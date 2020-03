Comment la nouvelle ABC changera-t-elle le fonctionnement de la NFL?

La NFL, plus que toute autre ligue, change avec chaque nouvelle convention collective. Rien au cours de la dernière décennie n’a affecté la façon dont les équipes ont construit plus qu’une clause dans l’accord de 2011 qui a réduit les salaires des meilleurs choix de draft, lançant une décennie de soi-disant quarts-rabais – de Russell Wilson à Patrick Mahomes – qui brillaient à la position la plus importante dans le sport pour le prix d’un secondeur assez moyen. Le football est un sport basé sur la valeur, et les équipes gagneront et perdront en fonction de la rapidité avec laquelle elles comprennent ce que l’ABC signifie pour le renforcement d’équipe.

Il y a une nouvelle CBA, et avec cela, des changements dans la façon dont les équipes paient et évaluent les joueurs. Dimanche, la NFLPA a annoncé que les joueurs avaient voté oui sur un accord proposé par une mince marge de 1019-959. Les changements immédiats comprennent deux autres matchs éliminatoires cette saison, un dans chaque conférence; augmente les salaires minimums dans tous les domaines (environ 60% des joueurs de la NFL ont des offres minimales); une augmentation d’un point de pourcentage pour les joueurs dans la répartition des revenus avec les propriétaires, maintenant jusqu’à 48%; aucune suspension pour marijuana; moins de pratiques rembourrées dans le camp d’entraînement (maintenant à 16, contre 28) et la possibilité pour la ligue d’ajouter un 17e match à partir de 2021.

Le vote met fin à un débat controversé d’un mois sur la question de savoir si les joueurs ont suffisamment gagné dans le nouveau contrat pour jouer un 17e match. Des superstars comme Aaron Rodgers, J.J. Watt et Russell Wilson ne le pensaient pas. Ben Watson, membre du comité exécutif de la NFLPA, a déclaré que les négociations étaient «litigieuses jusqu’à la dernière heure. Les hommes étaient fiancés. J’en suis fier. ” La sécurité des Packers Adrian Amos a déclaré que la NFL est «sur le point d’avoir des joueurs tirant une Kawhi ici», se référant à la gestion de la charge de style Kawhi Leonard une fois que la NFL passe à 17 matchs. C’est peut-être une exagération, mais il ne fait aucun doute que le sport changera avec l’ajout d’un jeu supplémentaire.

Au fil du temps, les équipes de football intelligentes battront toujours les idiotes. Apprendre comment fonctionne la nouvelle ABC et y trouver des avantages sera l’un des défis pour les meilleures équipes à l’avenir. Mais 2020 ne sera pas facile. Cette intersaison est en lice pour être l’une des plus étranges de l’histoire de la NFL. La dernière négociation de l’ABC en 2011 a entraîné un lock-out qui a duré pendant les activités intersaison, ce qui a repoussé le début de l’année de la ligue officielle en juillet, compressant toutes les transactions des vétérans en une période de quelques semaines. Cette intersaison, cependant, ne consiste pas simplement à condenser le calendrier de la ligue. La négociation de 2011 diffère de la négociation actuelle car elle a eu lieu un an plus tard dans le cycle de l’ABC, ce qui signifie qu’il n’y aurait pas eu de matchs si aucun accord n’avait été conclu. Le vote actuel a eu lieu un an avant l’expiration de l’accord, de sorte que les équipes auraient simplement joué sous l’ancienne CBA si elle avait été rejetée, limitant ainsi la menace d’un arrêt de travail. Jusqu’à ce que l’accord soit passé, les équipes devaient planifier deux mondes radicalement différents: sous l’ancienne CBA, par exemple, les équipes pouvaient étiqueter deux joueurs, ce qui signifie que les Cowboys pouvaient facilement garder le quart-arrière Dak Prescott et le receveur Amari Cooper. Désormais, ils ne peuvent marquer qu’un seul joueur. Les équipes qui négocieraient des accords à long terme auraient eu moins de certitude quant à un éventuel lock-out l’année prochaine, ou combien d’argent serait injecté dans le plafond salarial dans les saisons à venir.

Bref, personne ne savait rien. Au-delà des implications de l’esprit d’équipe, il convient de noter qu’il existe une pandémie mondiale qui a provoqué des perturbations massives dans le monde entier et a laissé la NFL en pause dans des domaines clés de ses activités. La plupart des équipes ont ordonné à leur personnel de travailler à distance et ont interrompu les voyages en avion. Les journées pro des recrues sont annulées, ainsi que les réunions annuelles des propriétaires de la ligue prévues plus tard ce mois-ci. Le repêchage de la NFL, qui doit débuter le 23 avril à Las Vegas, ne semble pas avoir lieu sous sa forme habituelle avec une foule énorme avec des prospects de haut vol et des représentants de toutes les équipes présentes. L’agence gratuite, qui devrait commencer cette semaine, n’a pas encore été repoussée, mais les équipes sont toujours confrontées à des obstacles logistiques: les joueurs ne pouvaient pas subir les examens médicaux d’équipe comme d’habitude avec des voyages en avion limités et des installations fermées.

Mais les équipes peuvent commencer à construire leurs listes en sachant sous quel ensemble de règles elles opèrent: Quelques heures après l’annonce de la nouvelle CBA, les Ravens ont accepté d’envoyer un choix de cinquième ronde à Jacksonville pour le joueur de ligne défensif vedette Calais Campbell. Les ESPOIRS, selon ESPN, “travaillaient dur” sur un accord avec le quart-arrière Ryan Tannehill dans les heures qui ont suivi le vote. Peu de temps après, un accord a été conclu. Plus de mouvements sont attendus dimanche et au début de cette semaine. Comme l’a écrit Mike Sando de The Athletic la semaine dernière, sans une nouvelle CBA, les gros dépensiers comme les Falcons, les Steelers et les Vikings seraient «menottés» s’ils devaient opérer en vertu de l’accord actuel en raison de leur manque d’espace. La situation du plafond pour ces équipes reste serrée – le conseil de gestion de la NFL a déclaré aux équipes peu de temps après l’annonce de l’accord que le plafond salarial serait de 198,2 millions de dollars en 2020, 10 millions de plus que la saison dernière – mais, à tout le moins, ces équipes ont une clarté sur les augmentations futures du plafond et savoir ce qu’ils peuvent en faire.

Alors, qui en profite? À l’heure actuelle, la ligue peut apporter sa nouvelle sécurité du travail aux réseaux de télévision alors qu’elle tente de conclure des milliards de dollars en nouvelles offres télévisées. Une fois que cela se produit, plus d’argent sera transféré aux joueurs. Ils recevront 48 pour cent de l’argent de la télévision en ce moment, et cela pourrait augmenter de moitié d’un point de pourcentage avec des “kickers médiatiques” si les transactions de radiodiffusion augmentaient de 60 pour cent. La part des revenus des joueurs pourrait atteindre 48,8% si les revenus de la télévision augmentaient de 120%, mais c’est un objectif noble. Même face à l’incertitude économique, les transactions télévisées augmenteront probablement de manière exponentielle, car le football est de loin le réseau immobilier le plus précieux. Cela augmentera la tarte globale et rendra les stars qui négocient des accords dans la prochaine demi-décennie remarquablement riches. Des stars comme Prescott savent que d’énormes pics d’argent télévisuel viennent augmenter le plafond et peuvent négocier en conséquence. Il a misé sur lui-même pour atteindre la fin de son contrat, et même s’il est susceptible d’être franchisé cette saison, il opérera dans un marché avec des équipes qui auront beaucoup plus d’argent à dépenser. Mahomes, qui est probablement le joueur le plus utile dans le sport après la victoire du Chief Bowl au Super Bowl, négociera avec le vent dans le dos une fois que la NFL négociera ses nouveaux accords télévisés. Mais surtout, les structures contractuelles empêchant les joueurs d’avoir une véritable libre circulation restent en place. L’étiquette de franchise – peut-être le plus grand détriment pour les superstars obtenant leur vraie valeur – est inchangée. En théorie, les équipes peuvent contrôler les choix de première ronde pendant les huit premières années de leur carrière. Donc, alors que Mahomes établira probablement une nouvelle norme avec son prochain contrat, il est toujours difficile pour lui d’atteindre le libre arbitre, ce qui fait baisser le montant de ce qu’il gagne.

La question de savoir si les gains des joueurs dans ce nouveau contrat sont suffisants pour ajouter un 17e match et deux matchs éliminatoires supplémentaires est toujours une question de débat. Eric Ebron a déclaré: «Je ne peux pas croire que nous ayons accepté cela lol. Nous ne pouvons jouer à ce jeu que si longtemps et vous ne vouliez pas tout ce que nous pourrions en tirer? Smfh. 2030, vous ferez mieux. ” Bills s’attaque à LaAdrian Waddle, a déclaré que l’ABC est le «plus gros L que j’ai pris depuis le Super Bowl 52», qu’il a perdu en tant que membre des Patriots. Le parieur des saints Thomas Morstead, quant à lui, a suggéré que la pandémie mondiale de COVID-19 et les retombées économiques qui l’accompagnent devraient renforcer les arguments en faveur de l’ABC, car les joueurs ont désormais la certitude dans un «climat incertain».

La star des Patriots, Stephon Gilmore, a déclaré qu’il devrait augmenter la quantité de massages qu’il reçoit de quatre par semaine à six.

Les équipes devront se préparer différemment avec une équipe éliminatoire supplémentaire par conférence. Ceux qui pensent qu’ils sont proches d’une place en séries éliminatoires peuvent aborder leurs mouvements pendant l’intersaison ou la date limite de la mi-saison, différemment. N’oubliez pas que des équipes comme les Patriots dirigés par Matt Cassel en 2008 et les Bears 2012 auraient fait les séries éliminatoires sous cette nouvelle structure. Cela changera beaucoup le sport.

Bien sûr, tout changera beaucoup; c’est ce qui se passe lorsque la NFL met en œuvre une nouvelle CBA. Les équipes auront probablement du mal avec la diminution du temps de pratique, tout comme elles l’ont fait au début du dernier deal. Les équipes intelligentes devront définir le marché à quoi ressemble une bonne affaire avec un afflux d’espace de plafond et de trésorerie. L’intersaison commence essentiellement maintenant, et nous sommes sur le point de découvrir à quoi ressemble 2020 et au-delà.