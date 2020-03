Comment la nouvelle CBA affecte la NFL

Photo de Rich Graessle / Icon Sportswire via .

Analyse de l’influence de l’accord sur le calendrier, les salaires, etc.

Après 10 mois de négociations, la NFL Players Association a approuvé une nouvelle convention collective, qui administrera ses relations avec la ligue pour les 11 prochaines années. Nous clarifions ce que l’accord implique, y compris une augmentation du salaire minimum des joueurs, un match supplémentaire en saison régulière, une limite d’entraînement rembourrée et bien plus encore (0:35). Ensuite, nous discutons du commerce des Ravens pour Calais Campbell, et de l’extension de Ryan Tannehill avec les Titans (13:50).

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS