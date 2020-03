Comment la nouvelle CBA de la NFL pourrait façonner l’agence gratuite 2020

Eh bien, c’est officiel. La NFL Players Association a voté de justesse pour approuver une nouvelle convention collective qui se poursuivra jusqu’en 2030, et la ligue entre maintenant dans une période de changement spectaculaire. Cet accord comprend de nombreuses ramifications générales pour la NFL, y compris l’option pour une saison régulière de 17 matchs (à partir de 2021), un champ de séries éliminatoires de 14 équipes, une augmentation de la part des revenus pour les joueurs, des tailles d’alignement élargies et des entraînements escouades et une politique de dépistage des drogues mise à jour. Cependant, avec le début de l’agence libre, cette semaine ou plus tard, si la NFL décide de reporter le début de l’année de la ligue, la nouvelle CBA pourrait également avoir un impact radical sur la façon dont les équipes abordent le marché des joueurs de 2020.

De nombreuses conséquences de la ratification de l’accord découlent du fait que 2020 n’est plus la dernière année de l’ABC existante. Plusieurs règles spéciales ont été définies pour entrer en vigueur cette saison, y compris les équipes ayant le droit d’utiliser à la fois les étiquettes de franchise et de transition au cours de la même année. Maintenant que cette option a disparu, des équipes comme les Cowboys et les Titans doivent ajuster leurs plans d’intersaison. En vertu des anciennes dispositions, Dallas aurait pu utiliser son étiquette de franchise sur le quart Dak Prescott et l’étiquette de transition sur le récepteur Amari Cooper. Même si le tag de transition aurait permis à d’autres équipes de négocier avec Cooper, Dallas aurait eu le droit de correspondre à n’importe quelle offre, ce qui aurait finalement déprimé son marché. Maintenant, si Dallas ne peut pas négocier un accord à long terme avec Prescott avant le début de l’année de championnat, Cooper deviendra un agent libre et probablement de l’argent en grand temps.

Une situation similaire se déroule dans le Tennessee, qui est entré en jeu ce week-end avec le quart-arrière Ryan Tannehill et le porteur de ballon Derrick Henry qui devraient frapper le marché libre. Quelques heures après les nouvelles de l’ABC dimanche, les Titans ont accordé à Tannehill un contrat de 118 millions de dollars sur quatre ans – avec 91 millions de dollars de garanties – alors qu’ils se préparent probablement à utiliser l’étiquette de franchise sur le champion de la ligue 2019.

Une autre faille étrange fermée par le vote de ce week-end est la règle des 30%, initialement mise en place pour limiter la gymnastique au plafond salarial sur les contrats qui s’étendent au-delà de la dernière année de l’ABC existante. La règle stipulait qu ‘«aucun contrat de joueur de la NFL s’étendant sur une saison au-delà de l’année de la ligue finale ne peut prévoir une augmentation annuelle du salaire … de plus de 30% du salaire prévu pour l’année de la ligue finale, par an, la saison après la dernière année de la ligue ou au cours d’une saison ultérieure couverte par le contrat de joueur. » En termes simples, cela signifie que tout joueur qui a signé une prolongation de plusieurs années cette intersaison ne pouvait pas avoir un salaire de 2021 supérieur de 30% à son chiffre de 2020. Par exemple, une personne qui a signé une prolongation avec un salaire de 12 millions de dollars en 2020 n’aurait pas pu avoir un salaire supérieur à 15,6 millions de dollars en 2021.

Cette restriction n’étant plus en place, les équipes seront en mesure de structurer considérablement les contrats de ce ballon dans les années à venir. Imaginons qu’une équipe comme les Falcons, qui ne disposerait que de quelques millions de dollars d’espace de plafond, veuille courir contre la cible commerciale Yannick Ngakoue. Atlanta pourrait théoriquement structurer un nouvel accord pour Ngakoue qui s’accompagne d’un plafond de 5 millions de dollars en 2020 avant d’exploser à 25 millions de dollars en 2021, lorsque la part des revenus de la ligue qui reviendra aux joueurs passera de 47% à 48 (et peut-être plus) à 48,5, avec le kicker des médias qui entrerait en jeu si la ligue signe un nouveau contrat de télévision dans l’intervalle).

