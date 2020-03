Comment la NFL Free Agency affectera-t-elle le football fantastique?

Les premiers jours pleins d’action de la frénésie de dépenses d’agence gratuite de la NFL sont parmi les plus excitants du calendrier de la ligue. L’agence gratuite apporte le potentiel de changer le paysage concurrentiel de la NFL et peut transformer les habitants des caves en prétendants. Cela peut également affecter considérablement votre ligue fantastique en 2020. Que nous parlions du point d’atterrissage éventuel de Jameis Winston ou des stalwarts fantastiques uniformes comme Derrick Henry, Amari Cooper et Hunter Henry porteront la saison prochaine, les prochaines semaines pourraient provoquer un effet domino de mouvements qui créent des implications fantastiques de grande envergure.

Dans cet esprit, voici quelques-unes des lignes d’histoires fantastiques les plus importantes à surveiller lors du lancement de l’agence libre le 18 mars.

Le jeu des chaises musicales chez Quarterback

En ce qui concerne le vrai football, il y a de nombreuses raisons de douter qu’une équipe puisse toujours gagner avec Winston sous le centre. Le passeur de 26 ans est devenu le premier quart-arrière de l’histoire de la ligue à rejoindre le club 30-30 en 2019, lançant 33 touchés et 30 choix tout en menant Tampa Bay à un record de 7-9. Comme l’entraîneur-chef Bruce Arians l’a dit après que le choix de six pour sceller le match de Winston a mis fin à la saison de l’équipe: «Vous rentrez chez vous si vous menez la ligue en cadeaux. Vous n’allez jamais jouer en séries éliminatoires. ” Ce sentiment, qui, je suppose, est largement répandu parmi les entraîneurs et les front-office de la ligue, est la principale raison pour laquelle Winston peut se retrouver sans chaise lorsque la musique s’arrête dans les deux prochaines semaines.

En ce qui concerne le football fantastique, cependant, reléguer Winston au statut de sauvegarde serait une tragédie. Son gros bras, sa mémoire courte et sa mentalité de balle de héros fournissent l’alchimie parfaite pour l’or fantastique ― et où que Winston aille, des affaires de haut niveau suivent. Winston a lancé de nombreux choix, bien sûr, mais a également réussi les huitièmes verges en une seule saison de tous les temps de l’année dernière (5109), terminant comme QB2 tout en aidant à propulser Chris Godwin (WR2) et Mike Evans (WR4) au sommet. -quatre finitions dans les moyennes par match en PPR. C’est pourquoi, avec des hordes de managers de fantasy du monde entier, j’attendrai avec haleine pour savoir où l’ancien non. 1 choix global atterrit: Tampa Bay est le favori ― la familiarité et la continuité peuvent aller loin dans la position ― mais cela ne me dérangerait pas non plus de voir Winston dans un uniforme des Chargers en 2020. À LA, il pourrait alterner entre lancer des choix et toucher des roues pour Keenan Allen, Mike Williams, Austin Ekeler et Hunter Henry (s’il signe à Los Angeles). Les Panthers, remplis de capteurs de passes ascendantes à D.J. Moore, Curtis Samuel et Ian Thomas (oh, et ce gars de Christian McCaffrey) pourraient également être une destination de cheval noir, si Carolina choisissait de quitter Cam Newton.

Bien que Winston soit le grand nom de la fantaisie à suivre, une poignée d’autres débutants liés à la fantaisie pourraient être en mouvement cet intersaison. Drew Brees et Dak Prescott sont tous deux susceptibles de retourner respectivement chez les Saints et les Cowboys, mais Philip Rivers, qui a déménagé sa famille en Floride plus tôt cette année, est un candidat solide pour remplacer Winston à Tampa Bay si l’équipe quitte son titulaire. entrée. L’efficacité du vétéran de 38 ans a plongé l’année dernière, mais l’idée d’une renaissance en fin de carrière sous les Ariens – similaire à celle que nous avons vue de Carson Palmer en Arizona – est certainement intrigante. Les chuchotements reliant l’ancien appelant des Chargers à Indianapolis ont augmenté au cours des deux derniers mois. Les Colts ne se vantent pas de l’embarras des richesses aux postes de compétence, mais Rivers pourrait être une amélioration par rapport à Jacoby Brissett et fournir un coup de pouce fantastique à des joueurs comme T.Y. Hilton, Parris Campbell, Jack Doyle et une poignée d’autres jouent sous le chuchoteur QB Frank Reich et derrière l’une des meilleures lignes offensives de la ligue.

