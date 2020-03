Comment la saison suspendue de la NBA affectera ses meilleures équipes

Avant que la portée accélérée et troublante de Covid-19 ne donne l’impression que la vie de tous les jours était suspendue à un fil, la NBA était un tissu conjonctif pour des millions de personnes qui traitaient n’importe quelle série de jeux de nuit au hasard dans le cadre de leur routine quotidienne et le moyen le plus fiable de préoccupent les zones du cerveau qui pourraient autrement être angoissées ou stressées.

Mon médecin m’a demandé de m’auto-mettre en quarantaine pendant au moins 14 jours après être entré en contact avec Rudy Gobert et Donovan Mitchell au Madison Square Garden au début du mois. En fait, tester pour le coronavirus n’est pas une option, donc je me suis logé dans mon appartement, écrivant, podcastant, lisant des livres (une nouvelle copie du classique de David Halberstam, The Breaks of the Game, était assise sur ma table de nuit depuis le passé quelques semaines), et, pour ma propre raison, voler des promenades solitaires rapides dans mon quartier de Brooklyn. J’ai également réfléchi à ce que tout cela signifie pour la NBA, dans un monde où la frontière entre le temporaire et le permanent s’estompe d’heure en heure.

Aussi trivial que cela puisse paraître, avec la saison en cours de la ligue sur le point d’être annulée, il existe de nombreuses conséquences à long terme sans rapport avec l’épidémiologie. Pour certains, réfléchir à ce qui peut ou non se produire dans quelques mois est une distraction précieuse. Tout cela est déroutant à une échelle sans précédent, et, franchement, la spéculation à goutte lente sur la façon dont une équipe de la NBA se penchera de l’autre côté d’une telle turbulence est presque pacifique; un moyen de rendre tout aussi normal que possible.

Avec tout cela à l’esprit, voici quelques implications théoriques et flottantes pour quelques équipes différentes, que la saison soit annulée demain ou reportée jusqu’à ce qu’elle se termine normalement.

Milwaukee Bucks

Si les séries éliminatoires sont abandonnées, aucune bonne équipe ne sera jetée dans un état d’incertitude plus radical que Milwaukee. Toute l’année, ils ont été le nouveau boogeyman de la NBA, écrasant 29 autres équipes avec une férocité presque historique. Mais les Bucks avaient également des questions auxquelles on ne pouvait répondre que lors des séries éliminatoires, lorsque nous verrions enfin comment leur système et leur rotation réussis, bien que rigides, se traduiraient, s’ils auraient besoin d’un autre meneur de jeu, si Eric Bledsoe se fondait dans une flaque d’eau, etc. .

Lié à ces sujets sur le terrain est l’avenir de Giannis Antetokounmpo. Pas de séries éliminatoires signifie que Antetokounmpo se verrait refuser une opportunité d’apprendre des informations essentielles sur le potentiel de championnat de son équipe avant de lui offrir une extension super-max pendant l’intersaison. Si, en l’absence de savoir jusqu’où ses Bucks auraient pu aller en séries éliminatoires, Antetokounmpo refuse l’offre et dit au directeur général des Bucks, Jon Horst, qu’il veut jouer la dernière année de son contrat actuel, puis jouer les choses à l’oreille, comment Milwaukee va-t-il réagir?

Antetokounmpo est le type exact de joueur de franchise qui mérite de parier sur la ferme. L’échanger ne serait pas sur la table à moins qu’il ne le demande. Mais plusieurs équipes – sur des marchés plus grands, avec plus de ressources et des pièces complémentaires attrayantes – auront un espace maximum de cap en 2021 et une opportunité de le vendre sur leur vision. Perdre Antetokounmpo pour rien effacerait une franchise construite autour de sa capacité générationnelle.

L’avenir économique de la NBA peut changer la façon dont les joueurs et les propriétaires voient les contrats à long terme de plusieurs millions de dollars dans leur ensemble, mais en fonction de la façon dont nous voyons actuellement les choses, aucune équipe n’était plus impatiente de participer aux séries éliminatoires que Milwaukee, et aucune équipe n’a de meilleurs espoirs ils sont toujours joués, que ce soit dans des arènes vides, des installations d’entraînement ou des aires de jeux noires.

Boston Celtics

Relativement parlant, les Celtics sont en forme décente si plus aucun match n’est joué cette saison. Ils sont jeunes, et l’émergence de Jayson Tatum en tant que (au moins) joueur du top 15 au cours des deux derniers mois a permis d’établir une hiérarchie claire. L’incertitude financière soudaine de la ligue garantit que Gordon Hayward acceptera son contrat. Rien n’est garanti en NBA, mais cette équipe devrait avoir autant de continuité haut de gamme que n’importe quel concurrent l’année prochaine. Si les jeux reprennent dans quelques mois, c’est le moment critique pour le genou de Kemba Walker de se remettre de tout ce qui l’a dérangé.

filets de Brooklyn

Rappelez-vous quand Kenny Atkison a été licencié il y a 19 ans? Eh bien, avant même que cela se produise, l’année de césure de Brooklyn était une catastrophe totale. Kyrie Irving a subi une opération de l’épaule de fin de saison le 3 mars, et malgré les prouesses de pointage astucieuses de Caris LeVert et la capacité pseudo-étoile de Spencer Dinwiddie une nuit donnée, les Nets dérapaient dans une scie buzzsaw, peu importe qui ils ont joué au premier tour. .

Plus tôt cette semaine, Kevin Durant et trois de ses coéquipiers ont été testés positifs pour le coronavirus, plaçant fermement les athlètes professionnels dans un rôle important qu’ils ont dû remplir: des avant-gardes qui peuvent faire connaître et même un minimum d’espoir sur une maladie qui pourrait très bien paralyser chaque élément de la vie telle que nous la connaissions.

Dans un monde où ces quatre joueurs récupèrent – ainsi que tous les autres joueurs qui se montrent positifs dans les semaines et les mois à venir – et où les matchs reprennent, le retard pourrait avoir la moindre des doublures d’argent liées au basket-ball.

Indépendamment de ce que le partenaire commercial de Durant, Rich Kleiman, a à dire à la mi-mars, si les éliminatoires de la NBA reprennent en juillet et Durant est suffisamment sain pour concourir, sachant que l’année suivante ne commencera pas avant Noël, il est difficile de l’imaginer non envie de le faire. Cela ne signifie pas que Brooklyn serait considéré comme un favori pour sortir de l’Est, mais si Durant est en mesure de contribuer pendant 30 minutes par nuit, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas contrarier les Raptors de Toronto lors de la première manche.

L’effet d’entraînement de la simple présence de Durant sur tout le monde est énorme. Son talent de tous les temps l’emporte sur le pouvoir de la continuité et de la cohésion. Lancez-lui le ballon au quatrième quart et écartez-vous. Avec Dinwiddie, LeVert et Joe Harris également sur le terrain, garder l’offensive de Brooklyn serait angoissant.

Comme Rudy Gay me l’a dit lors d’une conversation sur la valeur de la chimie plus tôt cette année: “Ce serait difficile de ne pas pouvoir jouer avec quelqu’un comme Kevin Durant.”

Philadelphia 76ers

Il est toujours difficile de lire sur l’équipe la plus décevante de cette année. Même si la saison revient, leurs pièces ne rentreront toujours pas. Al Horford ne sera pas plus jeune, n’aura pas une libération plus rapide sur son tir à trois points, ou aura l’air plus à l’aise en tant que cinquième option dans l’alignement de départ de Philadelphie – en supposant qu’il ne sortira pas du banc.

Mais la question plus large entoure Ben Simmons. Si, en juin, toutes les inquiétudes concernant son mal de dos ont disparu et que Joel Embiid se présente miraculeusement au centre d’entraînement en forme, le plafond de cette équipe pourrait se rapprocher de son niveau d’octobre. Une étincelle d’optimisme sera liée aux Sixers pour la première fois depuis longtemps.

Utah Jazz

Que les matchs soient joués ou non, le Jazz sera accueilli par deux décisions sismiques peu de temps après la reprise du calendrier NBA. Gobert et Mitchell sont tous deux admissibles à des prolongations de contrat pendant l’intersaison. Mitchell est un verrou pour recevoir une offre maximale, mais Gobert, qui s’est qualifié pour le supermax lorsqu’il a fait une équipe All-NBA l’année dernière, est dans une situation différente.

Toutes les données collectées pendant les séries éliminatoires seraient un facteur critique ici, et si l’Utah est privé d’une chance de voir comment Gobert aurait performé dans ce cadre avec Mike Conley et Bojan Bogdanovic intégrés dans leur système, comment aborderaient-ils tout cela? En d’autres termes, si Gobert – qui aura 28 ans en juin et vient de former sa première équipe d’étoiles – attend le supermax, comment se passeront les négociations? Pour ne rien dire de l’état de sa relation avec Mitchell – une variable qui est évidemment importante et inconnue pour le moment – le Jazz ne veut probablement pas investir un morceau sain d’une casquette tombante chez quelqu’un qui touche à peine le ballon.

Aussi douloureux que cela puisse être vu, ils se voyaient clairement comme un prétendant au titre avant le début de la saison, le Jazz pourrait prendre du recul pour leur santé à long terme, en faisant des emplettes Gobert, en laissant Conley marcher en libre agence, et puis reconstruction autour de Mitchell. Cela ou ils arriveront à une sorte d’accord avec leur centre de franchise qui est bien en deçà du maximum et continueront comme la franchise astucieuse qu’ils sont.

Houston Rockets

Si la saison ne revient pas, alors Mike D’Antoni a probablement entraîné son dernier match à Houston. Daryl Morey n’est peut-être pas non plus celui qui embauche son remplaçant. Et sans preuve tangible de la façon dont leur stratégie de petit ballon fonctionnerait dans les séries éliminatoires, PJ Tucker, Eric Gordon, Robert Covington et tous les autres Rocket non nommés James Harden ou Russell Westbrook se retrouveraient immédiatement dans des rumeurs commerciales.

Cependant, si cette saison revient, peu ou pas d’équipes bénéficieront davantage de la pause prolongée. La taxe que Houston paie avec son style de jeu physiquement épuisant sera moins abrupte si Tucker, Harden et Westbrook ont ​​plusieurs mois de repos pour recharger leurs batteries et se lancer dans la course à la poursuite de leur premier titre.

Golden State Warriors

Steph Curry est revenu d’une opération à la main peu de temps avant la pause, mais les Warriors sont trop en retard au classement pour que la santé de Klay Thompson soit importante, qu’il soit prêt à partir en juin ou non. Voici un autre angle, cependant: qu’advient-il de leur choix de brouillon?

En supposant que les guerriers cherchent à déplacer cet atout pour une contribution plus avantageuse à un moment donné avant le repêchage, comment l’absence de March Madness, la moissonneuse-batteuse et toutes les autres façons annuelles pour les équipes d’étudier les perspectives ont-elles un impact sur la façon dont ces équipes apprécient les choix dans la piscine de cette année? Sans joueur de changement de franchise évident et sans possibilité pour quiconque d’améliorer la façon dont ils sont perçus par les évaluateurs, le premier choix global de cette année est-il le moins important de l’histoire récente de la NBA? Et si les Warriors l’obtiennent, connaissant leur situation inhabituelle pour une équipe dans ce type de poste, que feront-ils?

les Lakers de Los Angeles

Los Angeles Clippers

Depuis que Kawhi Leonard a choisi les Los Angeles Clippers plutôt que les Los Angeles Lakers, le monde du basket-ball se préparait à une confrontation entre ces deux équipes. Excuses aux Bucks, Rockets, Celtics et Raptors, mais une série éliminatoire qui ne quitte pas Staples Center a toujours été l’intrigue secondaire la plus importante de la saison.

S’il ne revient pas, les deux franchises sont des perdants énormes. Chacun s’est attaché à nos jours. Tous leurs choix de repêchage et de jeunes talents intrigants se trouvent maintenant à Oklahoma City et à la Nouvelle-Orléans. LeBron James a 35 ans. Leonard et Paul George sont au milieu de leurs primes respectives mais peuvent devenir des agents libres sans restriction en 2021.

Priver les deux équipes de l’opportunité de capitaliser sur la quantité de talents qu’elles ont compilés ici et maintenant pourrait écraser le basket-ball à Los Angeles, même si Anthony Davis re-signe un contrat de cinq ans avec les Lakers cette saison morte (qui , comme tout le reste du monde en ce moment, est loin d’être une chose sûre).