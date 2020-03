Comment la frénésie d’agence libre de la NFL 2020 bouleverse le paysage QB

C’est le moment idéal pour être sur le marché pour un quart-arrière vétéran. La récolte de passants disponibles ce printemps peut être la plus profonde de l’histoire de la ligue, avec d’anciens MVP (saison régulière et Super Bowl), vainqueurs de Heisman, All-Pros et n ° 1 des sélections globales, tous sur le marché libre en agence libre ou via Commerce.

Les deux premiers jours de la période de falsification légale de la NFL ont apporté une avalanche de transactions qui ont remodelé l’ADN des équipes à travers la ligue. Tom Brady, comme la plupart des New Englanders, a passé deux décennies à travailler dans le froid et a décidé de passer la prochaine phase de sa vie en Floride. Nick Foles est passé du problème des Jaguars à une solution possible à Chicago. Les Panthers ont mis Cam Newton sur le bloc commercial, ce qui était une nouvelle pour Cam Newton.

Avec toutes ces actions condensées en un court laps de temps, ces mouvements peuvent être difficiles à suivre. Heureusement, nous avons exactement ce qu’il vous faut.

Commençons par parler des joueurs qui, soit n’ont pas trouvé de nouvelles maisons, soit attendent encore d’entendre leur nom appelé en libre agence.

Agents libres non signés restants: Blake Bortles, Mike Glennon, Brett Hundley, Josh McCown, Colt McCoy, Trevor Siemian, Jameis Winston

Probablement disponible via le commerce (ou s’il est publié): Andy Dalton, Joe Flacco, Cam Newton,

Des entrées qui restent là où elles sont: Drew Brees (Saints), Dak Prescott (Cowboys), Ryan Tannehill (Titans)

Maintenant, parlons de qui a changé d’adresse pendant l’intersaison.

Les entrées incontestées

Tom Brady

Équipe 2019: Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Équipe 2020: Tampa Bay Buccaneers (censément 30 millions de dollars par an)

Comment cela affecte les Patriots: À travers le nord-est, un calme, après St. Le petit-déjeuner de Paddy a cédé la place à des sanglots étouffés dans du café Dunkin ’Donuts maison. Brady, après deux décennies en Nouvelle-Angleterre, est parti. Maintenant, le club a quelques options. Les Patriots peuvent soit rouler avec le choix de quatrième ronde 2019 Jarrett Stidham au quart-arrière, sélectionner un QB (en commençant par le 23e choix du repêchage d’avril), ou plonger dans le groupe des vétérans disponibles.

Comment cela affecte les boucaniers: Mike Evans et Chris Godwin passent du Cat of Quarterbacks de Schrodinger à l’un des passants les plus réguliers du jeu en passant de Jameis Winston à Brady. Les 42 ans vont adorer travailler avec eux. Brady devra également travailler avec Bruce Arians pour tenter de ramener Tampa en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2007.

Philip Rivers

Équipe 2019: Los Angeles Chargers

Équipe 2020: Indianapolis Colts (un an, 25 millions de dollars)

Comment cela affecte les chargeurs: Los Angeles et Rivers ont décidé de se séparer plus tôt dans l’intersaison, donc son déménagement en Indiana n’a pas été une surprise. Les rapports indiquent que l’équipe ne sera pas un joueur en agence libre suggèrent que les Chargers opteront plutôt pour leur quart-arrière du futur avec le sixième choix au total du repêchage de cette année. Celui qui recevra l’appel affrontera l’ancien Pro Bowler (et le démarreur de secours / plafond bas actuel) Tyrod Taylor pour le poste le plus élevé.

Comment cela affecte les Colts: Les rêves d’Indianapolis en séries éliminatoires reposent désormais sur l’épaule d’un quart avec un ratio TD: INT de 23:20 la saison dernière. Les Colts espèrent que Rivers, âgé de 38 ans, sera une amélioration par rapport à Jacoby Brissett, qui s’est évanoui massivement en 2019 après avoir subi une blessure au genou à la mi-saison. À moins que GM Chris Ballard ne puisse ajouter le talent de réception pour rivaliser avec ce que Rivers a laissé à LA, cependant, le nouveau QB d’Indy pourrait subir le même sort que son ancien.

Teddy Bridgewater

Équipe 2019: New Orleans Saints

Équipe 2020: Carolina Panthers (trois ans, 63 millions de dollars)

Comment cela affecte les saints: Le Drew Brees, âgé de 41 ans, a signé de nouveau avec les Saints pour deux ans de plus, mais la Nouvelle-Orléans a perdu son «plan de succession Brees 1A». Bridgewater a utilisé son statut de meilleur remplaçant de la ligue pour trouver un emploi de départ en Caroline. Le plan de succession 1B, Taysom Hill, a reçu un appel d’offres de première ronde des Saints.