Ailleurs, le mandat de Tom Brady en tant que partant des Patriots pourrait prendre fin. Comme l’a dit Jeff Darlington d’ESPN sur le podcast d’Adam Schefter lundi, “je ne sais pas où il va jouer la saison prochaine, mais je serais très surpris” stupéfait, choqué, si vous voulez “si Tom se retrouve en Nouvelle-Angleterre.” Si Brady part, il aurait une chance de réhabiliter sa propre valeur de fantaisie, et peut-être de stimuler ceux de ses nouveaux attrapeurs de passes. Le bras de Brady n’est plus ce qu’il était et son efficacité a chuté en 2019, mais le vétéran a tranquillement terminé en tant que QB14 en 2019 tout en maîtrisant une attaque déficiente en talent. Il ne serait pas totalement surprenant qu’il remonte dans la zone QB1 bas de gamme en jouant pour les Chargers (où il lancerait à Allen, Williams, Austin Ekeler et peut-être Hunter Henry), les Raiders (avec Tyrell Williams, Darren Waller, Hunter Renfrow et peut-être un receveur de passes de recrue de haut niveau comme Jerry Jeudy ou CeeDee Lamb), ou même les Titans (avec AJ Brown, Corey Davis et Jonnu Smith).

Bien sûr, pour attirer Brady en agence libre, les Titans devraient transmettre Ryan Tannehill. Le vétéran de 31 ans semble presque parfaitement adapté au régime basé sur les courses du Tennessee, donc une réunion là-bas semble être le scénario le plus probable, mais Tannehill devrait avoir des prétendants après avoir ressuscité sa carrière la saison dernière. Tannehill, qui a aidé à débloquer A.J. Brown et classé troisième parmi les quarts-arrière en points fantastiques à partir de la semaine 7, pourrait avoir du sens pour les équipes à la recherche de compétitions sous le centre, comme les Bears, les Colts ou les Chargers. La même chose pourrait être dite pour les agents libres imminents comme Marcus Mariota et Teddy Bridgewater. Ajoutez des recrues entrantes comme Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Jordan Love et Justin Herbert dans l’équation, et il est clair qu’il y aura plus d’un de ces quarts-joueurs autonomes sans emploi de départ une fois la poussière retombée.

Quels dos coureurs obtiendront des aubaines?

L’histoire récente suggère que les équipes qui accordent des retours en arrière de gros contrats avec une garantie élevée le regrettent rapidement. Les Cardinals ne peuvent pratiquement pas réduire David Johnson (il a une charge de 16,2 millions de dollars) et il est peu probable que quelqu’un veuille échanger pour lui; les Falcons envisageraient de couper Devonta Freeman (qui vient avec un plafond de 6 millions de dollars); les 49ers n’ont obtenu aucun match de Jerick McKinnon après l’avoir signé pour un contrat de 30 millions de dollars sur quatre ans en 2018; les Rams ne peuvent probablement pas sortir de l’accord de Todd Gurley (qui a un plafond de 12,6 millions de dollars cette année) pour deux autres saisons; et les Jets semblaient avoir des remords de l’acheteur presque immédiatement après avoir encré Le’Veon Bell dans un contrat de 52,5 millions de dollars sur quatre ans au printemps dernier. Les Cowboys, quant à eux, sont à court d’espace pour les casquettes et pourraient perdre à la fois le coin vedette Byron Jones et le récepteur Amari Cooper en agence libre en partie à cause de leur décision de donner à Ezekiel Elliott un contrat de 90 millions de dollars sur six ans. Ces mouvements n’augurent rien de bon pour les perspectives d’agence libre des meilleurs coureurs Derrick Henry, Melvin Gordon et Kenyan Drake.

