Comment la légende de l’Angleterre se délecte de son nouveau rôle de milieu de terrain à Derby alors qu’il se prépare à affronter Man Utd en FA Cup

Wayne Rooney se délecte de son rôle de milieu de terrain avec Derby et espère tirer les ficelles de sa nouvelle équipe lorsqu’ils affronteront Manchester United au cinquième tour de la FA Cup.

À 34 ans, l’ancien capitaine de l’Angleterre est dans ses années de crépuscule et a pris un rôle de joueur / entraîneur avec le club de championnat en janvier.

Son illustre carrière l’a vu commencer à Everton, déménager à Man United où il est devenu leur meilleur buteur, avant de retourner aux Toffees et même de jouer en MLS pour DC United.

Wayne Rooney a impressionné depuis qu’il a rejoint Derby

Rooney a fait irruption sur la scène en 2002 à l’âge de 16 ans avec un but scandaleux contre Arsenal.

Près de deux décennies plus tard, il joue toujours un rôle légèrement différent de celui où il a commencé sa carrière.

Au cours des derniers matchs, il a joué dans un rôle de milieu de terrain et pas dans la position que nous sommes le plus habitués à le voir – l’attaque.

L’ancien coéquipier anglais Darren Bent n’est pas surpris que Rooney ait été un succès avec Derby dans le championnat.

“Il est le meilleur buteur de Manchester United et d’Angleterre, maintenant en milieu de terrain, ce qui ne sonne pas juste”, a déclaré Bent à talkSPORT. «C’est un témoignage de lui et de la technique dont il dispose.

«Son éventail de passes a toujours été phénoménal. Sa distribution est sans pareille. Cela ne me surprend pas.

«Dans cette ligue, je pense qu’en gardant le milieu de terrain, vous pouvez en quelque sorte vous en tirer. En Premier League, c’est une position clé car vous parlez de joueurs qui commencent l’attaque; vous parlez des Ndidis, des Kantes, des Jorginhos… ces gars récupèrent le ballon et commencent l’attaque.

«En Premier League, cela pourrait être un peu plus difficile, mais en Championnat, il peut récupérer le ballon par l’arrière et le passer partout dans le parc.

“Je ne l’ai pas vu venir, mais si vous me l’aviez demandé, je n’aurais pas été surpris car sa technique est sans pareille.”

Perry Groves dit que Wayne Rooney améliorerait le milieu de terrain de Manchester United – Il est meilleur que Matic et Fred!

Derby a sans doute été une meilleure équipe depuis que Rooney a rejoint l’équipe et Bent pense que c’est l’effet qu’il a eu hors du terrain qui est tout aussi important que l’effet qu’il y a eu.

“En le voyant maintenant comme il vieillit, et les jambes ne sont plus ce qu’elles étaient, il parvient toujours à être efficace dans les jeux”, a poursuivi Bent. «Ses performances sur le terrain ont été bonnes mais surtout je pense que c’est l’effet qu’il a eu sur les jeunes comme Jason Knight, Max Bird… ce type de gars.

“Quand il y est allé pour la première fois, Derby avait du mal et je sais qu’ils ont été un peu incohérents récemment, mais pour les cinq ou six premiers matchs, ils n’ont pas perdu. L’impact a été immédiat.

«Si vous êtes un jeune joueur et que quelqu’un de cette qualité – vous parlez d’un grand de tous les temps – entre dans le vestiaire, cela aura toujours un effet positif.

«Après les dernières saisons – en particulier après la dernière – il y avait de l’optimisme avec Frank Lampard en charge et ils avaient certains des jeunes joueurs de Mason Mount, Harry Wilson et Fikayo Tomori et il y avait un vrai buzz autour de Derby. Chacun est parti.

«Il est tombé un peu à plat, alors amener quelqu’un de cette envergure a été énorme. Vous espérez que ça va payer des dividendes, mais c’est juste combien il lui reste dans le réservoir?

«Certains de ces joueurs de Derby n’auraient pas rêvé dans leurs rêves les plus fous qu’ils auraient jamais joué avec Wayne Rooney.

«Je n’ai jamais pensé le voir en Championnat; le fait qu’il soit dans le championnat avec Derby est énorme.

