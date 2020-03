Comment la suspension de la Liga affecterait financièrement Barcelone selon un expert économique

Roberto Bayón, connu pour avoir partagé des chiffres du football espagnol sur son profil Twitter, a comparé l’impact sur les pertes qu’il estime que le coronavirus peut avoir dans deux cas aussi différents que ceux du Barça et des armuriers.

Le FC Barcelone est le club avec les revenus les plus élevés du monde, ce qui devrait se traduire par une plus grande capacité de solvabilité, mais sa masse salariale élevée l’empêche de pouvoir se comparer au niveau de la taille avec d’autres grandes entités qui gagnent moins. De son côté, Eibar a un budget assez faible pour ce qui est la moyenne de la Liga, c’est pourquoi deux points opposés rendent la comparaison assez intéressante.

La question des conséquences économiques pour les équipes de football d’une éventuelle suspension de la Liga dans laquelle une telle équipe n’était pas très prévoyante, de sa gravité économique ou d’autres commentaires partisans est résumée.

Leurs données, mentionnées dans un fil et résumées dans le tableau suivant, permettent de voir le grand nombre de pertes de celles de Barcelone, proportionnellement au-dessus d’Eibar. Le fait de jouer en Ligue des champions, les dépenses importantes des supporters qui se rendent au stade le jour du match ou dans le magasin du club et les parrainages sont quelques-uns des aspects dans lesquels la gravité de la question se reflète le plus:

Je veux direFC BARCELONESD EIBARLALIGA LOCKER 15M 0,1M CHAMPIONS LOCKER 8M 0M FRIENDLY 15M 0M ou peu HOSPITALITÉ (activités) 6M Peu d’abonnés et de partenaires 18M 0,3M OPÉRATION DES INSTALLATIONS 50M 0M ou peu REVENU TV LALIGA 45M 15M CHAMPIONS TV REVENU 35M 0M CLUB SHOP 40M 0.1M COMMANDITES 70M 1MTOTAL302M16,6 M ” et crête ”

Les chiffres estimés par Roberto Bayón laissent dans plus de 300 millions de pertes ce qu’il croit que l’entité catalane pourrait avoir en raison de la panne du Coronavirus, tandis que ceux d’Ipurua les laissent vers 17 ans, car il faudrait déterminer exactement combien il est le “petit” qu’il mentionne dans diverses sections.

La dernière chose à garder à l’esprit pour comprendre ces chiffres est le budget des deux équipes pour l’année en cours. Barcelone a présenté à ses partenaires en septembre un budget d’un peu plus de 1 000 millions de dollars, les pertes représentent donc environ 33%. Eibar, quant à lui, a approuvé un budget d’environ 53 millions d’euros en début de saison, donc les pertes seraient également de l’ordre de 33%.

Deux cas opposés en termes de puissance économique, mais qui, en termes de pourcentage, seront affectés de la même manière. La différence est que Barcelone a un montant de dépenses plus élevé et un «train de vie» beaucoup plus risqué. Les avantages que Barcelone a calculé pour obtenir cette saison n’étaient que de 11 millions, tandis qu’Eibar a calculé environ 20 millions. Cela signifie que l’équipe d’armuriers n’aurait pas à entrer dans le rouge, même si cela embarrasserait sérieusement sa planification sportive pour la prochaine campagne, tandis que les Catalans ajouteraient plus d’essence au feu de la dette active qui se situe actuellement à 217,2 millions d’euros.

La baisse obligatoire de 70% des salaires à laquelle la directive culé a contraint tous ses salariés est sans aucun doute conditionnée par ces données. Barcelone dépense 469 666 en salaires annuels, ce serait donc une économie 328.7662 euros. Le même qu’il perdrait en raison de la suspension du championnat.