Henry vient de connaître une saison au cours de laquelle il a mené la ligue avec des portées (303), des verges au sol (1540) et des touchés (16) .Numéros qui, il y a encore quelques années, lui auraient presque garanti un record accord à long terme. Sur le marché actuel, je n’en suis pas si sûr; les équipes peuvent rechigner à la charge de travail d’Henry et s’inquiéter des blessures et de la régression, et cela n’aide pas qu’il devra rivaliser avec ce qui s’annonce comme un groupe de recrues très talentueux dans le prochain projet. Ce serait amusant de voir ce que Henry pourrait faire avec un uniforme de Steelers, de Lions, de Bills ou de Colts, mais il est difficile de savoir si l’une de ces équipes (ou d’autres) sera prête à débourser un contrat haut de gamme pour faire de lui une pièce maîtresse de leur offense. Je donnerais les meilleures chances que Henry revienne avec les Titans, peut-être sur l’étiquette de franchise ― et ce serait probablement le meilleur scénario pour lui en termes de fantaisie. Il serait probablement enfermé en première ronde fantastique en 2020 s’il reste au Tennessee.

Gordon est une autre star de la fantasy potentielle à surveiller dans les prochaines semaines. Après avoir tenu les quatre premiers matchs de la saison 2019, le coureur de 26 ans est revenu pour les 12 derniers matchs des Chargers et a terminé la saison avec 612 verges et huit touchés en se précipitant tout en ajoutant 42 captures et 296 verges et un autre score à travers le air. Il est peu probable qu’il obtienne le type d’accord haut de gamme qu’il recherchait lorsqu’il a tenu la saison dernière ― ironiquement, son remplaçant, Austin Ekeler, a obtenu son deuxième contrat en premier, mais un retour à Los Angeles, où il pourrait continuer à pelotonner avec Ekeler et gérer la majorité des portées de la ligne de but de l’équipe, le garderait fermement sur le radar de fantaisie. Il serait également intéressant de le voir jouer à Indianapolis, Tampa Bay ou peut-être Houston, entre autres équipes.

Enfin, gardez un œil sur le point d’atterrissage éventuel de l’agent libre des Cardinals, Kenyan Drake. Après avoir été échangé en Arizona au milieu de la saison dernière, il s’est précipité pour 643 verges et huit touchés tout en effectuant une moyenne de 5,2 verges par course dans les huit derniers matchs de sa nouvelle équipe, terminant comme PPR RB4 à partir de la semaine 9. Il s’est avéré être un excellent ajustement dans le schéma grand ouvert de Kliff Kingsbury, et à des fins fantastiques, un retour dans le désert pourrait lui donner l’occasion d’être un choix de fantaisie très élevé en 2020. Le seul obstacle à ce mariage fait au paradis , cependant, est le contrat de Johnson. Les Cardinals pourraient se garder de consacrer beaucoup plus d’argent à la position de porteur de ballon jusqu’à ce que Johnson quitte les livres. Les autres lions intrigants pour Drake incluent les Lions et les Faucons.

Les récepteurs larges vétérans méritent trop l’amour

Tout le monde est enthousiasmé par la prochaine classe de récepteurs débutants (comme ils devraient l’être), mais il y a une poignée de chasseurs de passes vétérans qui pourraient changer d’équipe en libre arbitre et affecter le paysage fantastique. Amari Cooper, 25 ans, est la tête d’affiche. Le récepteur finira très probablement à Dallas, mais avec des contraintes de plafond et des négociations contractuelles en cours avec Prescott qui pèsent sur la tête des Cowboys et limitent leurs options d’étiquette de franchise, il n’est pas inconcevable que Cooper puisse se retrouver dans un autre maillot cet automne. Le joueur autonome, qui a roulé en 79 passes pour 1189 verges et huit touchés en 2019 pour terminer en tant que WR10 dans les ligues PPR, a parcouru plus de 1000 verges en quatre de ses cinq dernières saisons et reste l’un des meilleurs coureurs de route. Il resterait une option fantastique de haut niveau à Dallas, mais ce serait vrai s’il jouait pour un bon nombre d’équipes. Les Eagles, Ravens et Colts ne sont que quelques-uns qui me viennent à l’esprit.

