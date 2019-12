Comment la franchise NBA L.A.Lakers a montré qu'il pouvait être le mauvais homme

Arsenal a confirmé la nomination de l'ancien skipper Mikel Arteta cette semaine en tant que nouveau manager du club.

Les Gunners ont failli faire cette annonce environ deux ans plus tôt, mais ont plutôt choisi d'aller à la dernière minute avec le vainqueur de la série Europa League Unai Emery.

Mikel Arteta avec son mentor, Pep Guardiola

Pendant ce temps, l'ancien meneur de jeu a travaillé avec son compatriote espagnol Pep Guardiola à Manchester City en tant que directeur adjoint.

Étant donné le pedigree de Guardiola et le succès de Manchester City en tant que champions consécutifs à cette époque, il est juste de dire qu'Arteta a eu la meilleure scolarité possible.

À première vue, cela semble être une décision intelligente et progressive pour Arsenal. Arteta est un ancien capitaine qui a une certaine équité avec les fans, il comprend le club et connaît bien les joueurs. Il sait qui doit rester et qui doit partir.

Et s'il peut apporter une pincée de la magie que Guardiola a donnée à ses équipes, alors Arsenal commencera à bouger dans la bonne direction.

Mikel Arteta, alors capitaine d'Arsenal, lève la Emirates Cup

Cependant, les L.A.Lakers sont une étude de cas intéressante pour ce scénario presque exact. Certes, le basket-ball et le football sont presque jour et nuit, mais écoutez-nous…

Les Lakers sont l'une des franchises les plus prestigieuses du basket-ball. Seuls les Boston Celtics ont remporté plus de championnats NBA que les 16 titres de Purple and Yellow.

Vers la fin du mandat légendaire de Kobe Bryant, les Lakers étaient en désordre. Le garde de tir commandait toujours 20 millions de dollars par an et une multitude de métiers horribles (Steve Nash, Dwight Howard, etc.) les avaient laissés dépourvus de choix de repêchage et d'espace de plafond.

Bryant a pris sa retraite en 2016 après 20 ans de succès au Staples Center. Le même été, Luke Walton a été embauché pour emmener les Lakers dans une nouvelle direction.

Luke Walton était aimé à L.A.

Pourquoi Walton? Il n'avait aucune expérience en tant qu'entraîneur-chef, mais il a été repêché par et joué pour les Lakers. En tant qu'attaquant de puissance, il a remporté deux titres NBA aux côtés de Bryant et il était originaire de Californie. C'était un rendez-vous convivial pour les fans de ce point de vue.

Mais ce qui a vraiment vendu les fans, c'est le travail de Walton avec les Golden State Warriors. Walton était l'entraîneur adjoint de Steve Kerr à un moment où les Dubs ont atteint un record de 73-9 en saison régulière. Aucune équipe n'a jamais fait mieux en saison régulière NBA.

L'année précédant sa nomination à Los Angeles, il avait remporté un championnat NBA avec les Warriors et il avait même remporté les 43 premiers matchs de leur saison record – plus de la moitié – passant 39-4 tandis que Kerr se remettait d'une opération au dos.

En fait, Walton détient toujours le record du meilleur départ de l'histoire de la NBA après que les Warriors aient commencé la saison 24-0. Buvez cela en – 24 victoires d'affilée lors de ses débuts en tant qu'entraîneur.

Donc, quand les Lakers ont réussi à ramener leur gars à la maison, les attentes étaient naturellement assez élevées, mais tout le monde savait que les Lakers n'avaient pas l'équipe que les Warriors avaient. Semble familier?

La saison prochaine, les Lakers termineraient au deuxième rang de la Conférence Ouest avec seulement 26 victoires. La saison suivante, ils sont montés à la 11e place avec 35 victoires, mais toujours à des kilomètres de la post-saison.

LeBron James et Anthony Davis des L.A. Lakers

Pourtant, avec le nouveau président Magic Johnson déplaçant certains des contrats lourds qui avaient pesé sur les Lakers, ils ont fait assez de place pour signer le meilleur joueur du monde, LeBron James. Associez le roi à de bons choix de brouillons comme Lonzo Ball et Brandon Ingram et les Lakers avaient un noyau avec lequel travailler.

James avait non seulement participé aux séries éliminatoires pendant 13 années consécutives avant de rejoindre les Lakers, mais il avait participé aux huit dernières finales de la NBA au rebond, remportant trois d'entre eux.

Mais sa première saison à Los Angeles n'a rapporté que 37 victoires et bien que les Lakers se soient améliorés à la 10e place dans l'Ouest, ne pas être en mesure de percer le top huit avec LeBron est un criminel limite.

C'est tout ce qu'elle a écrit pour Walton. Il a été licencié à l'été 2019 et se retrouve maintenant entraîneur des Sacramento Kings, une équipe de Premier League inférieure de milieu de tableau par comparaison.

Les Lakers ont ensuite engagé l'entraîneur confirmé de la NBA Frank Vogel – un spécialiste de la défense – et ont échangé leur jeune noyau contre la star mondiale Anthony Davis. Actuellement, les Lakers ont le meilleur record de la NBA à 24-4 et LeBron joue au niveau MVP. Ils ont l'air d'un pari solide pour tout gagner.

Wenger a déclaré qu'il soutiendrait pleinement Arteta s'il prend le relais à Arsenal

Les parallèles sont là. Arteta a la même nostalgie attachante que Walton et tous deux sont rentrés chez eux dans des clubs qui étaient indéniablement tombés de leur haut perchoir récent.

Les deux équipes avaient du talent, mais aussi des bouleversements en coulisses. Dans quelle mesure Arteta peut-il influencer à court terme et, en fin de compte, a-t-il le pouvoir d'apporter les changements les plus importants dont Arsenal a besoin pour progresser en tant que club?

Tout comme les parallèles sont là, les avertissements le sont aussi. Ne vous attendez pas à ce qu'Arsenal fonctionne comme Manchester City du jour au lendemain.