“Je me fiche de son âge et à quel stade de sa carrière il est, vous devez admirer le gars. Je suis encore assez proche de beaucoup de gars à Derby et ils disent que ses standards sont très, très élevés. “

Wayne Rooney a quitté DC United pour retourner en Angleterre avec Derby

Le rôle que Rooney joue à Derby est un rôle dans lequel nous n’avons pas l’habitude de le voir, mais c’est un rôle que Phillip Cocu dit être le meilleur pour l’équipe.

Il a déclaré au Derby Telegraph: «Je pense qu’en ce moment je pense que c’est sa meilleure position, mais il peut jouer en tant que n ° 10 ou lorsque vous jouez avec un milieu de terrain retenu, il peut être l’un des deux joueurs offensifs du milieu de terrain.

“Il nous donne beaucoup de choses avec Max Bird, ils ont une excellente connexion, et c’était important.”

Les blocs de construction avaient été mis en place dès 2011 pour que Rooney se convertisse en milieu de terrain.

Beaucoup pensaient qu’il finirait par descendre le terrain plus il vieillissait et quand il commençait à perdre son rythme.

Son éventail d’intelligence de passes et de football a souvent été cité comme la raison pour laquelle il pouvait s’épanouir dans un autre poste.

Après une performance particulièrement impressionnante au milieu de terrain en Ligue des champions contre Otelul Galati en 2011, Sir Alex Ferguson, alors manager de Rooney à l’époque, a déclaré: «C’était une option pour nous et une bonne option car il a toutes les qualités dont vous avez besoin pour être un joueur central joueur de milieu de terrain.

«La première chose que vous avez à dire sur lui, c’est qu’il reçoit très bien le ballon. Il est aidé par le fait qu’il joue dans un rôle avant, lorsque recevoir le ballon est plus un problème, mais c’était un avantage pour lui. »

Cependant, jouer au milieu de terrain n’était pas quelque chose qu’il souhaitait au départ et a même amené Rooney à envisager de quitter United en 2013.

Rooney est considéré comme une légende de Manchester United après un brillant séjour de 13 ans à Old Trafford

«Tout le monde au club savait que [in attack] c’est là que je voulais jouer et je pense que c’est pourquoi j’ai été déçu parce qu’on m’a dit de jouer au milieu de terrain et je ne voulais pas », a déclaré Rooney lors d’une conférence de presse.

“Mais j’allais toujours essayer d’aider l’équipe, donc je pense qu’il devait arriver un moment où pour ma propre carrière je devais être un peu égoïste, vraiment.”

Il semble que Rooney a accepté son nouveau rôle de milieu de terrain et Derby a montré une amélioration avec lui sur le côté.

Quand il a fait ses débuts, ils étaient 17e du championnat et depuis lors, ils ont fait une amélioration constante jusqu’à la 13e place.

C’est loin de leur course à la finale des play-offs la saison dernière sous Frank Lampard, où ils ont finalement été battus par Aston Villa.

Derby est une meilleure équipe avec Rooney et les statistiques montrent l’influence de l’ancien joueur de Manchester United sur les Rams.

Le joueur de 34 ans a marqué quatre buts et ajouté deux passes en 15 matches au total, mais ce sont ses chiffres de passes qui ont été vraiment impressionnants.

Son taux de réussite moyen est de 81%, avec une moyenne de 50 passes réussies par match.

Son meilleur match sous un maillot de Derby a sans doute été contre Stoke alors qu’il marquait et enregistrait une passe décisive dans la victoire 4-0 des Rams.

Rooney a complété 88% de ses passes pendant ce match et a également réussi 63 touches au total, principalement au milieu du terrain.

Il espère avoir une influence similaire lorsque Derby accueillera les Red Devils – avec des commentaires complets sur l’affrontement au cinquième tour de la FA Cup LIVE exclusivement sur talkSPORT!

Plus tôt cette année, Perry Groves, icône d’Arsenal, a même fait valoir que Rooney améliorerait le milieu de terrain actuel de Manchester United s’il était toujours sur la liste de paie à Old Trafford.

“Oui. Indubitablement. Il le ferait à 100% », a déclaré Groves sur talkSPORT. “Il est meilleur que Fred et il est meilleur que [Nemanja] Matic. Est-il meilleur que Lingard? Je suis meilleur que Lingard!

«Wayne Rooney est si bon, il peut toujours jouer dans cette équipe United.

«Il me rappelle Paul Scholes. Il était un joueur qui est entré dans la boîte, puis en vieillissant, il a dû baisser un peu plus et a commencé à être le meneur de jeu.

«Rooney peut le faire en un clin d’œil. Il améliorerait United à 100%. »

.