UN J. Le vert est un autre récepteur libre à surveiller. Le joueur de 31 ans est susceptible de rechercher un concurrent et conviendrait parfaitement à la Nouvelle-Angleterre, à Green Bay ou peut-être même à la Nouvelle-Orléans. Mais les Bengals auront la possibilité de franchiser la marque de leur star de longue date pour garder un vétéran go-to guy pour le présomptueux premier choix de l’équipe, le quart Joe Burrow. Le vert devrait être une option fantastique intrigante où qu’il atterrisse. Robby Anderson, le joueur autonome des Jets, pourrait être un autre produit phare dans cette classe d’agent libre peu profonde. Le speedster a terminé 2019 avec 52 captures pour 779 verges et cinq touchés et serait ouvert à un retour à New York. Je préfère le voir dans une attaque de dépassement d’octane plus élevée comme celle de Kansas City ou de l’Arizona, par exemple, qui ferait de lui l’un des récepteurs de sommeil les plus intrigants avant 2020.

Enfin, gardez un œil sur le smorgasbord d’anciens récepteurs de premier tour qui devraient arriver sur le marché. L’agent libre des Buccaneers Breshad Perriman est la tête d’affiche de ce groupe après avoir tourné en 36 balles pour 645 verges et six touchés la saison dernière (il était le WR3 en demi-PPR des semaines 13 à 17), et il aura la chance de suivre DeVante Parker en tant que vedette de la floraison tardive en 2020. Il sera rejoint par les Patriots Phillip Dorsett, Eagles ‘Nelson Agholor, Cowboys Tavon Austin et Vikings’ Laquon Treadwell sur le marché des agents libres.

Les extrémités serrées des grands noms pourraient bouger

Deux des huit meilleurs producteurs de fantasy en points PPR par match en 2019 pourraient se retrouver dans de nouvelles équipes en 2020. L’agent libre des Falcons Austin Hooper, qui a attrapé 75 passes pour 787 yards et six touchés en 13 matchs la saison dernière (pour terminer en tant que TE3 par match), devrait tester le marché des agents libres agent et il devrait susciter suffisamment d’intérêt pour se targuer d’Atlanta. Il conviendrait naturellement à une équipe comme les Packers, les Colts ou les Steelers, mais le point d’atterrissage sera un gros problème pour le jeune homme de 25 ans. Les gestionnaires de fantaisie peuvent se méfier d’attendre trop de Hooper dans un autre schéma: est-il un meneur de jeu de grande envergure qui peut créer lui-même, ou était-il le produit d’un système à Atlanta qui lui a fourni beaucoup de one-on -une situation et des décharges faciles en dessous? Je me penche vers ce dernier, mais dans une position fantaisiste peu profonde, Hooper est toujours susceptible d’être très demandé en brouillons fantastiques cet automne.

Hunter Henry, quant à lui, a une chance de rejoindre Travis Kelce, Zach Ertz et George Kittle en tant que l’un des joueurs de haut niveau à ce poste en 2020. L’agent libre des Chargers apporte un TE1 haut de gamme partout où il va comme un véritable décalage menace dans la zone rouge, et il apporte la capacité d’étirement des coutures partout ailleurs. On s’attend à ce que Henry se retrouve à Los Angeles by soit par extension ou par étiquette de franchise ― mais serait un ajustement théorique amusant avec les Patriots (ou là où Brady se retrouve) ou Packers. L’ailier serré de 25 ans a récolté 55 passes pour 652 et cinq touchés en 12 matchs l’an dernier.