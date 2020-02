Comment la NBA a abordé «Renegade» et l’appropriation au All-Star Game

Pendant le NBA All-Star Game, une jeune fille nommée Jalaiah Harmon a exécuté une danse qu’elle a créée appelée «Renegade». La danse a été un succès viral, réalisée par d’innombrables célébrités, influenceurs Tik Tok et des gens ordinaires sur les plateformes de médias sociaux.

Cependant, les performances du jeu All-Star de Harmon ont été ajoutées tardivement au dossier. Le week-end des étoiles est un spectacle, il n’était donc pas surprenant que la NBA ait tenté de capitaliser sur l’engouement pour la danse. Mais la ligue a initialement invité plusieurs influenceurs blancs de Tik Tok – dont Charli D’Amelio et Addison Easterling, qui avaient popularisé la danse – dans le cadre des festivités. Harmon, qui est noir, était absent parmi les invités, et cette absence a suscité la colère en ligne.

Vendredi avant le week-end des étoiles, le rappeur K Camp, dont Harmon avait dansé la chanson, a tweeté une vidéo la remerciant d’avoir fait de sa chanson la plus grande du monde. Avant cela, il y avait eu un mouvement en ligne pour reconnaître Harmon comme le créateur de «Renegade». La NBA, en prévoyant de laisser Harmon hors du week-end, est rapidement devenue un autre exemple du problème d’appropriation. Il y avait une autre minorité, un jeune arrière, une créatrice féminine, qui s’est fait prendre son idée et en a profité, alors qu’elle était assise à la maison et regardait.

La situation peut sembler sans conséquence; il s’agit d’une danse, après tout. Les danses deviennent des folies puis disparaissent tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais la situation illustre également très clairement comment l’appropriation culturelle se produit et ce que ceux qui luttent contre elle souhaiteraient plutôt voir.

Souvent, la conversation d’appropriation est aplatie en une conversation sur la nature fluide de l’inspiration. L’argument qui nie l’existence de l’appropriation culturelle est que la libre circulation des idées est la base de la créativité. Les gens s’inspirent de tout et revendiquer une propriété stricte sur une idée, comme une danse, c’est exiger que les autres ne puissent pas l’imiter ou aller plus loin. C’est contre la nature de la créativité.

Mais cet argument est idéaliste et un leurre. C’est un recadrage de la conversation d’ignorer la nature du pouvoir qui est au cœur de tout argument sur l’appropriation. Revendiquer l’inspiration doit circuler librement entre tous, c’est penser que chacun a la même capacité à créer et à être récompensé pour sa créativité. C’est oublier les déséquilibres de pouvoir du monde matériel.

À Harmon, de nombreuses personnes ont reconnu un problème historique qui a été exacerbé par les médias sociaux, dans lequel les idées des minorités profitent à ceux qui en ont été «inspirés». Pendant ce temps, les individus qui ont créé l’idée s’estompent souvent dans l’obscurité. Dans certains cas, une idée rejetée ou diabolisée alors qu’elle était en possession exclusive des minorités sera alors célébrée lorsqu’elle leur sera retirée.

Dans un article de 2017, Teju Cole a écrit que l’appropriation n’est pas un problème de créativité, mais de justice:

«Mais prendre l’identité des autres, s’approprier ce qui leur appartient, est invasif et souvent violent. J’ai entendu des crédits défendus au motif que nous avons la responsabilité de nous raconter nos histoires et que nous devons être libres de le faire. C’est un argument séduisant mais imparfait. La responsabilité envers les histoires des autres est réelle et incontournable, mais cela ne signifie pas que l’appropriation est le moyen de satisfaire cette responsabilité. En fait, le contraire est vrai: raconter les histoires dans lesquelles nous sommes des complices étrangers doit être fait avec imagination et scepticisme. Cela pourrait nous obliger à ne pas renoncer à notre liberté, mais à privilégier la justice à la liberté. Il ne s’agit pas de prendre quelque chose qui appartient à quelqu’un d’autre et de le faire vous servir, mais plutôt de reconnaître que l’histoire est brutale et inachevée et de trouver un moyen, au sein de cette reconnaissance, de servir les dépossédés. »

Le mouvement pour Harmon n’a pas exigé que d’autres arrêtent de faire la danse, mais ils reconnaissent qui l’a créée pour qu’elle soit récompensée à juste titre. Harmon méritait que des opportunités s’ouvrent à elle comme elles l’avaient fait pour ceux qui avaient pris ce qu’elle avait fait. Plutôt que de se tordre la nature de la créativité, ceux qui ont défendu Harmon ont exigé que la jeune fille soit correctement placée au centre de l’engouement.

Il était encourageant de voir que la NBA a finalement décidé de reconnaître Harmon. L’emmener au All-Star Game et lui donner une chance de jouer l’aidera à profiter de la danse à l’avenir. Et la NBA n’a fait que reconnaître son rôle. Cela n’a rien enlevé à ceux qui sont inspirés par la danse, et le centrage de Harmon n’a pas empêché les influenceurs de profiter.

En fait, la danse a été élevée lorsqu’elle a pu le faire aux côtés de ces influenceurs. Tout ce qui a changé, c’est l’équilibre de l’échelle entre un créateur et ceux qui ont été influencés par elle. La relation a été établie davantage comme la version idéaliste de la créativité, plutôt que la version parasite qui prend trop souvent racine. La créativité et l’inspiration ont continué à coexister, mais d’une manière meilleure et plus juste.