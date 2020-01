Comment la table de Premier League pourrait changer ce week-end avec SEPT clubs menacés par la zone de relégation

Liverpool pourrait s’enfuir avec le titre de Premier League, mais les choses sont loin d’être réglées à l’autre bout du tableau.

Autant que SEPT clubs sont confrontés à la perspective de se retrouver dans les lieux de relégation ce week-end.

Même Brighton, qui occupe actuellement le 14e rang et qui a bien réussi sous Graham Potter, pourrait se retrouver dans la zone de largage d’ici lundi.

Liverpool ouvre la voie

Il y a quelques vrais six points ce week-end alors que la bataille de relégation s’intensifie.

Brighton affronte Aston Villa, tandis que Norwich, hôte de Bournemouth, dans un match que les deux clubs doivent tout simplement gagner.

En utilisant les données de sportsvisualized.com, nous avons examiné où chaque club pourrait se retrouver après la prochaine série de rencontres…

20. Norwich

Position la plus haute possible: 20

Position la plus basse possible: 20

19. Bournemouth

Position la plus haute possible: 16

Position la plus basse possible: 19

Bournemouth a de sérieux ennuis

18. Aston Villa

Position la plus haute possible: 14

Position la plus basse possible: 19

17. Watford

Position la plus haute possible: 14

Position la plus basse possible: 19

16. West Ham

Position la plus haute possible: 14

Position la plus basse possible: 19

David Moyes doit de nouveau guider West Ham vers la sécurité

15: Burnley

Position la plus haute possible: 13

Position la plus basse possible: 18

14. Brighton

Position la plus haute possible: 13

Position la plus basse possible: 18

13. Newcastle

Position la plus haute possible: 9

Position la plus basse possible: 15

Southampton vole en ce moment

12. Southampton

Position la plus haute possible: 7

Position la plus basse possible: 13

11. Everton

Position la plus haute possible: 7

Position la plus basse possible: 13

10. Arsenal

Position la plus haute possible: 7

Position la plus basse possible: 13

. – Contributeur

Les performances se sont améliorées à l’arsenal sous Arteta

9. Crystal Palace

Position la plus haute possible: 6

Position la plus basse possible: 13

8. Tottenham

Position la plus haute possible: 6

Position la plus basse possible: 12

7. Loups

Position la plus haute possible: 5

Position la plus basse possible: 12

. ou concédants de licence

Les loups chercheront à continuer leur charge sur les quatre premiers

6. Sheffield United

Position la plus haute possible: 5

Position la plus basse possible: 9

5. Manchester United

Position la plus haute possible: 5

Position la plus basse possible: 7

4. Chelsea

Position la plus haute possible: 4

Position la plus basse possible: 4

. – Contributeur

Chelsea sera quatrième, quoi qu’il arrive ce week-end

3. Leicester

Position la plus haute possible: 2

Position la plus basse possible: 3

2. Man City

Position la plus haute possible: 2

Position la plus basse possible: 3

1. Liverpool

Position la plus haute possible: 1

Position la plus basse possible: 1