Cette flexibilité permettra à davantage d’équipes d’être actives au cours de la prochaine période d’agence libre. La ligue a annoncé dimanche que le plafond de 2020 se fixerait à environ 198,2 millions de dollars, soit environ 10 millions de plus que la saison dernière. Bien que cette hausse soit plus petite que ce à quoi on s’attendait et n’entraînera probablement pas beaucoup plus de dépenses d’agent libre pour le plafond de cette année (l’augmentation approuvée par l’ABC des salaires minimums de la ligue de 510 000 $ à 610 000 $ pour les joueurs avec moins d’un an d’expérience représentera plus de 3 millions de dollars de ce total), la nouvelle réalité financière devrait motiver les équipes à se diriger vers ce marché avec des plans pour allouer plus d’argent contre leurs futurs plafonds.

Prenez les saints et les patriotes, qui tentent tous les deux de conclure des accords avec des quarts vieillissants qui pourraient être intéressés par des accords d’une année à l’autre. Avant l’adoption de cette CBA, certaines lignes directrices auraient rendu difficile pour les équipes de clouer les années fictives à la fin des accords d’un an de facto afin de répartir au prorata de l’argent sur leurs futurs plafonds. Ces structures sont maintenant devenues plus acceptables et pourraient ouvrir la voie à un retour de Tom Brady en Nouvelle-Angleterre et à Drew Brees pour rejoindre une organisation qui a récemment favorisé de tels accords.

La Nouvelle-Orléans est connue pour avoir repoussé ses obligations financières à l’avenir. Sean Payton, qui dispose d’un pouvoir personnel important, et le front office des Saints traitent essentiellement leur plafond salarial comme j’ai traité ma première carte de crédit, donnant un coup de pied dans la rue et laissant les factures pour un autre jour. Toutes les équipes n’adopteront pas rapidement cette ligne de pensée, mais la nouvelle CBA pourrait pousser les choses dans cette direction. Les équipes qui semblaient avoir des ressources limitées ont soudainement le potentiel de devenir de véritables acteurs de la libre agence en manipulant le plafond et en reportant certaines de leurs obligations financières jusqu’à ce que le plafond fasse un bond en 2021. Ce n’est pas un hasard si une vague de transactions est arrivée peu de temps après les nouvelles de l’ABC ont éclaté. Les Ravens – qui sont entrés ce week-end avec seulement 16 millions de dollars d’espace de plafond prévu après le rachat du franchiseur Matt Judon – ont dû se sentir plus à l’aise pour négocier un commerce pour Calais Campbell maintenant que le paysage financier a commencé à prendre forme. Le joueur de ligne défensif All-Pro, âgé de 33 ans, serait en train de finaliser un contrat de 27 millions de dollars sur deux ans après avoir été acquis des Jaguars. Ne soyez pas surpris si cela a atteint un plafond faible en 2020 avec plus de back -load en 2021.

Un autre changement résultant du nouvel accord est que les réductions postérieures au 1er juin sont désormais disponibles pour les équipes, ce qui n’aurait pas été le cas au cours de la dernière année de l’accord existant. Les versions postérieures au 1er juin permettent aux équipes de répartir le montant d’argent mort résultant de la suppression d’un joueur sur plusieurs années. Cette option met beaucoup plus de joueurs à risque de devenir des victimes de la casquette, et pourrait par conséquent entraîner des équipes plus surprenantes dans la mêlée d’agence libre.

Chaque fois que le terrain financier de la NFL change, les équipes prennent le temps de s’adapter à la nouvelle topographie de la ligue. Et tandis que la demande d’agents libres d’élite tels que Cooper, Ngakoue et d’autres reflètera probablement le marché tel qu’il existe actuellement, les équipes qui sont agressives pendant cette intersaison pourraient en bénéficier grandement sur la route. Les cadres intelligents qui peuvent convaincre leurs propriétaires de libérer plus d’argent qu’ils n’auraient pu le faire seront en mesure de conclure des accords pour 2020 qui deviennent des aubaines. Le nouveau monde de la ligue est à nos portes et ceux qui s’adaptent rapidement pourraient prospérer.