Comment cela affecte les Panthers: Cela a pris quatre ans, mais le long voyage de Bridgewater vers un rôle de départ est terminé. Sa course de 5-0 en tant que partant en l’absence de Brees a convaincu les Panthers de construire leur ère post-Cam Newton autour de lui. Il apportera une passe précise et opposée au chiffre d’affaires à une formation de la Caroline qui a besoin de meneurs de jeu.

Les gars qui pourraient commencer ou prendre un rôle de sauvegarde

Marcus Mariota

Équipe 2019: Tennessee Titans

Équipe 2020: Las Vegas Raiders

Comment cela affecte les Titans: Le Tennessee a quitté Mariota en 2019, plaçant l’ancien choix global n ° 2 en faveur de Ryan Tannehill lors de la semaine 6. Tannehill a ensuite disputé le titre AFC et a obtenu une prolongation de contrat de 118 millions de dollars sur quatre ans. Bien qu’il ne puisse pas être à la hauteur de la norme fixée par cette affaire massive, il sera probablement assez bon pour que les Titans ne regrettent pas d’avoir laissé Mariota partir.

Comment cela affecte les Raiders: Derek Carr a bien fonctionné en tant que titulaire des Raiders, offrant un jeu efficace mais sans passion qui n’a pas réussi à égaler sa percée de la saison 2016. Mariota pourrait pousser Carr vers de nouveaux sommets avec un peu de concurrence. Ou, puisque l’entraîneur-chef Jon Gruden et le directeur général Mike Mayock ont ​​chacun évanoui Mariota dans ses jours de perspective, il pourrait être le nouveau quart-arrière partant de Vegas.

Nick Foles

Équipe 2019: Jacksonville Jaguars

Équipe 2020: Chicago Bears (acquis pour un choix de quatrième ronde)

Comment cela affecte les Jaguars: Jacksonville est non seulement sorti du contrat onéreux des Foles (trois ans de plus, sans avoir à prendre de salaire différé), mais a également fait payer aux Ours le privilège. C’est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée aux Jaguars depuis leurs éliminatoires de la saison 2017.

Comment cela affecte les ours: Chicago espère obtenir les versions de sauvegarde QB 2017-18 des Foles et non la version 2019 qui a finalement été remplacée par Gardner Minshew. Il y a seulement deux ans, l’ancien Eagle était un MVP du Super Bowl, et les Bears parient gros, il peut retrouver cette forme si Mitchell Trubisky ne peut pas faire de progrès. Cependant, la version de Foles de l’année dernière était un quart-arrière de remplacement à faible puissance (mais cela pourrait encore être mieux que Trubisky en 2020).

Les sauvegardes

Case Keenum

Équipe 2019: Washington

Équipe 2020: Cleveland Browns (trois ans, 18 millions de dollars)

Comment cela affecte Washington: Keenum était un solide espace réservé pour Dwayne Haskins, qui sera le partant incontesté à Washington lors de sa deuxième année – en supposant que la franchise ne choque pas les experts en draft et sélectionne Tua Tagovailoa plutôt que Chase Young avec le choix n ° 2. Avec Keenum parti et Colt McCoy un agent libre, le club devra encore trouver une sauvegarde viable pour son jeune QB prisé.

Comment cela affecte les Browns: Cleveland a payé beaucoup d’argent pour un QB de secours, mais le déménagement de Keenum en Ohio le réunit avec Kevin Stefanski. L’entraîneur-chef actuel des Browns était l’entraîneur des quarts de Keenum dans sa campagne révolutionnaire de 2017 avec les Vikings. Si Baker Mayfield se blesse, l’offensive de Stefanski devrait toujours être entre de bonnes mains.

Chase Daniel

Équipe 2019: Chicago Bears

Équipe 2020: Detroit Lions (trois ans, 13 millions de dollars)

Comment cela affecte les ours: Chicago a des Polonais pour faire mal paraître Mitchell Trubisky s’il lutte. Cela ne prendra pas beaucoup d’efforts.

Comment cela affecte les Lions: Detroit a plongé après que Matthew Stafford a été perdu pour la saison par une blessure au dos. L’ajout de Daniel offre aux Lions une sauvegarde fiable au cas où quelque chose de similaire se produirait cette année.

Jeff Driskel

Équipe 2019: Detroit Lions

Équipe 2020: Denver Broncos (deux ans, 5 millions de dollars)

Comment cela affecte les Lions: Ils vont bien. Ils ont Chase Daniel, qui continuera de signer des contrats de 12 millions de dollars longtemps après la mort thermique de l’univers.

Comment cela affecte les Broncos: La signature de Driskel signifie presque certainement la fin de l’ère Joe Flacco à Denver. Il ne manquera probablement pas. Sinon, Driskel pourrait encore grandir en tant que QB, mais il n’a pas montré qu’il était capable de plus qu’un rôle de sauvegarde dans la NFL. Il sera la doublure de Drew Lock cette saison.