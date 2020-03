Comment la journée d’ouverture de la MLB pourrait être impactée

La saison régulière 2020 de la Ligue majeure de baseball devrait commencer le 26 mars avec le jour d’ouverture, mais la menace croissante de coronavirus à travers le pays pourrait forcer des changements d’horaire, ou éventuellement laisser certaines équipes jouer dans des stades vides.

Dans plusieurs marchés du MLB, les responsables gouvernementaux ont conseillé d’interdire les grands rassemblements de personnes, ce qui a conduit le MLB à envisager de déplacer les jeux hors des zones où se concentrent des cas de coronavirus.

Selon un rapport du Wall Street Journal, des matchs de saison régulière pourraient avoir lieu sur les sites d’entraînement du printemps ou dans les villes sans épidémie de coronavirus.

Mardi, l’Associated Press a rapporté que le gouverneur de Washington Jay Inslee prévoyait d’interdire tous les rassemblements de plus de 250 personnes dans la région métropolitaine de Seattle, ce qui obligerait les Mariners à jouer ailleurs ou à jouer dans un parc T-Mobile vide. Alors que le virus continue de se propager, il semble probable que d’autres équipes pourraient bientôt faire face à des interdictions similaires.

Mardi également, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a appelé à ce que tous les événements sportifs organisés à l’intérieur soient organisés sans spectateurs – mais tous les sites ne sont pas prêts à se conformer aux souhaits du gouverneur. Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland a annoncé qu’elle continuerait d’accueillir des événements avec des fans et que l’arène «continuerait d’évaluer» la situation. Le site devrait accueillir des matchs de premier et deuxième tours du tournoi NCAA plus tard ce mois-ci.

