventuelle interdiction de voyager, la meilleure amie du lycée de Miele lui a gentiment réservé un billet d’avion pour la maison. “Je vais probablement maintenant écrire une blague à son sujet parce que cette histoire est tellement ridicule”, dit Miele. Ce qui n’est pas clair, c’est où elle le dira.

